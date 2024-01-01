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Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde
Demo otomasyon çözümleri, ürün tanıtımlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek satış öncesi iş akışlarında önemli bir rol oynar. Bu araçlar, potansiyel müşterilerin özel ve kişiselleştirilmiş bir demo deneyimlemesini kolaylaştırır ve ürüne erken bir bakış sağlar. Bu kategoride bu çözümler, ürünün değerini ve temel yeteneklerini etkili bir şekilde sergileyerek potansiyel müşterileri başlangıçta eğitmeye hizmet eder. Özellikle, belirli kişilere veya sektörlere göre özelleştirilmiş demoların kapsamlı manuel geliştirme ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak satış öncesi ekiplerin zaman verimliliğine katkıda bulunurlar. Demo otomasyon çözümlerinin çok yönlü uygulamaları etkileşimli ürün turlarını, rehberli demoları ve canlı sunumları kapsar.
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StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış içi...
Demostack
demostack.com
Demostack, gelir ekiplerinin ürünü hiçbir sorun yaşamadan en iyi şekilde sergilemesine yardımcı olur. Platformumuz, bir demo ortamı oluşturmanıza ve hikayeyi her alıcıya göre uyarlamanıza olanak tanır; üstelik tüm bunları birkaç dakika içinde, kod gerektirmeden. Ürün deneyiminizi yeniden oluşturmak ...
Supademo
supademo.com
Supademo, yapay zeka destekli güzel etkileşimli demolar kullanarak ekiplerin ürünleri daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. 75 ülkedeki hızlı büyüyen şirketlerdeki 8.000'den fazla kullanıcı, benimseme ve katılımı artırmak için destek dokümanları, katılım, satış ve pazarlama aşama...
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehbe...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow, saniyeler içinde etkileşimli ürün demoları ve kılavuzları oluşturmak için en kolay ve en gelişmiş platformdur. Akışınızı Chrome uzantımızla (ekran görüntüsü veya HTML tabanlı) yakalayın, etkileşimli demonuzu markanıza göre özelleştirin ve her kullanıcı veya potansiyel müşteri için kişisel...
Fable
sharefable.com
Fable, satış ve pazarlama ekiplerinin, herhangi bir mühendislik desteği olmadan, her potansiyel müşteriye özel kişiselleştirilmiş demolar oluşturmasına yardımcı olur. Canlı demolarımız, özel sanal alan ortamlarımız ve etkileşimli ürün turlarımız ile; satış ve pazarlama ekipleri dönüşümlerini artırab...
Instant Demo
instantdemo.co
Nitelikli potansiyel müşteriler demoları bekliyor. Web sitenizdeki potansiyel müşterileri nitelendirmek ve dönüştürmek, giden satışlar yoluyla ürün etkileşimini artırmak veya demo deneyimini tamamen otomatikleştirmek için etkileşimli bir ürün demosu oluşturun.
HowdyGo
howdygo.com
Dönüştüren etkileşimli ürün demoları. Potansiyel müşterilerinizin "Aha" anının engelini kaldırın. SaaS'ınızı HTML olarak yakalayın ve ürününüzü kullanarak onlara etkileşimli bir hikaye gösterin.
Floik
floik.com
Floik, adım adım kılavuzlar, açıklayıcı videolar ve tıklanabilir demolar gibi etkileşimli ürün vitrinleri oluşturmaya yönelik hepsi bir arada bir çözümdür. Araç, SaaS ekiplerinin kusursuz bir alıcı deneyimi sunmasına ve ürünlerine hak ettiği ilgiyi göstermesine yardımcı olmak için tasarlandı. Kullan...
CloudShare
cloudshare.com
Kahvenizi bitirmek için gerekenden daha kısa sürede YÜKSEK ETKİLİ sanal eğitim ve demolar oluşturun. CloudShare, müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi şaşırtabilmeniz için ilgi çekici uygulamalı yazılım ürünü deneyimleri oluşturmanızı sağlayan son derece basit bir sanal BT laboratuvarı sunar...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
Folio
folio.la
Folio - herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan yalnızca birkaç dakika içinde etkileşimli ve rehberli ürün demoları oluşturmanıza olanak tanıyan bir platform! En son teknolojimiz sayesinde, yazılımın ön ucunu yakalayıp arka uçtan ayırarak ürününüzün görünümü ve işlevselliği üzerinde tam kon...
