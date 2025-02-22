Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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Demo otomasyon çözümleri, ürün tanıtımlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek satış öncesi iş akışlarında önemli bir rol oynar. Bu araçlar, potansiyel müşterilerin özel ve kişiselleştirilmiş bir demo deneyimlemesini kolaylaştırır ve ürüne erken bir bakış sağlar. Bu kategoride bu çözümler, ürünün değerini ve temel yeteneklerini etkili bir şekilde sergileyerek potansiyel müşterileri başlangıçta eğitmeye hizmet eder. Özellikle, belirli kişilere veya sektörlere göre özelleştirilmiş demoların kapsamlı manuel geliştirme ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak satış öncesi ekiplerin zaman verimliliğine katkıda bulunurlar. Demo otomasyon çözümlerinin çok yönlü uygulamaları etkileşimli ürün turlarını, rehberli demoları ve canlı sunumları kapsar.
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Instruqt
instruqt.com
Instruct, ürün odaklı büyümeye yönelik uygulamalı bir sanal BT laboratuvarıdır. Tarayıcıdan uygulamalı ürün deneyimi sunarak yazılım şirketlerinin geniş ölçekte talep oluşturmasına ve benimseme ve kullanımı artırmasına yardımcı oluyoruz. Instruqt, yazılımınızın çalışan bir sürümünü korumalı bir laboratuvar ortamında başlatır. Laboratuvar ortamıyla gerçek dünya senaryolarını, altyapıyı ve teknolojiyi kullanarak ürün eğitimleri, demolar ve eğitimler oluşturabilirsiniz. Instruqt tarayıcı tabanlı bir çözüm olduğundan Instruqt, güvenlik duvarı, dizüstü bilgisayar veya sanal makine yapılandırma sorunlarını ortadan kaldırır. Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten ve diğerleri gibi şirketler, ürün turları, self servis demolar ve eğitimler oluşturmak için Instruqt'u kullanıyor. Sonuç olarak Instruqt müşterileri, mühendislik kaynaklarına aşırı yük bindirmeden, satış hattı ve hesap genişletme yoluyla milyonlarca dolar kazanabilirler. Ürün eğitimi ve eğitiminin geleceğini görün.
Lancey
getlancey.com
Ürününüzü etkileşimli bir ürün demosuna dönüştürün. Daha fazla ziyaretçiyi ve potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için ürününüzü güçlü bir büyüme motoru olarak kullanın.
SnackWyze
snackwyze.com
Basit tutmak isteyen Satış Öncesi ekipler için Basit Demo Otomasyonu. 14 GÜN ÜCRETSİZ Deneme.
Demoboost
demoboost.com
Satan demo deneyimi! Ürün demolarınızı kolayca oluşturun, paylaşın ve takip edin. Demoları geniş ölçekte, verimli bir şekilde kişiselleştirin Kod gerekmeden ve teknoloji departmanınızın yardımına ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay bir şekilde demolar oluşturun Her kullanım durumu ve müşteri için kişiselleştirin (logolar, sayılar, içerik): oynamak sizindir Aynı şeyi asla iki kez yapmayın - oluşturun Yeniden kullanmak ve kişiselleştirmek için bir demo kütüphanesi
Demostack
demostack.com
Demostack, gelir ekiplerinin ürünü hiçbir sorun yaşamadan en iyi şekilde sergilemesine yardımcı olur. Platformumuz, bir demo ortamı oluşturmanıza ve hikayeyi her alıcıya göre uyarlamanıza olanak tanır; üstelik tüm bunları birkaç dakika içinde, kod gerektirmeden. Ürün deneyiminizi yeniden oluşturmak için ekran görüntülerini birbirine bağlamanız gerekmez; sınıfının en iyisi teknolojimiz, ürününüzdeki tüm özellikleri otomatik olarak yakalar, böylece demo ortamınız tıpkı gerçeği gibi görünür ve davranır. Özel bir demo için haftalar harcamadan yankı uyandıran bir hikaye oluşturun ve daha hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma kazanın. Demostack'tan kimler yararlanabilir? Demostack, SaaS gelir ekiplerinin (Satış, Pazarlama, Müşteri Başarısı, Ortaklıklar) bağlantı kuran, görüşmeleri ileriye taşıyan ve gelir artışını hızlandıran ürün öykülerini paylaşma yetkisine sahip olmasına yardımcı olur; mühendislik ekiplerinin demo ortamlarını yönetmek yerine harika ürünler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. - Demo ortamının kontrolünü elinize alın: Artık Ar-Ge için beklemenize gerek yok. Gelir ekiplerine ürünün demosunu yapma konusunda tam sahiplik, özelleştirme ve bilgi verin. - Özel demoları dakikalar içinde başlatın: İşaretle ve tıkla ile her görüşme için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli demolar. Gerçek ürününüze olabildiğince yakındır ancak değeri daha hızlı anlamalarına yardımcı olmak için alıcınıza göre kişiselleştirilir. - Kusursuz demo deneyimleri sunun: Dağınık veriler, hatalar veya genel deneyim için artık özür dilemeye gerek yok. Potansiyel müşterinizin ürününüzün büyüsünü hiçbir sorun yaşamadan deneyimlemesine izin verin. - Anlaşma kazandıran bilgiler edinin: Hangi demoların anlaşmaları yönlendirdiğine, neyin sunulduğuna, kim tarafından, kime sunulduğuna, şu anda kimin etkileşimde olduğuna ve daha fazlasına ilişkin bilgileri anlayın.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Fikir birliği dünyayı yeni bir demo otomasyon çağına yönlendiriyor. Platformu, alıcılarınıza ihtiyaç duyduklarında ihtiyaç duydukları şeyleri alır. Daha sonra gelir ekibinizin etkisini bu alıcılar hakkında benzersiz bilgilerle çoğaltır. Sonuç olarak, daha hızlı yakın zamanlar, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek yakın oranlar göreceksiniz. Kurumsal yazılım satın almak yavaş, sinir bozucu ve kırık. Patentli demo otomasyon platformu bunu düzeltir. Alıcılar ve müşteriler için eşsiz bir deneyim sunmak için en iyi video, ürün etkileşimi ve keşif otomasyonunu birleştirir. C-suite'den son kullanıcıya kadar, demoları viral olarak seyahat eder, her izleyiciye uyum sağlar, gizli paydaşları ortaya çıkarır ve kilit soruları cevaplar. Daha sonra niyetle ilgili güçlü verileri beslerler ve her tıklama ile ekibinize geri dönerek etkilerini çarparlar. Konsensüs, piyasaya çıkma ekiplerinin demoları otomatikleştirmesine, boşa harcanan demoları%50'den%5'e düşürmesine ve 14 günden talep üzerine, satış döngülerini%68'e kadar kesmeye yardımcı olan bir ürün deneyimi platformudur. Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce ve SAP gibi şirketler tarafından güvenilir, konsensüs G2 Presales Software'de 1 numaralı ve 2025'te çalışmak için harika bir yer olarak tanınır. DEMO'ların% 50'sinden fazlası paylaşıldıkları gün ve saatler sonra% 13'ü izledikçe, konsensüs hızlı katılım sağlarken yeni paydaşları ve önceliklerini viral paylaşım yoluyla ortaya çıkarıyor. Sonuç? Daha hızlı gelir, daha az niteliksiz demolar ve daha iyi bilgiler.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch, satış ve teslimat ekiplerini basitleştiren ve güçlendiren benzersiz işlevlere sahip bir B2B platformudur. - TechTorch, kullanıcıların her bir satış konuşmasını müşterinin ihtiyaçlarına göre yüklemesine ve özelleştirmesine olanak tanıyarak daha etkili Satış Sunumları sağlar. - TechTorch, özelleştirilmiş POC'lerin otomasyonu ile "ücretsiz denemelerden" daha etkili olan Akıllı demolar oluşturur. - TechTorch, müşterilerin satıcıları kendi şartlarına göre keşfetmesine ve onlarla işbirliği yapmasına olanak tanıyan üstün müşteri yakınlığı ve bilgisi sunar.
