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Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
npm
npmjs.com
NPM, JavaScript için bir paket yöneticisidir. Geliştiricilerin bağımlılıkları yönetmesini ve paketleri yüklemesini sağlar.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Roboflow
roboflow.com
Roboflow, bilgisayar görme modellerini oluşturma, eğitme ve yönetme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar veri kümelerini düzenleyip, modelleri dağıtabilir.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator, görüntüleri AI ile işleyerek sanatsal değişimler yapar ve metinle görsel oluşturmaya olanak tanır.
Landing AI
landing.ai
Landing AI, derin öğrenme ile bilgisayar görme sistemleri oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai, geliştiricilere ses, video ve mesajlaşma özellikleri sunarak çok kanallı iletişim sistemleri oluşturma imkanı veren bir iletişim platformudur.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID, fotoğrafla yüz tanıma yöntemiyle kişileri aramanıza ve kimliklerini doğrulamanıza olanak tanır.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai, herkesin büyük miktarda videolarda belirli anları hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan bir video arama platformudur. Ayrıca, kullanıcıların en gelişmiş video aramasını herhangi bir web sitesine yerleştirmesini sağlayan eksiksiz bir video depolama ve akış platformudur.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Chooch
chooch.ai
Chooch, görsel veri analizi yaparak işletmelerin otomatik inceleme görevlerini kolaylaştırır ve insan kaynaklarını daha değerli işlere yönlendirir.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilen web tabanlı bir platformdur. İki önemli hedefi vardır: Birincisi, görüntü açıklama görevini mümkün olduğunca uygun ve verimli hale getirmektir, hatta resim etiketleme üzerinde çalışan birçok insan için bile, ikincisi derin sinir ağı modellerini eğitmek ve dağıtmak için pürüzsüz ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktır. Bu görevlerin her ikisini de aynı platformda gerçekleştirme yeteneği, görüntüleri etiketleme ve daha sonra modelleri yinelemeli bir şekilde eğitme ve geliştirme avantajını sağlar. Sentisight.ai, aşağıdakiler gibi güçlü özellikler sunar: * Görüntü etiketleme. * Akıllı etiketleme aracı. * Paylaşılan etiketleme projeleri ve zaman takibi. * Sınıflandırma modeli eğitimi. * Nesne algılama modeli eğitimi. * Çevrimiçi ve çevrimdışı modeller (ücretsiz 30 günlük deneme mevcuttur). * Ön eğitimli modeller. * Görüntü benzerlik araması.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kaliteli etiketli veriler üreten sektör lideri yapay zeka destekli etiketleme teknolojisiyle birleştiren yeni bir Vision AI ürünü olan Accelerated Annotation hakkında daha fazla bilgi edinin. Hasty platformu, ham görüntülerden ve videolardan üretime hazır modellere kadar ihtiyaç duyulan her şeyi sağlar.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad ve akıllı telefonları zaman kaydedici platformlarına dönüştüren, yüz tanıma ve sıcaklık taraması gibi özellikler sunan bir takip çözümüdür.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver, captcha'ları otomatik olarak çözmek için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların veri çıkarma ve otomasyon süreçlerini kolaylaştırır.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, resim ve metin sınıflandırmasını herkes için kolaylaştırır. Yalnızca birkaç dakika içinde görselleri ve metinleri istediğiniz etiketleri kullanarak kategorilere ayıracak bir yapay zeka modeli oluşturabilirsiniz. Makine öğrenimi deneyimine gerek yok. Gardyn, Gust ve Square gibi müşteriler, manuel etiketleme görevlerini otomatikleştirmek, içeriği denetlemek, görüntüleri saniyeler içinde kategorilere ayırmak ve çok daha fazlası için Nyckel'i kullanıyor. Diğer sınıflandırma araçlarından farklı olarak Nyckel, makine öğrenimi geçmişi gerektirmez. Kendi sınıflandırıcınızı oluşturmak yalnızca birkaç dakika sürer. Basitçe etiket ekleyin, eğitim örneklerini yükleyin ve modelin eğitilmesi için 10-30 saniye bekleyin. Hazır olduğunuzda API, SDK veya Zapier aracılığıyla bağlanın. Nyckel'in hedefi, teknik deneyimi ne olursa olsun herkesin sınıflandırma modellerini birkaç dakika içinde oluşturmasını kolaylaştırmaktır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, yüz tanıma teknolojileri sunan bir platformdur. Geliştiriciler, güvenilir yüz analizi ve tanıma uygulamaları oluşturabilir.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, akne ve göz çantası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz cilt özelliklerini analiz etmek için en yeni teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar, kurulum işlemini pürüzsüz ve verimli hale getirir. İster küçük bir butik mağaza ister büyük ölçekli bir pazar kullanın, yüz yaşı teknik gereksinimlerinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Coğrafi Yazılım, uzaktan algılama verileri ile ilgili analiz ve yönetim araçları sunarak profesyonellerin veri erişimini ve analizini kolaylaştırır.
