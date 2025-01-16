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DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon yetenekleriyle donatır. Sürekli teslimat, yazılımı hızlı ve çevik bir şekilde oluşturmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtımı (CD) destekleyerek sağlam bir dağıtım hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirir. Ekipler, DevOps platformlarını kullanarak sürekli teslimat süreçlerinin açıkça tanımlanmasını, tamamen otomatikleştirilmesini ve birleşik bir çerçeve içerisinde kolayca yönetilebilmesini sağlayarak verimli ve çevik bir DevOps ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü orkestrasyonu ve otomasyon yazılımı oluşturmanın tüm işlevlerini kapsayarak CI/CD süreçlerinin yerel yönetimini, otomasyonunu ve yürütülmesini kolaylaştırır.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wiki'ler gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, 2018 yılından bu yana Microsoft'un bir yan kuruluşudur. GitHub, temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticaridir. Ücretsiz GitHub hesapları genellikle açık kaynaklı projeleri barındırmak için kullanılır. Ocak 2019 itibarıyla GitHub, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlar için sınırsız özel depo sunuyor ancak ücretsiz olarak depo başına yalnızca üç ortak çalışana izin veriyor. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan, sınırsız ortak çalışmaya izin veriyor ancak özel depoları ayda 2.000 işlem dakikasıyla sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibarıyla GitHub, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla veri havuzuna (en az 28 milyon halka açık veri havuzu dahil) sahip olduğunu ve bu durumun onu dünyadaki en büyük kaynak kodu barındırıcısı haline getirdiğini bildirmektedir.
Azure DevOps
azure.com
Daha önce Visual Studio Team Services olarak bilinen Azure DevOps Hizmetleri ile daha akıllı plan yapın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı gönderim yapın. Çevik araçlara, CI/CD'ye ve daha fazlasına sahip olun.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Jenkins
jenkins.io
Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, dünyanın en iyi mühendislik ekiplerine güç veren, piyasadaki en hızlı sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) platformudur. Amacımız CI/CD uygulamalarını geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve müşterilerimize bize davranılmasını istediğimiz gibi davranmaktır. Kodu GitHub veya Bitbucket'e aktardıktan sonra, testlerinizi birinci sınıf Docker, Kubernetes, iOS desteği ve önceden yüklenmiş 100'den fazla araç içeren bir platformda hızlı bir şekilde çalıştırır. Herhangi bir sürekli teslimat hattını otomatikleştirin. Özelleştirilebilir aşamalar, paralel yürütme, kontrol akışı anahtarları, gizli diziler ve bağımlılık yönetimi ile tam kontrole sahip olun. Derlemeleri başlatmak, günlükleri incelemek, SSH'yi doğrudan işlere aktarmak veya özel kontrol panelleri oluşturmak için Semaphore CLI'yi kullanın. Zaten dünya çapında binlerce işletmenin güvendiği bu özellik, ekibinizin daha hızlı hareket etmesine de yardımcı olabilir. Bulutta, şirket içinde veya kendi kendine barındırılan aracılar aracılığıyla hibrit bir çözüm olarak mevcuttur.
Randoli
randoli.io
App Director, bulut yerelinde kubernetes kullanarak modern yazılımlar geliştiren şirketlere yönelik bir platform mühendisliği çözümüdür. Platform, harika yazılımlar ve iş gereksinimleri yazmaya odaklanmalarını sağlamak için altın yolları kullanarak geliştirici üretkenliğini hızlandırır. DevOps ekipleri, tekrarlanan görevlerin otomasyonunu kazanarak daha yüksek etkili faaliyetlere odaklanabilmelerini sağlar.
