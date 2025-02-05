Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Diyagram oluşturma yazılımı, kullanıcıların verileri ve görüntüleri kullanarak akış şemaları ve kat planları da dahil olmak üzere karmaşık diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar genellikle diyagram oluşturma sürecini kolaylaştırmak için şablonlar sunarken aynı zamanda kullanıcılara diyagramları sıfırdan tasarlama esnekliği sağlar. Bazı diyagram oluşturma programları diğer tasarım araçlarıyla bütünleşebilir ve işbirliğine dayalı platformlar sağlayarak birden fazla kullanıcının diyagram dosyalarını aynı anda görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax, tüm amaçlarınıza hizmet edebilecek hepsi bir arada bir diyagram oluşturma aracıdır. Windows, macOS, Linux ve Çevrimiçi kullanım için mevcuttur. Akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları, gantt şemaları, kat planları ve ER diyagramları çizmeniz gerekiyorsa, EdrawMax'ta istediğinizi bulabilirsiniz. EdrawMax 210'dan fazla diyagram türü için çözümler sunar.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır. Excalidraw+'da ister şirket ister birey olun, oluşturduğunuz tüm çizimleri yönetebileceğiniz ve organize edebileceğiniz bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çizimlere çalışma alanındaki iş arkadaşlarınız kolayca erişebilir ve güvenli bir şekilde buluta kaydedilebilir. Canlı işbirliği, hiçbir ekstra adım gerekmeden varsayılan olarak etkindir.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud, iş dönüşümü için değer elde etme sürenizi hızlandırmanıza yardımcı olan Değişim Zekası platformudur. İş analizi belgelerine bağlı güçlü etki ve bağımlılık analiziyle, sistem yapılandırmasının ortak anlayışına dayalı olarak akıllı değişiklik kararları vermenizi sağlar. Yapay zekayla desteklenen bu araç, süreç haritaları oluşturabilir, eksiksiz kullanıcı hikayeleri oluşturabilir, çözümler önerebilir ve verilerinizle sohbet edebilir. Ekipleri bir araya getirir ve bilgi yığınlarını ortadan kaldırır. Değişiklikler daha hızlı ve güvenle uygulanır. Yeniden çalışma azalır. Kullanıcıların benimsenmesi artıyor.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, kesintisiz beyin fırtınası, tartışma ve işbirlikçi yaratıma olanak tanıyan yenilikçi bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Yapay zekanın gücünden yararlanın ve uzaktan çalışma deneyiminizi yeniden tanımlayın.
Sketch Web
sketch.com
İşbirliğine dayalı tasarım araçları, prototip oluşturma ve geliştirici aktarımıyla dijital tasarım için hepsi bir arada platform. Sketch, ister tek başınıza ister ortaklaşa çalışıyor olun, geniş ölçekte güzel ürünler oluşturmanıza yardımcı olan bir tasarım yazılım paketidir. Sketch ile tasarım için güçlü bir Mac uygulamasına, belgelerinizi istediğiniz yerden teslim etmek ve yönetmek için bir web uygulamasına ve hareket halindeyken çalışmanızın prototipini oluşturmak için bir iOS uygulamasına sahip olursunuz. Sketch ile yaratıcılığınızı nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve iş akışınızı nasıl geliştirebileceğinizi öğrenmek için bu kısa videoya göz atın.
FlowMapp
flowmapp.com
Çevrimiçi işbirliği araçlarıyla güzel ürünler, web siteleri ve uygulamalar için olağanüstü kullanıcı deneyimi tasarlayın. Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerde planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır FlowMapp nasıl kullanılır? — Kullanıcı Deneyimi ve Geliştirme — Planlama — Takım Çalışması — Herşeyi Organize Edin — Hi-Fi prototipleri oluşturun ve sunun — İçeriği Planlayın ve Saklayın — Müşteriyle iletişim kurun — Satışları Artırın — Çevrimdışı Çalış
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, kullanımı en kolay Müşteri Yolculuğu Haritalama Aracıdır. Araç, doğru miktarda yolculuk haritalama akıllılığıyla birleştirilmiş sezgisel bir arayüze sahip olarak zamandan tasarruf sağlar ve size güven verir. Custellence, dünya çapındaki CX profesyonelleri ve Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy ve Takeda gibi şirketlerin ekipleri tarafından kullanılmaktadır.
