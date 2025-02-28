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Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
2009 yılında kurulan Alibaba Cloud, 200'den fazla ülke ve bölgedeki binlerce işletmeye, geliştiriciye ve hükümet kuruluşlarına hizmet veren bulut bilişim ve yapay zekada küresel bir liderdir. Müşterilerinin başarısına bağlı olan Alibaba Cloud, çevrimiçi çözümlerinin bir parçası olarak güvenilir ve güvenli bulut bilişim ve veri işleme özellikleri sağlar. Ocak 2017'de Alibaba Cloud, Olimpiyatların resmi bulut hizmetleri ortağı oldu.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia, ses biyometrisi ve konuşma tanıma teknolojileriyle ses potansiyelini ortaya çıkarma vizyonuyla 2006 yılında kurulmuş yenilikçi bir Çek yazılım şirketidir. Phonexia, Brno Teknoloji Üniversitesi'ndeki ünlü bir konuşma araştırma grubuyla olan yakın ilişkisi sayesinde, en son bilimsel buluşları, derin sinir ağları tarafından desteklenen son derece doğru, son teknoloji ürünü teknolojilerin günlük gerçekliğine dönüştürüyor. Phonexia, dünya çapında 60'tan fazla ülkede yenilikçi projelere olanak tanıyan, kamu, adli ve ticari sektörlere yönelik gelişmiş bir yazılım portföyü sunmaktadır.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çizelgeleri ve analizler oluşturun. Yüzler, + görselleri içe aktarma + videoları içe aktarma + web araması (FB, LinkedIn, Instagram) + klasörleri içe aktarma + web kamerası ve IP kameralar + IOT ve güvenlik kameraları yoluyla çıkarılabilir. + USB anahtarları ve Harici Cihazlar FaceMRI, görüntülerden ve videolardan analizlerin kilidini açmak için yüz tanımanın gücünden yararlanıyor. Kullanıcılar uygulamayı Mac veya PC'lerine indirebilir ve resim ve videoları içe aktarabilir. Videolardan ve görsellerden yüzleri ve kişileri çıkaracak, kullanıcılar müşterilere yüz ekleyebilecek ve özel raporlar oluşturabilecek. Ayrıca personelimiz videolardan yaş, cinsiyet ve ırka dayalı demografik grafikler oluşturabilir ve müşterilerinizin kim olduğunu görebilir. FaceMRI ayrıca kişi arama teknolojisine sahiptir, böylece kullanıcılar özel raporlar oluşturabilir. Çalışanlar Zoom görüşmesine katılımı, şirket görüşmesinde kimlerin bulunduğunu ve kimlerin kayıp olduğunu takip edebilir. Personel, işletmenize kimlerin girdiğini takip etmek için web kameralarına, güvenlik kameralarına ve IoT kameralarına bağlanabilir. FaceMRI, kullanıcıların işletmenize kimlerin girdiğini izleyebilmeleri için video akışlarından kişisel raporlar oluşturur.
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kısa ve bilgilendirici bir özete dönüştüren yapay zeka destekli aracımızın gücünü deneyimleyin.
Jammable
jammable.com
Topluluk tarafından yüklenen yüzlerce yapay zeka ses modelinin artık yaratıcı kullanıma hazır olmasıyla, Jammable ile yapay zekayı kullanarak saniyeler içinde yapay zeka cover'ları oluşturun!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya kendini adamıştır. Misyonumuza ulaşmak için insanlığın tüm yelpazesini oluşturan birçok farklı bakış açısını, sesi ve deneyimi kapsamalı ve bunlara değer vermeliyiz. Çeşitlilik, eşitlik ve katılıma yönelik yatırımlarımız devam ediyor, çok çeşitli girişimlerle yürütülüyor ve liderlik tarafından destekleniyor ve destekleniyor. OpenAI olarak, yapay zekanın insanların büyük küresel zorlukları çözmelerine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve yapay zekanın olumlu yönlerinin geniş çapta paylaşılmasını istiyoruz.