INTSIG
intsig.us
Sektör lideri bir Yapay Zeka ve Büyük Veri şirketi olarak INTSIG, dünya genelinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için birçok uygulama geliştirmiş ve çözümler formüle etmiştir. CamScanner ve CamCard adlı iki mobil uygulamasıyla ünlü INTSIG, dünya çapında 2,3 milyar insanın kalbini kazandı. INTSIG, en yeni veri yakalama ve çıkarma teknolojilerini daha fazla belge türüne uygulayarak artık kurumsal kullanıcılar için 5 ana ürün sunuyor: * Güçlü belge tarama yetenekleri sunan CamScanner API/SDK; * Kartvizitlerin toplu olarak tanınmasına ve şirkete ait CRM'lerle kusursuz entegrasyona olanak tanıyan CamCard API/SDK; * Kartvizit yönetimini kolaylaştıran ve ağ verimliliğini artıran bir SaaS ürünü olan CamCard Business; * Banka kartı tanıma için CamCheckout API/SDK'sı ve * Devlet tarafından verilen kimlik belgesi tanıma için CamID API/SDK. Firmalar bu ürünleri kolaylıkla kendi Uygulamalarına/Web/sistemlerine entegre edebilirler. INTSIG ayrıca her türden işletme için 5 ana çözüm sunmaktadır: * İşletmelerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olan eKYC çözümü; * Banka ekstreleri ve faturaların tablolarla tanınmasında üstün doğruluk sunan, manuel veri girişi ve hataları azaltan ve fatura işleme verimliliğini artıran Borç Hesapları Otomasyonu çözümü; * Dahili gider yönetimini optimize etmek ve fatura tahsilatı ve geri ödeme verimliliğini artırmak için Seyahat ve Gider çözümü; * Bankalarda, sigortada, menkul kıymet şirketlerinde, geleneksel imalatta ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan, karmaşık senaryolarda yapılandırılmış metin tanımanın etkisini iyileştirmeye yönelik model eğitimi için TextIn Studio ve * Fatura, satın alma siparişi, makbuz, sözleşme notu, tedarikçi beyanı, borç/alacak dekontunu yüksek doğrulukla tanımak için fatura yönetimi motoru
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
Partium
partium.io
Partium'un hikayesi 2020 yılında yedek parça arayan herkes için ışık hızında, anında ve güvenilir bir arama deneyimi yaratma fikriyle başladı. Teknisyenlerin ve parça katalogları ile web mağazalarının kullanıcılarının doğru parçayı aramak için sonsuz zaman harcama ihtiyacını azalttık. Bunun yerine kullanıcıların saniyeler içinde doğru yedek parçayı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bugün Partium her ay milyonlarca yedek parça araması gerçekleştiriyor ve dünya çapında sayısız teknisyenin işi bitirmek için doğru parçayı bulmasına yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, kullanıcılarına sınıfının en iyisi parça arama deneyimini sunmak ve onlara yedek parça aramak, onaylamak ve yedek parça sipariş etmek için hızlı ve rahat bir süreç sağlamak için Bakım, Satış Sonrası ve Servis ortamlarına Partium'u tanıtmaktadır. Partium'un yapay zekası mevcut yedek parça verilerinden yararlanır, ancak aynı zamanda kritik bilgileri ekleyerek verilerinizi zenginleştirebilir ve optimize edebilir. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL ve diğer birçok şirket, Partium'u müşterilerine yalnızca harika bir arama sağlamak için değil aynı zamanda alaka düzeyi, doğruluk ve kolaylık nedeniyle daha yüksek oranlarda dönüşüm sağlayan bir arama sağlamak için kullanıyor -kullanım. Müşterilerin doğru parçaları daha hızlı bulmasına ve mevcut parça verilerini optimize etmesine yardımcı oluyoruz. ABD, Kanada ve Avrupa'daki ofislerimizle yapay zekayla parça arama ve parça optimizasyonunun yapılma şeklini değiştirmeye kararlı küresel bir şirketiz.