Cycleops
cycleops.io
Uygulamada Dev ve Ops İşbirliği Geliştirme ekiplerinizin günlük olarak yazdıkları kodun dağıtımlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyın. Çevik metodolojilerin ve gelişmiş üretkenliğin sinerjisinin kuruluşunuza entegre edilmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı! Otomasyon araçlarına kullanıcı arayüzü veya CLI aracılığıyla kolay erişim Cycleops, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü veya komut satırı arayüzü (CLI) aracılığıyla otomasyon araçlarına kolay erişim sağlar. Siz geliştiriciler, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların platformun otomasyon özelliklerinden faydalanmasını kolaylaştıracak şekilde tercih ettikleri yöntemi seçebilirsiniz. Kod değişiklikleriniz veya güncellemeleriniz için daha hızlı pazara sunma süresi Cycleop'un özelliklerinden ve otomasyon yeteneklerinden yararlanarak, geliştiricileriniz kod değişikliklerini veya güncellemelerini geliştirme aşamasından üretim aşamasına getirmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir. Dağıtım sürecini kolaylaştırabilir, manuel görevleri ortadan kaldırabilir ve iş akışlarını standartlaştırarak pazara daha hızlı teslimat sağlayabilirler. Korumalı alandan sürüm testine kadar tüm ortamları isteğe bağlı olarak oluşturun Son olarak Cycleops, ekibinizin deneme ve geliştirme için korumalı alan ortamlarından, dağıtımdan önce kod değişikliklerini doğrulamak için sürüm test ortamlarına kadar tüm ortamları oluşturmasına olanak tanır. Bu isteğe bağlı özellik, geliştiricilerinizin, manuel kurulum veya yapılandırmaya gerek kalmadan, geliştirme veya test amacıyla gerekli kaynakları ve yapılandırmaları hızlı bir şekilde sağlayabileceği anlamına gelir.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle, oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı otomatikleştiren bir platformla mobil uygulama geliştirmeyi basitleştiren bir mobil ci/cd aracıdır. Aracımız, React Native'den Objective-C/Swift'e kadar popüler çerçeveleri destekler ve Firebase ve Amazon S3 gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegre olur. iOS ve Android Kod İmzalama gibi önemli işlemleri otomatikleştirin ve anında sonuç veren testler çalıştırın. Uygulamalarınızı test için bireysel test uzmanlarına ve ekiplere dağıtın ve bunları kendi Appcircle Enterprise App Store'umuz da dahil olmak üzere uygulama mağazalarına dağıtın. Mobil DevOps'u Mobil "NoOps"a dönüştürün ve bugün Appcircle'a geçiş yapan birçok geliştiriciye katılın!
ActiveState
activestate.com
Windows, Linux ve Mac için Python, Perl ve Tcl çalışma zamanlarını otomatik olarak oluşturun veya önceden oluşturulmuş popüler ActivePython, ActivePerl veya ActiveTcl dağıtımlarımızdan birini indirin. ActiveState, Perl, Python ve Tcl için popüler açık kaynak dil dağıtımlarımız, ödüllü Komodo IDE'miz ve en son olarak güçlü betamız ActiveState Platformu da dahil olmak üzere geliştiriciler için 20 yılı aşkın süredir yenilikçi araçlar yaratmaktadır. Python, Perl ve Tcl için çalışma zamanlarını dakikalar içinde oluşturun! ActiveState Platformu ile yüzlerce popüler, incelenmiş üçüncü taraf paketlerle dilinizi otomatik olarak oluşturabilir, böylece hemen kodlamaya başlayabilirsiniz. Bağımlılıklar eklemeniz mi gerekiyor? Bunları kaynaktan otomatik olarak oluşturun (bağlantılı C kitaplıkları dahil), çakışmaları çözün ve bunları Windows, Mac veya Linux için paketleyin. ActiveState Platformu ile geliştiriciler şunları elde edebilir: "Makinemdeki çalışma" sorunlarını ortadan kaldırın - tüm geliştirme, test ve üretim sistemlerinde tutarlı, tekrarlanabilir bir çalışma zamanı ortamı oluşturun ve dağıtın. "Bağımlılık Cehennemi"nden kaçının; bağımlılıklar mümkün olduğunda sizin için otomatik olarak çözümlenir Paketlemeyi otomatikleştirin - minimum düzeyde dil/işletim sistemi uzmanlığı gerektirir. Kurulumu otomatikleştirin – komut satırı arayüzünü (Durum Aracı) kullanarak çalışma zamanınızı tek bir komutla sanal bir ortama yükleyin. Durum Aracı (ActiveState Platformu için CLI) ile geliştirme iş akışlarınızı otomatikleştirin. Bunu şunun için kullanın: README dosyası yaklaşımını basitleştirerek herhangi bir ortam için çalışma zamanlarını otomatik olarak ayarlayın. Sırları (yani API anahtarlarını, kullanıcı kimlik bilgilerini) basit ama güvenli bir şekilde paylaşın. Platformlar arası komut dosyaları oluşturun. Nasıl çalışır? Bunu SaaS tabanlı bir "Hizmet Olarak Dil" işlevi gibi düşünün. Bir sonraki projeniz için yalnızca projenizin ihtiyaç duyduğu dil ve paketleri içeren özel bir çalışma zamanı oluşturmak için Platformumuzu kullanın. Bir dil seçin (Python, Perl veya Tcl). İşletim sisteminizi seçin (Linux veya Windows, ayrıca Python için Mac). Projenizin gerektirdiği paketleri ekleyin. ActiveState, açık kaynak dilinizin ve bileşenlerinizin güncel olduğundan, kaynaktan derlenebildiğinden ve daha sonra bir dağıtımda birlikte çalışacak şekilde doğrulandığından emin olmak için düzenli olarak her dilin standart açık kaynak deposundan (CPAN, PyPI, vb.) paketleri çeker. çoğu büyük işletim sistemi için paketlenmiştir. ActiveState'in açık kaynak dil dağıtımlarımızı oluşturmak için kullandığı araçlar artık tüm geliştiricilerin denemesine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Python, Perl ve Tcl yapıları oluşturan bir geliştiriciyseniz ActiveState Platform sizin için işin çoğunu yapabilir. Derlemenizi yalnızca projenizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz dil ve paketlerle kaynaktan oluşturabilir! ActiveState Platformu, geliştiricilere açık kaynak dillerle yenilik yapma özgürlüğü verirken, kuruluşlara riski azaltmak için ihtiyaç duydukları merkezi görünürlük ve kontrolü sağlıyor. Geliştiriciler genellikle kodlamaya başlamadan önce bağımlılıkları yönetme ve Python veya diğer dil çalışma zamanlarını yapılandırma gibi düşük değerli işlere çok fazla zaman harcıyorlar. ActiveState Platformu, bağımlılıkları otomatik olarak çözerek ve kullanıma hazır özel çalışma zamanlarını derleyerek temel sorunları ele alır, böylece geliştiriciler üretkenliğe odaklanabilir. Benzer şekilde işletmeler hız, yenilik ve maliyet tasarrufu sağlamak için açık kaynak dillerini benimsemek istiyor. Ancak bunların aynı zamanda güvenlik açıkları, 3. taraf IP'lerinin kontrolsüz kullanımı ve belirsiz lisans ve menşe risklerini de azaltması gerekiyor. ActiveState Platformu önceden doğrulanmış ve iyi olduğu bilinen paketlerden oluşturulur, böylece güvenlik ve uyumluluk ekipleri riskleri önceden değerlendirebilir ve iyileştirme maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, her dil çalışma zamanının içeriğini ve geçmişini gösteren Malzeme Listesini kolaylıkla görüntüleyebilirler. Diğer önemli noktalar: Öncelikli destek: Finansal hizmetler, havacılık ve savunma, teknoloji ve diğer sektörlerdeki liderler HSBC, Altair ve Microsoft, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve açık kaynak lisanslama politikalarına uygunluğu sağlamak için ActiveState Platformunu kullanıyor. Önceden oluşturulmuş çalışma zamanları: En popüler paketleri içeren makine öğrenimi için Python, Python 2'den 3'e geçiş ve web geliştirme gibi amaca yönelik oluşturulmuş çalışma zamanlarıyla yaygın kullanım örneklerini çözün. Geliştiriciler için Ücretsiz Beta! Kaynaktan bir çalışma zamanı ortamı oluşturmanız mı gerekiyor? ActiveState Platformu önceden yapılandırılmış bir yapı ortamına erişmenizi sağlar
