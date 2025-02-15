Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

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Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerik oluşturmalarını sağlayan bir grafik tasarım platformudur. Platform kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Enterprise için Canva Pro ve Canva gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için ödeme yapabilirler. 2019'dan itibaren Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye yükseldi ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahipti. Canva, 6 milyar dolarlık bir değerle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerden tasarım dışı profesyonelleri, ilgi çekici sunumları, belgeleri, görsel raporları, veri görselleştirmelerini ve diğer görsel formatları daha kısa sürede paylaşma ve yayınlama biçimlerini dönüştürmeleri için güçlendiren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide ve 15 milyon diğer kullanıcılardan kullanıcılar, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici görsellere çevirmek için Visme'yi içerik oluşturma aracı olarak kullanıyor. Bireysel olarak veya işbirliği yapmak için bir ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize gömün veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörlerde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya bireylere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için çevrimiçi sunumları ve analitikleri otomatikleştirmek için zamanları belirlemelerine olanak tanıyan yayıncılık ve ekran için çeşitli otomasyon özelliği ile birlikte gelir.
Curated
curated.co
Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun, gönderileri planlayın, hedef kitlenin ilgisini çekin ve metrikleri analiz edin - hepsi tek bir yerde. Ayrıca Picmaker'ın yapay zeka özellikleri, sonsuz tasarım önerileri, akıllı gönderi altyazıları, yayınlamak için en iyi zaman, içeriğin trend olması ve rekabette öne geçme konularında size yardımcı olur.
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için uygundur; ancak bir markayı ikinci gruba bağlamak daha fazlasını gerektirir... ve Publitas'ın sağladığı da budur. Bir çevrimiçi mağaza, çevrimdışı mağaza ve e-Ticaret hedeflerini tamamlarken alışveriş yapanlara ilham vermek için tasarlanmış sürükleyici, alışveriş deneyimi sunar. Bir müşteri, bir Publitas yayınını görüntülediğinde 'yalnızca göz atan' hedef kitlesinden gelen dönüşüm oranlarının %40'tan %308'e kadar daha yüksek olduğunu bildirdi. METRO Cash & Carry, Crate & Barrel ve Williams-Sonoma gibi önde gelen perakendeciler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşteri, erişimlerini ve dönüşümlerini artırmak için kataloglarını Publitas ile çevrimiçi olarak yayınlıyor. Publitas bir işveren olarak insanlara ve etkiye önem veriyor. Bu, sonuçların harcanan saatten daha önemli olduğu anlamına gelir. Herkesin kendi şartlarına göre çalışmasını ve dijital bir göçebe olarak hayattan keyif almasını istiyor. Dünyayı dolaşın veya sadece güvenilir bir kanepede çalışın. Bir kullanıcı uzaktan bağlanabilir ve konumdan tamamen bağımsız olabilir. Bir kullanıcı gününün tadını daha iyi çıkarıyorsa Publitas da öyle! Her bireye değer verir ve onların güçlü yönlerini ve tutkularını bulmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır. İşe alım sürecinde adayların başvurdukları pozisyonda gerçek iş deneyimi kazanmalarını sağlar. Bir takım zorluklardan geçecekler ve gelecekteki ekip üyeleriyle tanışacaklar. Publitas kendisini, her bireyin tercih ettiği oyun pozisyonunda başarılı olduğu, çeşitlilik içeren ve uluslararası bir spor takımı olarak görmekten hoşlanıyor. Doğru becerilere ve kültürel uygunluğa sahip en iyi kişiyi işe almak için dünya çapında işe alım yapıyor.
Designrr
designrr.io
Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir. Designrr, yüklediğiniz medyadan e-kitaplar, flipbook'lar, PDF'ler, web sayfaları, gösteri notları ve video transkriptleri oluşturmak için kullanılan hepsi bir arada bir platformdur. Bu medya videolar, podcast'ler, PDF'ler, blog gönderileri ve hatta Facebook gönderilerini içerebilir. İçeriğinizi yükledikten sonra Designrr onu çıkarır ve tercih ettiğiniz ortama dönüştürür. Doğrudan URL bağlantılarından sosyal medya gönderilerine ve daha fazlasına kadar çeşitli içerikleri yükleyebilirsiniz. Designrr bulut tabanlı bir yazılım olduğundan, herhangi bir cihaza hiçbir şey indirmenize gerek kalmadan, onu farklı cihazlarda kullanabilirsiniz.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve daha fazlasının çevik bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Xara renklerinizi, logolarınızı ve yazı tipi stillerinizi otomatik olarak içe aktarır, böylece marka ve tasarım öğelerinin sıralandığını bilerek mesajınıza odaklanabilirsiniz.
Template.net
template.net
İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.