Widget Board
widget-board.com
Widget Board, görevler, notlar, medya, tarih ve saat, hava durumu, takvim ve çok daha fazlası gibi favori widget'larınızla özel panolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir üretkenlik aracıdır! Fikirlerinizi zihin haritası haline getirin ve beyin fırtınası yapın, projelerinizi yönetin ve her şeyin koleksiyonlarını oluşturun; hepsi tek bir yerden. Widget'ları ve dosyaları yeni bir panoya sürükleyip bırakmanız yeterlidir.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan, her büyüklükteki işletme için web tabanlı SaaS çözümleri oluşturmaya odaklanan bir yazılım geliştirme firması olan Awmous, LLC'nin bir ürünüdür.
Overflow.io
overflow.io
Overflow, ürün tasarım ekipleri için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk kullanıcı akış diyagramı oluşturma aracıdır. Etkileşimli bir kullanıcı akışı sunumuyla hedef kitlenin ilgisini tam olarak çekerken tasarımcılara çalışmalarını etkili bir şekilde iletmeleri için yeni ve etkili bir yol sunar.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify, kuruluşların iş akışlarını 100 kata kadar daha hızlı koda dönüştürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir hızlandırma aracıdır. Qlerify, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, geliştiricilerin sevdiği ve daha iyi yazılımları daha hızlı oluşturmak için anında kullanabileceği bir formatta teknik özellikleri hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Qlerify, birlikte yazma çalışma alanını, sistem gereksinimlerinin, süreç modellerinin, veri modellerinin, yazılım mimarisi tasarımının ve kaynak kodunun yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulmasıyla birleştirir; geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu tüm eserler, tonlarca zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Qlerify aracının kullanımı, küçük ekipler için sınırlı bir ölçüde tamamen ücretsizdir. Qlerify'ın bazı özellikleri: 1. Birçok paydaşın süreç modellerini/kullanıcı yolculuklarını, veri modellerini birlikte oluşturmasına ve sistem gereksinimlerini eş zamanlı olarak düşünce hızında toplamasına olanak tanıyan ultra hızlı ve kullanıcı dostu ortak düzenleme arayüzü 2. Yapay zeka içerik üretimi artar daha da hızlanır, kullanıcılara rehberlik eder ve atölye çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatır 3. Standart kodun yapay zeka ile oluşturulması, değerli geliştirme zamanından tasarruf sağlar 4. Geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu kullanıcı hikayeleri, kullanıcı arayüzü taslakları, iş kuralları, KPI'ler, veri modelleri vb. yapılandırılabilir veri türleri 5. Güçlü destek Scrum, Kullanıcı Hikayesi Haritalama, Olay Fırtınası, Çevik Veri Modelleme, Etki Alanı Odaklı Tasarım ve Basitleştirilmiş BPM gibi geliştirmeyi hızlı bir şekilde başlatmak için çevik çerçeveler. 5. Uzaktan işbirliği desteği, ör. içeriği konuk kullanıcılarla paylaşın, değişiklikleri geri alın/yeniden yapın veya sürümler arasında sınırsız geri alma/ileri sarma, içeriği klonlama, yorum ve beğeniler ekleme veya MoSCoW öncelik veya kullanıcı hikayesi eşleme vb. kullanarak toplu önceliklendirme yapın. https://www.qlerify adresinden ücretsiz deneyin. com.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Görsel Site Haritalarını Saniyeler İçinde Otomatik Oluşturun. ↳ İçerik Planlayın ↳ QA ve Rakipleri Takip Edin ↳ Akışlar Oluşturun Otomatik olarak güzel görsel site haritaları + herhangi bir genel veya özel web sitesinin yüksek çözünürlüklü ekran görüntülerini oluşturarak kullanıcı arayüzü, UX, SEO ve pazarlama araştırması için derinlemesine site denetimleri gerçekleştirmeyi hızlı ve kolay hale getirin . Basitçe bir URL girin ve tüm sitenin küçük resim tabanlı görsel mimarisine sahip olun. GÜNCELLENDİ!! HER ZAMAN ÜCRETSİZ >> https://VISUALFLOWS.io'yu başlattık.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper'ın web yönetim paketi, web'in en güçlü görsel site haritalama aracının kontrolünü size verir. Web tarayıcımız, verimli işbirliği için sayfa hiyerarşinizi, içeriğinizi, dahili bağlantınızı, analizlerinizi ve yorumlarınızı görüntüleyen görsel site haritaları oluşturacaktır. Sınıflandırmanızı eklemek, hiyerarşinizi yeniden düzenlemek ve verilerinizi CMS'nize aktarmak üzere dışa aktarmak için site haritası düzenleyicimizi kullanın. Karşılaştırmalı V.A.C.Q puanımızı kullanarak görünürlüğünüzü, erişilebilirliğinizi ve içerik kalitenizi ölçün.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel, teknoloji ekiplerinin yazılım mimarisi tasarımları üzerinde işbirliği yapmasına yönelik bir SaaS aracıdır. Teknik ve teknik olmayan kişiler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki kaynaklarla bağlantılı görsel bir yaklaşım benimsiyoruz.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard basit bir kullanıcı hikayesi haritalama aracıdır. Dijital post-it'ler, uzak ekipler arasında tasarım ve geliştirme konusunda işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Ürünü gerçekten birbirine bağlayan bir kullanıcı öyküsünü paylaşın. Ardından panoları Jira, Trello, Azure DevOps, VersionOne veya Pivotal Tracker ile senkronize ederek işlevsel çalışmayı görselleştirin. 14 günlük ücretsiz denemenizi kartonit.com adresinden edinin.
