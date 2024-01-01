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Talep Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kanada
Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
CallRail
callrail.com
CallRail, her ölçekteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pazar...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IP...
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelle...
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTub...
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destek...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com, hangi şirketlerin web sitenizi ziyaret ettiğini ancak sizinle iletişime geçmediğini bulmanın basit ve etkili bir yoludur. Şirketin benzersiz yaklaşımı, bilinmeyen B2B web sitesi ziyaretçilerini iş fırsatlarına dönüştürüyor (aksi takdirde kaybedilecek). Yüksek potansiyele sahip pot...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla top...
Salesrobot
salesrobot.co
E-posta ve sosyal medyada soğuk erişim kampanyalarını otomatikleştirin Kanıtlanmış Satış otomasyonu yazılımımızı deneyin ve 2000'den fazla kullanıcımızın yaptığı gibi soğuk destek çalışmalarınızı her gün artırın
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io, Google Haritalar'ı bir kenara atmanıza, e-postalarını almanıza ve potansiyel müşterileri bir CSV/Excel dosyasına indirmenize olanak tanır. Ayrıca Google Haritalar verileriyle etkileşime çok hızlı yanıt veren bir API sağlıyoruz.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith, internet için teknolojinin benimsenmesi, e-ticaret verileri ve kullanım analitiği sağlayan bir web sitesi profil oluşturucu, müşteri adayı oluşturma, rekabet analizi ve iş zekası aracıdır.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, deneyimli yaratıcıların, koçların ve uzmanların bilgi ve hizmetlerinden çevrimiçi olarak para kazanmaları için hepsi bir arada iş platformudur. Platform, e-posta pazarlaması, üyelik siteleri, sayfalar ve ödemeler gibi dijital ürünleri pazarlamak ve satmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeri...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay b...
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, ...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin veri zenginleştirme...
inCust
incust.com
inCust, herhangi bir işletmenin müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına, ön ödemeli ürünler satmasına, ödemeleri işlemesine, müşteri faaliyetlerini analiz etmesine, müşterilerle iletişim kurmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan müşteri yaşam döngüsü yönetimi platformunu sunar. Perakendeciler, in...
Lootly
lootly.io
Lootly, e-Ticaret markalarının müşterileriyle harika ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir Sadakat ve Ödüller, Tavsiyeler ve VIP Platformudur. Lootly, 2.000'den fazla küresel ödül programına güç veriyor ve her gün milyonlarca puana ve müşteriye hizmet veriyor. Lootly, yalnızca birkaç dakika içinde k...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satı...
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit, dijital hediye kartları satın almanıza, göndermenize ve takip etmenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir ödül ve teşvik yazılım platformudur. Toplu göndermek, hediye kartı API'miz ile doğrudan entegre olmak veya sadakat, teşvik ve ödül programlarınız için Zapier aracılığıyla teklifleri tet...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir ...
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektör...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibiniz...
Avochato
avochato.com
Günümüzün bağlantılı dünyasında müşteriler sürücü koltuğundadır. Müşteriler, işletmelerle herhangi bir kanal üzerinden iletişim kurma esnekliğini istiyor ve bunu yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekiyor. Artan müşteri talepleri karşısında satış, paz...
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içer...
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...