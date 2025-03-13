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Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Demo otomasyon çözümleri, ürün tanıtımlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek satış öncesi iş akışlarında önemli bir rol oynar. Bu araçlar, potansiyel müşterilerin özel ve kişiselleştirilmiş bir demo deneyimlemesini kolaylaştırır ve ürüne erken bir bakış sağlar. Bu kategoride bu çözümler, ürünün değerini ve temel yeteneklerini etkili bir şekilde sergileyerek potansiyel müşterileri başlangıçta eğitmeye hizmet eder. Özellikle, belirli kişilere veya sektörlere göre özelleştirilmiş demoların kapsamlı manuel geliştirme ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak satış öncesi ekiplerin zaman verimliliğine katkıda bulunurlar. Demo otomasyon çözümlerinin çok yönlü uygulamaları etkileşimli ürün turlarını, rehberli demoları ve canlı sunumları kapsar.

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Fable

Fable

sharefable.com

Fable, satış ve pazarlama ekiplerinin mühendislik desteği olmadan kişiselleştirilmiş demo ve ürün turları oluşturmasını sağlar.

Demostack

Demostack

demostack.com

Demostack, ürün demolarını kolayca oluşturup yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara özelleştirilmiş, etkileşimli demolar sunar.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale, kod gerektirmeden mükemmel ürün demosu oluşturmanızı sağlayan bir uygulamadır. Tüm cihazlarda optimize edilmiş, özelleştirilmiş demo deneyimleri sunar.

Folio

Folio

folio.la

Folio, kodlama bilgisi gerektirmeden etkileşimli ürün tanıtımları oluşturmanıza olanak tanıyan bir platformdur.

Supademo

Supademo

supademo.com

Supademo, etkileşimli ürün tanıtımları oluşturmak için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, destek dokümanlarına ve eğitim süreçlerine entegre edebilir.

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare, yazılım şirketlerine karmaşık demolar ve eğitimler sunarak hızla uygulama sağlayan bir bulut platformudur.

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Guideflow, etkileşimli ürün tanıtım ve rehberleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Chrome uzantısı ile akışınızı kaydedip, özelleştirilmiş demo paylaşabilirsiniz.

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

HowdyGo, işletmelere etkileşimli ürün demoları oluşturarak potansiyel müşterilerin ürünleri deneyimlemesini sağlar.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane, B2B pazarlama ve satış ekiplerinin ürün demoları ve tur rehberleri oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir platformdur.

Floik

Floik

floik.com

Floik, etkileşimli ürün tanıtımları, adım adım kılavuzlar ve videolar oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi-bir-arada bir çözümdür.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

Anında Demo, etkileşimli ürün gösterimleri oluşturarak potansiyel müşteri kazanımını artırmaya yardımcı olan bir platformdur.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

TestBox

TestBox

testbox.com

TestBox, entegre ve otomatik demo ortamları oluşturarak satış ekiplerine özelleştirilmiş ürün tanıtımları yapma imkanı tanır.

Vivun

Vivun

vivun.com

Vivun, satış süreçlerini geliştirmek için yapay zeka odaklı bir platformdur. Satış ekiplerine destek ve otomasyon sağlayarak verimliliği artırır.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic, pazarlama ve satış ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Saleo

Saleo

saleo.io

Saleo, yazılım şirketlerinin etkili ürün demoları oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Rivia.AI, GTM ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına yardımcı olan no-code bir platformdur. Pazarlama için ürün turları ve kampanyalar sunar.

Tourial

Tourial

tourial.com

Tourial, etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmayı sağlayan bir uygulamadır. Alıcıları bilgilendirir ve verileri paylaşır.

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

SnackWyze, basit bir demo otomasyonu sağlar. Satış öncesi ekipler için kullanılabilir. 14 günlük ücretsiz deneme sunar.

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue, satış ekipleri için etkileşimli ve kişiselleştirilmiş ürün demo’ları oluşturan bir platformdur. Gerçek zamanlı özelleştirme ve satış otomasyonu sunar.

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Demoboost, ürün demoları oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştıran bir platformdur. Kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak satış süreçlerini optimize eder.

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

TechTorch, satış ve teslimat ekiplerinin işini kolaylaştıran bir B2B platformudur, özelleştirilebilir sunumlar, akıllı demolar ve müşteri etkileşimi sunar.

Lancey

Lancey

getlancey.com

Lancey, ürünlerini etkileşimli demolarla tanıtmak isteyen işletmelere yönelik bir araçtır. Kullanıcılar, farklı öğelerle kişiselleştirilebilir demolar oluşturabilir.

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