Notta
notta.ai
Notta, 58 dil desteklenerek, işlem yapılabilir metne hızlı bir şekilde sesli konuşmaları hızlı bir şekilde yazdırmaya ve özetlemeye yardımcı olan önde gelen bir AI Transkripsiyon aracı ve toplantı notuer. * Önemli haberler: Airgram Notta'ya katıldı! Video/ses dosyaları, canlı konuşmaların yanı sıra Notta, otomatik toplantı notları oluşturmak için Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet dahil olmak üzere önde gelen video konferans platformlarıyla bütünleşir. Ayrıca, kullanıcıların sorunsuz işbirliği için ekip üyeleriyle transkriptleri incelemesine, aramasına, düzenlemesine, dışa aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanır. Notta, her konuşmanın değerini en üst düzeye çıkarmanıza izin verir.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI, metinden konuşmaya ve konuşmadan konuşmaya sentez kullanarak yüksek kaliteli yapay zeka tarafından oluşturulan ses içeriği üreten tescilli Derin Öğrenme modellerini kullanarak özel yapay zeka sesleri oluşturur. Çok dilli yerelleştirme aracımız Localize'e benzer, metni çevirir ve AI sesinizi 100'e kadar dile dönüştürebilir. Benzer Doldurma, mevcut konuşmayı klonlanmış yapay zeka sesinizle değiştirmenize olanak tanıyan üretken dolgu (ses içi boyama) özelliğimizdir. Doldurma, programatik sesli reklamları, dinamik akışlı reklam eklemeyi (SAI), sesli asistanları ve daha fazlasını revize etmek için kullanılabilir. Ses yapay zekamızın Netflix'in Emmy adayı Andy Warhol Günlükleri'ne yaptığı katkı nedeniyle yakın zamanda 'Ses Teknolojisinin En İyi Kullanımı' dalında 2023 Webby Ödülü'nü kazandık. Netflix'in yanı sıra Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures ve daha fazlasıyla iş ortaklığı yapıyoruz.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, akne ve göz çantası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz cilt özelliklerini analiz etmek için en yeni teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar, kurulum işlemini pürüzsüz ve verimli hale getirir. İster küçük bir butik mağaza ister büyük ölçekli bir pazar kullanın, yüz yaşı teknik gereksinimlerinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
Picture to Text
picturetotext.info
Görüntüden metne dönüştürücüleri, görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürmeyi basit ve verimli hale getirir. Taranmış belgeleriniz, el yazısıyla yazılmış notlarınız veya başka herhangi bir görsel içeriğiniz olsun, araçları her şeyi kolaylıkla halleder. Çeşitli görüntü türlerinden güvenilir metin çıkarma özelliğiyle yüksek doğruluğun keyfini çıkarın. Kullanıcı dostu arayüzü herkesin sorunsuzca kullanabilmesini sağlar. Ayrıca birden fazla dili desteklerler, böylece çeşitli dillerdeki metinleri sorunsuz bir şekilde işleyebilirsiniz. Öne çıkan özelliklerden biri, büyük miktarda veriyi işlerken size zaman kazandıran toplu görseller gönderebilme yeteneğidir. Ayrıca birden fazla görüntü formatını da destekleyerek her türlü proje için çok yönlü hale getirirler. Hepsinden iyisi, araçlarının kullanımı tamamen ücretsizdir. Fotoğraftan Metne dönüştürücüyle şunları yapabilirsiniz: * Görüntüleri zahmetsizce metne dönüştürerek zamandan tasarruf edin * Hızlı ve doğru sonuçlarla verimliliği artırın * Kullanımı kolay bir araçla iş akışınızı basitleştirin Son derece doğru, çok dilli ve çok yönlü Resimden metne dönüştürücümüzle görsel içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Hour One
hourone.ai
Birinci Saat, tüm iş akışlarını bir AI ile çalışan bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturma devrimini devreye sokar. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketlere sahip pazarın en gerçekçi avatarlarıyla övünüyoruz. Herhangi bir marka için özelleştirilebilen şablonlarımız, ekipleri kişiselleştirilmiş içerikleri ölçekte üretmeyi güçlendirir - tasarım veya düzenleme becerilerine gerek yoktur. Ayrıca, hızlı oluşturma ve üst düzey güvenlik ile, birinci saat, kurumsal talepler için tasarlanmış önde gelen içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren, şimdi sadece dakikalar sürüyor ve daha yüksek katılım üretiyor ... daha akıllıca çalışın, bir saatte daha zor değil ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretiyor. * Hourone, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumlar oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, aralarından seçim yapabileceğiniz sesler ve karakter yelpazesi, hızlı süreç ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini sever. * Gözden geçirenler, robotik metin-konuşmaya özellik, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi, sınırlı markalaşma yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların eksikliği gibi sorunlar yaşadılar.
