Talep Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!