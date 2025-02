Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Consensus

Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmelerine olanak tanır. Alıcılar, görmek istediklerine göre uyarlanmış dijital, etkileşimli ve isteğe bağlı video demolarıyla onlara rehberlik eden daha iyi bir deneyime sahip oluyor. Bu, paydaşları otomatik olarak ortaya çıkarır ve niteliksiz demoları ortadan kaldırır; bu da satış döngülerini %29'dan %68'e kadar önemli ölçüde kısaltır ve kapatma oranlarını %44'e kadar artırır. Şu şekilde çalışır: -Temsilciler müşterilere bir demo bağlantısı gönderir -Müşteriler kendileri için en önemli konuları seçer -Consensus bu seçimlerden özel bir demo oluşturur ve her konu için destekleyici içerik içerir (temsilciler tarafından önceden seçilmiştir) -Müşteriler paylaşır diğer paydaşlarla demo bağlantısı -Temsilciler her görüş, her paylaşım, her paydaşın önceliği hakkında rapor alabilir -Ve artık temsilci satın alma kararında yer alan herkesi biliyor Alıcılar daha eğitimli ve daha özgüvenli, bu da tanıtım ve satış yapmayı çok daha kolay hale getiriyor Temsilci.