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin yapay zeka ve Makine Öğrenimi ile görüntü verilerinden daha iyi faydalanmasına yardımcı olan bir yazılım şirketidir. Müşterilerimiz sağlık, yaşam bilimleri, e-ticaret, stok fotoğraf ajansları, ev dekorasyonu, moda, üretim, emlak ve otomotiv gibi çeşitli alanlardan şirketlerdir. Esas olarak bilgisayarla görme, görüntü tanıma ve görsel aramaya odaklanıyoruz. Kendi özel derin öğrenme Görsel Yapay Zeka modellerinizi oluşturmanız için bir bilgisayarlı görme platformu sağlıyoruz. Görüntü tanıma, nesne algılama ve daha birçok alanda profesyonel özel çözümler üretebiliyoruz. Çok geniş fotoğraf ve video koleksiyonları görsel benzerliğe göre aranabilir. Alışveriş yapanlar ürün bulma ve önerilerden yararlanabilir. Müşterilerimize içerik tanıma yoluyla verileri ön işleme konusunda yardımcı oluyoruz; doğru ürün kategorisini bulma, görsellere etiket atama, ürünleri fotoğraflarına göre eşleştirme, OCR ile görsellerdeki metni okuma veya görsellerdeki kusurları tespit etme. Bu sürecin otomasyonu genellikle önemli maliyet tasarrufu sağlar.
brighter AI
brighter.ai
Daha parlak yapay zeka, en son teknolojiye sahip derin öğrenme teknolojisine dayalı görüntü ve video anonimleştirme çözümleri sunar. Hassas Bulanıklaştırma ve Derin Doğal Anonimleştirme (DNAT) çözümlerimiz, yüzleri ve araç plakalarını düzeltir ve şirketlerin GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uymasına yardımcı olur. Gizlilik teknolojilerimizle, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin halka açık olarak kaydedilen kamera verilerini analiz ve yapay zeka için kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Müşterilerimiz sorumluluklarını ve ceza alma risklerini azaltır, ekiplerinin kapasitesini artırır, pazara sunma sürelerini iyileştirir ve yeniliği teşvik eder. brighter AI, 2017 yılında Alman otomotiv tedarikçisi HELLA'nın yan ürünü olarak kuruldu. Nvidia, 2019'da daha parlak yapay zekayı "Avrupa'nın En İyi Yapay Zeka Girişimi" olarak adlandırdı ve 2020'de daha parlak yapay zeka, Handelsblatt & McKinsey'den "The Spark - Alman Dijital Ödülü"nü kazandı.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, fotoğraflardan nesne tanıma ve açıklamalar sağlayan bir görüntü analizi platformudur. Geliştiricilere API aracılığıyla hizmet sunar.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck, saha ekiplerinin mağaza içi verileri toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.
PixLab
pixlab.io
PixLab, geliştiricilere görüntü ve video işleme API'leri sunan bir platformdur. Yüz tanıma, kimlik doğrulama ve içerik moderasyonu gibi işlevleri destekler.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize, medya varlıklarını optimizasyonu sağlayarak web sitelerinin yükleme sürelerini iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır.
