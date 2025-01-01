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En Popüler Son Eklenenler DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon yetenekleriyle donatır. Sürekli teslimat, yazılımı hızlı ve çevik bir şekilde oluşturmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtımı (CD) destekleyerek sağlam bir dağıtım hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirir. Ekipler, DevOps platformlarını kullanarak sürekli teslimat süreçlerinin açıkça tanımlanmasını, tamamen otomatikleştirilmesini ve birleşik bir çerçeve içerisinde kolayca yönetilebilmesini sağlayarak verimli ve çevik bir DevOps ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü orkestrasyonu ve otomasyon yazılımı oluşturmanın tüm işlevlerini kapsayarak CI/CD süreçlerinin yerel yönetimini, otomasyonunu ve yürütülmesini kolaylaştırır.