Altered
altered.ai
Altered, birden fazla Voice AI teknolojisini, podcaster'lar, video oyun stüdyoları ve e-Öğrenim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için yüksek kaliteli ses içeriği üretimi için kullanıcı dostu bir uygulamaya entegre eden yeni nesil bir ses düzenleyicidir.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz. Roboflow, bilgisayarlı görüntü oluşturmayı kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım ürünleri yaratır. 250.000'den fazla geliştirici, görüntü verilerini yönetmek, veri kümelerine açıklama eklemek ve etiketlemek, ön işleme ve büyütmeleri uygulamak, açıklama dosyası formatlarını dönüştürmek, tek tıklamayla bilgisayarlı görme modelini eğitmek ve modelleri API aracılığıyla veya uç noktaya dağıtmak için Roboflow'u kullanıyor.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai, herkesin büyük miktarda videolarda belirli anları hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan bir video arama platformudur. Ayrıca, kullanıcıların en gelişmiş video aramasını herhangi bir web sitesine yerleştirmesini sağlayan eksiksiz bir video depolama ve akış platformudur.
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerden oluşan çevrimiçi bir veritabanından oluşur.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI, insan konuşmasını yazıya dökebilen ve anlayabilen yeni, son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri oluşturmaya odaklanmış bir Konuşma Yapay Zekası şirketidir. CallRail, Fireflies ve Spotify gibi müşterilerimiz, ses verilerine dayalı inanılmaz yeni yapay zeka destekli deneyimler ve ürünler oluşturmak için AssemblyAI'yi seçiyor. AssemblyAI modelleri ve çerçeveleri şunları içerir: - AI Konuşmayı Metne Dönüştürme - Özetleme, Duyarlılık Analizi, Konu Tespiti, İçerik Denetleme, Kişisel Bilgilerin Düzenlenmesi ve daha fazlasını içeren Ses Zekası - LeMUR, karmaşık sorular sorabileceğiniz, transkripsiyonunuzdan eylem öğelerini ve özetleri alabileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz, güçlü Yüksek Lisans'ları yazıya aktarılmış konuşmaya uygulamak için bir çerçeve
Gladia
gladia.io
Gladia, kullanıcıların verilerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için tak ve çalıştır API'leri sağlayan bir Yapay Zeka Bilgi Altyapısı platformudur. Speech-to-Text API Alpha onların en son teklifidir ve gerçek zamanlı işleme ve %1 kadar düşük bir Kelime Hata Oranı sunar. Open AI'nin Fısıltı Modelleri temel alınarak oluşturulmuştur ve bir saatlik sesi yalnızca 10 saniyede yazıya dökebilme kapasitesine sahiptir. API ücretsiz olarak mevcuttur ve 99 dili destekler. Gladia, Kurucu ve CEO Jean-Louis Queguiner ile Kurucu Ortak ve CTO Jonathan Soto tarafından yönetiliyor. Queguiner, Sembolik Yapay Zeka alanında Yüksek Lisans Derecesine sahiptir ve tüm Yapay Zeka uygulamalarını tek bir mağazada düzenlemek, sınıflandırmak ve birleştirmek için tek başına bir sohbet robotu geliştirmiştir. Soto, MIT'den Yüksek Lisans derecesine sahiptir ve çok sayıda akademik makalenin yazarıdır. Gladia, kullanıcılara eğitimler ve belgelerin yanı sıra ekipleriyle 1'e 1 katılım görüşmesi sağlıyor. Kaliteden ödün vermeden API'lerini piyasadaki her şeyden daha erişilebilir ve daha uygun fiyatlı hale getirmeye kararlıdırlar.