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Diyagramlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
Diyagram oluşturma yazılımı, kullanıcıların verileri ve görüntüleri kullanarak akış şemaları ve kat planları da dahil olmak üzere karmaşık diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Bu araçlar genellikle diyagram oluşturma sürecini kolaylaştırmak için şablonlar sunarken aynı zamanda kullanıcılara diyagramları sıfırdan tasarlama esnekliği sağlar. Bazı diyagram oluşturma programları diğer tasarım araçlarıyla bütünleşebilir ve işbirliğine dayalı platformlar sağlayarak birden fazla kullanıcının diyagram dosyalarını aynı anda görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw ücretsiz, açık kaynaklı, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahtadır. En iyi aracı veya en iyi şablonu arayarak zaman kaybetmeyin. Sadece çiz. Kayıt olmadan, açılır pencere veya çerez izni yoktur. Mükemmel sonuçları hızlı bir şekilde oluşturmak için yalnızca beyaz tahta, temel araçlar ve ya...
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki dağıtılmış ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerine, tasarlamalarına ve inşa etmelerine olanak tanıyan inovasyon için görsel bir çalışma alanı sağlar. Bugün dünya çapında Nike, Ikea, Deloitte, WPP ve Cisco dahil 200.000 kuruluşta toplam 70 milyondan fazla kullanıcı, ürün g...
Whimsical
whimsical.com
Kaprisli, yinelenen ürün çalışma alanıdır. Ürünle ilgili her türlü zorluğun çözümüne yönelik dokümantasyon araçlarıyla ekiplerin daha hızlı netlik oluşturmalarına ve ortak anlayış oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Şunlara sahibiz: - Görselleri yerleştiren ve tüm proje eserlerini birbirine bağlayan ...
Gliffy
gliffy.com
Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaks...
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır. Excalidraw+'da ister şirket ister birey olun, oluşturduğunuz tüm çizimleri yönetebileceğiniz ve organize edebileceğiniz bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ç...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl çalışırlarsa çalışsınlar görsel olarak işbirliği yapmak isteyen ekipler için eksiksiz bir platformdur. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar pl...
Widget Board
widget-board.com
Widget Board, görevler, notlar, medya, tarih ve saat, hava durumu, takvim ve çok daha fazlası gibi favori widget'larınızla özel panolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir üretkenlik aracıdır! Fikirlerinizi zihin haritası haline getirin ve beyin fırtınası yapın, projelerinizi yönetin ve her şeyin kolek...
diagrams.net
diagrams.net
diyagramları.net açık kaynak, çevrimiçi, masaüstü ve kapsayıcıda konuşlandırılabilir diyagram oluşturma yazılımıdır. Eskiden Draw.io
Moqups
moqups.com
Moqups, beyaz tahta, diyagram ve tasarım özelliklerini tek bir çevrimiçi uygulamada birleştiren görsel bir işbirliği aracıdır. Herhangi bir proje için çok çeşitli görsel materyaller oluşturmak için gerçek zamanlı olarak düşünün, planlayın ve iletişim kurun: tel çerçeveler, maketler, diyagramlar, zih...
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax, tüm amaçlarınıza hizmet edebilecek hepsi bir arada bir diyagram oluşturma aracıdır. Windows, macOS, Linux ve Çevrimiçi kullanım için mevcuttur. Akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları, gantt şemaları, kat planları ve ER diyagramları çizmeniz gerekiyorsa, EdrawMax...
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10...
Sketch Web
sketch.com
Sketch, işbirlikçi tasarım araçları, prototip oluşturma ve geliştirici aktarımı ile dijital tasarım için hepsi bir arada platformdur. Ücretsiz olarak başlayın.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagram oluşturma, beyaz tahta oluşturma ve veri görselleştirmeyi kurumsal dostu tek bir çözümde birleştiren birleşik bir görsel uygulamadır. GERÇEK ZAMANLI BİR TAKIM OLARAK PLANLAYIN, UYGULAYIN VE GÖZDEN GEÇİRİN Serbest biçimli beyin fırtınasını diğer görsellerle birleştirmenize olanak ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, kesintisiz beyin fırtınası, tartışma ve işbirlikçi yaratıma olanak tanıyan yenilikçi bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Yapay zekanın gücünden yararlanın ve uzaktan çalışma deneyiminizi yeniden tanımlayın.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Optimum performans için bulut mimarinizi oluşturmaya, görselleştirmeye ve yönetmeye yönelik 1 numaralı hizmet. Cloudcraft AWS Diyagram Tasarımcısı, tümü akıllı bileşenlerle AWS için optimize edilmiş izometrik veya iki boyutlu bulut mimarisi diyagramlarıyla verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza olana...
Zen Flowchart
zenflowchart.com
En Basit Akış Şeması Oluşturucu. En kolay akış şeması oluşturucusu olan Zen Flowchart ile birkaç tıklamayla akış şemaları oluşturun.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi basitleştirmek için kullanabileceğiniz diyagram oluşturma aracıdır. Çok yönlü ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde diyagramları, akış şemalarını ve tel çerçeveleri zahmetsizce oluşturabilirsiniz; bu da onu konumdan bağımsız olarak ekipler ve bireysel yaratıcılar için ideal se...
