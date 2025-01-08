Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Qlerify

qlerify.com

Qlerify, kuruluşların iş akışlarını 100 kata kadar daha hızlı koda dönüştürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir hızlandırma aracıdır. Qlerify, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, geliştiricilerin sevdiği ve daha iyi yazılımları daha hızlı oluşturmak için anında kullanabileceği bir formatta teknik özellikleri hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Qlerify, birlikte yazma çalışma alanını, sistem gereksinimlerinin, süreç modellerinin, veri modellerinin, yazılım mimarisi tasarımının ve kaynak kodunun yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulmasıyla birleştirir; geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu tüm eserler, tonlarca zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Qlerify aracının kullanımı, küçük ekipler için sınırlı bir ölçüde tamamen ücretsizdir. Qlerify'ın bazı özellikleri: 1. Birçok paydaşın süreç modellerini/kullanıcı yolculuklarını, veri modellerini birlikte oluşturmasına ve sistem gereksinimlerini eş zamanlı olarak düşünce hızında toplamasına olanak tanıyan ultra hızlı ve kullanıcı dostu ortak düzenleme arayüzü 2. Yapay zeka içerik üretimi artar daha da hızlanır, kullanıcılara rehberlik eder ve atölye çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatır 3. Standart kodun yapay zeka ile oluşturulması, değerli geliştirme zamanından tasarruf sağlar 4. Geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu kullanıcı hikayeleri, kullanıcı arayüzü taslakları, iş kuralları, KPI'ler, veri modelleri vb. yapılandırılabilir veri türleri 5. Güçlü destek Scrum, Kullanıcı Hikayesi Haritalama, Olay Fırtınası, Çevik Veri Modelleme, Etki Alanı Odaklı Tasarım ve Basitleştirilmiş BPM gibi geliştirmeyi hızlı bir şekilde başlatmak için çevik çerçeveler. 5. Uzaktan işbirliği desteği, ör. içeriği konuk kullanıcılarla paylaşın, değişiklikleri geri alın/yeniden yapın veya sürümler arasında sınırsız geri alma/ileri sarma, içeriği klonlama, yorum ve beğeniler ekleme veya MoSCoW öncelik veya kullanıcı hikayesi eşleme vb. kullanarak toplu önceliklendirme yapın. https://www.qlerify adresinden ücretsiz deneyin. com.