Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Masa Rezervasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pitcairn Adaları
Masa rezervasyon çözümleri, bir çalışma alanındaki bireysel masaların rezerve edilmesi sürecini basitleştirir. Bu araçlar, çalışanların genellikle etkileşimli olan ve kullanıcıların çalışma alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için 3 boyutlu görseller ve sürükleyici öğeler içeren şirketin kat planındaki mevcut masaları görüntülemesine ve rezerve etmesine olanak tanır. Masa rezervasyon yazılımı, çalışanların hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacaklarını seçme esnekliğine sahip olduğu hibrit iş yeri modellerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu yazılım hem sabit (atanmış) hem de açık (atanmamış) kat planlarıyla kullanılabilir; bu da onu hem tam zamanlı ofis tabanlı hem de hibrit çalışanları olan şirketler için ideal bir çözüm haline getirir. Masa rezervasyon yazılımı, işletmelerin ofisteki belirli alanları belirli ekipler veya departmanlar için tahsis etmesine olanak tanıyarak ofis içi çalışanlar arasındaki işbirliğini artırır. Yöneticiler bu ürünleri kullanıcılar adına masa rezervasyonu yapmak, hangi masaların veya alanların rezervasyon için uygun olduğunu kısıtlamak ve işyeri analitiği aracılığıyla kullanımı izlemek için kullanabilir. İşyeri analitiğine erişim, işletmelerin ofis düzeni ve kullanım ihtiyaçları hakkında bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Mobil uygulamalar aracılığıyla pek çok masa rezervasyon çözümü mevcut olup, çalışanların hareket halindeyken masa rezervasyonu yapmasını kolaylaştırmaktadır.
Yeni Uygulama Gönder
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıklarını takip edebilir, yönetebilir ve optimize edebilir. Yoffix'in kurulumu kolaydır (sadece birkaç saat içinde), kullanımı sezgiseldir, özelleştirilebilir ve Microsoft Teams ve Slack ile mükemmel şekilde entegre edilmiştir. Ofis yönetimi uygulamamız, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, ekip üretkenliğini artırmak ve günümüzün dinamik çalışma ortamında esneklik sunmak için tasarlanmış sezgisel bir çözümdür. Küçük ekiplerden büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletmeye hitap etmektedir. Yofix, hibrit çalışmada ustalaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar: - Çalışanları ofise geri dönmeye motive etmek için ofis ve uzak günlerin planlanması - Etkileşimli 3D kat planları - Tüm ofis kaynakları için sınırlı erişim seçeneği - 1-2 tıklamayla masa rezervasyonu (saatlik, haftalık tekrarlanabilir veya birden fazla günlük rezervasyonlar) - Yarın ofiste kimlerin olduğunu kontrol edin ve iş arkadaşlarınızı yerinde bulun - Outlook ile 2 yönlü senkronizasyonla oda rezervasyonu - Masa rezervasyonu kullanıcı deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş park yeri rezervasyonu - Ekiplerinizi bir araya getirmek için ekip rezervasyonları birlikte kullanın ve haftalık ofis kullanımını optimize edin - İşyeri analitiği ve katılım istatistikleri - Özel hibrit kurallar, ofis girişi ve bildirimler. AD ve Outlook ile entegre Microsoft Teams'de hibrit çalışmanızı kolayca yönetin. İşbirliği araçlarınızla, HRIS ve donanım eklentilerinizle (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins) ek entegrasyonlardan yararlanın. Avantajları: - İnsanların sevdiği ve kullandığı masa rezervasyonu - Birkaç saat içinde kolay kurulum ve sezgisel katılım - Hibrit kurulum ve ofis katılımı üzerinde tam kontrol - >%30-50 ofis alanı ve maliyet optimizasyonu - GDPR ve çalışma konseyi uyumlu - Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneme Büyümeyi, verimliliği ve memnun bir iş gücünü teşvik etmek için Yoffix'i seçin.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor'un çalışma alanı yönetimi yazılımı, üyelere, kiracılara ve ekiplere daha fazla memnuniyet, işbirliği ve refah sağlayan esnek bir çalışma alanı sunarak işyeri deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyor.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago, fiziksel ve sanal işyerlerini tek bir platformda birleştiren bir çözümdür. İnsanların etrafında inşa edilmiştir ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar onları takip edecektir. - Çalışma alanlarının etkileşimli kat planlarını oluşturabilirsiniz - Görünürlüğü koruyun ve kuruluş çapındaki iş arkadaşlarınıza ve ortaklarınıza ulaşın - Burada esnek ofis alanını yönetebilirsiniz - masaları ve toplantı odalarını ayırtın - Uzak veya farklı işlevlere sahip ekipleri sanal katlarda toplayın - MS Teams uygulaması ve Azure AD aracılığıyla M365 ile veya Google, LinkedIn, Zoom, Slack vb. diğer iletişim ve kimlik doğrulama kanallarıyla entegre edin. Workipelago, işletmeler ve kuruluşların yanı sıra eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb.) için de uygundur. .