Vivun
vivun.com
B2B satışı değişmeli. Günümüzün satışa dayanıklı alıcılarını şeffaflık ve güvenle kazanın. Vivun'un yapay zeka destekli platformu, işletmelerin alıcı deneyimini yeniden tanımlamasına, rekabette farklılaşmasına ve geliri hızlandırmasına olanak tanıyor. Çözüm organizasyonunun ön planda olmasıyla şirke...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI, GTM ekiplerinin etkileşimli ürün demoları oluşturmasına yönelik kodsuz bir platformdur. Sektörlerdeki en iyi GTM ekiplerini PLG çalışmalarıyla güçlendiriyoruz. Aşağıda size yardımcı olabileceğimiz birkaç kullanım örneği verilmiştir: Pazarlama • Ürün Turları -- Ziyaretçileri nitelikli potan...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, ürün odaklı büyümeye yönelik uygulamalı bir sanal BT laboratuvarıdır. Tarayıcıdan uygulamalı ürün deneyimi sunarak yazılım şirketlerinin geniş ölçekte talep oluşturmasına ve benimseme ve kullanımı artırmasına yardımcı oluyoruz. Instruqt, yazılımınızın çalışan bir sürümünü korumalı bir labo...
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin iht...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue, Denver, Colorado merkezli hızlı büyüyen bir girişimdir. Hırslı bir solo kurucu olan Robin Singhvi tarafından kurulan şirket, kullanıcı topluluğundan gelen anlayışlı geri bildirimler doğrultusunda zaman içinde gelişerek satış etkinleştirme deneyimini geliştirmeye kendini adamış küçük ama tu...
SnackWyze
snackwyze.com
Basit tutmak isteyen Satış Öncesi ekipler için Basit Demo Otomasyonu. 14 GÜN ÜCRETSİZ Deneme.
Demoboost
demoboost.com
Satan demo deneyimi! Ürün demolarınızı kolayca oluşturun, paylaşın ve takip edin. Demoları geniş ölçekte, verimli bir şekilde kişiselleştirin Kod gerekmeden ve teknoloji departmanınızın yardımına ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay bir şekilde demolar oluşturun Her kullanım durumu ve müşteri için kişise...
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch, satış ve teslimat ekiplerini basitleştiren ve güçlendiren benzersiz işlevlere sahip bir B2B platformudur. - TechTorch, kullanıcıların her bir satış konuşmasını müşterinin ihtiyaçlarına göre yüklemesine ve özelleştirmesine olanak tanıyarak daha etkili Satış Sunumları sağlar. - TechTorch, ö...
Lancey
getlancey.com
Ürününüzü etkileşimli bir ürün demosuna dönüştürün. Daha fazla ziyaretçiyi ve potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için ürününüzü güçlü bir büyüme motoru olarak kullanın.
TestBox
testbox.com
Gerçek anlamda canlı, tamamen entegre ve %100 otomatikleştirilmiş tek demo ve korumalı alan yazılımı olan TestBox ile satıcılarınızın zincirlerini çözün ve alıcılarınıza olanak tanıyın. TestBox ile satış temsilcileriniz her zaman kusursuz, özel demolar sunar. Canlı, tamamen işlevsel ürününüzü tüm ih...
Saleo
saleo.io
Saleo, Drift, Clari, Terminus ve Salesloft gibi önde gelen yazılım şirketlerinin doğrudan kendi SaaS ürünleri içerisinde verileri eksiksiz olan inanılmaz demolar oluşturmasına yardımcı olan 1 numaralı canlı satış demo deneyimi platformudur. Eksik veri, güncel olmayan demo ortamları ve zaman alıcı de...