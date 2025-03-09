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Diyagram oluşturma yazılımı, kullanıcıların verileri ve görüntüleri kullanarak akış şemaları ve kat planları da dahil olmak üzere karmaşık diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar genellikle diyagram oluşturma sürecini kolaylaştırmak için şablonlar sunarken aynı zamanda kullanıcılara diyagramları sıfırdan tasarlama esnekliği sağlar. Bazı diyagram oluşturma programları diğer tasarım araçlarıyla bütünleşebilir ve işbirliğine dayalı platformlar sağlayarak birden fazla kullanıcının diyagram dosyalarını aynı anda görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
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VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps uygulaması, web sitelerinin görsel haritalarını otomatik olarak oluşturur ve kullanıcı deneyimi ile SEO için analiz sağlar.
Kumu
kumu.io
Dağınık dünyanıza anlam verin. Kumu, karmaşık verileri, bakması güzel ve kullanımı keyifli olan ilişki haritaları halinde düzenlemeyi kolaylaştırır.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web, kullanıcıların web tasarımında, UI tasarımında ve prototiplemede işbirliği yapmalarını sağlayan dijital bir tasarım platformudur.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, kullanımı en kolay Müşteri Yolculuğu Haritalama Aracıdır. Araç, doğru miktarda yolculuk haritalama akıllılığıyla birleştirilmiş sezgisel bir arayüze sahip olarak zamandan tasarruf sağlar ve size güven verir. Custellence, dünya çapındaki CX profesyonelleri ve Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy ve Takeda gibi şirketlerin ekipleri tarafından kullanılmaktadır.
Widget Board
widget-board.com
Widget Board, görevler, notlar ve hava durumu gibi widget'lerle özelleştirilebilir panolar oluşturarak projeleri yönetmeye yarayan bir verimlilik aracıdır.
Slickplan
slickplan.com
SlickPlan, web sitesi planlama ve içerik yönetimi için tasarlanmış, ekiplerin işbirliğini destekleyen bir araçtır.
Overflow.io
overflow.io
Overflow, ürün tasarım ekipleri için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk kullanıcı akış diyagramı oluşturma aracıdır. Etkileşimli bir kullanıcı akışı sunumuyla hedef kitlenin ilgisini tam olarak çekerken tasarımcılara çalışmalarını etkili bir şekilde iletmeleri için yeni ve etkili bir yol sunar.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify, iş akışlarını koda dönüştüren, AI destekli bir araçtır. Teknik spesifikasyonları hızlıca oluşturmayı sağlar, yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için yazılım mimarisi tasarımı ve yönetimi üzerinde işbirliği yapan bir SaaS aracıdır.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper, web siteleri için görsel haritalar oluşturan, içerik analizi yapan ve SEO performansını değerlendiren bir araçtır.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud, iş dönüşümü için değer elde etme sürenizi hızlandırmanıza yardımcı olan Değişim Zekası platformudur. İş analizi belgelerine bağlı güçlü etki ve bağımlılık analiziyle, sistem yapılandırmasının ortak anlayışına dayalı olarak akıllı değişiklik kararları vermenizi sağlar. Yapay zekayla desteklenen bu araç, süreç haritaları oluşturabilir, eksiksiz kullanıcı hikayeleri oluşturabilir, çözümler önerebilir ve verilerinizle sohbet edebilir. Ekipleri bir araya getirir ve bilgi yığınlarını ortadan kaldırır. Değişiklikler daha hızlı ve güvenle uygulanır. Yeniden çalışma azalır. Kullanıcıların benimsenmesi artıyor.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt, uzak ekipler arasında kullanıcı hikayesi eşleme ve işbirliği için dijital yapışkan notlar sunan bir araçtır.
Engage Process
engageprocess.com
Geleneksel süreç yönetimi yazılımı (BPM araçları), bir ekip kendi süreçlerinin haritasını çıkardıktan sonra harekete geçer. Engage Süreç Modelleyici, odadaki ekiple birlikte süreçlerinizi otomatik olarak tasarlayan ve kontrol eden, atölyeye hazır bir haritalama platformu sunarak bunu basitleştirir. Görsel yaklaşımımız herkes için kolay anlaşılır olduğundan proses atölyenizin anında yakalanmasını sağlar. Süreçlerinizi tamamlamak için zaman, maliyetler, uygulamalar, riskler, roller, belge bağlantıları ve daha fazlası gibi bağlamsal verileri ekleyin. Engage Süreç Modelleyici tamamen SaaS'tır, kurulum gerektirmez.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab, veritabanı diyagramlarının görsel olarak tasarlanmasına olanak tanıyan, kod yazmadan şemalar oluşturmayı sağlayan bir çevrimiçi araçtır.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML, UML diyagramları oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran, çoklu platform desteğine sahip bir araçtır.
