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En Popüler Son Eklenenler DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon özellikleri ile donatır. Sürekli dağıtım, yazılımı hızlı ve agily yaratmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sağlam bir teslimat boru hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirerek sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtım (CD) destekler. DevOps platformlarını kullanarak ekipler, sürekli dağıtım süreçlerinin açıkça tanımlanmış, tam otomatik ve birleşik bir çerçeve içinde kolayca yönetilebilir olmasını sağlayarak etkili bir çevik devops ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü düzenlemesinin tüm işlevlerini kapsar ve otomasyon yazılımı oluşturur, CI/CD işlemlerinin yerel yönetimi, otomasyon ve yürütülmesini kolaylaştırır.