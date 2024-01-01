Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Demo Otomasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Demo otomasyon çözümleri, ürün tanıtımlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek satış öncesi iş akışlarında önemli bir rol oynar. Bu araçlar, potansiyel müşterilerin özel ve kişiselleştirilmiş bir demo deneyimlemesini kolaylaştırır ve ürüne erken bir bakış sağlar. Bu kategoride bu çözümler, ürünün değerini ve temel yeteneklerini etkili bir şekilde sergileyerek potansiyel müşterileri başlangıçta eğitmeye hizmet eder. Özellikle, belirli kişilere veya sektörlere göre özelleştirilmiş demoların kapsamlı manuel geliştirme ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak satış öncesi ekiplerinin zaman verimliliğine katkıda bulunurlar. Demo otomasyon çözümlerinin çok yönlü uygulamaları etkileşimli ürün turlarını, rehberli demoları ve canlı sunumları kapsar.
Yeni Uygulama Gönder
Supademo
supademo.com
Yapay zeka ile ilgi çekici etkileşimli ürün demoları oluşturun. Kod gerektirmeden ücretsiz olarak ürünün benimsenmesini artırın, müşteri başarısını güçlendirin ve katılım sürecini hızlandırın.
Demostack
demostack.com
Demostack, gelir ekiplerinin ürünü hiçbir sorun yaşamadan en iyi şekilde sergilemesine yardımcı olur. Platformumuz, bir demo ortamı oluşturmanıza ve hikayeyi her alıcıya göre uyarlamanıza olanak tanır; üstelik tüm bunları birkaç dakika içinde, kod gerektirmeden. Ürün deneyiminizi yeniden oluşturmak ...
StoryScale
storyscale.com
Demo yapma şeklinizi değiştirin. Sonsuza kadar. Web sitenizde. Satış yığınınızda. Ürün demolarının kendi kendine hizmet etmesini sağlayın. Potansiyel müşterilerin "değerlendirme uçurumunu" aşmasına yardımcı olun. Boru hattınızı ürün nitelikli fırsatlarla doldurun.
Guideflow
guideflow.com
Etkileşimli ürün demo platformu Guideflow ile saniyeler içinde etkileşimli demolar ve adım adım kılavuzlar oluşturun. Kılavuz akışlarınızı yakalayın, özelleştirin, paylaşın ve analiz edin!
Storylane
storylane.io
Storylane, şirketlerin 10 dakika içinde etkileşimli ürün demoları oluşturup potansiyel müşterileriyle paylaşmalarına yardımcı olur. StoryLane'in Etkileşimli Ürün Demo Yazılımıyla kullanıcıların ilgisini çekin ve dönüşümleri artırın.
Instant Demo
instantdemo.co
Nitelikli potansiyel müşteriler demoları bekliyor. Web sitenizdeki potansiyel müşterileri nitelendirmek ve dönüştürmek, giden satışlar yoluyla ürün etkileşimini artırmak veya demo deneyimini tamamen otomatikleştirmek için etkileşimli bir ürün demosu oluşturun.
HowdyGo
howdygo.com
Dönüştüren etkileşimli ürün demoları. Potansiyel müşterilerinizin "Aha" anının engelini kaldırın. SaaS'ınızı HTML olarak yakalayın ve onlara etkileşimli bir hikaye gösterin.
Fable
sharefable.com
Dönüştüren çarpıcı demolar oluşturun. Kişiselleştirilmiş demolarla alıcılarınızın ürününüzün gücünü deneyimlemelerine ve dönüşümlerinizin hızla arttığını görmelerine izin verin.
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare'in kullanıma hazır çözümleri, yazılım eğitimi, satış demoları ve POC'lerin korumalı alana alınması için güvenli, özel sanal BT laboratuvarları sağlar.
