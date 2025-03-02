Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Publitas

publitas.com

Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için uygundur; ancak bir markayı ikinci gruba bağlamak daha fazlasını gerektirir... ve Publitas'ın sağladığı da budur. Bir çevrimiçi mağaza, çevrimdışı mağaza ve e-Ticaret hedeflerini tamamlarken alışveriş yapanlara ilham vermek için tasarlanmış sürükleyici, alışveriş deneyimi sunar. Bir müşteri, bir Publitas yayınını görüntülediğinde 'yalnızca göz atan' hedef kitlesinden gelen dönüşüm oranlarının %40'tan %308'e kadar daha yüksek olduğunu bildirdi. METRO Cash & Carry, Crate & Barrel ve Williams-Sonoma gibi önde gelen perakendeciler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşteri, erişimlerini ve dönüşümlerini artırmak için kataloglarını Publitas ile çevrimiçi olarak yayınlıyor. Publitas bir işveren olarak insanlara ve etkiye önem veriyor. Bu, sonuçların harcanan saatten daha önemli olduğu anlamına gelir. Herkesin kendi şartlarına göre çalışmasını ve dijital bir göçebe olarak hayattan keyif almasını istiyor. Dünyayı dolaşın veya sadece güvenilir bir kanepede çalışın. Bir kullanıcı uzaktan bağlanabilir ve konumdan tamamen bağımsız olabilir. Bir kullanıcı gününün tadını daha iyi çıkarıyorsa Publitas da öyle! Her bireye değer verir ve onların güçlü yönlerini ve tutkularını bulmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır. İşe alım sürecinde adayların başvurdukları pozisyonda gerçek iş deneyimi kazanmalarını sağlar. Bir takım zorluklardan geçecekler ve gelecekteki ekip üyeleriyle tanışacaklar. Publitas kendisini, her bireyin tercih ettiği oyun pozisyonunda başarılı olduğu, çeşitlilik içeren ve uluslararası bir spor takımı olarak görmekten hoşlanıyor. Doğru becerilere ve kültürel uygunluğa sahip en iyi kişiyi işe almak için dünya çapında işe alım yapıyor.