Talep Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kaydınızı gelire dönüştürebilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi Grafiği Diffbot'un Bilgi Grafiği ürünü, kuruluşlar, ürünler, makaleler, etkinlikler ve daha fazlasını içeren 10 milyardan fazla varlıktan oluşan dünyanın en büyük bağlamsal veritabanıdır. Knowledge Graph'ın yenilikçi NLP ve olgu ayrıştırma teknolojileri, varlıkları 1 trilyondan fazla veriyi içeren bağlamsal veritabanlarına bağlar
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir soğuk e-posta platformu da dahildir. Hunter, basit ama güçlü araçlarla satış görevlilerinin, işe alım görevlilerinin ve pazarlamacıların diğer profesyonellere ulaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Hunter web'i tarar ve halka açık profesyonel e-posta adreslerini indeksler. Bir şirketteki doğru kişiyi bulmak veya önceden tanımlanmış profesyonellerle nasıl iletişime geçileceğini öğrenmek için verilere basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolayca erişilebilir.
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama analitiği sağlayan 40'tan fazla iş ölçümüne göre raporlar oluşturur. Roistat, bir şirketin ücretli reklam kampanyalarından para kazanıp kazanmadığını belirler ve bu da Roistat kullanan şirketlerin reklam bütçelerini daha verimli bir şekilde tahsis etmesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Roistat şunları belirlemenize olanak tanır: - müşterilerinizin hangi reklam kanallarından geldiğini; - anahtar kelimeye kadar reklam kanalı istatistiklerini tamamlayın; - bütçenizi etkili bir şekilde nasıl tahsis edeceğiniz; - daha fazla satış alırken reklamlardan nasıl tasarruf edilir; - satış hunisinin tüm aşamaları.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere aktarılabilir. LinkedIn, Crunchbase, AngelList gibi sitelerle çalışan güçlü bir Potansiyel Araştırma ve Satış İstihbaratı yazılımıdır. kendi listelerinizi yükleyebilirsiniz.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve pazarlama iletişim kişilerinizi 7/24 senkronize tutun. Potansiyel Müşteri Puanlaması ve Web Ziyaretçi Takibi ile en iyi fırsatlarınızı bulun. Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce ve Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Wix, Calendly vb. gibi popüler pazarlama araçlarıyla çalışır.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi formlar, anketler, anketler, testler ve anketler aracılığıyla veri toplamasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan çevrimiçi bir form oluşturma yazılımıdır. Form oluşturucumuz, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan formlar ve anketler oluşturmak için çok sayıda özellik sunar. Veri güvenliği bizim için her şeyden önemlidir ve işletmelerin kritik iş operasyonlarını akıllı çevrimiçi formlar aracılığıyla yönetebilecekleri, kağıtsız bir geleceğe inanıyoruz. Hem GDPR hem de HIPAA uyumlu, en yüksek güvenlik standartlarına sahip bir veri toplama platformu oluşturuyoruz
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM, potansiyel müşterileri zahmetsizce aramanıza, listeler derlemenize ve onlara Twitter üzerinden otomatik olarak doğrudan mesaj göndermenize olanak tanıyan bir platformdur. 1,5 milyardan fazla profilden oluşan devasa (büyüyen) bir veritabanıyla TweetDM, Twitter'da belirli kişileri ve nişleri aramayı kolaylaştırır. Üstelik TweetDM, sosyal yardımlarınızı yönetir, potansiyel müşterilere otomatik olarak ulaşmak ve özel dizilerle takip yapmak için bir DM kampanyası oluşturun.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
Opensend
opensend.com
Anonim ziyaretçilerinizin e-postasını alın. Hızla büyüyen çevrimiçi işletmeler, e-posta kişilerini büyütmek, e-posta yeniden hedeflemeyi otomatikleştirmek ve e-posta dönüşümünü geliştirmek için Opensend'i kullanıyor.