Floik
floik.com
Ürününüzün gücünü dakikalar içinde sergileyin Ürün akışlarınızı etkileşimli içeriğe (demolar, videolar ve adım adım kılavuzlar) dönüştürün. Hepsi tek bir platformda.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Folio
folio.la
Folio, bireylere, küçük ekiplere ve yeni kurulan şirketlere yönelik, ürün demoları oluşturmaya ve kodlama becerileri olmadan ilgi çekici hikayeler anlatmaya yönelik etkileşimli bir ürün demo yazılımıdır.
Vivun
vivun.com
B2B satış değişmeli. Şeffaflık ve güvenle günümüzün satışa dayanıklı alıcılarını kazanın. Vivun'un yapay zeka destekli platformu, işletmelerin alıcı deneyimini yeniden tanımlamasına, rekabette farklılaşmasına ve geliri hızlandırmasına olanak tanıyor. Çözüm organizasyonunun ön planda olmasıyla şirket...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yükse...
Rivia.AI
rivia.ai
İnteraktif Ürün Demoları oluşturun. Kodsuz demo oluşturma platformumuzu kullanarak kazanan ürün demoları oluşturun.
Instruqt
instruqt.com
Geliştiricileri Eğitmenin ve Satış Yapmanın En İyi Yolu Geliştiriciler kendilerine satış yapılmasını istemez; onlar araçları uygulamalı olarak keşfetmek isterler. Instruqt'un sanal BT laboratuvarı sayesinde kullanıcılar, ürününüzü canlı, korumalı alan ortamlarında anında deneyimleyebilir.
Tourial
tourial.com
Alıcıların ürününüzle doğrudan web sitenizden etkileşime geçmesine izin verin. Self-servis bir seçenek olmadığında (veya gerçekten zor olduğunda), etkileşimli demolar sizi büyük bir artış olmadan daha fazla ürün odaklı hale getirecektir.
SmartCue
getsmartcue.com
Kodsuz, self-servis ürün demo çözümüyle satış büyümenizi hızlandırın ve ürünün benimsenmesini ve elde tutulmasını iyileştirin! Etkileşimli ürün demo yazılımımızla dönüşümleri artırın!
SnackWyze
snackwyze.com
Basit tutmak isteyen Satış Öncesi ekipler için Basit Demo Otomasyonu. 14 GÜN ÜCRETSİZ Deneme.
Demoboost
demoboost.com
Satan demo deneyimi! Ürün demolarınızı kolayca oluşturun, paylaşın ve takip edin. Demoları geniş ölçekte, verimli bir şekilde kişiselleştirin Kod gerekmeden ve teknoloji departmanınızın yardımına gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde demolar oluşturun Her kullanım durumu ve müşteri için kişisell...
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir...
TechTorch
techtorch.io
Teknik Çözümler, Daha Hızlı. Daha iyi. Daha ucuz. Teknoloji fırsatlarını 10 kat hız, kalite ve değerle ele alıyoruz. Bize Ulaşın %60 Daha Hızlı %52 Daha Az Maliyet Profesyonel Hizmetlerimizde %90 CSAT (NPS) Ekiplerimiz, en karmaşık BT ve Teknoloji Zorluklarını yerine getirmek için yapay zeka destekl...
Lancey
getlancey.com
Ürününüzü etkileşimli bir ürün demosuna dönüştürün. Daha fazla ziyaretçiyi ve potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için ürününüzü güçlü bir büyüme motoru olarak kullanın.
TestBox
testbox.com
Satıcılarınızın zincirlerini çözün. Alıcılarınızı etkinleştirin. Satış ekibinize güvenilir, kişiselleştirilmiş, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ürün demoları ve anlık sanal alanlar sunun; böylece demo ortamlarını yönetmek yerine daha fazla kazanmaya odaklanabilirler.
Saleo
saleo.io
İLK VE TEK CANLI DEMO DENEYİM PLATFORMU Saleo, mevcut demo ortamınızı daha fazla fırsat kazandıran, inanılmaz, veri dolu demolara dönüştürür. Saleo, mümkün olan en özgün ve güçlü demo yeteneklerini sunmak için kodsuz yapay zeka modelleme motorumuzu kullanarak prodüksiyon veya demo ortamınızla senkr...