Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
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Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID, fotoğrafla yüz tanıma yöntemiyle kişileri aramanıza ve kimliklerini doğrulamanıza olanak tanır.
Jasper
jasper.ai
Jasper, çeşitli platformlarda içerik oluşturan, marka sesini koruyan ve kullanıcıların içerik üretimini hızlandıran bir yapay zeka asistanıdır.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platformu, metin oluşturma, özetleme ve doğal dil işleme gibi görevler için gelişmiş dil modelleri sunan bir araçtır.
SpeechTexter
speechtexter.com
SpeakTexter, sesle yazma yapmanızı sağlayan, 70'ten fazla dili destekleyen bir konuşma-metin uygulamasıdır.
Speechnotes
speechnotes.co
Speechnotes, sesi metne dönüştüren ücretsiz bir araçtır. Kullanıcılar sesle not alabilir veya sesli kayıtları metne çevirebilir.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, yüz tanıma yazılımı kullanarak resim ve videolardan yüzleri analiz eder, demografik raporlar oluşturur ve işyeri girişlerini izler.
Notta
notta.ai
Notta, sesli konuşmaları metne hızlıca dönüştüren ve toplantı notları oluşturan yapay zeka tabanlı bir transkripsiyon aracıdır.
DeepAI
deepai.org
DeepAI, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve video analizi gibi AI araçları sunarak iş süreçlerini kolaylaştıran çok yönlü bir platformdur.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator, görüntüleri AI ile işleyerek sanatsal değişimler yapar ve metinle görsel oluşturmaya olanak tanır.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantılarda gürültüyü azaltarak ses netliğini artıran, gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı kaydı yapan bir uygulamadır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Jammable
jammable.com
Jammable, AI ile müzik kapakları ve seslendirmeler oluşturmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli AI ses modelleri ile hızlıca içerik yaratabilir.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai, metni doğal sesle seslendiren ve mevcut sesleri klonlayarak düzenleme yapabilen bir yapay zeka ses platformudur.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow, bilgisayar görme modellerini oluşturma, eğitme ve yönetme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar veri kümelerini düzenleyip, modelleri dağıtabilir.
PixLab
pixlab.io
PixLab, geliştiricilere görüntü ve video işleme API'leri sunan bir platformdur. Yüz tanıma, kimlik doğrulama ve içerik moderasyonu gibi işlevleri destekler.
Speech to Note
speechtonote.com
Konuşma ile Not uygulaması, sesli konuşmayı anında yazılı metne dönüştüren, notları düzenleme ve paylaşma imkanı sunan bir araçtır.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, ses tanıma özelliği ile metinleri sesinize göre kaydıran bir teleprompter uygulamasıdır. Notlar ve komut dosyalarıyla uyumlu çalışır.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Gladia
gladia.io
Gladia, gerçek zamanlı konuşma-metin dönüşümü sağlayan bir uygulamadır. 99 dili destekler ve farklı hoparlörleri tanımlayabilir.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, yapay zeka tarafından üretilen sesleri ayırt etmek için kullanılan bir ses doğrulama aracıdır. Ses manipülasyonuna karşı koruma sunar.
npm
npmjs.com
NPM, JavaScript için bir paket yöneticisidir. Geliştiricilerin bağımlılıkları yönetmesini ve paketleri yüklemesini sağlar.
Dictanote
dictanote.co
Dictanote, konuşma metin dönüşümü yaparak not almayı kolaylaştıran bir uygulamadır. 50'den fazla dilde sesle yazmanıza olanak tanır.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Speechlogger
speechlogger.com
Speechlogger, gerçek zamanlı konuşma tanıma ve transkripsiyon yapan, otomatik noktalama ve sesli içerik çevirisi özelliği sunan bir web uygulamasıdır.
SoundHound
soundhound.com
SoundHound, otomotiv ve diğer sektörler için gelişmiş sesli yapay zeka çözümleri sunarak, kullanıcıların doğal dil ile ürün ve hizmetlerle etkileşim kurmasını sağlar.