Fastbase
fastbase.com
Fastbase, B2B pazarlama ve satışlarını desteklemek için büyüyen bir araç paketi sunan bir web ve veritabanı analitiği şirketidir. Fastbase 2014 yılında kuruldu ve Haziran 2016'da Fastbase, web sitenizi ziyaret eden şirketleri tanımlayan bir Google Analytics eklentisi olan Fastbase WebLeads'i piyasaya sürdü. Fastbase WebLeads, işletmenize ilgi gösteren şirketleri ve kuruluşları, aradıkları bilgileri ve görüntüledikleri sayfaları keşfetmenizi sağlayan, Google Analytics için bir web ziyaretçisi izleme aracıdır. Kıyaslama verileri ile Fastbase SaaS uygulamasını izleyen yerleşik web potansiyel müşterilerinin birleştirilmesi, dijital hedef kitlelerin gerçek anlamda anlaşılmasını sağlar. Bir Google analiz hesabıyla oturum açarak ve Fastbase'in Google analiz verilerine erişebileceğini kabul ederek Fastbase WebLeads'e kaydolmak ve kullanmaya başlamak kolaydır. Fastbase uygulamasında ilk kez Fastbase, analitik hesabınızdan müşteri adaylarını alır ve ardından bunları işlemeye başlar. Ana menü potansiyel müşteri araması ve konum filtresi sunar. Ana görünümler şunlardır: - İstatistikler - Yeni potansiyel müşteriler - Web yayınları - Sıcak potansiyel müşteriler - Google Ads potansiyel müşterileri - Haritayı Göster 'İstatistikler' seçeneği, en aktif ziyaretçileri ve bunların sektöre ve ülkeye göre segmentasyonunu gösteren son etkinliklerin anlık görüntüsünü almak için gerçekten kullanışlıdır. 'Harita' seçeneğini kullanmak aynı zamanda web ziyaretçilerinizin dünya çapında nerede bulunduğunu anında görmenin de yararlı bir yoludur. Seçeneklerin çoğu kendini açıklayıcı niteliktedir. Fastbase WebLeads, B2B olası müşteri yaratmayı amaçlamaktadır. Filtreler (belirli bir ülkeden gelen ziyaretçiler, belirli bir sayfayı görüntüleyen ziyaretçiler vb.) oluşturabilir ve excel ve Google sayfalarına aktarabilirsiniz.
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel, B2B müşteri adayı yaratmaya yönelik bir yazılımdır. Yazılımımız web sitenizi ziyaret eden firmaları tanımanıza yardımcı olur. Web sitenizde her firma ve ziyaretleri hakkında detaylı bilgi veriyoruz. LeadRebel'i kullanarak sıcak B2B potansiyel müşterileri oluşturabilir ve bunları müşterilere dönüştürebilirsiniz.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf verilerini yakalama ve bunlara göre hareket etme yetkisi verir ve savunuculuk. Pazar lideri teknolojilerle 125'ten fazla entegrasyon, tutarlı, kişiselleştirilmiş, çok kanallı deneyimlere olanak tanır. Daha fazlasını www.annexcloud.com adresinde keşfedin.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir. Şirket, nasıl iş yaptıkları konusunda net olan bir önceki Müşteri Başarısı Başkanı tarafından kurulmuştur; Kesinlikle insanların ürünlerinden değer elde etmesini istiyorlar ve bunu başarmanıza yardımcı olacaklar. Ücretsiz bir plan sunuyorlar ve premium bir paket satın aldığınızda, fiyatlandırmayı nasıl tanımladıklarına bağlı olarak gerçekten hızlı bir şekilde yatırım getirisi elde edeceksiniz. SaaS şirketlerinin yüksek ön maliyetler olmadan ortaklık programlarına başlamaları için harika bir yol. Şirket Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunmaktadır (GDPR'ye uygundur) ve 2020 yılında kurulmuştur.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.
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