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği GuardRails, geliştiricilerin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur, kod yazarken sessizce tarar ve Tam Zamanında eğitim aracılığıyla güvenlik sorunlarının nasıl anında çözüleceğini gösterir. GuardRails, gürültüyü düşük tutmayı ve yalnızca kuruluşunuzla ilgili yüksek etkili güvenlik açıklarını raporlamayı taahhüt eder. GuardRails, kuruluşların güvenliği her yere kaydırmasına ve güçlü bir DevSecOps hattı oluşturmasına yardımcı olur, böylece güvenliği riske atmadan pazara daha hızlı gidebilirler.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith, her yerde yazılım için tek gerçek kaynak görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformudur. Kuruluşların yazılım tedarik zincirlerinin güvende kalmasını sağlayarak, yazılım yığınlarının bağımlılıklarını, dağıtımını ve dağıtımını tek bir merkezi yerden güvenilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Ekiplerin, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli kalarak farklı varlık türlerini yönetme kısıtlamaları olmadan yazılımı daha hızlı sunmalarını sağlamak için buradayız. Kaynaktan teslimata kadar tam güven, kontrol ve güvenlikle.
Flosum
flosum.com
Gerçekten eksiksiz bir çözüm: Flosum, bileşenlerin birleştirilmesi, sürüm kontrolü, sürekli dağıtımlar, statik kod analizi, kullanıcı hikayesi yönetimi ve regresyon testi dahil olmak üzere tüm geliştirme yaşam döngüsünü yöneten, uçtan uca eksiksiz bir Yerel DevOps çözümüdür. Flosum'u Farklı Kılan Nedir? Daha İyi Sürüm Kontrolü: Flosum, GIT ile tamamen entegre olmasına rağmen, özellikle Salesforce geliştirme için oluşturulmuş, bildirimsel, programatik ve karmaşık bileşenlerin birleştirilmesini sorunsuz bir şekilde yöneten kendi yerel sürüm kontrolümüzü de sunuyoruz. Lightning'e Hazır: Flosum, Salesforce geliştirme için özel olarak üretilmiştir ve aydınlatma bileşenleri gibi tüm Salesforce bileşen türlerini kusursuz bir şekilde işler. Sınıfının En İyisi Güvenlik: Flosum, IP aralıklarınızı açmanızı veya üretim organizasyonunuza erişim açmanızı gerektirmeyen tek çözümdür. Diğer tüm satıcıların üretim verilerinize arka kapı erişimi olacaktır, ancak Flosum'da veriler her zaman Salesforce platformunda depolanır.
Qovery
qovery.com
Qovery, üretime giden yolları döşeli olan geliştiriciler için gürültüyü azaltan Dahili Geliştirici Platformudur. Yazılımı geliştirmek için testler yapın, geçici ortamlar yapın ve eylemi teşvik edin.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity, bulut altyapınızı oluşturmanın ve yönetmenin en hızlı yoludur. Gravity'nin Dahili Geliştirici Platformu, mühendislik ekiplerinin bulutunuzda kod gerektirmeyen otomasyon ve korkuluklarla daha düşük bulut maliyetleriyle yazılım çalıştırmasına olanak tanır
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, modern uygulamalara yönelik yeni nesil bir CI/CD'dir. Işık hızında derlemeler ve Kanarya ve Mavi/Yeşil GitOps dağıtımlarıyla koddan buluta kadar otomatikleştirmenize yardımcı oluyoruz. GoodRx, Monday.com, Deloitte ve diğer şirketlerin DevOps ekipleri, yazılımlarını güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için Codefresh'e güveniyor.