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram, insan dilini anlama misyonuna sahip temel bir yapay zeka şirketidir. Tüm geliştiricilere, yalnızca bir API çağrısıyla en gelişmiş konuşma yapay zekası transkripsiyonuna ve anlaşılmasına erişme olanağı sağlıyoruz. Modellerimiz özetleme, duygu analizi ve konu tespiti gibi bağlamsal özelliklerin yanı sıra en hızlı, en doğru transkripsiyonu sunar. Bunun ötesinde geliştiriciler şunları yapabilir: * Canlı akışı veya önceden kaydedilmiş sesi işleyin * Düzinelerce dilde yazıya dönüştürün * Benzersiz kullanım durumları için özel modeller eğitin * Birleşik bir API ile derin NLU'ya erişin * SDK'larımızla herhangi bir programlama dilini oluşturun * Şirket içinde veya DG'nin yönetilen bulutunda devreye alın * Eğitim ve çıkarım için ölçeklenebilir GPU altyapısına sahip olun Deepgram, NVIDIA'nın gururlu bir ortağı ve Y Combinator şirketidir ve kısa süre önce Yapay Zeka Konuşma Anlama'nın geleceğini tanımlamak için 72 milyon ABD doları tutarında B Serisi'ni tamamladık ve bu da bizi kendi aşamasında en çok finanse edilen konuşma yapay zekası şirketi haline getirdi. Bir NVIDIA ortağı ve Y Combinator şirketi.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow, işletmelere ve bireylere benzersiz doğruluk ve verimlilik sağlayan son teknoloji ürünü bir konuşmayı metne dönüştürme aracıdır. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, İngilizcenin ötesinde 14 dile kadar destek vererek ses ve video içeriğinin yazılı metne hassas bir şekilde dönüştürülmesini sağlar. Ana Özellikler: * Çok Dilli Transkripsiyonlar: 14 dil desteğiyle dil engellerini aşın. Çeşitli dilsel bağlamlarda doğru ve güvenilir transkripsiyonlar alın. * Hepsi Bir Arada Transkripsiyon Çözümü: API ve Çevrimiçi Platform: İşletmeler ve bireyler için SpeechFlow, basit ve kullanımı kolay bir konuşma tanıma API arayüzü ve çevrimiçi transkripsiyon özellikleri sunar. * Doğru Transkripsiyonlar: Kapsamlı ve güvenilir transkripsiyonlar için sektör lideri doğruluktan, sektöre özel terminolojiden ve bağlamdan yararlanın. * Sektöre Özel Modeller: Çeşitli sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, iyi eğitilmiş konuşma tanıma modellerimiz sağlık, finans, hukuk, müşteri hizmetleri ve eğitim alanlarında operasyonel verimliliği artırır. * Işık Hızında İşleme: 1 saatlik sesin 3 dakikadan kısa sürede yazıya dökülmesiyle hızlı transkripsiyon deneyimini yaşayın ve değerli zamanınızdan tasarruf edin. * Her ay ücretsiz uzatılmış deneme: Kullanıcı başına ayda 5 saat ücretsiz konuşmayı metne dönüştürme * Uygun Maliyetli Fiyatlandırma: Saniyede 0,0002 ABD Doları kadar düşük fiyatlar, esnek kullandıkça öde fiyatlandırmamızla yalnızca kullandığınız kadar ödeyin Ana Uygulanabilirlik: * İletişim Merkezleri: Müşteri görüşmelerinden değerli bilgiler elde edin, temsilci verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın. * Video Alt Yazıları: Erişilebilirliği artırın ve doğru video transkripsiyonlarıyla daha geniş bir kitleye ulaşın. * Sanal Toplantılar: Arka plandaki gürültü ne olursa olsun, toplantıları kolayca yazıya dökün ve her tartışmadan bilgi alın. * Medya İzleme: Nefret söylemi ve küfür gibi hassas içerikleri yüksek doğrulukla tespit ederek daha güvenli bir platform oluşturun. * İçerik Yaratıcıları: Odaklanmış analiz için röportajları ve dersleri zahmetsizce yazıya dökün. * Çevirmenler ve Tercümanlar: İş akışını geliştirin ve kusursuz çeviriler sunun. Kullanım Gereksinimleri: SpeechFlow birinci sınıf doğruluk, hızlı işleme, çok dilli destek ve uygun maliyetli fiyatlandırma, SpeechFlow'u tüm konuşmayı metne dönüştürme ihtiyaçlarınız için en iyi seçim haline getirir. Transkripsiyon sürecinizi kolaylaştırmak ve SpeechFlow ile işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için hemen tıklayın!