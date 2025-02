DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

ActiveState

activestate.com

Windows, Linux ve Mac için Python, Perl ve Tcl çalışma zamanlarını otomatik olarak oluşturun veya önceden oluşturulmuş popüler ActivePython, ActivePerl veya ActiveTcl dağıtımlarımızdan birini indirin. ActiveState, Perl, Python ve Tcl için popüler açık kaynak dil dağıtımlarımız, ödüllü Komodo IDE'miz ve en son olarak güçlü betamız ActiveState Platformu da dahil olmak üzere geliştiriciler için 20 yılı aşkın süredir yenilikçi araçlar yaratmaktadır. Python, Perl ve Tcl için çalışma zamanlarını dakikalar içinde oluşturun! ActiveState Platformu ile yüzlerce popüler, incelenmiş üçüncü taraf paketlerle dilinizi otomatik olarak oluşturabilir, böylece hemen kodlamaya başlayabilirsiniz. Bağımlılıklar eklemeniz mi gerekiyor? Bunları kaynaktan otomatik olarak oluşturun (bağlantılı C kitaplıkları dahil), çakışmaları çözün ve bunları Windows, Mac veya Linux için paketleyin. ActiveState Platformu ile geliştiriciler şunları elde edebilir: "Makinemdeki çalışma" sorunlarını ortadan kaldırın - tüm geliştirme, test ve üretim sistemlerinde tutarlı, tekrarlanabilir bir çalışma zamanı ortamı oluşturun ve dağıtın. "Bağımlılık Cehennemi"nden kaçının; bağımlılıklar mümkün olduğunda sizin için otomatik olarak çözümlenir Paketlemeyi otomatikleştirin - minimum düzeyde dil/işletim sistemi uzmanlığı gerektirir. Kurulumu otomatikleştirin – komut satırı arayüzünü (Durum Aracı) kullanarak çalışma zamanınızı tek bir komutla sanal bir ortama yükleyin. Durum Aracı (ActiveState Platformu için CLI) ile geliştirme iş akışlarınızı otomatikleştirin. Bunu şunun için kullanın: README dosyası yaklaşımını basitleştirerek herhangi bir ortam için çalışma zamanlarını otomatik olarak ayarlayın. Sırları (yani API anahtarlarını, kullanıcı kimlik bilgilerini) basit ama güvenli bir şekilde paylaşın. Platformlar arası komut dosyaları oluşturun. Nasıl çalışır? Bunu SaaS tabanlı bir "Hizmet Olarak Dil" işlevi gibi düşünün. Bir sonraki projeniz için yalnızca projenizin ihtiyaç duyduğu dil ve paketleri içeren özel bir çalışma zamanı oluşturmak için Platformumuzu kullanın. Bir dil seçin (Python, Perl veya Tcl). İşletim sisteminizi seçin (Linux veya Windows, ayrıca Python için Mac). Projenizin gerektirdiği paketleri ekleyin. ActiveState, açık kaynak dilinizin ve bileşenlerinizin güncel olduğundan, kaynaktan derlenebildiğinden ve daha sonra bir dağıtımda birlikte çalışacak şekilde doğrulandığından emin olmak için düzenli olarak her dilin standart açık kaynak deposundan (CPAN, PyPI, vb.) paketleri çeker. çoğu büyük işletim sistemi için paketlenmiştir. ActiveState'in açık kaynak dil dağıtımlarımızı oluşturmak için kullandığı araçlar artık tüm geliştiricilerin denemesine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Python, Perl ve Tcl yapıları oluşturan bir geliştiriciyseniz ActiveState Platform sizin için işin çoğunu yapabilir. Derlemenizi yalnızca projenizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz dil ve paketlerle kaynaktan oluşturabilir! ActiveState Platformu, geliştiricilere açık kaynak dillerle yenilik yapma özgürlüğü verirken, kuruluşlara riski azaltmak için ihtiyaç duydukları merkezi görünürlük ve kontrolü sağlıyor. Geliştiriciler genellikle kodlamaya başlamadan önce bağımlılıkları yönetme ve Python veya diğer dil çalışma zamanlarını yapılandırma gibi düşük değerli işlere çok fazla zaman harcıyorlar. ActiveState Platformu, bağımlılıkları otomatik olarak çözerek ve kullanıma hazır özel çalışma zamanlarını derleyerek temel sorunları ele alır, böylece geliştiriciler üretkenliğe odaklanabilir. Benzer şekilde işletmeler hız, yenilik ve maliyet tasarrufu sağlamak için açık kaynak dillerini benimsemek istiyor. Ancak bunların aynı zamanda güvenlik açıkları, 3. taraf IP'lerinin kontrolsüz kullanımı ve belirsiz lisans ve menşe risklerini de azaltması gerekiyor. ActiveState Platformu önceden doğrulanmış ve iyi olduğu bilinen paketlerden oluşturulur, böylece güvenlik ve uyumluluk ekipleri riskleri önceden değerlendirebilir ve iyileştirme maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, her dil çalışma zamanının içeriğini ve geçmişini gösteren Malzeme Listesini kolaylıkla görüntüleyebilirler. Diğer önemli noktalar: Öncelikli destek: Finansal hizmetler, havacılık ve savunma, teknoloji ve diğer sektörlerdeki liderler HSBC, Altair ve Microsoft, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve açık kaynak lisanslama politikalarına uygunluğu sağlamak için ActiveState Platformunu kullanıyor. Önceden oluşturulmuş çalışma zamanları: En popüler paketleri içeren makine öğrenimi için Python, Python 2'den 3'e geçiş ve web geliştirme gibi amaca yönelik oluşturulmuş çalışma zamanlarıyla yaygın kullanım örneklerini çözün. Geliştiriciler için Ücretsiz Beta! Kaynaktan bir çalışma zamanı ortamı oluşturmanız mı gerekiyor? ActiveState Platformu önceden yapılandırılmış bir yapı ortamına erişmenizi sağlar