Instant Demo
instantdemo.co
Nitelikli potansiyel müşteriler demoları bekliyor. Web sitenizdeki potansiyel müşterileri nitelendirmek ve dönüştürmek, giden satışlar yoluyla ürün etkileşimini artırmak veya demo deneyimini tamamen otomatikleştirmek için etkileşimli bir ürün demosu oluşturun.
HowdyGo
howdygo.com
Dönüştüren etkileşimli ürün demoları. Potansiyel müşterilerinizin "Aha" anının engelini kaldırın. SaaS'ınızı HTML olarak yakalayın ve ürününüzü kullanarak onlara etkileşimli bir hikaye gösterin.
Folio
folio.la
Folio - herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan yalnızca birkaç dakika içinde etkileşimli ve rehberli ürün demoları oluşturmanıza olanak tanıyan bir platform! En son teknolojimiz sayesinde, yazılımın ön ucunu yakalayıp arka uçtan ayırarak ürününüzün görünümü ve işlevselliği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI, GTM ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına yönelik kodsuz bir platformdur. Sektörlerdeki en iyi GTM ekiplerini PLG çalışmalarıyla güçlendiriyoruz. Aşağıda size yardımcı olabileceğimiz birkaç kullanım örneği verilmiştir: Pazarlama • Ürün Turları -- Ziyaretçileri nitelikli potansiyel müşterilere dönüştürmek için web sitenize etkileşimli turlar yerleştirin. • Ücretli Kampanyalar
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün sergileri oluşturmak için hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kesintisiz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği spot ışığı vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kullanıcıları eğitmek ve bunlarla ilgilenmek için gerekli içeriği kullanmanın, oluşturmanın, düzenlemenin ve yayınlamanın bütün bir ordunun gerektirdiğini anlar. Ve onu çivilediğinizi düşündüğünüzde, ürününüz gelişir ve tüm bu içeriği bayatlar. Floik'in sihirli değnekiniz olabileceği yer burası. Ürününüzün yeteneklerini vurgulamak ve kullanıcıları memnun etmek için etkileşimli demolar, ürün videoları ve adım adım kılavuzlar oluşturabilirsiniz-hepsi tek bir yerden! Platform, ürün vitrinlerinize ince ayar yapmanıza yardımcı olacak gelişmiş özelleştirme özellikleri ile doludur. Başarınızı en üst düzeye çıkarmak için ekibinizle çalışabilir ve satışınız ve GTM teknoloji yığınınızla entegre edebilirsiniz.
Supademo
supademo.com
Supademo, yapay zeka destekli güzel etkileşimli demolar kullanarak ekiplerin ürünleri daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. 75 ülkedeki hızlı büyüyen şirketlerdeki 8.000'den fazla kullanıcı, benimseme ve katılımı artırmak için destek dokümanları, katılım, satış ve pazarlama aşamalarında Supademo'yu kullanıyor. Nasıl Çalışır: 1. Kayıt: Supademo uzantısını açın ve herhangi bir iş akışına tıklayın. Etkin noktalar ve metin talimatlarıyla tamamlanan etkileşimli bir demo saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur. 2. Kişiselleştirin: Demo akışınızı AI seslendirme, özel alanlar, bulanıklaştırma, otomatik oynatma ve CTA'lar (Harekete Geçirici Mesajlar) gibi güçlü özelliklerle özelleştirin. 3. Paylaşın ve Yerleştirin: Supademo'nuzu herkese açık bir bağlantı aracılığıyla anında paylaşın veya destek belgeleri, web siteleri gibi çeşitli platformlara veya halihazırda kullandığınız araçlara yerleştirin. Seveceğiniz özellikler: - Yapay Zeka Destekli Demolar: Supademo, metin açıklamaları ve ses katmanları ile sezgisel, yerleştirilebilir demolar oluşturmak için yapay zekayı kullanır. - Paylaşılan Ekip Çalışma Alanları: Ekip üyelerinin bir ürün demosu, başlangıç kılavuzu veya destek sorguları için bir Supademo bulmasına, çoğaltmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. - Gelişmiş Analiz: Ayrılma oranları, dönüşüm, etkileşim ve görüntülemeyle ilgili ayrıntılı bilgiler edinin. Supademo Avantajı - Verimliliğinizi Artırın: Bilgi aramak için harcadığınız süreyi %25 oranında azaltın. - Gelişmiş Kullanıcı Etkileşimi: Etkileşimli kılavuzlarla etkileşimde %250'lik bir artış yaşayın. - Hızlı Sorun Çözme: Adım adım nasıl yapılır kılavuzlarıyla destek bildirimlerini 10 kat daha hızlı çözün.