m-work
m-work.co
m-work, uzaktan çalışma ve fiziksel ofisler arasındaki koordinasyonu optimize eden bir çalışma alanı yönetimi çözümüdür. Kullanımı kolay ve mevcut araçlarınızla entegre edilebilen platformumuz, ekip varlığının gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar, çalışma alanı rezervasyonunu kolaylaştırır ve verimli planlama için değerli veriler üretir. m-work, her ekip üyesinin zamandan tasarruf etmesi için Teams, Outlook, GSuite ve tüm HRIS ile yerel olarak entegre edilmiştir.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd, kuruluşların ortak masalarının, toplantı odalarının ve diğer rezervasyon yapılabilir kaynaklarının potansiyelini etkili bir şekilde yönetmelerini ve ortaya çıkarmalarını destekler. Matrix Booking'in ofis rezervasyon sistemi, dünya lideri Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) kaynak rezervasyonu ve işyeri işbirliği yazılımı sağlar. Tasarımı ve gelişmiş işlevselliği, kuruluşların masa, kaynak, oda ve site kullanımını optimize etmesine olanak tanır.
Calven
calven.com
Calven ile Tanışın Çalışan deneyimini ve işyeri operasyonlarını bir araya getirerek işin geleceğini güçlendiren işyeri teknoloji platformuna hoş geldiniz. Calven, hibrit çalışmanın kilidini açarak, nerede çalışırsak çalışalım harika işyeri deneyimleri sağlayarak ve ihtiyaç duyulduğunda ofisi optimize ederek çalışanları, işverenleri ve ekip liderlerini güçlendirir. Mümkün olan en iyi çalışan ve ofis deneyimini yaratmak için kuruluşların gelecekteki çalışma politikalarını ve süreçlerini tasarlamasına, uygulamasına, yönetmesine ve ölçmesine olanak sağlıyoruz.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce, işletmelerin işyerlerini ve Hibrit İş Güçlerini yönetmelerine yardımcı olan Bulut Tabanlı bir Entegre İşyeri Yönetim Yazılımıdır. Uçtan uca operasyonları yönlendiren teknoloji aracılığıyla Çalışanların, Ziyaretçilerin ve Tedarikçilerin hayatını kolaylaştırır. UrSpayce bugünün işyerlerini yarının teknolojisiyle dönüştürüyor. UrSpayce.com'a ücretsiz kaydolun ve çalışmanızı etkili bir şekilde yönetin.
