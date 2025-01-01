DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar

DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon özellikleri ile donatır. Sürekli dağıtım, yazılımı hızlı ve agily yaratmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sağlam bir teslimat boru hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirerek sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtım (CD) destekler. DevOps platformlarını kullanarak ekipler, sürekli dağıtım süreçlerinin açıkça tanımlanmış, tam otomatik ve birleşik bir çerçeve içinde kolayca yönetilebilir olmasını sağlayarak etkili bir çevik devops ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü düzenlemesinin tüm işlevlerini kapsar ve otomasyon yazılımı oluşturur, CI/CD işlemlerinin yerel yönetimi, otomasyon ve yürütülmesini kolaylaştırır.
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GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps, yazılım geliştirme süreçlerini planlama, geliştirme, test etme ve dağıtma için entegre araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
CircleCI
circleci.com
CircleCI, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise, mobil uygulama geliştirme, test etme ve dağıtımını otomatikleştiren bir bulut tabanlı sürekli entegrasyon platformudur.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştiren açık kaynaklı bir sunucudur; oluşturma, test ve dağıtım aşamalarında kullanılır.
Gearset
gearset.com
Gearset, Salesforce için bir DevOps platformudur. Metadata dağıtımı, otomatik testler ve CI/CD süreçlerini yöneterek ekiplerin iş akışlarını optimize eder.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle, mobil uygulama geliştirme süreçlerini otomatikleştiren bir CI/CD aracıdır. Uygulamaları hızlıca oluşturma, test etme ve dağıtma imkanı sunar.
Dagster
dagster.io
Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.
Qovery
qovery.com
Qovery, geliştiricilere bulut altyapısını yönetme, otomatik çevre sağlama ve uyum sağlama imkanı sunan bir iç geliştirici platformudur.
Buddy
buddy.works
Buddy, tekrar eden görevleri ortadan kaldırarak web projelerini otomatik olarak inşa edip dağıtmanızı sağlar. Ayrıca kendi teslimat sürecinizi tanımlamanıza imkan tanır.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Choreo
choreo.dev
Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.
ActiveState
activestate.com
ActiveState uygulaması, Python, Perl ve Tcl için Windows, Linux ve Mac üzerinde otomatik olarak çalışma ortamları oluşturur ve önceden yapılandırılmış dağıtımları indirmenizi sağlar.
JFrog
jfrog.com
JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, yazılım geliştirmeyi basitleştiren bir platformdur. Önceden yapılandırılmış araçlar ve araçlar sunarak bulut altyapı yönetimini kolaylaştırır.
mogenius
mogenius.com
Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.
Cycleops
cycleops.io
Cycleops, geliştirme ekiplerinin otomatik dağıtım süreçlerini kolaylaştırarak test ve üretim ortamları oluşturmasını sağlar.
Launchable
launchableinc.com
Launchable, test hatalarını tanımlayan ve kategoriye ayıran bir yapay zeka aracıdır. Test verilerini analiz ederek geliştirme sürecini hızlandırmayı sağlar.
Zeet
zeet.co
Zeet, Kubernetes ve Terraform için CI/CD ve Dağıtım platformudur. Çoklu bulut desteği, hizmet değişikliklerini takip etme ve uyarılar sunar.
Randoli
randoli.io
Randoli, Kubernetes kullanan şirketler için bir platform mühendisliği çözümü sunar; geliştiricilerin üretkenliğini artırır ve DevOps ekiplerine otomasyon sağlar.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Cycloid
cycloid.io
Cycloid, platform mühendisliği çözümleri sunarak IT ekiplerinin altyapıyı yönetmesine ve yazılım süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olan bir uygulamadır.
NXT1 LaunchIT
nxt1.cloud
NXT1 LaunchIT, geliştiricilerin güvenli SaaS uygulamaları oluşturup işletmelerini otomatikleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış bir platformdur.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith, yazılım bağımlılıklarını, dağıtımını ve yönetimini merkezi bir platformda güvenli bir şekilde yapmayı sağlayan bir SaaS uygulamasıdır.
Flosum
flosum.com
Flosum, Salesforce geliştirme ve dağıtım süreçlerini yönetimi için uçtan uca çözümler sunan bir DevOps platformudur.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees, sürekli entegrasyon ve teslimat süreçlerini destekleyen kapsamlı bir yazılım dağıtım otomasyon platformudur.
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