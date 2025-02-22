Talep Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümleri iletişim bilgileri sunar, ancak iş bilgileri genellikle yanlıştır ve e-postalar geri döner. %99 teslim edilebilirlik ile gerçek zamanlı doğrulanmış iletişim verilerine erişin. Wiza'yı bugün kullanmaya başlayın!
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Grata
grata.com
Grata, birleşme ve satın almalar için lider iş geliştirme çözümüdür. Grata, anlaşma yapma iş akışını orta ölçekli pazar şirketlerini bulmanıza, araştırmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümde birleştirir. 400 Milyar Doların üzerinde AUM'a güç sağlayan Grata, daha fazla orta pazar anlaşması bulmak ve kapatmak için gereken rekabet avantajını sağlıyor. Grata ile iş geliştirme stratejilerinde devrim yaratan dünyanın önde gelen birleşme ve satın alma firmalarına, yönetim danışmanlarına ve şirketlerine katılın.
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılığını artırmak ve marka yakınlığı oluşturmak için tasarlanmış kusursuz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Talkable, hem yönlendirme hem de sadakat çözümleri için kapsamlı segmentasyon yetenekleri, yerleşik bir A/B test paketi ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme zekası sunar. Talkable bir teknoloji çözümünden daha fazlasıdır; biz aynı zamanda ortağınızız. Bu nedenle, her müşterinin tüm kampanyalarınızı stratejilendirecek, hayal edecek, oluşturacak, dağıtacak ve optimize edecek uzmanlardan oluşan özel bir ekibi vardır. Müşteri başarı ekibi, beklentilerinizi aşan yönlendirme ve sadakat programları tasarlayan pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hareket edecektir. Talkable, yıllık geliri 4 milyon doların üzerinde olan markalar için en uygunudur. Kurumsal müşterileri, yönlendirme programlarından ortalama 52 kat yatırım getirisi elde ediyor. Talkable'ın Pazarlama Çözümleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır: * Derinlemesine veri analizi yoluyla en değerli müşterilerinizi belirleyin, hedefleyin ve ödüllendirin. * En yüksek değere sahip müşterilerinizi düşük maliyetle edinin ve elinizde tutun * Daha fazla satış yapın ve geliri artırın Talkable 2009 yılında kuruldu ve ağızdan ağza pazarlamanın viralliğini dijital olarak takip etme yeteneğine öncülük etti ve sonuçta Tavsiye Pazarlamasının yaratılmasına yol açtı. Bugün Talkable, diğer pazarlama kanallarına göre önemli ölçüde daha düşük bir EBM ile yeni müşteri kazanımı, artan elde tutma, daha yüksek LTV'yi hedefleyen uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Closely
closelyhq.com
Closely, solo girişimcilerden özel satış ekiplerine sahip markalara kadar her büyüklükteki işletmeye yönelik bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Otomatik sosyal yardım kampanyaları başlatın, Linkedin ağınızı büyütün ve yönetin, B2B e-posta kişilerini dışa aktarın ve satış hedeflerinize her zamankinden daha hızlı ulaşın.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Seenit
seenit.io
En iyi yetenekleri çekmek, ilgilendirmek ve elde tutmak her zamankinden daha zor. İş arkadaşlarınızı işe almayı geliştirmek ve yıpranmayı azaltmak için ilgi çekici ve otantik videolar oluşturmalarını sağlayın. Hepsi herkesin dakikalar içinde kullanabileceği bir araçla, video deneyimine gerek yok. İletişim, çalışan tarafından oluşturulan video platformu. Seeit, işletmeler için çalışan tarafından oluşturulan video platformudur. EE, Novartis ve Vodafone gibi şirketlerin içeriği meslektaşlarından güvenli bir şekilde crowdsourcese ve geleneksel içerikten 8 kat daha fazla video halinde düzenlemelerine yardımcı olur. Hepsi herkesin dakikalar içinde kullanabileceği bir araçla, video deneyimine gerek yok. Seeit size zaman, para ve çaba tasarrufu sağlar ve iş arkadaşlarınızdan nerede olurlarsa olsunlar crowdsource ve düzenlemek için esnek, ölçeklenebilir ve güvenli bir yoldur. Seans tarafından üretilen içerik toplanması 20 kata kadar daha hızlıdır, üretim harcamalarını%70 azaltır ve 9x video çıkışını artırır. Meslektaşlarınıza yetenekleri çekmek, işveren markanızı geliştirmek ve meslektaşlarınızı çalışan tarafından oluşturulan video platformu SeenIt ile meşgul etmek için ilgi çekici ve otantik videolar oluşturmalarını sağlayın.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin akıllıca müşteri kazanmasına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendirme yoluyla, işletmenin iş bilgileri temelini yeniden yapılandırıyor, kurumsal satın alma bütçesi için benzersiz bir niceliksel değerlendirme sistemi kuruyor ve buna dayalı olarak verimli bir kurumsal müşteri analizi ve eşleştirme sistemi kuruyoruz.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
SigParser
sigparser.com
E-postalarınızı Kişilere Dönüştürün. E-postalarınızdan, e-posta imzalarınızdan ve takvimlerinizden her iletişim ayrıntısını otomatik olarak bulun. Kişilerinizin güncel olmasını sağlamak için CRM ve pazarlama uygulamalarıyla kolayca senkronize edin.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith, internet için teknolojinin benimsenmesi, e-ticaret verileri ve kullanım analitiği sağlayan bir web sitesi profil oluşturucu, müşteri adayı oluşturma, rekabet analizi ve iş zekası aracıdır.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta araştırma platformu sağlamak için kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere aktarılabilir. LinkedIn, Crunchbase, AngelList gibi sitelerle çalışan güçlü bir Potansiyel Araştırma ve Satış İstihbaratı yazılımıdır. kendi listelerinizi yükleyebilirsiniz.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platformlarını birleştirir.