Dibsido
dibsido.com
Ofisinizin günlük işleyişi için uygulama. Kullanımı kolay bir uygulamayla ofisinizi ve kitap masalarınızı, şirket arabalarınızı ve park yerlerinizi yönetin.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo, hibrit iş yerinde işbirliği yapmak için kullanımı kolay bir masa rezervasyon çözümüdür. Değişim yönetimi zordur. Bu nedenle Tribeloo, çalışanları tekrar bir araya getirmeyi ve hibrit iş yerinizi optimize etmeyi kolaylaştırır.- Kolay kurulum ve sezgisel kullanım - Çevik ekiplerin ofiste bir araya gelmesini kolaylaştırın- Alan kullanımını artırın ve maliyetleri azaltın
Archie
archieapp.co
Archie, dünya çapında binlerce modern ofise ve ortak çalışma alanına güç vererek toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi, çalışma alanı analitiği ve ortak çalışma yazılımını içeren entegre bir çözüm sunuyor. Modern bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici özellikleri ve benzersiz bir kullanıcı deneyimi, Archie'yi diğer çözümlerden ayırıyor. Hem KOBİ'ler hem de işletmeler, Archie'nin görsel kat planları, ziyaretçi kayıtları, giriş ve çıkış takibi, toplantı odası planlaması, koltuk ataması, çoklu konum yönetimi, akıllı otomasyonlar, gerçek zamanlı bildirimler, beyaz etiket gibi kapsamlı özelliklerini seviyor mobil uygulama, SSO ve SCIM, açık bir API ve çok daha fazlası. Archie ayrıca üretkenlik araçları (Slack, Teams, Google Takvim ve daha fazlası), fiziksel erişim sistemleri (Kisi, Brivo, Salto ve daha fazlası), ödeme sağlayıcıları, muhasebe yazılımı (QuickBooks ve Xero), WiFi ağları (Cisco, Ubiquiti) ile yerel olarak entegre olur. , Aruba ve daha fazlası) ve diğer birçok çözüm. İster hibrit ofisinize güç verecek oda ve masa rezervasyonu, ister verimlilik ve uyumluluk için ziyaretçi yönetimi, ister ortak çalışma işinizi büyütmek için doğru yazılımı arıyor olun, Archie sizin için çözümdür.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus, esnek çalışma ve ortak çalışma alanlarını yönetmenize ve tanıtmanıza, müşteri ağınızı büyütmenize ve alanınız etrafında profesyonel bir topluluk oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş lider beyaz etiketli platformdur. Nexudus, esnek çalışma alanlarının yönetilmesiyle ilgili görevlerin çoğunu otomatikleştirerek siz ve üyeleriniz için zaman tasarrufu sağlar. Nexudus, faturalandırma, muhasebe, potansiyel müşteri takibi, üye kabulü, topluluk yönetimi, etkinlik biletleme, teslimat yönetimi, güvenlik ve erişim sistemleri ve çok daha fazlası için akıllı çözümler sunan bir dizi aracı tek bir platformda birleştirir. Merkezi Londra, Birleşik Krallık'ta bulunan ancak dünya çapındaki müşterilere ulaşan Nexudus, 2012'den bu yana 90'dan fazla ülkede 2000'den fazla ortak çalışma alanının ve esnek çalışma alanının büyütülmesine ve üyelere kusursuz deneyimler sağlanmasına yardımcı oldu.
Nspace
getnspace.com
Nspace hibrit çalışma ortamına güç veriyor. BDO, United Way ve Staples gibi önde gelen şirketler, masa ve alan rezervasyonlarını yönetmek ve ofise gelen ziyaretçileri tek bir yerden karşılamak için Nspace'i kullanıyor. Nspace, çalışma alanlarının rezerve edilmesi ve kullanılması sürecini kolaylaştırarak çalışanların meslektaşları arasında mükemmel yeri bulmasını ve ayırtmasını kolaylaştırır. Çalışan üretkenliğini artırırken ve moralini yükseltirken ofis düzeninizi optimize edin. Nspace, ofis alanlarınızı verimli bir şekilde yönetmek için gereken özelliklere sahiptir. Ücretsiz seviyemizle başlamak kolaydır.
Joan
getjoan.com
Joan, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve ofis yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir işyeri yönetim sistemidir. Neden Joan: - Kapsamlı çözümler: Odaları, masaları, varlıkları ve ziyaretçileri kolaylıkla yönetin. - Zahmetsiz kurulum: Kablolar, teller veya yapılar olmadan basit kurulum. - Kusursuz entegrasyonlar: Mevcut takvimler ve sistemlerle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. - Veriye dayalı içgörüler: Çalışma alanı kullanımına ilişkin değerli içgörüler elde edin. - Kullanıcı dostu tasarım: Kolay katılım, sezgisel arayüz ve kapsamlı BT bilgisi veya eğitimi gerektirmez. - Sürdürülebilir seçim: Daha az enerji tüketimi için güç tasarruflu E Ink® ekranlar.
