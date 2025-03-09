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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve pazarlama iletişim kişilerinizi 7/24 senkronize tutun. Potansiyel Müşteri Puanlaması ve Web Ziyaretçi Takibi ile en iyi fırsatlarınızı bulun. Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce ve Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Wix, Calendly vb. gibi popüler pazarlama araçlarıyla çalışır.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane, yapay zeka sayesinde müşteri adayı yaratmanın kilidini açıyor. Sparklane, potansiyel müşteri yolculuğunuz boyunca size şu konularda yardımcı olur: - Yapay zeka tarafından puanlanan İş Sinyallerine dayalı olarak etkileşime geçilecek en iyi hesapları belirler, haritalandırır ve önerir - Potansiyel müşterileriniz hakkında tam profesyonel iletişim bilgilerini sağlar (Cep telefonu ve e-posta) - Doğru hesapla etkileşime girer akıllı ve son derece bağlamsallaştırılmış e-posta dizileriyle doğru zaman Neden Sparklane? - Piyasaya tamamen entegre olan tek potansiyel müşteri çözümü - Avrupa'nın en iyi şirket ve iletişim bilgileri veri gölüne erişim - Her yıl 3 milyondan fazla iş sinyali alınır ve analiz edilir - Hızlı ve sezgisel katılım - Ülkeler arası kapsamadan yararlanın: Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya - %100 GDPR uyumlu
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere saniyeler içinde yanıt verme, daha fazla kanalda potansiyel müşterilerle daha tutarlı etkileşim kurma ve daha nitelikli satış fırsatları oluşturma olanağı sağlar. Dünya çapında binlerce kullanıcı, satış temposu otomasyonunu uygulamak için VanillaSoft'un kuyruk tabanlı satış motorunu ve akıllı yönlendirmeyi kullanıyor ve bu da satış hızı, kalıcılık, üretkenlik ve temsilci başına gelirde önemli kazanımlar sağlıyor. VanillaSoft, merkezi Plano, Teksas, ABD'de bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için www.vanillasoft.com adresini ziyaret edin. VanillaSoft çözümünün süper güçlerinden biri, bağış toplama kampanyalarında oldukça etkili olmasıdır. VanillaSoft'un tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı tarafından yönetilen fonaton yazılımı, fonaton yöneticilerine fonaton kampanyaları üzerinde maksimum kontrol sağlar. Akıllı iş akışı otomasyonu, kurumsal en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını garanti ederken aynı zamanda fonaton desteğinizin verimliliğini ve etkinliğini de optimize eder. Dinamik arayan komut dosyaları, veri segmentasyonu ve yönetim otomasyonu, en etkili sosyal yardım stratejisini sağlarken aynı zamanda mezunlar, bağışçılar ve bağış toplayanlar için deneyimin kalitesini de artırır. Daha fazla bilgi edinin: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Successeve
successeve.com
Successeve, bulut tabanlı bir Müşteri İstihbarat Platformudur. Ürün serimiz, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için müşteri yolculuğunun her aşamasında uygulanabilir puanlar ve analizler sağlar. Amacımız şirketlerin daha fazla müşteriyi dönüştürerek, elde tutarak ve genişleterek büyümelerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Successeve ürünleri üç temel motor tarafından desteklenmektedir: verilerin merkezileştirilmesi, puanlar ve otomatikleştirilmiş eylemler.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiplerinizin tamamen satış hattını ilerletmeye ve kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Correlated
getcorrelated.com
Müşteri verilerini daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Ürün kayıtlarının %1'den azı ücretli müşterilere dönüşüyor! Yapay zeka tarafından desteklenen Müşteri Yaşam Döngüsü Puanlaması'nı kullanarak dönüşüm oranınızı artırın. En yüksek eğilime sahip kullanıcıları ve hesapları bulun ve kişiselleştirilmiş mesajlarla bunları hedefleyin.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve neleri konuşmanız gerektiğini söylüyor. Basit arayüz, rakipsiz bir zamanlama elde etmenize ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi adil olmayan bir şekilde takip etmenize olanak tanır.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin akıllıca müşteri kazanmasına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendirme yoluyla, işletmenin iş bilgileri temelini yeniden yapılandırıyor, kurumsal satın alma bütçesi için benzersiz bir niceliksel değerlendirme sistemi kuruyor ve buna dayalı olarak verimli bir kurumsal müşteri analizi ve eşleştirme sistemi kuruyoruz.
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak için harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olun.
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlelerine uygun benzersiz arama kriterleri tanımlamasına olanak tanıyan 160'tan fazla filtre içeriyor. Bu filtreler, özellikle kendi özel ihtiyaçlarına göre hedef listeleri oluşturmak için bunları kullanan ajanslar için kullanışlıdır. Arama sonuçları, şirket hakkında bilgi sağlar ve her işletmedeki karar vericiler ve çalışanlar için doğrudan iletişim bilgileri sağlar. Bu kesintisiz süreç, belirli kriterlere uyan şirketleri bulmayı ve araştırmayı diğer dış kaynaklarla veya araçlarla desteklemeye gerek kalmadan kilit paydaşlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır.
