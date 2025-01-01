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Masa Rezervasyon Yazılımı
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Masa Rezervasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Masa rezervasyon çözümleri, bir çalışma alanındaki bireysel masaların rezerve edilmesi sürecini basitleştirir. Bu araçlar, çalışanların genellikle etkileşimli olan ve kullanıcıların çalışma alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için 3 boyutlu görseller ve sürükleyici öğeler içeren şirketin kat planındaki mevcut masaları görüntülemesine ve rezerve etmesine olanak tanır. Masa rezervasyon yazılımı, çalışanların hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacaklarını seçme esnekliğine sahip olduğu hibrit iş yeri modellerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu yazılım hem sabit (atanmış) hem de açık (atanmamış) kat planlarıyla kullanılabilir; bu da onu hem tam zamanlı ofis tabanlı hem de hibrit çalışanları olan şirketler için ideal bir çözüm haline getirir. Masa rezervasyon yazılımı, işletmelerin ofisteki belirli alanları belirli ekipler veya departmanlar için tahsis etmesine olanak tanıyarak ofis içi çalışanlar arasındaki işbirliğini artırır. Yöneticiler bu ürünleri kullanıcılar adına masa rezervasyonu yapmak, hangi masaların veya alanların rezervasyon için uygun olduğunu kısıtlamak ve işyeri analitiği aracılığıyla kullanımı izlemek için kullanabilir. İşyeri analitiğine erişim, işletmelerin ofis düzeni ve kullanım ihtiyaçları hakkında bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Mobil uygulamalar aracılığıyla pek çok masa rezervasyon çözümü mevcut olup, çalışanların hareket halindeyken masa rezervasyonu yapmasını kolaylaştırmaktadır.

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Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran rezervasyon ve veri analizi çözümleri sunan entegre bir uygulamadır.

Desk.ly

Desk.ly

desk.ly

Desk.ly, ofis çalışma alanlarını çevrimiçi yönetmek için tasarlanmış, masa ve toplantı odası rezervasyonu yapan bir uygulamadır.

Optix

Optix

optixapp.com

Optix, çalışma alanı yönetimini kolaylaştıran mobil bir platformdur. Rezervasyon, otomatik faturalama ve üye yönetimi gibi araçlar sunar.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play, büyük işletmeler için dijital bir içerik yayım platformudur. Kullanıcılar, içeriklerini kolayca yönetebilir ve anında ekiplerine iletebilir.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido, ofis kaynaklarını yönetmek için rezervasyon yapma, alan kullanılabilirliğini izleme ve veri analizi sunan bir platformdur.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD, esnek çalışma alanları yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Üye profilleri, rezervasyonlar ve finansal analizleri yönetir.

Tribeloo

Tribeloo

tribeloo.com

Tribeloo, hibrit ofislerde masa rezervasyonu yaparak çalışanların işbirliğini kolaylaştıran bir yönetim çözümüdür.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

Whatspot, ofis alanlarını yönetmek için rezervasyon sistemidir. Kullanıcılar, masalar, toplantı odaları ve park alanları için kolayca rezervasyon yapabilir.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol, ofis yönetimi ve rezervasyon sistemini birleştiren, çalışanların esnek bir şekilde çalışma alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq, ofis alanı yönetimi için tasarlanmış, masa rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi ve analitik araçlar sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Rezervasyon, sıcak masalar, toplantı odaları ve rezervasyon yapılabilir kaynakların yönetimini sağlayan bir rezervasyon yönetimi uygulamasıdır.

m-work

m-work

m-work.co

m-work, uzaktan ve fiziksel ofisler arasında koordinasyonu optimize eden bir çalışma alanı yönetim uygulamasıdır. Ekip varlığını izler ve çalışma alanı rezervasyonunu kolaylaştırır.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce, bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır. İşletmelere iş yerlerini ve karma iş gücünü yönetme konusunda yardımcı olur.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic, ofis yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoom ile entegre çalışır.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird, ofis masası ve toplantı odası rezervasyonu için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Çalışanlar, mevcut alanları kolayca görebilir ve rezerve edebilir.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix, paylaşılan çalışma alanlarını, oda ve park yeri rezervasyonlarını yönetme işlevi sunan bir ofis yönetim uygulamasıdır.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan, işyerlerini yönetmek için tasarlanmış bir sistemdir. Odaları, masaları ve ziyaretçileri kolayca yönetir, kurulum gereksinimi yoktur.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran, masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve odası planlama gibi araçlar sunan bir SaaS platformudur.

zapfloor

zapfloor

zapfloor.com

Zapfloor, ofis alanı yönetimi için masa rezervasyonu ve alan yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. Çalışanların alanları etkili şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.

Workipelago

Workipelago

workipelago.com

Workipelago, fiziksel ve sanal çalışma alanlarını bir platformda birleştirir. Ekiplerin işbirliği yapmasını ve çalışma alanlarını yönetmelerini sağlar.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie, ofis ve ortak çalışma alanları için toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve analiz gibi entegre çözümler sunan bir yönetim platformudur.

Nexudus

Nexudus

nexudus.com

Nexudus, esnek çalışma alanlarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Rezervasyon, faturalama ve etkinlik yönetimi gibi işlevler sunar.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ, ofis alanlarını yönetmek ve çalışan deneyimini geliştirmek için kullanıcı dostu araçlar sunan bir işyeri platformudur.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UnSpot, ofis alanlarını yönetmek, masa ve toplantı odaları rezerve etmek için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Ekipler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır.

Calven

Calven

calven.com

Calven, çalışan deneyimini ve ofis operasyonlarını birleştirerek hibrit çalışma ortamları oluşturmayı sağlar.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr, kullanıcıların iş yerlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için navigasyon, park ve erişim kontrolü gibi özellikler sunan bir tesis yönetim platformudur.

SwipedOn

SwipedOn

swipedon.com

Flexwhere Web

Flexwhere Web

flexwhere.co.uk

Flexwhere, çalışanların esnek çalışma alanlarını, toplantı odalarını bulmalarını sağlayan bir uygulamadır. Gerçek zamanlı bilgi sunar ve çalışma günlerini planlamayı kolaylaştırır.

Nspace

Nspace

getnspace.com

Nspace, ofis alanı rezervasyonu ve ziyaretçi karşılama sürecini kolaylaştıran bir uygulamadır. Çalışanların iş alanlarını verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

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