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Dijital Erişilebilirlik Platformları
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Dijital Erişilebilirlik Platformları - En Popüler Uygulamalar

Dijital erişilebilirlik platformları, dijital arayüzlerin (ör. web siteleri, uygulamalar, yazılımlar) dijital erişilebilirlik düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli olan birçok işlevi yerine getirir. Bu platformlar, dijital erişilebilirlik ihtiyaçları için tek durak noktası görevi görerek engelli bireylerin web sitelerine ve diğer dijital uygulamalara uygun şekilde erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlar. Öncelikle geliştirme ekipleri tarafından kullanılan bu platformlar, oluşturdukları arayüzlerin hem erişilebilir hem de uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı oluyor. Bazı şirketler, bu platformları kullanarak uyumluluğu ve ilerlemeyi izleyen dijital erişilebilirlik uzmanlarını çalıştırır. Çoğu zaman, dijital erişilebilirlik platformları, test etme ve hataları düzeltmeden sürekli uyumluluk izlemeye kadar erişilebilirlik sürecinin belirli bölümlerini ele alan farklı modüllere bölünmüştür. Modüller, geliştirme ekiplerinin kodlama sırasında erişilebilirlik hatalarını yakalamasına yönelik araçları, adım adım erişilebilirlik testlerini yürütmeye yönelik araçları ve web sitelerinin zaman içinde uyumlu kalmasını sağlamaya yönelik izleme araçlarını içerebilir. Dijital erişilebilirlik platformları, erişilebilirlik uyumlu dijital arayüzleri sürdürmek için temel özellikleri sağlarken, gelişmiş işlevsellik için diğer bağımsız araçlarla da entegre edilebilir. Dijital Erişilebilirlik Platformları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerine (WCAG) göre erişilebilirlik sorunlarını tarayın ve belirleyin * Yaygın sorunları otomatik olarak düzeltin * Daha karmaşık sorunları çözmek için raporlar oluşturun * Erişilebilirlik değişikliklerini ve ilerlemeyi izlemek için bir kontrol paneli veya başka yöntemler sunun

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.

Accessibility Cloud

Accessibility Cloud

accessibilitycloud.com

Erişilebilirlik Cloud, web sitelerini ve belgeleri erişilebilirlik standartlarına göre test edip izleyen bir platformdur.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe, web sitelerini WCAG 2.1, ADA ve diğer erişilebilirlik standartlarına uyumlu hale getiren AI destekli bir araçtır.

Pluro

Pluro

pluro.ai

Pluro, web erişilebilirliğini kolaylaştıran bir platformdur. Geliştiriciler, AI destekli araçlarla erişim sorunlarını hızlıca çözebilirler.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye, dijital erişilebilirliği artıran bulut tabanlı bir platformdur. Websitesi ve uygulamaların erişilebilir olmasını sağlar.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb, engelli bireylerin dijital içeriğe erişimini sağlamak için web erişilebilirliği çözümleri sunan bir platformdur.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay, erişilebilirlik standartlarına uyum sağlamak için web siteleri ve dijital içeriklerin erişilebilirliğini artıran bir dijital platformdur.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot, web sitesi kalitesi ve erişilebilirlik testleri yapan bir yazılımdır. Hataları ve eksiklikleri tespit ederek web sitenizin yönetimini kolaylaştırır.

Level Access

Level Access

levelaccess.com

Level Access, kuruluşların dijital içeriklerini erişilebilir hale getirmelerini sağlayan bir dijital erişilebilirlik platformudur.

AllAccessible

AllAccessible

allaccessible.org

AllAccessible, engelli kullanıcıların web sitelerine erişimini kolaylaştıran, özel ihtiyaçlarına göre tarayıcı deneyimlerini özelleştiren bir uygulamadır.

Fable

Fable

makeitfable.com

Fable, organizasyonların uyum kaygılarını aşarak, engelli bireyler için erişilebilir dijital deneyimler oluşturmasına yardımcı olur.

AceADA

AceADA

aceada.com

AceADA, web erişilebilirliğini sağlamaya yönelik araçlar sunarak işletmelere yardımcı olan, kullanıcı dostu bir erişilebilirlik uygulamasıdır.

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove, web sitesi yönetimi için bulut tabanlı araçlar sunan bir platformdur. Dijital içerik optimizasyonu, erişilebilirlik ve SEO analizi sağlar.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

Documenta11y

Documenta11y

documenta11y.com

Documenta11y, belgelerin erişilebilirliğini artırmak ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir platformdur.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC, web sitelerinin ve uygulamalarının erişilebilirliğini sağlamak için araçlar ve destek sunan bir dijital erişilebilirlik platformudur.

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Crownpeak, işletmelere kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratma, içerik yönetimi ve erişilebilirlik sağlama konusunda yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur.

Pope Tech

Pope Tech

pope.tech

Pope Tech, Utah Eyalet Üniversitesi'ndeki web içerik yöneticilerine yönelik erişilebilirlik ve raporlama aracıdır, kullanıcıların web sitelerinin erişilebilirliğini artırmalarını sağlar.

AAArdvark

AAArdvark

aaardvarkaccessibility.com

AAArdvark, dijital erişilebilirlik profesyonellerine erişim projelerini yönetme konusunda kolaylık sağlayan bir test ve raporlama platformudur.

Sitemorse

Sitemorse

sitemorse.com

Sitemorse, web sitelerinin erişilebilirliğini ve performansını kontrol eden, otomatik testler ve içerik yönetimi sağlayan bir platformdur.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics, içerik analizi ve optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır. Yazıların okunabilirliğini ve kalitesini artırmak için kullanıcıları destekler.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Eşit AI, web sitelerinin ADA ve WCAG uyumluluğunu sağlamak için otomatik erişilebilirlik yazılımı sunar, kullanıcı dostu profillerle kişiselleştirilmiş deneyim sağlar.

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Dijital Erişilebilirlik Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog