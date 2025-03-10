DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

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DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon yetenekleriyle donatır. Sürekli teslimat, yazılımı hızlı ve çevik bir şekilde oluşturmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtımı (CD) destekleyerek sağlam bir dağıtım hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirir. Ekipler, DevOps platformlarını kullanarak sürekli teslimat süreçlerinin açıkça tanımlanmasını, tamamen otomatikleştirilmesini ve birleşik bir çerçeve içerisinde kolayca yönetilebilmesini sağlayarak verimli ve çevik bir DevOps ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü orkestrasyonu ve otomasyon yazılımı oluşturmanın tüm işlevlerini kapsayarak CI/CD süreçlerinin yerel yönetimini, otomasyonunu ve yürütülmesini kolaylaştırır.
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GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps, yazılım geliştirme süreçlerini planlama, geliştirme, test etme ve dağıtma için entegre araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
CircleCI
circleci.com
CircleCI, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren açık kaynaklı bir sunucudur; oluşturma, test ve dağıtım aşamalarında kullanılır.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise, mobil uygulama geliştirme, test etme ve dağıtımını otomatikleştiren bir bulut tabanlı sürekli entegrasyon platformudur.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.
Gearset
gearset.com
Gearset, Salesforce için bir DevOps platformudur. Metadata dağıtımı, otomatik testler ve CI/CD süreçlerini yöneterek ekiplerin iş akışlarını optimize eder.
Dagster
dagster.io
Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle, mobil uygulama geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bir CI/CD aracıdır. Uygulamaları hızlıca oluşturma, test etme ve dağıtma imkanı sunar.
Buddy
buddy.works
Buddy, tekrar eden görevleri ortadan kaldırarak web projelerini otomatik olarak inşa edip dağıtmanızı sağlar. Ayrıca kendi teslimat sürecinizi tanımlamanıza imkan tanır.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, yazılım geliştirmeyi basitleştiren bir platformdur. Önceden yapılandırılmış araçlar ve araçlar sunarak bulut altyapı yönetimini kolaylaştırır.
Choreo
choreo.dev
Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.
Qovery
qovery.com
Qovery, geliştiricilere bulut altyapısını yönetme, otomatik çevre sağlama ve uyum sağlama imkanı sunan bir iç geliştirici platformudur.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.
mogenius
mogenius.com
Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.
Cycleops
cycleops.io
Cycleops, geliştirme ekiplerinin otomatik dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak test ve üretim ortamları oluşturmasını sağlar.
Randoli
randoli.io
Randoli, Kubernetes kullanan şirketler için bir platform mühendisliği çözümü sunar; geliştiricilerin üretkenliğini artırır ve DevOps ekiplerine otomasyon sağlar.
ActiveState
activestate.com
ActiveState uygulaması, Python, Perl ve Tcl için Windows, Linux ve Mac üzerinde otomatik olarak çalışma ortamları oluşturur ve önceden yapılandırılmış dağıtımları indirmenizi sağlar.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Launchable
launchableinc.com
Launchable, test hatalarını tanımlayan ve kategoriye ayıran bir yapay zeka aracıdır. Test verilerini analiz ederek geliştirme sürecini hızlandırmayı sağlar.
JFrog
jfrog.com
JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith, her yerde yazılım için tek gerçek kaynak görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformudur. Kuruluşların yazılım tedarik zincirlerinin güvende kalmasını sağlayarak, yazılım yığınlarının bağımlılıklarını, dağıtımını ve dağıtımını tek bir merkezi yerden güvenilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Ekiplerin, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli kalarak farklı varlık türlerini yönetme kısıtlamaları olmadan yazılımı daha hızlı sunmalarını sağlamak için buradayız. Kaynaktan teslimata kadar tam güven, kontrol ve güvenlikle.
Flosum
flosum.com
Gerçekten eksiksiz bir çözüm: Flosum, bileşenlerin birleştirilmesi, sürüm kontrolü, sürekli dağıtımlar, statik kod analizi, kullanıcı hikayesi yönetimi ve regresyon testi dahil olmak üzere tüm geliştirme yaşam döngüsünü yöneten, uçtan uca eksiksiz bir Yerel DevOps çözümüdür. Flosum'u Farklı Kılan Nedir? Daha İyi Sürüm Kontrolü: Flosum, GIT ile tamamen entegre olmasına rağmen, özellikle Salesforce geliştirme için oluşturulmuş, bildirimsel, programatik ve karmaşık bileşenlerin birleştirilmesini sorunsuz bir şekilde yöneten kendi yerel sürüm kontrolümüzü de sunuyoruz. Lightning'e Hazır: Flosum, Salesforce geliştirme için özel olarak üretilmiştir ve aydınlatma bileşenleri gibi tüm Salesforce bileşen türlerini kusursuz bir şekilde işler. Sınıfının En İyisi Güvenlik: Flosum, IP aralıklarınızı açmanızı veya üretim organizasyonunuza erişim açmanızı gerektirmeyen tek çözümdür. Diğer tüm satıcıların üretim verilerinize arka kapı erişimi olacaktır, ancak Flosum'da veriler her zaman Salesforce platformunda depolanır.
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini aşağıdaki amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sahip özellikleri aşamalı olarak sunarak müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirin. Araçlar, ekipler, işlem hatları ve süreçler genelinde her şeyi daha yüksek düzeyde görünürlük, yönetim ve zekayla yönetin... tamamı kurumsal ölçekte
Zeet
zeet.co
Kubernetes ve Terraform için Bulut Yardımcısı. Bulutunuzu çalıştırmanıza yardımcı olan bir CI/CD ve Dağıtım platformu: - AWS, Linode, CoreWeave, GCP ve daha fazlasında çoklu buluta geçin - Hizmetlerinizde ve kim tarafından yapılan değişiklikleri takip edin - Gevşekliğinizde küme çökme uyarıları alın - Tek tıklamayla önizleme ortamları oluşturun ve kopyalar ekleyin
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