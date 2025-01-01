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Dijital erişilebilirlik platformları, dijital arayüzlerin (ör. web siteleri, uygulamalar, yazılımlar) dijital erişilebilirlik düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli olan birçok işlevi yerine getirir. Bu platformlar, dijital erişilebilirlik ihtiyaçları için tek durak noktası görevi görerek engelli bireylerin web sitelerine ve diğer dijital uygulamalara uygun şekilde erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. Öncelikle geliştirme ekipleri tarafından kullanılan bu platformlar, oluşturdukları arayüzlerin hem erişilebilir hem de uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Bazı şirketler, bu platformları kullanarak uyumluluğu ve ilerlemeyi izleyen dijital erişilebilirlik uzmanlarını çalıştırır. Çoğu zaman, dijital erişilebilirlik platformları, test etme ve hataları düzeltmeden sürekli uyumluluk izlemeye kadar erişilebilirlik sürecinin belirli bölümlerini ele alan farklı modüllere bölünmüştür. Modüller, geliştirme ekiplerinin kodlama sırasında erişilebilirlik hatalarını yakalamasına yönelik araçları, adım adım erişilebilirlik testlerini yürütmeye yönelik araçları ve web sitelerinin zaman içinde uyumlu kalmasını sağlamaya yönelik izleme araçlarını içerebilir. Dijital erişilebilirlik platformları, erişilebilirlik uyumlu dijital arayüzleri sürdürmek için temel özellikleri sağlarken, gelişmiş işlevsellik için diğer bağımsız araçlarla da entegre edilebilir. Dijital Erişilebilirlik Platformları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerine (WCAG) göre erişilebilirlik sorunlarını tarayın ve belirleyin * Yaygın sorunları otomatik olarak düzeltin * Daha karmaşık sorunları çözmek için raporlar oluşturun * Erişilebilirlik değişikliklerini ve ilerlemeyi izlemek için bir kontrol paneli veya başka yöntemler sunun
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
Erişilebilirlik Cloud, web sitelerini ve belgeleri erişilebilirlik standartlarına göre test edip izleyen bir platformdur.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe, web sitelerini WCAG 2.1, ADA ve diğer erişilebilirlik standartlarına uyumlu hale getiren AI destekli bir araçtır.
Pluro
pluro.ai
Pluro, web erişilebilirliğini kolaylaştıran bir platformdur. Geliştiriciler, AI destekli araçlarla erişim sorunlarını hızlıca çözebilirler.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye, dijital erişilebilirliği artıran bulut tabanlı bir platformdur. Websitesi ve uygulamaların erişilebilir olmasını sağlar.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb, engelli bireylerin dijital içeriğe erişimini sağlamak için web erişilebilirliği çözümleri sunan bir platformdur.
UserWay
userway.org
UserWay, erişilebilirlik standartlarına uyum sağlamak için web siteleri ve dijital içeriklerin erişilebilirliğini artıran bir dijital platformdur.
DubBot
dubbot.com
DubBot, web sitesi kalitesi ve erişilebilirlik testleri yapan bir yazılımdır. Hataları ve eksiklikleri tespit ederek web sitenizin yönetimini kolaylaştırır.
Level Access
levelaccess.com
Level Access, kuruluşların dijital içeriklerini erişilebilir hale getirmelerini sağlayan bir dijital erişilebilirlik platformudur.
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible, engelli kullanıcıların web sitelerine erişimini kolaylaştıran, özel ihtiyaçlarına göre tarayıcı deneyimlerini özelleştiren bir uygulamadır.
Fable
makeitfable.com
Fable, organizasyonların uyum kaygılarını aşarak, engelli bireyler için erişilebilir dijital deneyimler oluşturmasına yardımcı olur.
AceADA
aceada.com
AceADA, web erişilebilirliğini sağlamaya yönelik araçlar sunarak işletmelere yardımcı olan, kullanıcı dostu bir erişilebilirlik uygulamasıdır.
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove, web sitesi yönetimi için bulut tabanlı araçlar sunan bir platformdur. Dijital içerik optimizasyonu, erişilebilirlik ve SEO analizi sağlar.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y, belgelerin erişilebilirliğini artırmak ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir platformdur.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC, web sitelerinin ve uygulamalarının erişilebilirliğini sağlamak için araçlar ve destek sunan bir dijital erişilebilirlik platformudur.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak, işletmelere kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratma, içerik yönetimi ve erişilebilirlik sağlama konusunda yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur.
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech, Utah Eyalet Üniversitesi'ndeki web içerik yöneticilerine yönelik erişilebilirlik ve raporlama aracıdır, kullanıcıların web sitelerinin erişilebilirliğini artırmalarını sağlar.
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark, dijital erişilebilirlik profesyonellerine erişim projelerini yönetme konusunda kolaylık sağlayan bir test ve raporlama platformudur.
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse, web sitelerinin erişilebilirliğini ve performansını kontrol eden, otomatik testler ve içerik yönetimi sağlayan bir platformdur.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics, içerik analizi ve optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır. Yazıların okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için kullanıcıları destekler.
Equally AI
equally.ai
Eşit AI, web sitelerinin ADA ve WCAG uyumluluğunu sağlamak için otomatik erişilebilirlik yazılımı sunar, kullanıcı dostu profillerle kişiselleştirilmiş deneyim sağlar.
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