Engage Process
engageprocess.com
Geleneksel süreç yönetimi yazılımı (BPM araçları), bir ekip kendi süreçlerinin haritasını çıkardıktan sonra harekete geçer. Engage Süreç Modelleyici, odadaki ekiple birlikte süreçlerinizi otomatik olarak tasarlayan ve kontrol eden, atölyeye hazır bir haritalama platformu sunarak bunu basitleştirir. Görsel yaklaşımımız herkes için kolay anlaşılır olduğundan proses atölyenizin anında yakalanmasını sağlar. Süreçlerinizi tamamlamak için zaman, maliyetler, uygulamalar, riskler, roller, belge bağlantıları ve daha fazlası gibi bağlamsal verileri ekleyin. Engage Süreç Modelleyici tamamen SaaS'tır, kurulum gerektirmez.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, bir iPad, Android tablet veya Windows cihazında birkaç dakika içinde kolayca profesyonel görünümlü çizimler oluşturmanıza ve ardından otomatik olarak bir kalkış oluşturmanıza, maliyet ve marjı hesaplamanıza ve hatta bu çizimlere dayalı olarak kazanan bir teklif üretmenize olanak tanır; üstelik tüm bunları yaparken aynı zamanda sahada da çalışırsınız. iş sitesi veya çalışmak istediğiniz herhangi bir yer. 1,5 milyondan fazla tasarımcı, satış elemanı, müfettiş ve teknisyen, daha fazla iş kazanmak, sahada zaman kazanmak ve ekipleriyle işbirliği yapmak için ArcSite'ı kullandı.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab, veritabanınızı görsel olarak tasarlamanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir ER Diyagram Aracıdır. Tek satır kod yazmadan mevcut SQL'i içe aktarın veya yeni veritabanı geliştirin. Ekibinizle paylaşmak ve işbirliği yapmak için şemalarınızı görselleştirin. İşiniz bittiğinde SQL veya PDF/Görüntüyü dışa aktarın. Hepsi ÜCRETSİZ!
Zen UML
zenuml.com
ZenUML, dizi diyagramları, akış şeması* ve daha fazlası için çok platformlu bir kod olarak diyagram çözümüdür.
Querychart
querychart.io
Querychart, kullanıcıların verileri kullanarak zahmetsizce akış şemaları oluşturmasını sağlayan ve manuel çizim ihtiyacını ortadan kaldıran ücretsiz bir web uygulamasıdır. Excel'e benzer bir kullanıcı deneyimiyle kullanıcılar, grafikler oluşturmak için verileri doğrudan bir elektronik tabloya girerler. Bu kolaylaştırılmış süreç yalnızca hızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda görselleştirmelerde tutarlılık da sağlar.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy, ajanslar ve ekipler için tasarlanmış, görsel site haritaları ve kullanıcı akışları da dahil olmak üzere bir dizi web sitesi planlama aracı sunar. Temel ürün, sıfırdan bir site haritası oluşturmanıza veya görsel site haritası oluşturucumuz aracılığıyla mevcut web sitesi sayfalarınızı içe aktarmanıza olanak tanıyan ücretsiz görsel site haritası düzenleyicimizdir. Daha sonra web sitenizi beş farklı görsel formatta görüntüleyebilir, değişiklik yapmak için sürükle ve bırak arayüzünü kullanabilir ve mevcut sayfa tasarımlarınızın ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Site haritanız XML (arama motorlarına yüklenmeye hazır), CSV veya PDF formatına aktarılabilir. Rarchy, ekipler için idealdir; işbirliği yapmanıza, revize etmenize ve web sitenizdeki değişiklikleri tek bir yerden iletmenize olanak tanır.