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemine sahip olan ve uygulamaları ve web siteleri için geniş ölçekte güvenli çok formatlı dosya işlemeye ihtiyaç duyan yazılım ve medya şirketleri için en uygun fiyatlı SaaS çözümüdür.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi olarak biz, dönüştürücü sonuçlara odaklanan çeşitli yenilikçilerden oluşan bir ekibiz ve işletmeleri akıl almaz bir Dijital geleceğe taşıyabildiğimiz için son derece heyecanlıyız. Vizyon Yapay Zekanın Yapay Zekanın Geleceğinin temel taşı olacağına inanıyoruz. Kognitif paketlerimizin ilki AIVI (Yapay Zeka Vizyonu), Vizyon Zekasının gücünü Üretim, Perakende, Sağlık ve Gözetim dahil olmak üzere çeşitli iş sektörlerine getirmeye yardımcı olan özel bir platformdur. AIVI, karmaşık uzamsal hesaplamaya, makine öğrenimine, örüntü tanımaya, anormallik tespitine ve bilgisayar görüşüne dayanır ve gerçek yaşam ortamlarında sahada kanıtlanmıştır. Platform bugün 150'den fazla sektöre özel modeli barındırıyor, 10.000'den fazla kameraya güç veriyor ve minimum yatırımla işletmeler genelinde 6 milyon ABD doları gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Büyük ölçekli çözümleri hızla geliştirmek, dağıtmak ve işletmek için kanıtlanmış yeteneklere ve kendi araç ve metodolojilerimize sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş yapay zeka uzmanlarından oluşan ağımızın kolektif bilgeliği ve uzmanlığı, inovasyonumuzu ve dijital uygulamalar için kritik öneme sahip yazılım geliştirme sürecimizi yönlendiriyor. Sahip olduğumuz bilişsel teknolojiler ve mühendislik becerilerinin ötesinde, tüm paydaşlara katlanarak büyümeyi getirecek şeyin mükemmellik tutkumuz ve problem çözme tutkumuz olduğuna kesinlikle inanıyoruz.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, AI modellerini kodsuz olarak eğitmek, oluşturmak ve entegre etmek için kullanımı kolay bir platform sağlayarak yapay zekayı her kuruluş için erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. DeepLobe, işletmelerin Bilgisayarla Görme ve Metin Analitiği görevleri için yapay zeka modelleri oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyarak, şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin potansiyel avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Kodsuz çözümlere odaklanan DeepLobe, yapay zekaya erişimi demokratikleştirerek her boyuttaki ve geçmişe sahip kuruluşların bu dönüştürücü teknolojileri kullanmasını mümkün kılıyor.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square, kapsamlı veri kümeleriyle bilgisayarlı görüntü hattını açıklama, eğitim ve otomatikleştirmek için tasarlanmış SaaS tabanlı bir platformdur. * Geliştirilmiş Makine Öğrenimi Modeli Doğruluğu: DigitSquare veri açıklaması, hassas veri etiketlemeyi sağlayarak eğitim sırasındaki hataları ve önyargıları azaltır. Aynı zamanda çeşitli öğrenme örneklerini teşvik ederek gerçek dünyadaki tahmin doğruluğunu artırır. * Daha İyi Veri Anlayışı: DigitSquare AI destekli görüntü etiketleme, veri bağlamını kavramaya, kalıpları tespit etmeye ve etiketli örnekler aracılığıyla ML modeli doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak değerli içgörüler ve bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır. * Verimliliği Artırma: Veri açıklama platformu, görüntü, dil ve video tanıma gibi işlemleri otomatikleştirerek zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar. Aynı zamanda doğru tahminler için makine öğrenimi modellerini eğiterek sektörler genelinde üretkenliği artırır. * İşbirliğini Hızlandırın: DigitSquare veri açıklama aracı, görevleri açıklayıcılar arasında dağıtarak ML modellerini ölçeklendirir ve etiketleme süresini azaltır. Ayrıca çeşitli veri kümeleriyle performansı ve genellemeyi artırır.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, dünyanın en büyük markalarının ve perakendecilerinin güvenilir ortağıdır ve birleşik vizyon platformumuzla "Basit Anlamlı Video" sunar. Çok konumlu işletmeler için özel olarak tasarlanmış, Apple M1 ve Generative AI tarafından desteklenen paketimiz, VMS ve hırsız alarmlarından perakende içgörülerine, raf envanter yönetimine ve öncü otomatik ödeme dolandırıcılık tespitine kadar üst düzey uygulamaları içerir. Bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlarda başarılı olmak üzere tasarlanan küresel varlığımız ve güçlü patent portföyümüz, kuruluşların eyleme dönüştürülebilir zeka için video verilerinden yararlanma şeklini dönüştürme kararlılığımızın altını çiziyor.