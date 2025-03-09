Allo

allo.io

İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada herkesi alın. Sıkıcı metin iletişiminize veda edin. İletişimi deneyin, gelişmiş - daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje yönetimi tek bir yerde. Allo, fikirlerin bir beyaz tahta gibi aktığı, ancak organize kaldığı yerdir. Karmaşa olmadan planlayın, paylaşın ve işbirliği yapın. Neden Allo'yu Seçmelisiniz? * Birleşik Kokpit Görünümü: Birden fazla uygulamayı hokkabazlık kaosuna veda edin. Merkezi merkezle, kullanıcılar tüm araçlarını entegre edebilir, özel gösterge tabloları oluşturabilir ve birleşik bir arama ve gelen kutusu olabilir. * OKR Ustalık: Hedefleri ve temel sonuçları ayarlayın, izleyin ve elde edin. Allo, hedeflere netlik getirir, ekiplerin uyumlu ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur. * Proje Yönetimi Mükemmelleştirilmiş: Başlangıçtan tamamlanmaya kadar projeleri kolaylıkla yönetin. İşbirliği yapın, görevleri atayın ve kilometre taşlarına basın. * Görsel beyaz tahta: Düşünceleri yakalayın ve görselleştirin. Beyaz tahta, beyin fırtınası seanslarından proje belgelerine kadar fikirleri hayata geçiriyor.