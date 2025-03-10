DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

Flosum

flosum.com

Gerçekten eksiksiz bir çözüm: Flosum, bileşenlerin birleştirilmesi, sürüm kontrolü, sürekli dağıtımlar, statik kod analizi, kullanıcı hikayesi yönetimi ve regresyon testi dahil olmak üzere tüm geliştirme yaşam döngüsünü yöneten, uçtan uca eksiksiz bir Yerel DevOps çözümüdür. Flosum'u Farklı Kılan Nedir? Daha İyi Sürüm Kontrolü: Flosum, GIT ile tamamen entegre olmasına rağmen, özellikle Salesforce geliştirme için oluşturulmuş, bildirimsel, programatik ve karmaşık bileşenlerin birleştirilmesini sorunsuz bir şekilde yöneten kendi yerel sürüm kontrolümüzü de sunuyoruz. Lightning'e Hazır: Flosum, Salesforce geliştirme için özel olarak üretilmiştir ve aydınlatma bileşenleri gibi tüm Salesforce bileşen türlerini kusursuz bir şekilde işler. Sınıfının En İyisi Güvenlik: Flosum, IP aralıklarınızı açmanızı veya üretim organizasyonunuza erişim açmanızı gerektirmeyen tek çözümdür. Diğer tüm satıcıların üretim verilerinize arka kapı erişimi olacaktır, ancak Flosum'da veriler her zaman Salesforce platformunda depolanır.