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Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall, kullanıcıların grafik, video, e-posta gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım uygulamasıdır.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate, kullanıcıların çeşitli görsel içerikleri kolayca oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım platformudur.
Desygner
desygner.com
Desygner, görsel içerik oluşturmak için kullanıcı dostu bir grafik tasarım aracıdır; sosyal medya gönderileri, sunumlar ve daha fazlasını tasarlamayı sağlar.
Designrr
designrr.io
Designrr, web sayfaları, MS Word, video ve podcastleri yükleyerek kolayca e-kitap, PDF, EPUB, Kindle veya flipbook oluşturan bir platformdur.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Venngage
venngage.com
Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.
Template.net
template.net
Template.net, çeşitli alanlar için özelleştirilebilir şablonlar sunarak kullanıcıların belge ve sunumlarını hızlıca hazırlamasına yardımcı olan bir platformdur.
Marq
marq.com
Marq, organizasyonlar için profesyonel görsel içerik oluşturan, işbirliği ve marka yönetimi özellikleri sunan bir grafik tasarım aracıdır.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker, sosyal medya için grafik tasarım yapmayı kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir uygulamadır. Şablonlar, özelleştirme ve içerik analizi sunar.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote, kullanıcıların teknik içerikleri gerçek zamanlı olarak işbirliğiyle yazmalarına ve düzenlemelerine olanak tanıyan bir yazım aracıdır.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, kullanıcıların tasarım deneyimi olmadan profesyonel pazarlama materyalleri oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir platformdur.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürleri etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştüren bir katalog platformudur.
Publitas
publitas.com
Publitas, kullanıcıların etkileşimli dijital yayınlar oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan bir dijital yayıncılık platformudur.
Smore
smore.com
Smore, kullanıcıların kolayca bülten ve sunum oluşturmasını sağlayan bir çevrimiçi platformdur. Eğitim ve içerik paylaşımında kullanılır.
Curated
curated.co
Curated, okuyucuların keyifle okuyacağı şık e-posta bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan, özelleştirilebilir bir şablondur.
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