Fable
sharefable.com
Fable, satış ve pazarlama ekiplerinin, herhangi bir mühendislik desteği olmadan, her potansiyel müşteriye özel kişiselleştirilmiş demolar oluşturmasına yardımcı olur. Canlı demolarımız, özel sanal alan ortamlarımız ve etkileşimli ürün turlarımız ile; satış ve pazarlama ekipleri dönüşümlerini artırabilir ve daha fazla anlaşma yapabilir.
TestBox
testbox.com
Gerçek anlamda canlı, tamamen entegre ve %100 otomatikleştirilmiş tek demo ve korumalı alan yazılımı olan TestBox ile satıcılarınızın zincirlerini çözün ve alıcılarınıza olanak tanıyın. TestBox ile satış temsilcileriniz her zaman kusursuz, özel demolar sunar. Canlı, tamamen işlevsel ürününüzü tüm ihtişamıyla sergileyin: inanılmaz derecede gerçekçi yapay zeka tarafından oluşturulan verilerle dolu ve temel entegrasyonlarla önceden yapılandırılmış TestBox demo ortamları, ürününüzün değerini alıcılar için kristal netliğinde gösterir. Mükemmel demodan sonra, satın alma komitelerine ilerlemek için ihtiyaç duydukları güveni veren bir POC deneyimiyle devam edin. Kılavuzlu izlenecek yollar ve hızlı bağlantılar, potansiyel müşterilerin test etmeye başladıkları andan itibaren kendilerini ürün uzmanları gibi hissetmelerini sağlar ve kullanım analizleri, satış temsilcilerinin anlaşmaların ilerlemesini sağlamak için doğru zamanda doğru mesajı takip etmelerine olanak tanır. TestBox ile daha iyi bir satın alma deneyimi sunarken daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayın.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
Saleo
saleo.io
Saleo, Drift, Clari, Terminus ve Salesloft gibi önde gelen yazılım şirketlerinin doğrudan kendi SaaS ürünleri içerisinde verileri eksiksiz olan inanılmaz demolar oluşturmasına yardımcı olan 1 numaralı canlı satış demo deneyimi platformudur. Eksik veri, güncel olmayan demo ortamları ve zaman alıcı demo hazırlığı yükünü ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin satış döngülerini kısaltmalarına, kazanma oranlarını artırmalarına ve daha fazla anlaşma tamamlamalarına yardımcı oluyoruz. Saleo, demo ortamınızın grafikler, ölçümler, tablolar, metinler, resimler ve simgeler gibi her öğesi üzerinde tam kontrol sağlayarak, müşterinizin sıkıntılı noktalarına doğrudan bağlanan ve tam olarak istediğiniz yere ulaşan mükemmel yazılım demosunu oluşturmanıza olanak tanır. Daha fazla anlaşmayı "kazanılana" dönüştüren yeni demoları dakikalar içinde özelleştirin.