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo'nun Kendin Yap Araştırma ve Geri Bildirim Toplama platformu, müşterilerin tüm dijital içerikler için doğru kararları almasına yardımcı olmak amacıyla davranışsal ve duygusal içgörüleri kullanır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve panellerimizle birlikte, müşterilerimizin geleneksel müşteri veri analitiğinin ötesine geçmesine ve tüm dijital içeriğin etkinliğini ve etkisini anlamak için müşterilerin kalplerine ve zihinlerine girmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerin web, mobil, sosyal medya, TV vb. herhangi bir kanalda reklamlar, uygulamalar, medya akışı içeriği ve benzerleri gibi daha amaca yönelik dijital içerik oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Marka, mesajlaşma, ve zorlukları deneyimleyin. Bilinçdışı (dikkat ve duygu) ve belirtilen (anket) yanıtları birleştirmeye yönelik yeni yöntemimiz, müşterilerin tüm dijital içeriğin etkinliğini çok hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Niteliksel araştırmayı müşterilerin cihazlarında geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde mümkün kılmak için yapay zekadan yararlanıyoruz. Müşterilerin ve müşterilerinin herhangi bir şeyi indirmesine, yüklemesine veya bakımını yapmasına gerek kalmadan. Emozo'nun SaaS platformu yinelemeli tasarım-geliştirme süreçlerini destekler ve müşteriler ve onların müşterileri için tamamen güvenli veri koruması sunar.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, yüz tanıma yazılımı kullanarak resim ve videolardan yüzleri analiz eder, demografik raporlar oluşturur ve işyeri girişlerini izler.
Hive
thehive.ai
Hive, çeşitli sektörlerde dijital içeriği analiz eden ve optimize eden bir yapay zeka platformudur, gerçek zamanlı içerik denetimi ve uygulama geliştirme sağlar.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilerin, işletmelerin ve şirketlerin görüntüleri otomatik olarak etiketlemesine ve kategorize etmesine olanak tanıyan bir görüntü işleme platformudur.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. Müşteriler arasında Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, Disney ve Savunma Bakanlığı bulunmaktadır.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI'nin yapay zeka platformu OMNICOMMERCE, e-ticaret perakendecilerine görsel arama/keşif ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerine dayalı sezgisel bir alışveriş deneyimi sunma gücü veriyor. Ürün eşleşmelerini bulmak için alıcıların mobil cihazlarındaki ilham verici resimleri kullanın ve bunları web sitenize yükleyin. Başka bir mağazada alışveriş yaparken ya da sokakta yürürken sosyal medyada aşık oldukları şeyi satın almalarına izin verin. eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE gibi e-ticaret şirketleri ve çok daha fazlası, alışveriş yapanlara yönelik ürün keşiflerini desteklemek için OMNICOMMERCE'a güveniyor. 2021 Küresel Hızlı Başlangıç (AWS iş ortağı ağı) 2020 Perakende Yapay Zekasında En İyi Kullanım Örneği (NVIDIA) 2020 Yeni Deneyim için İnovasyon (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, makine görme ve AIoT çözümleri geliştiren bir platformdur. Cihazların çevresini görselleştirerek endüstriyel uygulamaları destekler.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
Relu
relu.eu
Relu, 3D tıbbi görüntüleri otomatik olarak Sanal Hastaya dönüştürmek için bir AI yazılım bileşeni oluşturan bir yazılım şirketidir. Bu teknolojiyi mevcut dental iş akışınıza/yazılımınıza entegre etmeyi kolaylaştırmaya odaklanıyoruz.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com, saha personelinin metin ve görüntüler için yapay zekadan yararlanarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ölçeklenebilir, kullanımı kolay bir hizmettir. Bu, daha iyi olay raporlama ve yönetimine, proje yürütme süreçlerinde daha hızlı geri dönüşe yol açar ve operasyonel verimliliği büyük ölçüde artırır.
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