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En Popüler Son Eklenenler Dijital Erişilebilirlik Platformları - En Popüler Uygulamalar

Dijital erişilebilirlik platformları, dijital arayüzlerin (ör. web siteleri, uygulamalar, yazılımlar) dijital erişilebilirlik düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli olan birçok işlevi yerine getirir. Bu platformlar, dijital erişilebilirlik ihtiyaçları için tek durak noktası görevi görerek engelli bireylerin web sitelerine ve diğer dijital uygulamalara uygun şekilde erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. Öncelikle geliştirme ekipleri tarafından kullanılan bu platformlar, oluşturdukları arayüzlerin hem erişilebilir hem de uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Bazı şirketler, bu platformları kullanarak uyumluluğu ve ilerlemeyi izleyen dijital erişilebilirlik uzmanlarını çalıştırır. Çoğu zaman, dijital erişilebilirlik platformları, test etme ve hataları düzeltmeden sürekli uyumluluk izlemeye kadar erişilebilirlik sürecinin belirli bölümlerini ele alan farklı modüllere bölünmüştür. Modüller, geliştirme ekiplerinin kodlama sırasında erişilebilirlik hatalarını yakalamasına yönelik araçları, adım adım erişilebilirlik testlerini yürütmeye yönelik araçları ve web sitelerinin zaman içinde uyumlu kalmasını sağlamaya yönelik izleme araçlarını içerebilir. Dijital erişilebilirlik platformları, erişilebilirlik uyumlu dijital arayüzleri sürdürmek için temel özellikleri sağlarken, gelişmiş işlevsellik için diğer bağımsız araçlarla da entegre edilebilir. Dijital Erişilebilirlik Platformları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerine (WCAG) göre erişilebilirlik sorunlarını tarayın ve belirleyin * Yaygın sorunları otomatik olarak düzeltin * Daha karmaşık sorunları çözmek için raporlar oluşturun * Erişilebilirlik değişikliklerini ve ilerlemeyi izlemek için bir kontrol paneli veya başka yöntemler sunun