Tactic
gettactic.com
Tactic, basit bir nedenden dolayı 1 numaralı hibrit işyeri yönetim platformudur; müşterilerimiz bizi seviyor. Microsoft, Birleşmiş Milletler, Grammarly ve Northwestern Üniversitesi gibi müşteriler tarafından kullanılan Tactic, ofise gitmeyi keyifli hale getiriyor. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoom entegrasyonlarıyla hepsi bir arada çözümümüz günlük iş akışınıza şık bir şekilde entegre edilir.
Optix
optixapp.com
Optix, günümüzün önde gelen ortak çalışma operatörlerine, tasarım odaklı ve kullanımı kolay bir teknoloji platformuyla başarılı olmaları için güç veriyor. Optix destekli deneyimle operasyonlarınızı otomatikleştirin, topluluğunuzla etkileşime geçin ve işinizi büyütün.
Eden Workplace
eden.io
Eden, İşyeri, İnsan Operasyonları ve BT ekiplerinin harikalar yaratmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir SaaS platformudur. Eden, çalışan deneyimi ve yeni iş dünyası göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kullanıcı dostu işyeri deneyimi araçları sunar. Ürün paketi, Masa Rezervasyonu, Ziyaretçi Yönetimi, Dahili Biletleme, Oda Planlama ve Teslimatları içerir. Eden'in araçları, ekiplerin tüm işyeri deneyimi ihtiyaçlarını tek bir entegre platformda birleştirmesine olanak tanıyarak keyifli, basitleştirilmiş bir çalışan deneyimi yaratıyor. Eden'in merkezi San Francisco'dadır ve yatırımcılar arasında Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall, S28 Capital, Reshape ve JLL yer almaktadır. Eden'in misyonu herkes için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmaktır.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm sunuyoruz. Whatspot 3 alan ve 15 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ÜCRETSİZ! Sezgisel platformumuzla benzersiz verimliliği ücretsiz olarak deneyimleyin ve ölçeklendirme ihtiyacı duyduğunuzda genişletin. Fiyatlandırmamız ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; planlar, kullanımınıza bağlı olarak esnek bir fiyatlandırma yapısı sunar. Şunlardan yararlanın: İnteraktif Haritalar, Mobil Uygulama, İşyeri'ndeki QR kodları, Kolay Ziyaretçi Erişimi, Onay süreci, Alan kullanım istatistikleri. Kullanıcı deneyimini geliştirirken alanınızı kolaylaştırın, rezervasyonları basitleştirin ve kaynak kullanımını optimize edin. Daha akıllı, daha düzenli bir çalışma alanı için Whatspot'u seçin. Ne elde edersiniz: Whatspot, başkalarıyla çakışmaması için rezervasyon için uygun bir tarih bulmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olacaktır. Anlık rezervasyonlar, Yerinde - Profesyonellerin hızlı ihtiyaçlarını karşılayan, basit bir taramayla hareket halindeyken anlık rezervasyonları etkinleştirin Masalar ve alan rezervasyonları görselleştirildi - Etkileşimli kat planlarını kullanarak sıcak masa rezervasyonlarını kolayca yönetin. Ekiplerin ve bireylerin etkili bir şekilde çalışabileceği bir çalışma ortamı yaratın. Gerçek zamanlı olarak hangi masaların mevcut olduğunu, kimin ofiste olduğunu ve ekip arkadaşlarının nerede oturduğunu görün. Rezervasyonları herkese açık hale getirin - Ziyaretçilerin ve harici ortakların toplantı odaları, masalar ve diğer paylaşılan şirket kaynakları için kolayca ve hesap oluşturmaya gerek kalmadan rezervasyon yapmasına olanak tanıyın. Hepsi sizin kontrolünüzde. Tüm rezervasyonlar tek bir yerde - Kendi ve şirketinizin tüm rezervasyonlarına takvim veya günlük gündem şeklinde mükemmel bir genel bakışa sahip olun. Cep telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda her zaman elinizin altında. Tam kontrol, gerçek zamanlı içgörü - Kaynaklara kimlerin erişebileceğini, rezervasyonları kimlerin onaylayabileceğini veya reddedebileceğini yönetin. Alan kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece hangi kaynakların ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını her zaman bilirsiniz. Doğru faturalandırma için ayrıntılı kullanım raporları - Ayrıntılı kullanım raporlarımızla faturalandırma doğruluğunuzu artırın. İster sıcak masalar ister toplantı odaları için faturalandırma olsun, yazılımımız kesin veriler sağlayarak her saatin hesaba katılmasını sağlar.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalışma politikalarını yönetmeleri ve kusursuz bir iş yeri deneyimi yaratmaları için kullanıcı dostu araçlar sağlıyoruz.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fiziksel alanlarınızı akıllı, haritalanmış ve anında erişilebilen alanlara dönüştüren Wayleadr, her türden işletmenin uyum yaratan ve üretkenliği artıran verimlilikleri artırmasına olanak tanıyan sorunsuz bir varış deneyimi yaratır. OpenAI, Uber ve Sanofi gibi günümüzün 21. yüzyıl şirketlerinin neden çalışanlarının daha kolay ulaşmalarına yardımcı olmak için Wayleadr'ı seçtiklerini görmek için wayleadr.com'u bugün ziyaret edin.