Hour One
hourone.ai
Saat One, gerçekçi avatarlar ve özelleştirilebilir şablonlar kullanarak kullanıcıların AI destekli videolar oluşturmasını sağlayan bir içerik üretim platformudur.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics, ses kaydı veya iletimi için duygu kalitesini artıran yapay zeka destekli bir araçtır.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, ciltteki yaşlanma belirtilerini analiz eden bir uygulamadır. E-ticaret platformlarına kolayca entegre edilebilir.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, büyük video arşivlerinde belirli anları hızlıca bulmayı sağlayan bir video arama platformudur. Aynı zamanda video depolama ve akış hizmeti sunar.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce, dil öğrenenlerin konuşma becerilerini geliştirmek için ses tanıma teknolojisi sunan bir uygulamadır. Konuşma puanı ile gramer ve kelime dağarcığını değerlendirir.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI, sesli konuşmayı metne dönüştüren ve anlama yetenekleri sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram, geliştiricilere ses işleme ve transkripsiyon hizmetleri sunan bir platformdur. 36'dan fazla dilde metne yazma ve ses özellikleri destekler.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr, ses kayıtlarını ve podcast'leri kişiselleştirilmiş videolara dönüştüren AI destekli bir video yapım aracıdır.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, derin öğrenme mühendisleri tarafından geliştirilen, GPU bulut hizmetleri ve yüksek performanslı bilgisayar sistemleri sunar.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic, sesli verileri metne dönüştüren modüller sunar: ses kaydı, sesli metin, anlık konuşma metni ve konuşma analizi için tek bir panel üzerinden hizmet verir.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye, görüntü arama ve tanıma hizmeti sunan bir uygulamadır. Görselleri aranabilir hale getirmek için yapay zeka teknolojileri kullanır.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, AI araçları ile podcast üretimini kolaylaştıran, transkripsiyon, konuşmacı tanıma ve meta veri oluşturma gibi özellikler sunan bir platformdur.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, yüz tanıma teknolojileri sunan bir platformdur. Geliştiriciler, güvenilir yüz analizi ve tanıma uygulamaları oluşturabilir.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, dünya çapında video gözetim sağlayan bir bulut platformudur. Kullanıcıların IP kameralarını entegre etmelerine ve özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlar.
Voxpow
voxpow.com
VoxPow, web sitelerine entegre edilen sesli konuşma tanıma teknolojisidir ve 100'den fazla dili destekler.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan seslerini gerçek zamanlı ve kaydedilmiş medya üzerinde metne doğru bir şekilde dönüştüren bir uygulamadır.
Altered
altered.ai
Altered, ses içerikleri oluşturmak için kullanıcı dostu bir uygulama olarak çoklu Ses AI teknolojilerini entegre eden bir ses düzenleyicisidir.
ArtPro
artpro.com
ArtPro, sanat eserlerini çevrimiçi olarak kataloglama, arşivleme, takip etme, paylaşma ve saklama amacıyla tasarlanmış bir envanter yönetim yazılımıdır.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver, captcha'ları otomatik olarak çözmek için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların veri çıkarma ve otomasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo, sağlık profesyonelleri için sesli not almak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Windows ve Mac ile uyumludur, özel tıbbi terimleri tanır.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow, ses kaydını metne dönüştüren çok dilli bir platformdur. Hızlı ve doğru transkripsiyon hizmeti sunar.
Kukarella
kukarella.com
Kukarella, 130 dilde 800'den fazla yapay zeka sesi sunarak seslendirme, diyalog oluşturma ve metin çevirisi yapmanızı sağlar.
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt, standart olmayan konuşma kalıplarını gerçek zamanlı olarak net konuşmaya çeviren bir uygulamadır. Konuşma bozukluğu olan bireyler için iletişim sağlar.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia, ses biyometrisi ile kimlik doğrulama yapan bir platformdur. Hızlı ve güvenli doğrulama sağlayarak mevcut sistemlerle entegre olur.
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