Smore
smore.com
Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve minimum zaman ve çaba ile web siteleri oluşturmak için en iyi çevrimiçi araçları sunan hepsi bir arada bir marka platformudur. Bir tasarım ekibi işe almadan benzersiz ve unutulmaz bir marka oluşturmak için çevrimiçi logo üreticisi ile oluşturma sürecine başlayın. Araç, farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış yüksek çözünürlüklü, özel logolar oluşturmanıza ve bunları sadece birkaç tıklamayla indirmenize olanak tanır. Tasarımınızı çeşitli nesneler ve düzenlerde görüntülemek için gerçekçi maketler kullanın. Kullanıma hazır mockup şablonlarının sürekli büyüyen kütüphanesinden, en çok beğendiğinizi seçin, dosyalarınızı yükleyin, renkleri değiştirin ve yüksek kaliteli görseller alın. Video düzenleyicisi, teknik beceriler olmadan stüdyo kalitesinde açıklayıcı animasyonlar, logo açıklamaları, slayt gösterileri ve diğer birçok video türü yapmanızı sağlar. Yapmanız gereken tek şey video şablonu kütüphanesine göz atmak, favorinizi seçmek, doğrudan tarayıcıda düzenlemek ve göz açıp kapayıncaya kadar ilgi çekici bir videoya hazır olmaktır. Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan duyarlı ve modern web siteleri oluşturun. Bir web sitesini sıfırdan birleştirin veya yerleşik araçları kullanarak önceden tasarlanmış şablonları düzenleyin. Web sitenizi kalbinizin içeriğine göre özelleştirin, farklı cihazlarda nasıl göründüğünü görün ve tek bir tıklamayla yayınlayın. Kullanıma hazır tasarım paketleri kategorileri boyunca etkileyici bir şekilde tasarlamak için grafik üreticisinin sezgisel araçlarını kullanın, bir şablon seçin, özelleştirin ve dosyanızı indirin.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall, küçük işletmelerin daha iyi finanse edilen rakipleriyle rekabet etmesini hızlı ve kolay hale getirir. Eksiksiz pazarlama araçlarımız arasında grafik ve video tasarımı, e-posta kampanyaları ve birden fazla yayınlama seçeneği bulunur. Bir milyondan fazla profesyonelce tasarlanmış, kolayca özelleştirilebilir grafik, e-posta ve video şablonu arasından seçim yapın. Müşteriler, yazdırabilecekleri, doğrudan sosyal medyaya gönderebilecekleri, e-posta kampanyası olarak gönderebilecekleri, bir web sitesine yerleştirebilecekleri, web sayfası olarak yayınlayabilecekleri veya dijital olarak çalıştırabilecekleri menüler, reklamlar, grafikler, e-postalar, haber bültenleri ve videolar tasarlamak için PosterMyWall'ı kullanıyor tabela içeriği. PosterMyWall ile fikirlerinizi hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca işletme ve kuruluşa katılın.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, düzenlemenin, dönüştürmenin ve e-imzalamanın en kolay ve en akıllı yolunu kullanıcı dostu bir arayüzde sunar.
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya, posterler, kartvizitler ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sürükle ve bırak şablonları ve işbirliğine dayalı özellikleri nedeniyle günümüzün yoğun pazarlamacılarının başvuracağı bir araç haline geldi. Marq, markalamayı kilitlemenize, içeriği otomatikleştirmenize ve birçok sosyal/dijital ve basılı kanal üzerinden dışa aktarmanıza olanak tanır.
Desygner
desygner.com
Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın. Desygner'ın önde gelen kurumsal tasarım otomasyon çözümü, kuruluşların küresel yönetişim ve denetlenebilirlik ile uyumlu, markaya özel içerik oluşturmasına, özelleştirmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. Uçtan uca marka yönetimi platformu, tasarım darboğazlarını ortadan kaldırmak için zamandan ve maliyetten tasarruf ederek, minimum tasarım becerisine sahip olan veya hiç tasarım becerisi olmayan çalışanların, kurumsal marka yönergelerine ve içerik yönetimine uygun içeriği güvenli bir şekilde oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. 2016 yılında kurulan Gold Coast merkezli Avustralya teknoloji şirketi Desygner, dünya çapında 200.000 işletmeye yayılmış 30 milyondan fazla kullanıcısı ile günümüzün en hızlı büyüyen martech şirketlerinden biridir.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote, açık bilim ve tekrarlanabilirlik için tasarlanmış, ortak çalışmaya dayalı bir yazma aracıdır. Jupyter'dan denklemler, referanslar, şekiller ve etkileşimli grafikler de dahil olmak üzere teknik içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleyin. Tekrarlayarak çalışın, geri bildirimleri dahil edin ve ardından herhangi bir dergi şablonuna aktarın.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate, herkesin saatler sürmüş gibi görünen tasarımları dakikalar içinde yaratabileceği bir grafik tasarım platformudur. VistaCreate, Vista ürün ailesinin bir üyesidir. VistaCreate, 99Designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı ortaklığını temsil ederek küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını yükseltiyor ve onları başarıya ulaşma konusunda güçlendiriyor. VistaCreate, küçük işletmelerin profesyonel ve benzersiz sosyal ve dijital içeriği kolayca oluşturmasına yardımcı olur. 99Designs by Vista, işletme sahiplerinin mükemmel logo, web sitesi, ambalaj veya markalı varlıkları oluşturmak için profesyonel tasarımcılarla ortaklık kurmasına olanak tanır. VistaPrint, küçük işletmelerin broşür ve çıkartmalardan ambalaj ve tabelalara kadar ihtiyaç duydukları her şeyi basmalarına olanak tanır.
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