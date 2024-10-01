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Masa Rezervasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Masa rezervasyon çözümleri, bir çalışma alanındaki bireysel masaların rezerve edilmesi sürecini basitleştirir. Bu araçlar, çalışanların genellikle etkileşimli olan ve kullanıcıların çalışma alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için 3 boyutlu görseller ve sürükleyici öğeler içeren şirketin kat planındaki mevcut masaları görüntülemesine ve rezerve etmesine olanak tanır. Masa rezervasyon yazılımı, çalışanların hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacaklarını seçme esnekliğine sahip olduğu hibrit iş yeri modellerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu yazılım hem sabit (atanmış) hem de açık (atanmamış) kat planlarıyla kullanılabilir; bu da onu hem tam zamanlı ofis tabanlı hem de hibrit çalışanları olan şirketler için ideal bir çözüm haline getirir. Masa rezervasyon yazılımı, işletmelerin ofisteki belirli alanları belirli ekipler veya departmanlar için tahsis etmesine olanak tanıyarak ofis içi çalışanlar arasındaki işbirliğini artırır. Yöneticiler bu ürünleri kullanıcılar adına masa rezervasyonu yapmak, hangi masaların veya alanların rezervasyon için uygun olduğunu kısıtlamak ve işyeri analitiği aracılığıyla kullanımı izlemek için kullanabilir. İşyeri analitiğine erişim, işletmelerin ofis düzeni ve kullanım ihtiyaçları hakkında bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Mobil uygulamalar aracılığıyla pek çok masa rezervasyon çözümü mevcut olup, çalışanların hareket halindeyken masa rezervasyonu yapmasını kolaylaştırmaktadır.
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Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçil...
Desk.ly
desk.ly
► Desk.ly ile ofis iş istasyonlarını çevrimiçi olarak kolayca yönetin ✓ Basit ve karmaşık olmayan masa paylaşım çözümü ✓ Şimdi kaydolun ve ücretsiz olarak test edin!
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Te...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit...
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm...
Comeen
comeen.com
Comeen Play, dahili ve operasyonel iletişim için Kurumsal düzeyde bir dijital tabela platformudur. Büyük kuruluşlar için tasarlanan çözüm, tek tıklamayla ekiplerinize içerik yayınlamanıza olanak tanır. Şablonlardan kendi içeriğinizi içe aktarın veya oluşturun ve tüm kullanıcı haklarını modern bir ko...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo, hibrit iş yerinde işbirliği yapmak için kullanımı kolay bir masa rezervasyon çözümüdür. Değişim yönetimi zordur. Bu nedenle Tribeloo, çalışanları tekrar bir araya getirmeyi ve hibrit iş yerinizi optimize etmeyi kolaylaştırır.- Kolay kurulum ve sezgisel kullanım - Çevik ekiplerin ofiste bi...
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıkla...
Nibol
nibol.com
Nibol, ofis yönetim sistemini rezerve edilebilir çalışma alanlarıyla birleştiren, kullanımı kolay bir uygulamadır. Çalışanlara şirketin ofisi, evleri veya ortak çalışma alanı olsun her yerden çalışma özgürlüğü verir.
Eden Workplace
eden.io
Eden, İşyeri, İnsan Operasyonları ve BT ekiplerinin harikalar yaratmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir SaaS platformudur. Eden, çalışan deneyimi ve yeni iş dünyası göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kullanıcı dostu işyeri deneyimi araçları sunar. Ürün paketi, Masa Rezervasyonu, ...
Zynq
zynq.io
Ofislerin ve insanların kendi alanlarını kullanmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platform. Zynq, dünya çapındaki şirketlere akıllı masa ve oda rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi, sağlık ve aşı taramaları, işbirliği araçları ve çok daha fazlası aracılığıyla h...
Joan
getjoan.com
Joan, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve ofis yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir işyeri yönetim sistemidir. Neden Joan: - Kapsamlı çözümler: Odaları, masaları, varlıkları ve ziyaretçileri kolaylıkla yönetin. - Zahm...
