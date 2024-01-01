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Masaüstü Yayıncılık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba

Masaüstü yayıncılık yazılımı, kullanıcıların sayfa tasarımlarını ve çeşitli basılı materyalleri profesyonel bir dokunuşla oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. Bu araçlar, dergiler, bloglar, e-kitaplar, gazeteler ve diğer çevrimiçi yayınlar gibi materyallere odaklanarak basılı veya dijital formatlar için metin ve grafik dosyalarının düzenlerinin tasarlanmasına yardımcı olur. Bu çözümler genellikle önceden hazırlanmış şablonlardan oluşan bir kitaplık ve önceden düzenleme becerisi gerektirmeyen kullanıcı dostu özellikler içerir; bu da onları hem deneyimli hem de acemi tasarımcılar için uygun kılar. Yazılım ayrıca düzenleme ve tasarım özelliklerinin yanı sıra sürükle ve bırak sayfa oluşturucuları da sunarak kullanıcıların belirli ihtiyaçlara yönelik özel ve benzersiz düzenler oluşturmasına olanak tanır. Bir kez tasarlandıktan sonra bu düzenler çeşitli formatlarda kolaylıkla dışa aktarılabilir.

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Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

En Basit Çevrimiçi Görüntü Düzenleyici ᐉ VistaCrate (eski adıyla Crello) ➤ Kendi tasarımlarınızı oluşturun ✓ Gönderin ✓ Kapak ✓ Animasyonlar ☝ En iyi çevrimiçi tasarım yazılımını kullanın ⏩ Kolay ve ücretsiz! Dakikalar içinde etkileyici içerik oluşturmanıza yardımcı olacak ücretsiz grafik tasarım a...

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

Güzel tasarımlar. Zahmetsiz tanıtım. Harika sosyal medya grafikleri, videolar, posterler ve el ilanlarıyla duyurun.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

1 numaralı Adobe® Acrobat® alternatifi: PDFelement, hepsi bir arada PDF çözümünüzdür. PDF dosyalarını daha iyi bir şekilde oluşturun, düzenleyin, dönüştürün ve imzalayın.

Desygner

Desygner

desygner.com

Tasarımcı olmayanlar için bir Grafik Tasarım Aracı. Herkes için içerik oluşturma. Desygner'ı kullanan 20 milyondan fazla kişiye ve 60 binden fazla işletmeye katılın. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar, kartvizitler, el ilanları ve daha fazlası gibi içerikler tasarlayın.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Tüm tasarım araçlarınız tek bir yerde. Çarpıcı Videolar, animasyonlar, markalama, maketler, sunumlar, grafikler ve profesyonel web siteleri oluşturarak işinizi büyütmeye başlayın!

Designrr

Designrr

designrr.io

Herhangi bir web sayfasını, MS Word, Video, Podcast veya YouTube'u yükleyin; muhteşem bir e-kitap oluşturacak ve onu pdf, epub, Kindle veya Flipbook'a dönüştürecektir. Hızlı ve Kullanımı Kolay. Tam Eğitim, 7x24 Destek ve Facebook Grubu Dahildir.

Visme

Visme

visme.co

Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.

Marq

Marq

marq.com

Marq (eski adıyla Lucidpress), bir kuruluştaki herkesin kilitli marka şablonlarıyla markaya özel içerik oluşturmasına olanak tanır. Yaratıcı birikiminize elveda öpücüğü verin.

Template.net

Template.net

template.net

İşinizi Daha Hızlı ve Daha Akıllı Bitirmek için Güzel Tasarlanmış, Kolayca Düzenlenebilir Şablonlar. Kullanımı Kolay Şablonlarımıza Göz Atın, Arayın, Kaydedin ve İndirin.

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Bilim için yazma platformu. Jupyter'a bağlı, teknik yazılar için tasarlanmış güzel bir yazı aracı.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Daha az tasarım çalışması, daha fazla iş sonucu. Hedef kitlenize hitap eden içerikler oluşturun. Fikirlerinizi görsel sonuçlarla yansıtan eksiksiz bir araç seti. Hiçbir tasarım becerisi gerekmez.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker'ın yapay zeka destekli yönetim aracıyla sosyal medya oyununuzu geliştirin. Gelişmiş algoritmalar ve otomasyonla içerik oluşturma, planlama ve analizlerinizi kolaylaştırın. Şimdi dene!

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanız...

Publitas

Publitas

publitas.com

Güzel alışveriş deneyimleri sunmak için markaların kataloglarını çevrimiçi yayınlamasına yardımcı oluyoruz.

Smore

Smore

smore.com

Smore, kullanım kolaylığı, güzel ve anlamlı sonuçlar, entegrasyonlar ve basit otomasyona odaklanan, ortak çalışmaya dayalı bir bülten aracıdır.

Curated

Curated

curated.co

Okuyucularınızın gerçekten keyif aldığı çarpıcı e-posta bültenleri sunun. Son derece sağlam (özelleştirilebilir) şablonumuz her e-posta istemcisinde harika görünür, böylece tasarıma değil içeriğe odaklanabilirsiniz.

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