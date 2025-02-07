Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

Gliffy

gliffy.com

Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaksınız. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel görünümlü akış şemalarına, UML diyagramlarına, varlık-ilişki diyagramlarına ve daha fazlasına sürükleyip bırakın. Ayrıca artık Mermaid js ile kod kullanarak diyagramlarınızı oluşturabilirsiniz. Beyin fırtınası yaparken zihin haritası veya kavram haritası yapmak için bir şablon kullanın. Ekibinizin hâlihazırda kullandığı araçlara güncellenmesi kolay bir kuruluş şeması ekleyin. Bulut mimarinizi veya BT ağlarınızı görselleştirin ve bunları ekibinizin belgelerine ekleyin ve gerçek hayattaki verileri doğrudan diyagramlarınıza eklemek için Gliffy'nin veri bağlama özelliğini kullanın. Planladığınız, projeyi yönettiğiniz veya hayalini kurduğunuz her ne varsa, Gliffy onu hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Daha kolay, daha verimli çalışma oturumları için doğrudan Confluence Cloud'da ekibinizle gerçek zamanlı olarak diyagram oluşturun. Gliffy, yalnızca Confluence'da diyagram oluşturan 18 milyondan fazla kullanıcıyla Atlassian Ekosistemindeki en popüler diyagram oluşturma uygulamasıdır. Gliffy'ye her büyüklükteki ekip güvenir; bu da onu lider bir kurumsal diyagram oluşturma çözümü haline getirir. Atlassian Marketplace aracılığıyla bir deneme başlatarak veya gliffy.com'da Gliffy Online'ın iki haftalık ücretsiz denemesine kaydolarak Gliffy'nin ekibiniz için uygun olup olmadığını görebilirsiniz.