Findymail
findymail.com
Findymail, B2B e-posta adreslerini bulup doğrulayan ve LinkedIn gibi platformlarla veri ihraç sürecini otomatikleştiren bir uygulamadır.
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz. InFynd'in 15 milyondan fazla Birleşik Krallık uyumlu SDR'yi içeren hassas B2B veritabanıyla daha fazla anlaşma yapın, bağlanın ve kapatın. Verilerimiz, pazarlama ve satış ekiplerinin giden pazarlama girişimlerini verimli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmesini destekliyor. 2020 yılında kurulan InFynd, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar 100'den fazla müşterinin güvendiği, gelecek vaat eden bir veri aracıdır.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, potansiyel müşterileri bulup iletişim bilgilerini çıkaran bir yazılımdır. Verileri kaydetme ve çeşitli platformlara aktarma imkanı sunar.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer, web sitelerindeki teknolojileri tanımlayan bir araçtır. Kullanıcıların rekabet analizi ve dijital stratejileri hakkında bilgi edinmelerini sağlar.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo, web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp potansiyel müşteri oluşturarak işletmelere daha iyi satış yapma imkanı veren bir B2B aracıdır.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith, web sitelerinin kullandığı teknolojileri ve yazılımları analiz eden bir araçtır, pazar araştırması ve rekabet analizi için veriler sağlar.
SigParser
sigparser.com
SigParser, e-postalardan iletişim bilgilerini otomatik olarak çıkararak kullanıcıların veritabanlarını güncellemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Apify
apify.com
Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Ombit
ombit.tech
OmBit: En İyi Satış ve Araştırma Aracınız! OmBit ile Tanışın: Potansiyel Müşteri Kazanma Gücünüz! Potansiyel müşteri yaratma çabalarınızı artırmak mı istiyorsunuz? Başka yere bakmayın! OmBit potansiyel müşteri bulma yönteminizde devrim yaratmak için burada. Kullanışlı tarayıcı uzantımızla, LinkedIn ve diğer desteklenen web sitelerinden potansiyel müşterileri zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Liderleri aldıktan sonra gerisini biz hallederiz! Akıllı sistemimiz, her kullanıcının e-posta adresini hızlı bir şekilde belirleyip doğrulayarak doğru ve güvenilir veriler sağlayacaktır. Artık geçersiz kişilerle zaman kaybetmenize gerek yok! Ama hepsi bu değil! Ayrıca kendi potansiyel müşteri listelerinizi de yükleyebilirsiniz; biz de onları kontrol edeceğiz. Bunları geçerli, riskli veya geçersiz olarak sınıflandıracağız ve size potansiyel müşterilerinizin kalitesi hakkında net bir fikir vereceğiz. Şimdi kampanyaların heyecan verici dünyasına dalalım! Dinamik yer tutucuları kullanarak e-posta erişiminizi kişiselleştirin. E-postalarınızı göndermek için mükemmel saati ve günü seçin. Yanıt yoksa otomatik olarak ikinci bir mesaj göndermek için bir takip sırası ayarlayın. Ve tahmin et ne oldu? Sinir ağımız ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza bile yardımcı olabilir! Kampanyalarınızdan haberdar olmak mı istiyorsunuz? Gelen Kutusu özelliğimiz sizi ilgilendiriyor! Burada, platformumuzda e-posta kampanyalarınızın istatistiklerini takip edin, yanıtları görüntüleyin ve görüşmelere katılın. Potansiyel müşteri yaratmak için kendi komuta merkezinize sahip olmak gibi bir şey! Ve durun, dahası da var! OmBit ayrıca güçlü ekip işbirliği özellikleri sunar. İş arkadaşlarınızı çalışma alanınıza katılmaya ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaya davet edin. Üretkenliği en üst düzeye çıkarın ve birleşik bir güç olarak mükemmel sonuçlar elde edin! O halde OmBit ile potansiyel müşteri neslinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Bugün başlayın ve işletmenizin yeni zirvelere yükselişini izleyin!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, müşteri etkileşimlerini, satış verilerini ve pazarlama çabalarını merkezi bir platformda kolayca yönetmek için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo, şirket e-posta araması, LinkedIn Sales Navigator Export, toplu e-posta doğrulama ve daha fazlası gibi yüksek kaliteli e-posta bulma araçları sağlar. Tescilli e-posta doğrulama sistemimizle, tümünü yakala (tümünü kabul et) e-postalarını doğrularız. Öncü nesil uzmanların ve SDR'nin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
Pharow
pharow.com
