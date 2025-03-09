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Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.

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Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner, görsel içerik oluşturmak için kullanıcı dostu bir grafik tasarım aracıdır; sosyal medya gönderileri, sunumlar ve daha fazlasını tasarlamayı sağlar.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate, kullanıcıların çeşitli görsel içerikleri kolayca oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım platformudur.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

Designrr

Designrr

designrr.io

Designrr, web sayfaları, MS Word, video ve podcastleri yükleyerek kolayca e-kitap, PDF, EPUB, Kindle veya flipbook oluşturan bir platformdur.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

PosterMyWall, kullanıcıların grafik, video, e-posta gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım uygulamasıdır.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.

Marq

Marq

marq.com

Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya, posterler, kartvizitler ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak şablonları ve işbirliğine dayalı özellikleri nedeniyle günümüzün yoğun pazarlamacılarının başvuracağı bir araç haline geldi. Marq, markalamayı kilitlemenize, içeriği otomatikleştirmenize ve birçok sosyal/dijital ve basılı kanal üzerinden dışa aktarmanıza olanak tanır.

Smore

Smore

smore.com

Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.

Template.net

Template.net

template.net

İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve daha fazlasının çevik bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Xara renklerinizi, logolarınızı ve yazı tipi stillerinizi otomatik olarak içe aktarır, böylece marka ve tasarım öğelerinin sıralandığını bilerek mesajınıza odaklanabilirsiniz.

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Curvenote, açık bilim ve tekrarlanabilirlik için tasarlanmış, ortak çalışmaya dayalı bir yazma aracıdır. Jupyter'dan denklemler, referanslar, şekiller ve etkileşimli grafikler de dahil olmak üzere teknik içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleyin. Tekrarlayarak çalışın, geri bildirimleri dahil edin ve ardından herhangi bir dergi şablonuna aktarın.

Publitas

Publitas

publitas.com

Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için uygundur; ancak bir markayı ikinci gruba bağlamak daha fazlasını gerektirir... ve Publitas'ın sağladığı da budur. Bir çevrimiçi mağaza, çevrimdışı mağaza ve e-Ticaret hedeflerini tamamlarken alışveriş yapanlara ilham vermek için tasarlanmış sürükleyici, alışveriş deneyimi sunar. Bir müşteri, bir Publitas yayınını görüntülediğinde 'yalnızca göz atan' hedef kitlesinden gelen dönüşüm oranlarının %40'tan %308'e kadar daha yüksek olduğunu bildirdi. METRO Cash & Carry, Crate & Barrel ve Williams-Sonoma gibi önde gelen perakendeciler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşteri, erişimlerini ve dönüşümlerini artırmak için kataloglarını Publitas ile çevrimiçi olarak yayınlıyor. Publitas bir işveren olarak insanlara ve etkiye önem veriyor. Bu, sonuçların harcanan saatten daha önemli olduğu anlamına gelir. Herkesin kendi şartlarına göre çalışmasını ve dijital bir göçebe olarak hayattan keyif almasını istiyor. Dünyayı dolaşın veya sadece güvenilir bir kanepede çalışın. Bir kullanıcı uzaktan bağlanabilir ve konumdan tamamen bağımsız olabilir. Bir kullanıcı gününün tadını daha iyi çıkarıyorsa Publitas da öyle! Her bireye değer verir ve onların güçlü yönlerini ve tutkularını bulmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır. İşe alım sürecinde adayların başvurdukları pozisyonda gerçek iş deneyimi kazanmalarını sağlar. Bir takım zorluklardan geçecekler ve gelecekteki ekip üyeleriyle tanışacaklar. Publitas kendisini, her bireyin tercih ettiği oyun pozisyonunda başarılı olduğu, çeşitlilik içeren ve uluslararası bir spor takımı olarak görmekten hoşlanıyor. Doğru becerilere ve kültürel uygunluğa sahip en iyi kişiyi işe almak için dünya çapında işe alım yapıyor.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun, gönderileri planlayın, hedef kitlenin ilgisini çekin ve metrikleri analiz edin - hepsi tek bir yerde. Ayrıca Picmaker'ın yapay zeka özellikleri, sonsuz tasarım önerileri, akıllı gönderi altyazıları, yayınlamak için en iyi zaman, içeriğin trend olması ve rekabette öne geçme konularında size yardımcı olur.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.

Curated

Curated

curated.co

Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.

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