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini aşağıdaki amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sahip özellikleri aşamalı olarak sunarak müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirin. Araçlar, ekipler, işlem hatları ve süreçler genelinde her şeyi daha yüksek düzeyde görünürlük, yönetim ve zekayla yönetin... tamamı kurumsal ölçekte
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı hızlandırmak için yapay zeka yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Akıllı Test Hatası Tanılaması, ister kümeyle ilgili hataları tespit etmek, ister yinelenen sorunları tespit etmek veya test modellerini izlemek istiyor olun, test oturumları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Başlatılabilir ile hata önceliklendirmenin acısını ortadan kaldırın: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Korkusuzca başlatın. Yazılım testlerinin %80'i anlamsızdır. Başlatılabilir, size en önemli %20'yi gösteren Dev Intelligence Platform katmanıdır. Başlatılabilir, veriye dayalı test öngörüleri ve eylemleriyle gönderim zorluklarını çözerek geliştirme geri bildirim döngüsünü hızlandırır. Launchable, makine öğrenimi yoluyla, geliştiricilerin bekleme sürelerini kısaltmak için en yüksek başarısızlık olasılığına sahip testleri tanımlayıp çalıştırarak ve test paketi içgörülerini takip ederek CI ardışık düzenlerini optimize eder. Önde gelen Fortune 100 markaları, önemli olanı test ederek daha fazla özelliği daha hızlı sunmak için Launchable'a güveniyor. Launchable'ın Tahmine Dayalı Test Seçimi, belirli bir kod değişikliği için çalıştırılacak doğru testleri seçmek üzere makine öğrenimini kullanır. Bu, yazılım geliştirme yaşam döngünüzdeki çeşitli noktalarda çok daha küçük bir test kümesi çalıştırma yeteneğinin kilidini açarak teslimatı hızlandırır. Tahmine Dayalı Test Seçimi ile Başlatılabilir, aslında test çalıştırıcınıza, test edilen değişikliklere göre tam olarak hangi testlerin çalıştırılacağını söyler. Başlatılabilir ayrıca test verilerinizi yüzeysel Test Insights'a toplu olarak analiz eder. Bu bilgileri test takımınızın durumunu iyileştirmek ve test çalıştırmalarınızdan maksimum değeri elde etmek için kullanabilirsiniz.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, bulut altyapılarını yönetmeye ve otomatikleştirmeye zaman harcamak yerine işletmeniz için işlevsel bileşenler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. CodeNOW, yerel veya uzak olabilen geliştirme ekiplerinizi yönetmenize yardımcı olan önceden belirlenmiş sağlam roller ve izinler sağlar. VMWare Tanzu veya Azure Stack Hub gibi platformları kullanarak genel bulut platformlarına veya kendi dahili sunucularınıza dağıtım yapma özgürlüğüne sahipsiniz. CodeNOW özellikle mikro hizmet veya olay odaklı mimariler üzerine kurulu yazılımlar için uygundur. Bu mimariler, bağımsız ekiplerin hızla yineleme yapmasına ve işletmenize değer katmasına olanak tanır. Karmaşıklıklarını yönetmeye gerek kalmadan Kubernetes'in gücünden yararlanabilirsiniz. Geliştiricileriniz kodlamaya odaklanırken CodeNOW bulut otomasyonuyla ilgilenir. Uzman ekibimiz, Kubernetes kümelerinizi iş ihtiyaçlarınıza göre yükseltme konusunda size rehberlik edecektir. CodeNOW özünde yazılım geliştirmenizi güvenli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır!