ProcessOn
processon.com
ProcessOn, Akış Şemaları, Mockup'lar, BPMN, UML ve Zihin Haritaları dahil olmak üzere çeşitli diyagramlar oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir diyagram oluşturma platformudur. Diyagramların soyut ve belirsiz şeyleri daha iyi anlamamıza ve ezberlememize yardımcı olabileceğin...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
Kumu
kumu.io
Dağınık dünyanıza anlam verin. Kumu, karmaşık verileri, bakması güzel ve kullanımı keyifli olan ilişki haritaları halinde düzenlemeyi kolaylaştırır.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel, teknoloji ekiplerinin yazılım mimarisi tasarımları üzerinde işbirliği yapmasına yönelik bir SaaS aracıdır. Teknik ve teknik olmayan kişiler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki kaynaklarla bağlantılı görsel bir yaklaşım benimsiyoruz.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı. Gerçek zamanlı, iki yönlü Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker entegrasyonu. StoriesOnBoard'u Ücretsiz Deneyin.
FlowMapp
flowmapp.com
Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerden planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır ⚙️ FlowMap...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluş...
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin - Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, bir iPad, Android tablet veya Windows cihazında birkaç dakika içinde kolayca profesyonel görünümlü çizimler oluşturmanıza ve ardından otomatik olarak bir kalkış oluşturmanıza, maliyet ve marjı hesaplamanıza ve hatta bu çizimlere dayalı olarak kazanan bir teklif üretmenize olanak tanır; üste...
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. ç...
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab, veritabanınızı görsel olarak tasarlamanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir ER Diyagram Aracıdır. Tek satır kod yazmadan mevcut SQL'i içe aktarın veya yeni veritabanı geliştirin. Ekibinizle paylaşmak ve işbirliği yapmak için şemalarınızı görselleştirin. İşiniz bittiğinde SQL veya PDF/Görüntüyü ...
Overflow.io
overflow.io
Overflow, ürün tasarım ekipleri için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk kullanıcı akış diyagramı oluşturma aracıdır. Etkileşimli bir kullanıcı akışı sunumuyla hedef kitlenin ilgisini tam olarak çekerken tasarımcılara çalışmalarını etkili bir şekilde iletmeleri için yeni ve etkili bir yol sunar.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy, ajanslar ve ekipler için tasarlanmış, görsel site haritaları ve kullanıcı akışları da dahil olmak üzere bir dizi web sitesi planlama aracı sunar. Temel ürün, sıfırdan bir site haritası oluşturmanıza veya görsel site haritası oluşturucumuz aracılığıyla mevcut web sitesi sayfalarınızı içe akta...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard basit bir kullanıcı hikayesi haritalama aracıdır. Dijital post-it'ler, uzak ekipler arasında tasarım ve geliştirme konusunda işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Ürünü gerçekten birbirine bağlayan bir kullanıcı öyküsünü paylaşın. Ardından panoları Jira, Trello, Azure DevOps, VersionOne veya Pi...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify, kuruluşların iş akışlarını 100 kata kadar daha hızlı koda dönüştürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir hızlandırma aracıdır. Qlerify, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, geliştiricilerin sevdiği ve daha iyi yazılımları daha hızlı oluşturmak için anında kullanabileceği bir formatt...
Slickplan
slickplan.com
Slickplan, her büyüklükteki işletme için web tabanlı SaaS çözümleri oluşturmaya odaklanan bir yazılım geliştirme firması olan Awmous, LLC'nin bir ürünüdür.
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, ...
Querychart
querychart.io
Querychart, kullanıcıların verileri kullanarak zahmetsizce akış şemaları oluşturmasını sağlayan ve manuel çizim ihtiyacını ortadan kaldıran ücretsiz bir web uygulamasıdır. Excel'e benzer bir kullanıcı deneyimiyle kullanıcılar, grafikler oluşturmak için verileri doğrudan bir elektronik tabloya girerl...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML, dizi diyagramları, akış şeması* ve daha fazlası için çok platformlu bir kod olarak diyagram çözümüdür.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud, iş dönüşümü için değer elde etme sürenizi hızlandırmanıza yardımcı olan Değişim Zekası platformudur. İş analizi belgelerine bağlı güçlü etki ve bağımlılık analiziyle, sistem yapılandırmasının ortak anlayışına dayalı olarak akıllı değişiklik kararları vermenize olanak tanır. Yapay zek...
Engage Process
engageprocess.com
Geleneksel süreç yönetimi yazılımı (BPM araçları), bir ekip kendi süreçlerinin haritasını çıkardıktan sonra harekete geçer. Engage Süreç Modelleyici, odadaki ekiple birlikte süreçlerinizi otomatik olarak tasarlayan ve kontrol eden, atölyeye hazır bir haritalama platformu sunarak bunu basitleştirir. ...
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper'ın web yönetim paketi, web'in en güçlü görsel site haritalama aracının kontrolünü size verir. Web tarayıcımız, verimli işbirliği için sayfa hiyerarşinizi, içeriğinizi, dahili bağlantınızı, analizlerinizi ve yorumlarınızı görüntüleyen görsel site haritaları oluşturacaktır. Sınıflandırmanı...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Görsel Site Haritalarını Saniyeler İçinde Otomatik Oluşturun. ↳ İçerik Planlayın ↳ QA ve Rakipleri Takip Edin ↳ Akışlar Oluşturun Otomatik olarak güzel görsel site haritaları + herhangi bir genel veya özel web sitesinin yüksek çözünürlüklü ekran görüntülerini oluşturarak kullanıcı arayüzü, UX, SEO v...