Moqups
moqups.com
Moqups, beyaz tahta, diyagram ve tasarım özelliklerini tek bir çevrimiçi uygulamada birleştiren görsel bir işbirliği aracıdır. Herhangi bir proje için çok çeşitli görsel materyaller oluşturmak için gerçek zamanlı olarak düşünün, planlayın ve iletişim kurun: tel çerçeveler, maketler, diyagramlar, zihin haritaları, gösterge tabloları ve prototipler. Moqups, karmaşık projeler üzerinde temel çalışmalar yapan 2 milyondan fazla ürün yöneticisi, iş analisti, kullanıcı deneyimi uzmanı, yönetici ve işlevler arası ekip tarafından kullanılıyor. İhtiyaç duyduğunuz tüm özelliklere sahip olan ve ihtiyacınız olmayan hiçbir özelliği barındırmayan çözümümüz, uzmanlıkları ne olursa olsun herkesi katkıda bulunmaya teşvik eder.
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza, rehberli şablonlarımıza ve eğitim programlarımıza güveniyor! Akademi ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Oldukça farklı türde, hızlı büyüyen bir SaaS şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. İşletme kendi kendini finanse ediyor, kârlı ve %100 uzaktan çalışıyor. Çalışılacak en iyi uzaktan şirketlerden biri olarak tanınıyoruz, Bootstrap Hareketi'ni destekliyoruz ve Aha! aracılığıyla ihtiyacı olan insanlara 1 milyon dolardan fazla bağışta bulunduk! Umurunda. * Aha! Ürün yöneticilerinin, belirli iş akışı gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilecek sağlam bir ortamla, kolaylaştırılmış ve iyi koordine edilmiş ürün stratejileri sunmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. * İncelemeciler sıklıkla aracın kapsamlı işlevselliğinden, onu kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme yeteneğinden, hızlı ve yararlı teknik desteğinden ve Jira ve SFDC gibi diğer platformlarla etkili entegrasyonundan bahsetmektedir. * Gözden geçirenler, özelleştirme seçeneklerinde, özellikle de yazı tipi stillerinde ve hazır simgelerde sınırlamalar, ilk kurulum aşamasında dikkate değer bir karmaşıklık, dik bir öğrenme eğrisi ve raporlama yeteneklerinde sınırlamalar, özellikle de kayıtlarda yapılan değişiklikler hakkında rapor oluşturamama gibi sorunlarla karşılaştı.
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin — Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje yönetimi tek bir yerde.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi basitleştirmek için kullanabileceğiniz diyagram oluşturma aracıdır. Çok yönlü ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde diyagramları, akış şemalarını ve tel çerçeveleri zahmetsizce oluşturabilirsiniz; bu da onu konumdan bağımsız olarak ekipler ve bireysel yaratıcılar için ideal seçim haline getirir. Cacoo, Google Drive, Confluence ve Visio gibi uygulamalarla entegre olmanın yanı sıra geniş bir şablon ve şekil kitaplığına erişim sağlar. Yerleştirme, bağlantılar ve dışa aktarma seçenekleriyle çalışmanızı kolayca paylaşın.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Optimum performans için bulut mimarinizi oluşturmaya, görselleştirmeye ve yönetmeye yönelik 1 numaralı hizmet. Cloudcraft AWS Diyagram Tasarımcısı, tümü akıllı bileşenlerle AWS için optimize edilmiş izometrik veya iki boyutlu bulut mimarisi diyagramlarıyla verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. Güçlü bulut görselleştirmesini parmaklarınızın ucuna getirin.