Pharow, randevularınızı ve B2B satışlarınızı artıracak en kolay B2B potansiyel müşteri bulma aracıdır. 3 tıklamayla gelecekteki müşterilerinizi ve onların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Platformumuz, potansiyel müşterilerinizi içgörülere (büyüme, işe alım, kullanılan teknoloji vb.) göre bulmanızı ve segmentlere ayırmanızı, onların iletişim bilgilerini bulmanızı ve bunları CRM'nize göndermenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve iş gelişiminiz için doğru kararları vermenize olanak tanıyan platformumuzda 1 milyondan fazla şirket, 5 milyon profesyonel karar verici ve 1324 filtre bulunmaktadır. Potansiyel müşteri arayışınızda vites yükseltmek istiyorsanız gelip Pharow'u test edin.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales, derin öğrenmenin gücüyle B2B satışlarını dönüştürmek için benzersiz bir konuma sahip, satış zekası ve potansiyel müşteri yaratmada küresel bir liderdir. Platformumuz milyonlarca geleneksel veri noktasını işliyor ve dönüşüm olasılığı daha yüksek olan potansiyel alıcıları belirlemek için bunları eyleme geçirilebilir bilgilerle zenginleştiriyor. Bizi diğerlerinden ayıran şey, ABD'nin lider nesil oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan bir niş olan Asya pazarlarındaki benzersiz uzmanlığımızdır. Ayrıca, benzersiz bir
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Bağlandıktan sonra Trueleads, izin odaklı bir telefon görüşmesi veya toplantıyı güvence altına almak için otomatik olarak bir dizi özel mesaj ve/veya InMail göndermeye başlayacaktır. Trueleads'in benzersiz bulut tabanlı otomasyon ve yapay zeka platformunu kullanarak ayda 5000'den fazla yeni hedeflenen karar vericiyle iletişime geçebilirsiniz. Güçlü yapay zeka platformumuza iltifat etmek amacıyla, herhangi bir otomasyonun başarılı olması için insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Burası Trueleads'in tüm değişkenler üzerinde sizinle birlikte çalıştığı yerdir, böylece en iyi sonuçları alırsınız ve LinkedIn'de güvende kalırsınız. - Sosyal Satışta En İyi Uygulamalar - Linkedin Profil İncelemesi - Hedef Kitleyi İyileştirme - Sıralı Mesajlaşma Desteği Platformumuzla birleştirilen bu öğeler, müşterilerimize gönül rahatlığı sağlarken kaliteli, uygun maliyetli potansiyel müşteriler ve hızlı yatırım getirisi yaratır.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
HeyReach
heyreach.io
Ajansların ve ekiplerin LinkedIn erişimlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan LinkedIn otomasyon yazılımı! Piyasadaki tek ajansın ilk LinkedIn otomasyon aracıyla, birden fazla senkronize hesaptan sınırsız bağlantı isteklerini ve mesajlarını güvenle gönderin. Neler dahildir: - Kuruluşunuzdaki tüm LinkedIn hesapları için Birleşik Kontrol Paneli - Tek bir kampanyada çoklu hesap rotasyonu - Sonsuz A/B kopya testi - Yapay zekayla son derece kişiselleştirilmiş bağlantı isteği mesajları - Tüm LinkedIn hesaplarınız için Tek Gelen Kutusu - Tümünü yönetin HeyReach'ten LinkedIn potansiyel müşterileriniz - HubSpot ve Pipedrive'a yerel entegrasyon - CSV'deki Sales Navigator'dan sınırsız kişileri dışa aktarın
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen özel bir potansiyel müşteri listesi oluşturacaktır. Herkesin zaten kullandığı verilerle yetinmeyin! Bunu nasıl yaparız? Talebinizi ilettiğinizde ekibimizin bir üyesi, ideal müşterilerinizi belirlemek için özel web kazıyıcılarımızı çalıştıracaktır. Google Haritalar, LinkedIn, Clutch, D&B ve daha fazlası dahil olmak üzere tonlarca çevrimiçi veri kaynağı kullanıyoruz; ardından gelirleri, çalışan sayısını, kuruluş tarihlerini çapraz kontrol ediyoruz ve hatta her şirketin web sitesinde anahtar kelime kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar kesin doğruluk elde etmemizi sağlar. Daha sonra listenizi, ulaşmanız gereken her karar vericinin iletişim ayrıntılarını manuel olarak arayan özel araştırma ekibimize iletiyoruz. Gerçekten daha iyi bir veri yok!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic, büyüme korsanları, kurucular, pazarlama yöneticileri ve dijital ajanslar için hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyon platformudur. GrowMeOrganic ile LinkedIn gibi B2B platformlarından ve Google Haritalar gibi B2C platformlarından e-postaları alabilirsiniz. Sınırsız damlama kampanyaları ve çok daha fazlasını gönderin.
LeadFuze
leadfuze.com
Herhangi bir iş profesyonelinin iletişim bilgilerini bulun. Tüm pazar segmentlerini veya belirli bireyleri veya hesapları arayın. Satış görevlileri, işe alım görevlileri ve pazarlamacılar tarafından ideal potansiyel müşteri ve aday listelerini oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılır. LeadFuze, size en yeni potansiyel müşterileri sunmaya devam etmek için dünyanın profesyonel verilerini bir araya getirir. Bu potansiyel aramadır, otomatiktir!
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.
Cognism
cognism.com
Cognizm, işletmelerin doğrulanmış iletişim verileri ile potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir B2B araştırma platformudur.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.
FullContact
fullcontact.com
FullContact, kullanıcıların iletişim bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Verileri birleştirir ve senkronize eder.
Grata
grata.com
Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
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