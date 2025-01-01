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Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Typeform
typeform.com
Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
Popl
popl.co
Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Apify
apify.com
Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.
Clay
clay.com
Clay, kullanıcıların veriyle zenginleştirilmiş kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir AI aracıdır.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış profesyonellerinin çevrimiçi potansiyel müşterileri yönetmesine ve dönüştürmesine yardımcı olan bir mobil CRM uygulamasıdır.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts, WhatsApp Business veya API'nizi ekibinizle paylaşıp mesajlaşmalarınızı tek bir arayüzde yanıtlamak ve organize etmek için kullanılan bir CRM aracıdır.
Closely
closelyhq.com
Closely, her ölçekten işletme için bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Linkedin ağı yönetimi ve B2B e-posta kontakları dışa aktarma imkanı sunar.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress siteleri için 200'den fazla dönüşüm widget'ı sunan bir uygulamadır. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmek için çeşitli araçlar sağlar.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes, WordPress için dönüşüm odaklı temalar ve eklentiler sunar; kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olur.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin e-posta pazarlama çabalarını geliştirmek için tasarlanmış, sınırsız e-posta gönderimi ve geniş bir B2B müşteri veritabanı sunan bir platformdur.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry, anonim web sitesi ziyaretçilerini tespit eden ve B2B satış için potansiyel müşteri bilgileri sağlayan web tabanlı bir yazılımdır.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads, küçük işletmelerin potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini yönetmesine yardımcı olan mobil bir CRM uygulamasıdır.
about.me
about.me
Hakkında, kullanıcıların profesyonel çevrimiçi profiller oluşturarak yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemelerini sağlayan bir platformdur.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
Interact
tryinteract.com
Interact, kullanıcı dostu bir otomatik quiz oluşturma aracı olup, işletmelerin etkili anketler hazırlamasını sağlar. Özel analiz ve entegrasyon seçenekleri sunar.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelere yarışmalar, hediyeler ve sosyal medya etkileşimleri oluşturarak müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'den iletişim bilgilerini otomatik olarak toplayan bir Chrome uzantısıdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri yönetebilir ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir.
HiHello
hihello.com
HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.
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