Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Pierre ve Miquelon

Venngage

venngage.com

Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.