CloudShare
cloudshare.com
İş hızlandırma bulut şirketi CloudShare, satış ve müşteri başarısı için en kolay çözümdür. Yazılım şirketlerinin karmaşık demolar, PoC'ler ve eğitimler sunmasına, pazara sunma süresinden ödün vermeden gerçek dünya deneyimlerini çoğaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. CloudShare, ortamların uygun ölçekte kurulumunu otomatikleştirerek kuruluşların büyümeyi hızlandırmaya odaklanmasını sağlar. Kullanımın görünürlüğünü ve kontrolünü sağlar. Verimliliği artıran, daha iyi sonuçlar için sürecin her adımını daha hızlı destekleyen güçlü kaynaklar sunar. CloudShare, şirket içi veya genel bulutun üzerinde her türlü altyapıyla çalışır ve temel satış ve LMS araçlarıyla entegre olarak dağıtımı kolaylaştırır. CloudShare müşterilerinin yüzünü gülümseten şey nedir? 1. Hızlı Kurulum: Etkileşimli yazılım deneyimlerini anında başlatın. Demolar, POC'ler ve eğitim için gerçek dünya deneyimlerini taklit etmek üzere ortamları saatler değil dakikalar içinde oluşturun veya klonlayın. 2. Uygulamalı Yardım: Öğrencilerin ve potansiyel müşterilerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip ederek onlara omuz üstü yeteneklerle başarılı olmak için ihtiyaç duydukları ilgiyi gösterin 3. Gelişmiş İşbirliği: Slack entegrasyonları, sohbet, web kancaları, uygulama içi video konferans ve sizi ve kullanıcılarınızı birbirine bağlayacak daha ilgi çekici araçlar aracılığıyla işbirliğini ve iletişimi geliştirin. 4. Maliyet Kontrolü: Artık bütçe patlamasına son! Kullanılmadığı zaman ortamları askıya almak veya silmek için otomasyonla kaynak tahsisini en üst düzeye çıkarın, böylece verimli kullanım ve maliyet tasarrufu sağlayın. 5. Raporlama ve Analitik: Satış ve eğitim ortamlarınızın performansını optimize edin ve analitikteki derin içgörülerle yatırım getirisini artırın. CloudShare REST API, favori BI araçlarınıza özel veriler göndermenize olanak tanır. CloudShare, aralarında Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet ve HP'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede 500'den fazla kurumsal müşteri tarafından güvenilmektedir.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow, saniyeler içinde etkileşimli ürün demoları ve kılavuzları oluşturmak için en kolay ve en gelişmiş platformdur. Akışınızı Chrome uzantımızla (ekran görüntüsü veya HTML tabanlı) yakalayın, etkileşimli demonuzu markanıza göre özelleştirin ve her kullanıcı veya potansiyel müşteri için kişiselleştirin. Herkese açık bağlantılar, yerleşik widget'lar ve daha fazlası aracılığıyla demonuzu herkesle, her yerde paylaşın. Gelişmiş bilgilerle hedef kitlenizin davranışlarını analiz edin. İnteraktif demolar çeşitli ekipler tarafından kullanılabilir: - Satış: Potansiyel müşterilerinizi bekletmeyin. Kişiselleştirilmiş etkileşimli demoları sosyal yardım kampanyalarında, takip e-postalarında paylaşarak veya canlı demolar için kullanarak satış döngünüzü hızlandırın. - Pazarlama: 'Aha' anını gösterin, söylemeyin ve yaratın. Ürün demolarını web sitenize, sosyal medyanıza ve e-posta kampanyalarınıza yerleştirerek dönüşümleri artırın ve müşteri ilgisini teşvik edin. - Müşteri Desteği: Bilet kuyruklarının ötesine geçin. Destek e-postanıza, canlı sohbetinize, yardım merkezinize veya bilgi tabanınıza ürün demoları yerleştirerek anlaşmazlıkları azaltan ve memnuniyeti artıran etkileşimli kılavuzlarla müşteri desteği verimliliğinizi artırın. - Eğitim ve katılım: Kılavuzunuzdan kurtulun. Sorunsuz bir katılım ve eğitim için etkileşimli