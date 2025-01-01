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Diyagramlama Yazılımı
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Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Diyagram oluşturma yazılımı, kullanıcıların verileri ve görüntüleri kullanarak akış şemaları ve kat planları da dahil olmak üzere karmaşık diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar genellikle diyagram oluşturma sürecini kolaylaştırmak için şablonlar sunarken aynı zamanda kullanıcılara diyagramları sıfırdan tasarlama esnekliği sağlar. Bazı diyagram oluşturma programları diğer tasarım araçlarıyla bütünleşebilir ve işbirliğine dayalı platformlar sağlayarak birden fazla kullanıcının diyagram dosyalarını aynı anda görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.

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Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw, diyagramlar ve zihin haritaları oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi beyaz tahtadır, gerçek zamanlı işbirliği sunar.

Miro

Miro

miro.com

Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Whimsical, ekiplerin belgeleri, akış şemalarını, zihin haritalarını ve prototipleri oluşturarak işbirliği yapmalarına yardımcı olan çok yönlü bir çalışma alanıdır.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net, çeşitli diyagramlar oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı, çevrimiçi ve masaüstü uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzle özelleştirme ve işbirliği imkanı sunar.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+, kullanıcılara işbirlikçi bir dijital beyaz tahta sunar; çizimlerinizi yönetir, gerçek zamanlı işbirliği ve sesli sohbet gibi özellikler sağlar.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax, akış şemaları, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi 210'dan fazla diyagram oluşturmanıza olanak tanıyan çok amaçlı bir diyagram yazılımıdır.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Widget Board, görevler, notlar ve hava durumu gibi widget'lerle özelleştirilebilir panolar oluşturarak projeleri yönetmeye yarayan bir verimlilik aracıdır.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups, beyaz tahta, diyagram ve tasarım özelliklerini birleştiren çevrimiçi bir işbirliği aracıdır; tel çerçeveler ve prototipler oluşturmaya yardımcı olur.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web, kullanıcıların web tasarımında, UI tasarımında ve prototiplemede işbirliği yapmalarını sağlayan dijital bir tasarım platformudur.

Creately

Creately

creately.com

Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw, diyagramlar, sunumlar ve veri görselleştirmeleri oluşturmayı sağlayan çok yönlü bir görsel işbirliği aracıdır.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Cloudcraft, AWS ve Azure için bulut mimarilerini görselleştiren ve yöneten bir diyagramlama aracıdır.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart, kullanıcıların hızlıca akış şemaları, zihin haritaları ve diğer diyagramlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn, akış şemaları, prototipler ve zihin haritaları gibi diyagramlar oluşturmaya olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.

Kumu

Kumu

kumu.io

Kumu, karmaşık verileri ilişki haritalarına düzenlemeyi kolaylaştıran bir uygulamadır.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için yazılım mimarisi tasarımı ve yönetimi üzerinde işbirliği yapan bir SaaS aracıdır.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard, çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı olup, kullanıcı hikayesi haritaları oluşturma ve entegrasyon sağlar.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab, veritabanı diyagramlarının görsel olarak tasarlanmasına olanak tanıyan, kod yazmadan şemalar oluşturmayı sağlayan bir çevrimiçi araçtır.

Allo

Allo

allo.io

Allo, ekip üyeleri için birleşik bir işyeri sunar. Beyaz tahta, video konferans ve proje yönetimi gibi araçları tek çatı altında toplar.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart, kullanıcıların verilerini kolayca çizelgelere girip akış diyagramları oluşturmalarını sağlayan bir web uygulamasıdır.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt, uzak ekipler arasında kullanıcı hikayesi eşleme ve işbirliği için dijital yapışkan notlar sunan bir araçtır.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML, UML diyagramları oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran, çoklu platform desteğine sahip bir araçtır.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow, ürün tasarım ekipleri için kullanıcı akışı diyagramlarını oluşturan bir araçtır. Tasarımcıların çalışmalarını etkileşimli olarak sunmalarını sağlar.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper, web siteleri için görsel haritalar oluşturan, içerik analizi yapan ve SEO performansını değerlendiren bir araçtır.

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps uygulaması, web sitelerinin görsel haritalarını otomatik olarak oluşturur ve kullanıcı deneyimi ile SEO için analiz sağlar.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify, iş akışlarını koda dönüştüren, AI destekli bir araçtır. Teknik spesifikasyonları hızlıca oluşturmayı sağlar, yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

SlickPlan, web sitesi planlama ve içerik yönetimi için tasarlanmış, ekiplerin işbirliğini destekleyen bir araçtır.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy, ajanslar ve ekipler için görsel site haritaları ve kullanıcı akışlarını oluşturan bir web planlama aracı sunar.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

Engage Process Modeler, ekiplerle süreci haritalamak için otomatik tasarım ve kontrol sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence, işletmelere müşteri yolculuğunu haritalamak ve optimize etmek için kullanıcı dostu bir araç sunan bir müşteri deneyimi platformudur.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud, Salesforce kullanıcılarına iş dönüşümünü hızlandırmak için veri odaklı kararlar vermede yardımcı olan bir değişim istihbarat platformudur.

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Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog