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Diyagram oluşturma yazılımı, kullanıcıların verileri ve görüntüleri kullanarak akış şemaları ve kat planları da dahil olmak üzere karmaşık diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar genellikle diyagram oluşturma sürecini kolaylaştırmak için şablonlar sunarken aynı zamanda kullanıcılara diyagramları sıfırdan tasarlama esnekliği sağlar. Bazı diyagram oluşturma programları diğer tasarım araçlarıyla bütünleşebilir ve işbirliğine dayalı platformlar sağlayarak birden fazla kullanıcının diyagram dosyalarını aynı anda görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw, diyagramlar ve zihin haritaları oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi beyaz tahtadır, gerçek zamanlı işbirliği sunar.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical, ekiplerin belgeleri, akış şemalarını, zihin haritalarını ve prototipleri oluşturarak işbirliği yapmalarına yardımcı olan çok yönlü bir çalışma alanıdır.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net, çeşitli diyagramlar oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı, çevrimiçi ve masaüstü uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzle özelleştirme ve işbirliği imkanı sunar.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+, kullanıcılara işbirlikçi bir dijital beyaz tahta sunar; çizimlerinizi yönetir, gerçek zamanlı işbirliği ve sesli sohbet gibi özellikler sağlar.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax, akış şemaları, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi 210'dan fazla diyagram oluşturmanıza olanak tanıyan çok amaçlı bir diyagram yazılımıdır.
Widget Board
widget-board.com
Widget Board, görevler, notlar ve hava durumu gibi widget'lerle özelleştirilebilir panolar oluşturarak projeleri yönetmeye yarayan bir verimlilik aracıdır.
Moqups
moqups.com
Moqups, beyaz tahta, diyagram ve tasarım özelliklerini birleştiren çevrimiçi bir işbirliği aracıdır; tel çerçeveler ve prototipler oluşturmaya yardımcı olur.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web, kullanıcıların web tasarımında, UI tasarımında ve prototiplemede işbirliği yapmalarını sağlayan dijital bir tasarım platformudur.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagramlar, sunumlar ve veri görselleştirmeleri oluşturmayı sağlayan çok yönlü bir görsel işbirliği aracıdır.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft, AWS ve Azure için bulut mimarilerini görselleştiren ve yöneten bir diyagramlama aracıdır.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart, kullanıcıların hızlıca akış şemaları, zihin haritaları ve diğer diyagramlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn, akış şemaları, prototipler ve zihin haritaları gibi diyagramlar oluşturmaya olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.
Kumu
kumu.io
Kumu, karmaşık verileri ilişki haritalarına düzenlemeyi kolaylaştıran bir uygulamadır.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard, çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı olup, kullanıcı hikayesi haritaları oluşturma ve entegrasyon sağlar.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için yazılım mimarisi tasarımı ve yönetimi üzerinde işbirliği yapan bir SaaS aracıdır.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab, veritabanı diyagramlarının görsel olarak tasarlanmasına olanak tanıyan, kod yazmadan şemalar oluşturmayı sağlayan bir çevrimiçi araçtır.
Allo
allo.io
Allo, ekip üyeleri için birleşik bir işyeri sunar. Beyaz tahta, video konferans ve proje yönetimi gibi araçları tek çatı altında toplar.
Querychart
querychart.io
Querychart, kullanıcıların verilerini kolayca çizelgelere girip akış diyagramları oluşturmalarını sağlayan bir web uygulamasıdır.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt, uzak ekipler arasında kullanıcı hikayesi eşleme ve işbirliği için dijital yapışkan notlar sunan bir araçtır.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML, UML diyagramları oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran, çoklu platform desteğine sahip bir araçtır.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Overflow.io
overflow.io
Overflow, ürün tasarım ekipleri için kullanıcı akışı diyagramlarını oluşturan bir araçtır. Tasarımcıların çalışmalarını etkileşimli olarak sunmalarını sağlar.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper, web siteleri için görsel haritalar oluşturan, içerik analizi yapan ve SEO performansını değerlendiren bir araçtır.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps uygulaması, web sitelerinin görsel haritalarını otomatik olarak oluşturur ve kullanıcı deneyimi ile SEO için analiz sağlar.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify, iş akışlarını koda dönüştüren, AI destekli bir araçtır. Teknik spesifikasyonları hızlıca oluşturmayı sağlar, yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır.
Slickplan
slickplan.com
SlickPlan, web sitesi planlama ve içerik yönetimi için tasarlanmış, ekiplerin işbirliğini destekleyen bir araçtır.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy, ajanslar ve ekipler için görsel site haritaları ve kullanıcı akışlarını oluşturan bir web planlama aracı sunar.
Engage Process
engageprocess.com
Engage Process Modeler, ekiplerle süreci haritalamak için otomatik tasarım ve kontrol sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Custellence
custellence.com
Custellence, işletmelere müşteri yolculuğunu haritalamak ve optimize etmek için kullanıcı dostu bir araç sunan bir müşteri deneyimi platformudur.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud, Salesforce kullanıcılarına iş dönüşümünü hızlandırmak için veri odaklı kararlar vermede yardımcı olan bir değişim istihbarat platformudur.
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