eğitimlerimizden yararlanın. Öğrenme deneyimini ilgi çekici bir yolculuğa dönüştürerek ekibinizdeki herkesi herhangi bir süreç veya akış konusunda eğitmenize ve dahil etmenize olanak tanır. - Ürün: Ürününüzün kendi adına konuşmasına izin verin. Ürününüzde ve e-postalarınızda yeni özellikleri, güncellemeleri veya değişiklik günlüklerini sergileyin. - Ortaklık: Ortaklarınızın anlaşmayı imzalamasını sağlayın. Etkileşimli demolar aracılığıyla iş ortaklarınızın ürününüzü kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olun. İhtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kılavuzları paylaşın ve onları en iyi satış temsilciniz yapın.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue, Denver, Colorado merkezli hızlı büyüyen bir girişimdir. Hırslı bir solo kurucu olan Robin Singhvi tarafından kurulan şirket, kullanıcı topluluğundan gelen anlayışlı geri bildirimler doğrultusunda zaman içinde gelişerek satış etkinleştirme deneyimini geliştirmeye kendini adamış küçük ama tutkulu bir ekibe dönüştü. SmartCue, GTM ekiplerine etkileşimli ve kişiselleştirilmiş ürün demoları oluşturmaları için geliştirilmiş bir platform sunar. Temel özellikler arasında güçlü satış demosu kişiselleştirmesi, etkili satış otomasyonu ve sezgisel satış etkinleştirme özellikleri yer alır. Platformumuz, kullanıcılarımıza hızlı bir şekilde değer kazandırmayı amaçlayan basit ama güçlü bir arayüz sunmak üzere tasarlanmıştır. SmartCue'nun birincil değeri, demoların oluşturulma ve dönüşümleri artırmak için kullanılma şekli üzerindeki dönüştürücü etkisinde yatmaktadır. SmartCue, gerçek zamanlı demo özelleştirmesini etkinleştirerek kullanıcılarının potansiyel satış kalitesini artırmasına, anlamlı müşteri etkileşimlerini teşvik etmesine ve sonuçta satış performanslarını artırmasına yardımcı olur. SmartCue, etkileşimli demo oluşturma ve satış demosunu kişiselleştirmeye yönelik benzersiz odağıyla pazarda öne çıkıyor. Diğer satış etkinleştirme platformlarından farklı olarak SmartCue, topluluğunun ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine göre hareket ediyor ve sonuçta GTM ekiplerinin karşılaştığı zorluklara doğrudan yanıt veren bir ürün ortaya çıkıyor. Ürünümüz, kullanıcılara etkileşim sağlayan ve dönüşüm sağlayan dinamik, kişiselleştirilmiş demolar oluşturma olanağı vererek satış sürecini dönüştürmeye yardımcı olur. Moda olan teknolojileri bir araya getirmek yerine, gerçekten değer katan anlamlı özellikler oluşturmaya kararlıyız. Yaklaşan iyileştirmeler arasında en iyi pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisi araçlarıyla entegrasyonlar, iyileştirilmiş mobil deneyim ve her zaman topluluğumuzun bize ihtiyaç duyduklarını söyledikleri temel alınarak oluşturulan yapay zeka odaklı özellikler yer alıyor. SmartCue'nun benzersiz yolculuğu, topluluk odaklı yaklaşımı ve kullanıcılara hızlı bir şekilde değer kazandırma taahhüdü, bizi kalabalık satış etkinleştirme alanında farklılaştırıyor.
Vivun
vivun.com
B2B satışı değişmeli. Günümüzün satışa dayanıklı alıcılarını şeffaflık ve güvenle kazanın. Vivun'un yapay zeka destekli platformu, işletmelerin alıcı deneyimini yeniden tanımlamasına, rekabette farklılaşmasına ve geliri hızlandırmasına olanak tanıyor. Çözüm organizasyonunun ön planda olmasıyla şirketler, Satışları Ürünle uyumlu hale getirebilir, ekip için tekrarlanabilir iş akışları sağlayabilir, isteğe bağlı ürün uzmanlığı sunabilir ve daha fazla anlaşma kazanabilir.
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