UnSpot
unspot.com
Pandemi sonrası artık birçok çalışanın haftanın 5 günü ofisten çalışmasına gerek kalmıyor, şirketlerin de artık sadece 1 kişiye tahsis edilmiş bir iş yeri olmasına gerek kalmıyor, farklı günlerde farklı kişilerin aynı yerde oturmasına izin veriliyor. Doğru ekipmana sahip en iyi işyerini bulun veya birlikte oturmak istediğiniz bir iş arkadaşınızı bulun. Tek tıklamayla bir masa veya toplantı odası rezervasyonu yapın. Programınızı uzun tartışmalara gerek kalmadan ekibin ofiste olacağı zamana göre planlayın. Konuşmak istediğiniz bir iş arkadaşınızın ofise geleceği günleri kaçırmayın. Nadiren ziyaret ettiğiniz ofislerde veya katlarda yolunuzu bulun. Sistem, Active Directory, Google ve Exchange takvimleri gibi kullanım kolaylığı için gerekli tüm entegrasyonları içerir. Ayrıca toplantı odalarını bulmak ve rezerve etmek için odanın ön kısmına ekran yerleştirmek de dahil olmak üzere oldukça gelişmiş bir işlevselliğe sahiptir. Bir şirket kısmen de olsa esnek işleri uygulamaya koyarsa, bu insanlara bir seçenek sunar ve şirket, başka bir ofise masraflı bir yer değiştirmeye gerek kalmadan personelini artırma fırsatına sahip olur. Hibrit çalışmanın birlikte çalışmanın önüne geçmesine izin vermeyin. Hem masaüstü hem de mobil uygulamadan, çalışanlara karma programlarını yönetmeleri, iş arkadaşlarını tesise davet etmeleri ve tek tıklamayla yakındaki bir masa için rezervasyon yaptırmaları için kolay bir yol sunun.
Nibol
nibol.com
Nibol, ofis yönetim sistemini rezerve edilebilir çalışma alanlarıyla birleştiren, kullanımı kolay bir uygulamadır. Çalışanlara şirketin ofisi, evleri veya ortak çalışma alanı olsun her yerden çalışma özgürlüğü verir.
Comeen
comeen.com
Comeen Play, dahili ve operasyonel iletişim için Kurumsal düzeyde bir dijital tabela platformudur. Büyük kuruluşlar için tasarlanan çözüm, tek tıklamayla ekiplerinize içerik yayınlamanıza olanak tanır. Şablonlardan kendi içeriğinizi içe aktarın veya oluşturun ve tüm kullanıcı haklarını modern bir kontrol panelinden kolayca yönetin. Comeen Play, Google Slaytlar, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps ve hatta YouTube dahil 60'tan fazla entegrasyon sunar; çalışanlarınızın en iyi bilgilere gerçek zamanlı olarak erişmesine olanak tanır. Dijital tabela çözümümüzü ChromeOS, Windows, Android veya Samsung Smart Signage Platformunda dağıtın. Hızlı büyüyen girişimlerden Veolia, Sanofi, Imerys veya Sanmina gibi büyük işletmelere kadar yüzlerce şirket Comeen Play'e güveniyor.
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olmamız konusunda bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimize modern bir iş yeri deneyimi sunmalarına, marka kültürünü birleştirmelerine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit ortamlara geçiş yapmasına yardımcı oluyoruz.