Optix
optixapp.com
Optix, günümüzün önde gelen ortak çalışma operatörlerine, tasarım odaklı ve kullanımı kolay bir teknoloji platformuyla başarılı olmaları için güç veriyor. Optix destekli deneyimle operasyonlarınızı otomatikleştirin, topluluğunuzla etkileşime geçin ve işinizi büyütün.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor'un çalışma alanı yönetimi yazılımı, üyelere, kiracılara ve ekiplere daha fazla memnuniyet, işbirliği ve refah sağlayan esnek bir çalışma alanı sunarak işyeri deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyor.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago, fiziksel ve sanal işyerlerini tek bir platformda birleştiren bir çözümdür. İnsanların etrafında inşa edilmiştir ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar onları takip edecektir. - Çalışma alanlarının etkileşimli kat planlarını oluşturabilirsiniz - Görünürlüğü koruyun ve kuruluş çapındaki iş ar...
m-work
m-work.co
m-work, uzaktan çalışma ve fiziksel ofisler arasındaki koordinasyonu optimize eden bir çalışma alanı yönetimi çözümüdür. Kullanımı kolay ve mevcut araçlarınızla entegre edilebilen platformumuz, ekip varlığının gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar, çalışma alanı rezervasyonunu kolaylaştırır ve verimli...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd, kuruluşların ortak masalarının, toplantı odalarının ve diğer rezervasyon yapılabilir kaynaklarının potansiyelini etkili bir şekilde yönetmelerini ve ortaya çıkarmalarını destekler. Matrix Booking'in ofis rezervasyon sistemi, dünya lideri Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) kaynak rezerv...
Calven
calven.com
Calven ile Tanışın Çalışan deneyimini ve işyeri operasyonlarını bir araya getirerek işin geleceğini güçlendiren işyeri teknoloji platformuna hoş geldiniz. Calven, hibrit çalışmanın kilidini açarak, nerede çalışırsak çalışalım harika işyeri deneyimleri sağlayarak ve ihtiyaç duyulduğunda ofisi optimiz...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce, işletmelerin işyerlerini ve Hibrit İş Güçlerini yönetmelerine yardımcı olan Bulut Tabanlı bir Entegre İşyeri Yönetim Yazılımıdır. Uçtan uca operasyonları yönlendiren teknoloji aracılığıyla Çalışanların, Ziyaretçilerin ve Tedarikçilerin hayatını kolaylaştırır. UrSpayce bugünün işyerlerini y...
Dibsido
dibsido.com
Ofisinizin günlük işleyişi için uygulama. Kullanımı kolay bir uygulamayla ofisinizi ve kitap masalarınızı, şirket arabalarınızı ve park yerlerinizi yönetin.
Archie
archieapp.co
Archie, dünya çapında binlerce modern ofise ve ortak çalışma alanına güç vererek toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi, çalışma alanı analitiği ve ortak çalışma yazılımını içeren entegre bir çözüm sunuyor. Modern bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici özellikleri ve benzersiz bir ku...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus, esnek çalışma ve ortak çalışma alanlarını yönetmenize ve tanıtmanıza, müşteri ağınızı büyütmenize ve alanınız etrafında profesyonel bir topluluk oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş lider beyaz etiketli platformdur. Nexudus, esnek çalışma alanlarının yönetilmesiyle ilgili görevler...
Tactic
gettactic.com
Tactic, basit bir nedenden dolayı 1 numaralı hibrit işyeri yönetim platformudur; müşterilerimiz bizi seviyor. Microsoft, Birleşmiş Milletler, Grammarly ve Northwestern Üniversitesi gibi müşteriler tarafından kullanılan Tactic, ofise gitmeyi keyifli hale getiriyor. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoo...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalış...
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Nspace
getnspace.com
Nspace hibrit çalışma ortamına güç veriyor. BDO, United Way ve Staples gibi önde gelen şirketler, masa ve alan rezervasyonlarını yönetmek ve ofise gelen ziyaretçileri tek bir yerden karşılamak için Nspace'i kullanıyor. Nspace, çalışma alanlarının rezerve edilmesi ve kullanılması sürecini kolaylaştır...
UnSpot
unspot.com
Pandemi sonrası artık birçok çalışanın haftanın 5 günü ofisten çalışmasına gerek kalmıyor, şirketlerin de artık sadece 1 kişiye tahsis edilmiş bir iş yeri olmasına gerek kalmıyor, farklı günlerde farklı kişilerin aynı yerde oturmasına izin veriliyor. Doğru ekipmana sahip en iyi işyerini bulun veya b...