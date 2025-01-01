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DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon özellikleri ile donatır. Sürekli dağıtım, yazılımı hızlı ve agily yaratmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sağlam bir teslimat boru hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirerek sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtım (CD) destekler. DevOps platformlarını kullanarak ekipler, sürekli dağıtım süreçlerinin açıkça tanımlanmış, tam otomatik ve birleşik bir çerçeve içinde kolayca yönetilebilir olmasını sağlayarak etkili bir çevik devops ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü düzenlemesinin tüm işlevlerini kapsar ve otomasyon yazılımı oluşturur, CI/CD işlemlerinin yerel yönetimi, otomasyon ve yürütülmesini kolaylaştırır.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps, yazılım geliştirme süreçlerini planlama, geliştirme, test etme ve dağıtma için entegre araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise, mobil uygulama geliştirme, test etme ve dağıtımını otomatikleştiren bir bulut tabanlı sürekli entegrasyon platformudur.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren açık kaynaklı bir sunucudur; oluşturma, test ve dağıtım aşamalarında kullanılır.

Gearset

Gearset

gearset.com

Gearset, Salesforce için bir DevOps platformudur. Metadata dağıtımı, otomatik testler ve CI/CD süreçlerini yöneterek ekiplerin iş akışlarını optimize eder.

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle, mobil uygulama geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bir CI/CD aracıdır. Uygulamaları hızlıca oluşturma, test etme ve dağıtma imkanı sunar.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery, geliştiricilere bulut altyapısını yönetme, otomatik çevre sağlama ve uyum sağlama imkanı sunan bir iç geliştirici platformudur.

Buddy

Buddy

buddy.works

Buddy, tekrar eden görevleri ortadan kaldırarak web projelerini otomatik olarak inşa edip dağıtmanızı sağlar. Ayrıca kendi teslimat sürecinizi tanımlamanıza imkan tanır.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState uygulaması, Python, Perl ve Tcl için Windows, Linux ve Mac üzerinde otomatik olarak çalışma ortamları oluşturur ve önceden yapılandırılmış dağıtımları indirmenizi sağlar.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW, yazılım geliştirmeyi basitleştiren bir platformdur. Önceden yapılandırılmış araçlar ve araçlar sunarak bulut altyapı yönetimini kolaylaştırır.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops, geliştirme ekiplerinin otomatik dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak test ve üretim ortamları oluşturmasını sağlar.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable, test hatalarını tanımlayan ve kategoriye ayıran bir yapay zeka aracıdır. Test verilerini analiz ederek geliştirme sürecini hızlandırmayı sağlar.

Zeet

Zeet

zeet.co

Zeet, Kubernetes ve Terraform için CI/CD ve Dağıtım platformudur. Çoklu bulut desteği, hizmet değişikliklerini takip etme ve uyarılar sunar.

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli, Kubernetes kullanan şirketler için bir platform mühendisliği çözümü sunar; geliştiricilerin üretkenliğini artırır ve DevOps ekiplerine otomasyon sağlar.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.

Cycloid

Cycloid

cycloid.io

Cycloid, platform mühendisliği çözümleri sunarak IT ekiplerinin altyapıyı yönetmesine ve yazılım süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

NXT1 LaunchIT

NXT1 LaunchIT

nxt1.cloud

NXT1 LaunchIT, geliştiricilerin güvenli SaaS uygulamaları oluşturup işletmelerini otomatikleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış bir platformdur.

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith, yazılım bağımlılıklarını, dağıtımını ve yönetimini merkezi bir platformda güvenli bir şekilde yapmayı sağlayan bir SaaS uygulamasıdır.

Flosum

Flosum

flosum.com

Flosum, Salesforce geliştirme ve dağıtım süreçlerini yönetimi için uçtan uca çözümler sunan bir DevOps platformudur.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees, sürekli entegrasyon ve teslimat süreçlerini destekleyen kapsamlı bir yazılım dağıtım otomasyon platformudur.

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