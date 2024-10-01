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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç
Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü ara...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall, küçük işletmelerin daha iyi finanse edilen rakipleriyle rekabet etmesini hızlı ve kolay hale getirir. Eksiksiz pazarlama araçlarımız arasında grafik ve video tasarımı, e-posta kampanyaları ve birden fazla yayınlama seçeneği bulunur. Bir milyondan fazla profesyonelce tasarlanmış, kolayc...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (eski Crello), herkesin herhangi bir sektör veya durum için hızlı bir şekilde ilgi çekici projeler oluşturabileceği bir grafik tasarım platformudur; tasarım becerileri isteğe bağlıdır. Önceden biçimlendirilmiş ve özelleştirilebilir 150.000'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arası...
Desygner
desygner.com
Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın. Desygner'ın önde ...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...
Designrr
designrr.io
Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyall...
Marq
marq.com
Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin sürekli artan içerik talebini karşılamasına yardımcı olur. Kuruluşunuzu ileriye taşıyın ve yaratıcı ekibinizin vizyonunu satış ve pazarlama ekiplerinizin çabalarıyla kusursuz bir şekilde hizalayın. Marq ile broşürler, el ilanları, sosyal medya,...
Template.net
template.net
İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote, açık bilim ve tekrarlanabilirlik için tasarlanmış, ortak çalışmaya dayalı bir yazma aracıdır. Jupyter'dan denklemler, referanslar, şekiller ve etkileşimli grafikler de dahil olmak üzere teknik içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleyin. Tekrarlayarak çalışın, geri bildirimleri ...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - Yapay zeka destekli akıllı sosyal medya platformu! 1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve sayıları giderek artan Picmaker, sosyal varlıklarını artırmak isteyen işletmeler ve bireyler için en üst düzeyde hepsi bir arada çözümdür. Trend olan konuları keşfedin, çarpıcı tasarımlar oluşturun,...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud, tasarım deneyimi olmasa bile herkesin işletmesi için profesyonel kalitede pazarlama malzemeleri üretebileceği, şablon tabanlı bir oluşturma ve düzenleme aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleyici, sosyal medya gönderilerinin, e-kitapların, görüntülü banner reklamların, slayt sunumlarının ve ...
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...
Publitas
publitas.com
Çevrimiçi alışveriş yapanların neyi sevdiklerini keşfetmelerine yardımcı olun. Daha fazla sat. Alışveriş yapanların ~%50'si ne istediklerini biliyor; ararlar, seçerler ve ödeme yaparlar. Diğerleri mi? Göz atmayı, keşfetmeyi ve ilham almayı severler. Çevrimiçi mağaza ilk grup için gayet iyi; ancak ma...
Smore
smore.com
Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.
Curated
curated.co
Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.