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
Zeet
zeet.co
Kubernetes ve Terraform için Bulut Yardımcısı. Bulutunuzu çalıştırmanıza yardımcı olan bir CI/CD ve Dağıtım platformu: - AWS, Linode, CoreWeave, GCP ve daha fazlasında çoklu buluta geçin - Hizmetlerinizde ve kim tarafından yapılan değişiklikleri takip edin - Gevşekliğinizde küme çökme uyarıları alın - Tek tıklamayla önizleme ortamları oluşturun ve kopyalar ekleyin
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket teknolojileri ve araçlarıyla entegredir. Kuruluşlar, makine öğrenimi modelleri, uçta çalışan yazılımlar ve üretim veri merkezlerinde dağıtılan yazılımlar da dahil olmak üzere her tür yayın ve dağıtım ortamına yönelik tam izlenebilirlikten yararlanır.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.
Gearset
gearset.com
Gearset, meta veriler ve CPQ dağıtımları, CI/CD, otomatik testler, korumalı alan tohumlama ve yedeklemeler için güçlü çözümler sunan lider Salesforce DevOps platformudur. Salesforce ekiplerinin, DevOps'un en iyi uygulamalarını geliştirme ve sürüm süreçlerine uygulamalarına yardımcı olur, böylece hızlı ve güvenli bir şekilde daha yüksek kaliteli projeler sunabilirler. Binlerce Salesforce profesyoneli Gearset'i kullanıyor ve milyonlarca dağıtım göndermiş, milyarlarca otomatik test yürütmüş ve milyarlarca kaydı yedeklemiştir. Salesforce DevOps'un temel zorluklarını çözen dahili zekaya sahip Gearset, aralarında McKesson, Accenture ve IBM'in de bulunduğu 2000'den fazla şirketin güvendiği, benzersiz derecede güvenilir bir çözümdür.
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
CircleCI
circleci.com
CircleCI, dünyanın en büyük paylaşılan sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) platformudur ve kodun fikirden teslimata geçtiği merkezi merkezdir. Günde 1 milyondan fazla yapıyı işleyen, en çok kullanılan DevOps araçlarından biri olan CircleCI, mühendislik ekiplerinin nasıl çalıştığına ve kodlarının nasıl çalıştığına ilişkin verilere benzersiz erişime sahiptir. Spotify, Coinbase, Stitch Fix ve BuzzFeed gibi şirketler mühendislik ekibinin verimliliğini artırmak, daha iyi ürünler sunmak ve pazara daha hızlı ulaşmak için bizi kullanıyor.
Buddy
buddy.works
Buddy'nin günlük gelişiminizde tekrarlanabilir görevleri ortadan kaldıran teslimat hatlarıyla zamanınızı geri kazanın. Web projelerini tek bir git push'ta, tıklamayla veya tekrar tekrar otomatik olarak oluşturun ve gönderin. Tıpkı tuğlalardan bir ev inşa ettiğiniz gibi kendi teslimat sürecinizi kolayca tanımlayın: derlemelerden testlere, dağıtımlara, özel komut dosyalarına ve web sitesi izlemeye kadar. Yerel Docker desteğiyle en yeni teknolojiyi ekibinizin yığınına getirin: konteynerler, mikro hizmetler, Kubernetes dağıtımları ve daha fazlası.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise, sürekli değişen uygulama geliştirme, test etme ve uygulama mağazası sürümü ortamında gezinen mobil uygulama geliştiricilerine hizmet ediyor. Geleneksel CI/CD platformlarının sınırlarını aşan Bitrise, uygulama kalitesinden ödün vermeden yayın döngülerini hızlandırır. Bitrise, CI'dan bağımsız uzaktan yapı önbelleğe alma platformuyla güçlendirilmiş, tamamen yönetilen, mobil odaklı DevOps çözümleriyle geliştirici deneyimini artırıyor. Müşteriler arasında Reddit, Grindr, Equinox, GoDaddy, Careem, Buffer, Sixt ve çok daha fazlası gibi listelerde zirveye çıkanlar yer alıyor.