Querychart
querychart.io
Querychart, kullanıcıların verilerini kolayca çizelgelere girip akış diyagramları oluşturmalarını sağlayan bir web uygulamasıdır.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy, ajanslar ve ekipler için tasarlanmış, görsel site haritaları ve kullanıcı akışları da dahil olmak üzere bir dizi web sitesi planlama aracı sunar. Temel ürün, sıfırdan bir site haritası oluşturmanıza veya görsel site haritası oluşturucumuz aracılığıyla mevcut web sitesi sayfalarınızı içe aktarmanıza olanak tanıyan ücretsiz görsel site haritası düzenleyicimizdir. Daha sonra web sitenizi beş farklı görsel formatta görüntüleyebilir, değişiklik yapmak için sürükle ve bırak arayüzünü kullanabilir ve mevcut sayfa tasarımlarınızın ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Site haritanız XML (arama motorlarına yüklenmeye hazır), CSV veya PDF formatına aktarılabilir. Rarchy, ekipler için idealdir; işbirliği yapmanıza, revize etmenize ve web sitenizdeki değişiklikleri tek bir yerden iletmenize olanak tanır.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada herkesi alın. Sıkıcı metin iletişiminize veda edin. İletişimi deneyin, gelişmiş - daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje yönetimi tek bir yerde. Allo, fikirlerin bir beyaz tahta gibi aktığı, ancak organize kaldığı yerdir. Karmaşa olmadan planlayın, paylaşın ve işbirliği yapın. Neden Allo'yu Seçmelisiniz? * Birleşik Kokpit Görünümü: Birden fazla uygulamayı hokkabazlık kaosuna veda edin. Merkezi merkezle, kullanıcılar tüm araçlarını entegre edebilir, özel gösterge tabloları oluşturabilir ve birleşik bir arama ve gelen kutusu olabilir. * OKR Ustalık: Hedefleri ve temel sonuçları ayarlayın, izleyin ve elde edin. Allo, hedeflere netlik getirir, ekiplerin uyumlu ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur. * Proje Yönetimi Mükemmelleştirilmiş: Başlangıçtan tamamlanmaya kadar projeleri kolaylıkla yönetin. İşbirliği yapın, görevleri atayın ve kilometre taşlarına basın. * Görsel beyaz tahta: Düşünceleri yakalayın ve görselleştirin. Beyaz tahta, beyin fırtınası seanslarından proje belgelerine kadar fikirleri hayata geçiriyor.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft, AWS ve Azure için bulut mimarilerini görselleştiren ve yöneten bir diyagramlama aracıdır.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net, çeşitli diyagramlar oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı, çevrimiçi ve masaüstü uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzle özelleştirme ve işbirliği imkanı sunar.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax, akış şemaları, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi 210'dan fazla diyagram oluşturmanıza olanak tanıyan çok amaçlı bir diyagram yazılımıdır.
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw, diyagramlar ve zihin haritaları oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi beyaz tahtadır, gerçek zamanlı işbirliği sunar.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+, kullanıcılara işbirlikçi bir dijital beyaz tahta sunar; çizimlerinizi yönetir, gerçek zamanlı işbirliği ve sesli sohbet gibi özellikler sağlar.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.
Moqups
moqups.com
Moqups, beyaz tahta, diyagram ve tasarım özelliklerini birleştiren çevrimiçi bir işbirliği aracıdır; tel çerçeveler ve prototipler oluşturmaya yardımcı olur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagramlar, sunumlar ve veri görselleştirmeleri oluşturmayı sağlayan çok yönlü bir görsel işbirliği aracıdır.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard, çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı olup, kullanıcı hikayesi haritaları oluşturma ve entegrasyon sağlar.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical, ekiplerin belgeleri, akış şemalarını, zihin haritalarını ve prototipleri oluşturarak işbirliği yapmalarına yardımcı olan çok yönlü bir çalışma alanıdır.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart, kullanıcıların hızlıca akış şemaları, zihin haritaları ve diğer diyagramlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn, akış şemaları, prototipler ve zihin haritaları gibi diyagramlar oluşturmaya olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği platformudur.
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