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10.000'den fazla şablonla olanaklar sonsuzdur.
diagrams.net
diagrams.net
diyagramları.net açık kaynak, çevrimiçi, masaüstü ve kapsayıcıda konuşlandırılabilir diyagram oluşturma yazılımıdır. Eskiden Draw.io
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw ücretsiz, açık kaynaklı, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahtadır. En iyi aracı veya en iyi şablonu arayarak zaman kaybetmeyin. Sadece çiz. Kayıt olmadan, açılır pencere veya çerez izni yoktur. Mükemmel sonuçları hızlı bir şekilde oluşturmak için yalnızca beyaz tahta, temel araçlar ve yapay zeka özellikleri. Ekipler ve Profesyoneller genellikle sınırsız bulut çalışma alanı ve sunumlar, ekstra üretken yapay zeka istemleri, gelişmiş işbirliği özellikleri, erişim yönetimi ve daha fazlası gibi yalnızca artı özelliklerle Excalidraw+ seviyesine yükselir. Excalidraw+, gerçek zamanlı çevrimiçi fikir oluşturma, kesintisiz görselleştirme, çok yönlü paylaşım seçenekleri ve diğer ekip ve kurumsal özellikler aracılığıyla fikirleri ve fırsatları gerçeğe dönüştüren ekipler ve bireyler için etkili bir araçtır. Excalidraw+ hakkında daha fazla bilgi edinin https://plus.excalidraw.com/excalidraw-for-teams ve 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle deneyin.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaksınız. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel görünümlü akış şemalarına, UML diyagramlarına, varlık-ilişki diyagramlarına ve daha fazlasına sürükleyip bırakın. Ayrıca artık Mermaid js ile kod kullanarak diyagramlarınızı oluşturabilirsiniz. Beyin fırtınası yaparken zihin haritası veya kavram haritası yapmak için bir şablon kullanın. Ekibinizin hâlihazırda kullandığı araçlara güncellenmesi kolay bir kuruluş şeması ekleyin. Bulut mimarinizi veya BT ağlarınızı görselleştirin ve bunları ekibinizin belgelerine ekleyin ve gerçek hayattaki verileri doğrudan diyagramlarınıza eklemek için Gliffy'nin veri bağlama özelliğini kullanın. Planladığınız, projeyi yönettiğiniz veya hayalini kurduğunuz her ne varsa, Gliffy onu hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Daha kolay, daha verimli çalışma oturumları için doğrudan Confluence Cloud'da ekibinizle gerçek zamanlı olarak diyagram oluşturun. Gliffy, yalnızca Confluence'da diyagram oluşturan 18 milyondan fazla kullanıcıyla Atlassian Ekosistemindeki en popüler diyagram oluşturma uygulamasıdır. Gliffy'ye her büyüklükteki ekip güvenir; bu da onu lider bir kurumsal diyagram oluşturma çözümü haline getirir. Atlassian Marketplace aracılığıyla bir deneme başlatarak veya gliffy.com'da Gliffy Online'ın iki haftalık ücretsiz denemesine kaydolarak Gliffy'nin ekibiniz için uygun olup olmadığını görebilirsiniz.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin geleceği görmesine ve inşa etmesine yardımcı olan görsel bir işbirliği paketidir. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar plan yapmalarını sağlar. 180'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500'ün yüzde doksan altısı Lucidchart kullanıyor ve müşteriler arasında Google, GE, NBC Universal ve T-Mobile yer alıyor. Lucid'in ortakları arasında Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce ve Microsoft gibi sektör liderleri yer alıyor. Utah merkezli şirket 2010 yılında kurulduğundan bu yana iş ve işyeri kültürü nedeniyle çok sayıda ödül aldı. İlk günden beri Lucid ekibi kavgacı, yenilikçi ve son derece başarılıydı. Şirket, egodan ziyade ekip çalışması, yaptığı her şeyde yenilikçilik, bireysel yetkilendirme, inisiyatif, sahiplenme ve her alanda tutku ve mükemmellik dahil olmak üzere temel değerlerine sadık kalmaktadır.