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere saniyeler içinde yanıt verme, daha fazla kanalda potansiyel müşterilerle daha tutarlı etkileşim kurma ve daha nitelikli satış fırsatları oluşturma olanağı sağlar. Dünya çapında binlerce kullanıcı, satış temposu otomasyonunu uygulamak için VanillaSoft'un kuyruk tabanlı satış motorunu ve akıllı yönlendirmeyi kullanıyor ve bu da satış hızı, kalıcılık, üretkenlik ve temsilci başına gelirde önemli kazanımlar sağlıyor. VanillaSoft, merkezi Plano, Teksas, ABD'de bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için www.vanillasoft.com adresini ziyaret edin. VanillaSoft çözümünün süper güçlerinden biri, bağış toplama kampanyalarında oldukça etkili olmasıdır. VanillaSoft'un tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı tarafından yönetilen fonaton yazılımı, fonaton yöneticilerine fonaton kampanyaları üzerinde maksimum kontrol sağlar. Akıllı iş akışı otomasyonu, kurumsal en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını garanti ederken aynı zamanda fonaton desteğinizin verimliliğini ve etkinliğini de optimize eder. Dinamik arayan komut dosyaları, veri segmentasyonu ve yönetim otomasyonu, en etkili sosyal yardım stratejisini sağlarken aynı zamanda mezunlar, bağışçılar ve bağış toplayanlar için deneyimin kalitesini de artırır. Daha fazla bilgi edinin: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Successeve
successeve.com
Successeve, bulut tabanlı bir Müşteri İstihbarat Platformudur. Ürün serimiz, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için müşteri yolculuğunun her aşamasında uygulanabilir puanlar ve analizler sağlar. Amacımız şirketlerin daha fazla müşteriyi dönüştürerek, elde tutarak ve genişleterek büyümelerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Successeve ürünleri üç temel motor tarafından desteklenmektedir: verilerin merkezileştirilmesi, puanlar ve otomatikleştirilmiş eylemler.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiplerinizin tamamen satış hattını ilerletmeye ve kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Correlated
getcorrelated.com
Müşteri verilerini daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Ürün kayıtlarının %1'den azı ücretli müşterilere dönüşüyor! Yapay zeka tarafından desteklenen Müşteri Yaşam Döngüsü Puanlaması'nı kullanarak dönüşüm oranınızı artırın. En yüksek eğilime sahip kullanıcıları ve hesapları bulun ve kişiselleştirilmiş mesajlarla bunları hedefleyin.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay bir şekilde fatura kesebilir ve destek olağanüstü hizmet sunabilir. Tüm cihazlarda her zaman, her yerde güvenli erişim ve mevcut sistemlerinizle kusursuz entegrasyon sayesinde Çalışma Kitapları, ekiplerinize müşterilerinizin 360 derecelik tek bir görünümünü sunarak doğru şeylere odaklanmalarına ve karar vermek için ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı bilgileri almalarına yardımcı olur. . Çalışma kitapları, müşterileri işletmenizin merkezine yerleştirmenize ve uzun vadeli geliri sürdürülebilir bir şekilde artıran kalıcı, kârlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve neleri konuşmanız gerektiğini söylüyor. Basit arayüz, rakipsiz bir zamanlama elde etmenize ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi adil olmayan bir şekilde takip etmenize olanak tanır.
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popüler araştırma platformlarında yapmakta olduğunuz manuel dışa aktarma işini de otomatikleştirebilirsiniz, böylece veri toplamaya daha az, anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilirsiniz.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlelerine uygun benzersiz arama kriterleri tanımlamasına olanak tanıyan 160'tan fazla filtre içeriyor. Bu filtreler, özellikle kendi özel ihtiyaçlarına göre hedef listeleri oluşturmak için bunları kullanan ajanslar için kullanışlıdır. Arama sonuçları, şirket hakkında bilgi sağlar ve her işletmedeki karar vericiler ve çalışanlar için doğrudan iletişim bilgileri sağlar. Bu kesintisiz süreç, belirli kriterlere uyan şirketleri bulmayı ve araştırmayı diğer dış kaynaklarla veya araçlarla desteklemeye gerek kalmadan kilit paydaşlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır.
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak için harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olun.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Bağlandıktan sonra Trueleads, izin odaklı bir telefon görüşmesi veya toplantıyı güvence altına almak için otomatik olarak bir dizi özel mesaj ve/veya InMail göndermeye başlayacaktır. Trueleads'in benzersiz bulut tabanlı otomasyon ve yapay zeka platformunu kullanarak ayda 5000'den fazla yeni hedeflenen karar vericiyle iletişime geçebilirsiniz. Güçlü yapay zeka platformumuza iltifat etmek amacıyla, herhangi bir otomasyonun başarılı olması için insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Burası Trueleads'in tüm değişkenler üzerinde sizinle birlikte çalıştığı yerdir, böylece en iyi sonuçları alırsınız ve LinkedIn'de güvende kalırsınız. - Sosyal Satışta En İyi Uygulamalar - Linkedin Profil İncelemesi - Hedef Kitleyi İyileştirme - Sıralı Mesajlaşma Desteği Platformumuzla birleştirilen bu öğeler, müşterilerimize gönül rahatlığı sağlarken kaliteli, uygun maliyetli potansiyel müşteriler ve hızlı yatırım getirisi yaratır.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
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