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Teams uygulamasında masa rezervasyonu yapabilirsiniz. Bu yüzden çalışanlar onu seviyor! - Gelmek için doğru günü seçmelerine izin vererek insanları ofise geri getirin, işe gidip gelme pişmanlığından kurtulun ve daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Çalışanlar, meslektaşlarının ne zaman ofiste mi yoksa evden mi çalışacaklarını görebilirler. - Şahsen toplantılara öncelik vererek, ofis etkinlikleri oluşturarak ve rezervasyon masası ve toplantı odaları için hatırlatıcılar ayarlayarak işyerinde ekip işbirliğini ve katılımını artırın. Kullanıcılar, ofis günleri için ortak çalışma masaları, toplantı odaları ve park alanları gibi kaynakları 2 tıklamayla rezerve edebilir. - Güçlü masa kuşu analitiği aracılığıyla ofis maliyetini optimize edin ve enerji tüketimini azaltın. Asgari kullanım alanını sınırlayın ve yardımcı maliyetlerden tasarruf etmek için daha akıllı temizlik yapın. Ofis analitiği aynı zamanda optimum masa paylaşım oranını bulmaya yönelik veriler de sağlar. - Belirli çalışanlara masalar ve park yerleri atayarak, kusursuz bir hibrit iş deneyimi sağlamak için erişimi kısıtlayarak veya öncelikli erişim vererek, MS Teams, Slack, HRIS aracı ve daha fazlasıyla entegre ederek ofis yönetimini basitleştirin. Deskbird, AB'de barındırılan ve işlenen tüm verilerle %100 GDPR uyumludur (ISO 27001 sertifikalı). Deskbird gibi basit ama güçlü bir yazılım çözümü, hibrit iş modelini başarıyla yönetmenizi sağlar.
Desk.ly
desk.ly
► Desk.ly ile ofis iş istasyonlarını çevrimiçi olarak kolayca yönetin ✓ Basit ve karmaşık olmayan masa paylaşım çözümü ✓ Şimdi kaydolun ve ücretsiz olarak test edin!
Zynq
zynq.io
Ofislerin ve insanların kendi alanlarını kullanmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platform. Zynq, dünya çapındaki şirketlere akıllı masa ve oda rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi, sağlık ve aşı taramaları, işbirliği araçları ve çok daha fazlası aracılığıyla hibrit çalışmayı benimsemeleri için güç veriyor. Kapsamlı Kurumsal Analitikler, işletmelere önemli kararlarda verilere öncelik veren bir yaklaşım benimsemeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Çeşitli endüstrilerdeki en iyilere güvenin: Ferragamo, Shipbob ve LA Dodgers.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. RiotGames, Politico, TripAdvisor gibi binlerce şirket üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve ofisteki sürtünmeyi azaltmak için Robin'in işyeri yönetimi platformuna güveniyor. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle mekanlarını optimize etmeye yardımcı oluyoruz.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçileri karşılama, yerinde deneyimi geliştirme, masa ve toplantı odaları için rezervasyon yapma, teslimatları yönetme ve dünya çapında 16.000 lokasyonda doğru ve birleşik işyeri verilerine erişme yöntemlerini yeniden tanımladı. Kullanılmayan alanı boşaltmak ve tekrarlanan görevleri ortadan kaldırmak gibi yaygın iş yeri sorunlarına yönelik akıllı, otomatik çözümlere güvenin. Bu yalnızca alanınızı ve kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin önemli işlere odaklanması için zaman kazandırır. Envoy'un çalışanların gerçekten kullanmaktan keyif aldığı sezgisel teknolojisiyle, ekiplerin sahada çalışmayı koordine etmesini kolaylaştırarak topluluğu ve birlikteliği teşvik eden harika bir iş yeri deneyimi yaratabilirsiniz. Bağlantısız işyeri çözümleri ve farklı (ve çoğu zaman kesin olmayan) veri kaynakları sunan şirketlerin aksine Envoy'un platformu, bilinçli iş kararları alabilmeniz için doğru, kapsamlı ve birleştirilmiş işyeri verileri sağlar. Envoy'un entegre çözümleri, her zaman mevcut en doğru verilere sahip olmanızı sağlamak için birden fazla kaynaktan veri çeker. Daha fazla bilgi için Envoy.com'u ziyaret edin.