Kumu
kumu.io
Dağınık dünyanıza anlam verin. Kumu, karmaşık verileri, bakması güzel ve kullanımı keyifli olan ilişki haritaları halinde düzenlemeyi kolaylaştırır.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluşan departmanların tüm şirketle ilgili bilgileri iletmesine yardımcı olur. Pingboard ayrıca bir kuruluştaki herkesin kimin kim olduğunu ve kimin ne yaptığını görmesine ve ardından bu meslektaşlarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan özelliklere de sahiptir.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. çalışma alanı.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagram oluşturma, beyaz tahta oluşturma ve veri görselleştirmeyi kurumsal dostu tek bir çözümde birleştiren birleşik bir görsel uygulamadır. GERÇEK ZAMANLI BİR TAKIM OLARAK PLANLAYIN, UYGULAYIN VE GÖZDEN GEÇİRİN Serbest biçimli beyin fırtınasını diğer görsellerle birleştirmenize olanak tanıyan kusursuz bir çalışma alanında ekibinizle işbirliği yapın. SUNUM KALİTELİ BELGELER OLUŞTURUN Sezgisel araçlar ve şablonlarla akış şemalarından kat planlarına kadar her türlü diyagramı oluşturun. VERİLERİ GÖRSELLEŞTİRİN Mevcut görsellerinizi geliştirmek için verilerden diyagramlar oluşturun ve şekillere veri ekleyin. AWS veya Azure yapılandırmanıza bağlanabilir, Active Directory'den kuruluş şemaları oluşturabilir veya beyin fırtınası oturumunu hızlı bir şekilde başlatmak için Jira verilerini içe aktarabilirsiniz. SMARTDRAW KURUMSAL İÇİN KOLAY SEÇİMDİR - Kolay Lisanslama: SmartDraw'un Site Lisansı, tüm kuruluşunuzu tek, düşük, sabit bir fiyatla kapsamanıza olanak tanır. Bu, sürekli tura saymayla uğraşmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir. - Kolay Yönetim: SmartDraw, OneDrive, SharePoint ve Google Drive gibi mevcut dosya çözümünüzle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Kullanıcılar için önceden oluşturduğunuz aynı klasör yapısından ve izin düzeylerinden yararlanır. Ayrıca SmartDraw, kullanıcılarınızı zahmetsizce yönetmenizi sağlayan SSO'yu destekler. - Güvenlik ve Güvenilirlik: SmartDraw, bir Kurumsal uygulama için tüm güvenlik ve güvenilirlik standartlarını karşılar. SmartDraw'ın müşterileri üniversitelerden devlet kurumlarına, Fortune 500'ün %85'inden fazlasına kadar çeşitlilik göstermektedir.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı. Gerçek zamanlı, iki yönlü Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker entegrasyonu. StoriesOnBoard'u Ücretsiz Deneyin.
Whimsical
whimsical.com
Kaprisli, yinelenen ürün çalışma alanıdır. Ürünle ilgili her türlü zorluğun çözümüne yönelik dokümantasyon araçlarıyla ekiplerin daha hızlı netlik oluşturmalarına ve ortak anlayış oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Kaprisli şunlara sahiptir: - Görselleri yerleştiren ve tüm proje eserlerini birbirine bağlayan dokümanlar - Süreç diyagramları ve kullanıcı akışlarını oluşturmak için akış şemaları - Sürükle ve bırak bileşenlerine sahip tel çerçeveler - Fikirleri açıklığa kavuşturmak ve düzenlemek için zihin haritaları - Üretken diyagramlarla çözümleri hızlı bir şekilde başlatmak için ilginç yapay zeka - Ürün liderlerinden ve ekiplerden kanıtlanmış şablonlar ve örnekler
Zen Flowchart
zenflowchart.com
En Basit Akış Şeması Oluşturucu. En kolay akış şeması oluşturucusu olan Zen Flowchart ile birkaç tıklamayla akış şemaları oluşturun.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn, Akış Şemaları, Mockup'lar, BPMN, UML ve Zihin Haritaları dahil olmak üzere çeşitli diyagramlar oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir diyagram oluşturma platformudur. Diyagramların soyut ve belirsiz şeyleri daha iyi anlamamıza ve ezberlememize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Başkalarına karmaşık bir konuyu açıklarken çok fazla kelime yerine şema kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki farklı ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerini, tasarlamalarını ve inşa etmelerini sağlayan, inovasyona yönelik görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun Akıllı Kanvası'nın büyüsüyle konseptleri, fikirleri ve çözümleri ekip olarak görselleştirmek her yerde yapılabilir; kuru silme işaretleyicilerine gerek yoktur. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle senkronize olun, akış sağlayın ve yan yana çalışmanın bağlantısını hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu aşağıdaki amaçlarla kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve ekip çalıştayları düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapın * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ekleyin ve işaretleyin * Apple Pencil ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, belgeleri, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları oluşturun, süreçleri haritalayın ve kişilikler geliştirin * İşbirliğine dayalı bir alanda etkileşimli sınıfları öğretin ve kolaylaştırın * Fikir ve ilhamdan oluşan bir vizyon panosu oluşturun Miro, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde oluşturmanıza olanak tanır. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, sürükle ve bırak arayüzü ve ortak çalışanlarda sınırlama olmaması sayesinde Miro panosunda çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
© 2025 WebCatalog, Inc.