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DevOps Platformları - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
DevOps platformları, sürekli teslimatı etkili bir şekilde yönetmek için ekipleri gerekli araçlarla ve otomasyon yetenekleriyle donatır. Sürekli teslimat, yazılımı hızlı ve çevik bir şekilde oluşturmaya, test etmeye ve yayınlamaya odaklanan bir geliştirme metodolojisidir. Bu platformlar, sürekli entegrasyonu (CI) ve sürekli dağıtımı (CD) destekleyerek sağlam bir dağıtım hattı oluşturmak için çeşitli geliştirme görevlerini otomatikleştirir. Ekipler, DevOps platformlarını kullanarak sürekli teslimat süreçlerinin açıkça tanımlanmasını, tamamen otomatikleştirilmesini ve birleşik bir çerçeve içerisinde kolayca yönetilebilmesini sağlayarak verimli ve çevik bir DevOps ortamını teşvik edebilir. Bu platformlar genellikle uygulama sürümü orkestrasyonu ve otomasyon yazılımı oluşturmanın tüm işlevlerini kapsayarak CI/CD süreçlerinin yerel yönetimini, otomasyonunu ve yürütülmesini kolaylaştırır.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Azure DevOps
azure.com
Daha önce Visual Studio Team Services olarak bilinen Azure DevOps Hizmetleri ile daha akıllı plan yapın, daha iyi işbirliği yapın ve daha hızlı gönderim yapın. Çevik araçlara, CI/CD'ye ve daha fazlasına sahip olun.
CircleCI
circleci.com
Linux, macOS ve Android için bulutta veya kendi kendine barındırılan en iyi sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Jenkins
jenkins.io
Önde gelen açık kaynaklı otomasyon sunucusu Jenkins, herhangi bir projenin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve otomatikleştirilmesini desteklemek için yüzlerce eklenti sağlar.
Bitrise
bitrise.io
Mobil cihazlar için geliştirilmiş sürekli entegrasyon ve dağıtım: İlk yüklemenizden bir milyonuncu yüklemeye kadar iOS ve Android derlemelerini, testlerini ve dağıtımını otomatikleştirin.
Buddy
buddy.works
En güçlü ve yapılandırması kolay sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.
Gearset
gearset.com
Eksiksiz Salesforce DevOps çözümü. Benzersiz dağıtım başarısı, sürekli teslimat, otomatik test ve yedeklemeler için ihtiyacınız olan tek platform.
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
Qovery
qovery.com
Qovery, üretime giden yolları döşeli olan geliştiriciler için gürültüyü azaltan Dahili Geliştirici Platformudur. Yazılımı geliştirmek için testler yapın, geçici ortamlar yapın ve eylemi teşvik edin.
mogenius
mogenius.com
Geliştirici self servisinin kilidini açın Dakikalar içinde Kubernetes. mogenius, bulutta yerel karmaşıklığı soyutlayan ve geliştiricilere kodlarını Kubernetes'te dağıtmaları ve yönetmeleri için sezgisel bir self-servis portal sağlar.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Cycleops
cycleops.io
Uygulamada Dev ve Ops İşbirliği Geliştirme ekiplerinizin günlük olarak yazdıkları kodun dağıtımlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyın. Çevik metodolojilerin ve gelişmiş üretkenliğin sinerjisinin kuruluşunuza entegre edilmesi hiç bu kadar kolay olmamıştı! Otomasyon araçlarına kullanıcı arayüzü ve...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle, oluşturmayı, test etmeyi ve dağıtmayı otomatikleştiren bir platformla mobil uygulama geliştirmeyi basitleştiren bir mobil ci/cd aracıdır. Aracımız, React Native'den Objective-C/Swift'e kadar popüler çerçeveleri destekler ve Firebase ve Amazon S3 gibi üçüncü taraf hizmetlerle entegre olur....
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği ...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, dünyanın en iyi mühendislik ekiplerine güç veren, piyasadaki en hızlı sürekli entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) platformudur. Amacımız CI/CD uygulamalarını geliştiriciler için daha erişilebilir hale getirmek, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak ve müşterilerimize bize davranılmasını isted...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, modern uygulamalara yönelik yeni nesil bir CI/CD'dir. Işık hızında derlemeler ve Kanarya ve Mavi/Yeşil GitOps dağıtımlarıyla koddan buluta kadar otomatikleştirmenize yardımcı oluyoruz. GoodRx, Monday.com, Deloitte ve diğer şirketlerin DevOps ekipleri, yazılımlarını güvenli ve ölçeklenebil...
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı h...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, b...
Randoli
randoli.io
App Director, bulut yerelinde kubernetes kullanarak modern yazılımlar geliştiren şirketlere yönelik bir platform mühendisliği çözümüdür. Platform, harika yazılımlar ve iş gereksinimleri yazmaya odaklanmalarını sağlamak için altın yolları kullanarak geliştirici üretkenliğini hızlandırır. DevOps ekipl...
ActiveState
activestate.com
Windows, Linux ve Mac için Python, Perl ve Tcl çalışma zamanlarını otomatik olarak oluşturun veya önceden oluşturulmuş popüler ActivePython, ActivePerl veya ActiveTcl dağıtımlarımızdan birini indirin. ActiveState, Perl, Python ve Tcl için popüler açık kaynak dil dağıtımlarımız, ödüllü Komodo IDE'miz...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith, her yerde yazılım için tek gerçek kaynak görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformudur. Kuruluşların yazılım tedarik zincirlerinin güvende kalmasını sağlayarak, yazılım yığınlarının bağımlılıklarını, dağıtımını ve dağıtımını tek bir merkezi yerden güvenilir bir şekilde yönet...
Flosum
flosum.com
Gerçekten eksiksiz bir çözüm: Flosum, bileşenlerin birleştirilmesi, sürüm kontrolü, sürekli dağıtımlar, statik kod analizi, kullanıcı hikayesi yönetimi ve regresyon testi dahil olmak üzere tüm geliştirme yaşam döngüsünü yöneten, uçtan uca eksiksiz bir Yerel DevOps çözümüdür. Flosum'u Farklı Kılan Ne...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity, bulut altyapınızı oluşturmanın ve yönetmenin en hızlı yoludur. Gravity'nin Dahili Geliştirici Platformu, mühendislik ekiplerinin bulutunuzda kod gerektirmeyen otomasyon ve korkuluklarla daha düşük bulut maliyetleriyle yazılım çalıştırmasına olanak tanır
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini şu amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sahip öze...
Zeet
zeet.co
Kubernetes ve Terraform için Bulut Yardımcısı. Bulutunuzu çalıştırmanıza yardımcı olan bir CI/CD ve Dağıtım platformu: - AWS, Linode, CoreWeave, GCP ve daha fazlasında çoklu buluta geçin - Hizmetlerinizde ve kim tarafından yapılan değişiklikleri takip edin - Gevşekliğinizde küme çökme uyarıları alı...
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket te...