Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Demo otomasyon çözümleri, ürün tanıtımlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek satış öncesi iş akışlarında önemli bir rol oynar. Bu araçlar, potansiyel müşterilerin özel ve kişiselleştirilmiş bir demo deneyimlemesini kolaylaştırır ve ürüne erken bir bakış sağlar. Bu kategoride bu çözümler, ürünün değerini ve temel yeteneklerini etkili bir şekilde sergileyerek potansiyel müşterileri başlangıçta eğitmeye hizmet eder. Özellikle, belirli kişilere veya sektörlere göre özelleştirilmiş demoların kapsamlı manuel geliştirme ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak satış öncesi ekiplerin zaman verimliliğine katkıda bulunurlar. Demo otomasyon çözümlerinin çok yönlü uygulamaları etkileşimli ürün turlarını, rehberli demoları ve canlı sunumları kapsar.
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Fable
sharefable.com
Fable, satış ve pazarlama ekiplerinin mühendislik desteği olmadan kişiselleştirilmiş demo ve ürün turları oluşturmasını sağlar.
Demostack
demostack.com
Demostack, ürün demolarını kolayca oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara özelleştirilmiş, etkileşimli demolar sunar.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.
Folio
folio.la
Folio, kodlama bilgisi gerektirmeden etkileşimli ürün tanıtımları oluşturmanıza olanak tanıyan bir platformdur.
Supademo
supademo.com
Supademo, etkileşimli ürün tanıtımları oluşturmak için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, destek dokümanlarına ve eğitim süreçlerine entegre edebilir.
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare, yazılım şirketlerine karmaşık demolar ve eğitimler sunarak hızla uygulama sağlayan bir bulut platformudur.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow, etkileşimli ürün tanıtım ve rehberleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Chrome uzantısı ile akışınızı kaydedip, özelleştirilmiş demo paylaşabilirsiniz.
HowdyGo
howdygo.com
HowdyGo, işletmelere etkileşimli ürün demoları oluşturarak potansiyel müşterilerin ürünleri deneyimlemesini sağlar.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.
Floik
floik.com
Floik, etkileşimli ürün tanıtımları, adım adım kılavuzlar ve videolar oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi-bir-arada bir çözümdür.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.
Instant Demo
instantdemo.co
Anında Demo, etkileşimli ürün gösterimleri oluşturarak potansiyel müşteri kazanımını artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Consensus
goconsensus.com
Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
TestBox
testbox.com
TestBox, entegre ve otomatik demo ortamları oluşturarak satış ekiplerine özelleştirilmiş ürün tanıtımları yapma imkanı tanır.
Vivun
vivun.com
Vivun, satış süreçlerini geliştirmek için yapay zeka odaklı bir platformdur. Satış ekiplerine destek ve otomasyon sağlayarak verimliliği artırır.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Saleo
saleo.io
Saleo, yazılım şirketlerinin etkili ürün demoları oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI, GTM ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına yardımcı olan no-code bir platformdur. Pazarlama için ürün turları ve kampanyalar sunar.
Tourial
tourial.com
Tourial, etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır. Alıcıları bilgilendirir ve verileri paylaşır.
SnackWyze
snackwyze.com
SnackWyze, basit bir demo otomasyonu sağlar. Satış öncesi ekipler için kullanılabilir. 14 günlük ücretsiz deneme sunar.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue, satış ekipleri için etkileşimli ve kişiselleştirilmiş ürün demo’ları oluşturan bir platformdur. Gerçek zamanlı özelleştirme ve satış otomasyonu sunar.
Demoboost
demoboost.com
Demoboost, ürün demoları oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştıran bir platformdur. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak satış süreçlerini optimize eder.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch, satış ve teslimat ekiplerinin işini kolaylaştıran bir B2B platformudur, özelleştirilebilir sunumlar, akıllı demolar ve müşteri etkileşimi sunar.
Lancey
getlancey.com
Lancey, ürünlerini etkileşimli demolarla tanıtmak isteyen işletmelere yönelik bir araçtır. Kullanıcılar, farklı öğelerle kişiselleştirilebilir demolar oluşturabilir.
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