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusundan doğdu. PromptSmart'ın kurucuları MBA öğrencilerine topluluk önünde konuşma sanatı konusunda koçluk ve danışmanlık yaptı. Pek çok konuşmacının sezgisel, hoparlör kontrollü bir teleprompter tarafından daha iyi destekleneceğini fark ederek, günümüzün mobil cihazlarının bu ihtiyacı karşılayabileceğini de fark ettik. Bunu akılda tutarak PromptSmart oluşturuldu. PromptSmart ayrıca tamamen yazılı konuşmalar yerine not kullanmayı tercih eden konuşmacıların ihtiyaçlarına da hitap ediyor. Dijital not kartı özelliğini, konuşmacıların ele alınacak önemli mesajları takip ederek yerinde kalmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Sonuçta PromptSmart her türlü konuşmacı stili için en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracıdır!
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt, standart olmayan konuşma kalıplarını gerçek zamanlı olarak net bir konuşmaya çeviren, ciddi konuşma bozuklukları ve engelli çocukların ve yetişkinlerin erişebilmesini sağlayan özel bir otomatik konuşma tanıma (ASR) teknolojisi geliştiren ödüllü bir konuşma tanıma girişim ve sosyal girişimdir. Ana akım ses etkinleştirilmiş teknolojiler ve cihazlar. Standart olmayan konuşmaları olan insanlar için konuşulan iletişimi destekleyen bir uygulama. Voiceitt'i başkalarıyla ve Alexa gibi sesle etkinleştirilmiş cihazlarla sesle iletişim kurmak için kullanabilirsiniz!
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fazla captcha'ya yanıt verebilmektedir. Bu, otomasyonunuzun veya kazımanızın %99,99 çalışma süresine sahip olacağı anlamına gelir. Bütçeniz yüksekse captcha paketi satın alabilirsiniz. Piyasadaki en düşük fiyata, reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, resimden metne ve daha fazlasını içeren çeşitli çözümler alabilirsiniz. Bu hizmetle 0,1 saniye şimdiye kadar ölçülen en yavaş hızdır. CapSolver artık yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla müşterilere görüntü tanıma hizmetleri sağlıyor. Çalışmalarının amacı yapay zekayı daha fazla alanda kullanmak, teknoloji odaklı ortamlarda olanakları genişletmektir.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bunları yapay zeka yığınıyla çözerek, veri odaklı karar alma için zekanın kuruluş genelinde beslenmesini sağlayan, diğer nokta çözümlerinden farklı olarak değer sunar. Kullanıma hazır API'lerin, kodsuz ve az kodlu araçların bir kombinasyonuyla Vue.ai, pazarlama, ürün, iş ve teknoloji ekiplerinin gelir artışı, verimlilik ve maliyet azaltma konusunda büyük bir etki yaratmasına olanak tanır . Vue.ai şu anda Perakende, Finans, Sigorta, Lojistik ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Vue.ai, Ashwini Asokan ve Anand Chandrasekaran tarafından kurulan bir Mad Street Den markasıdır.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™, geleneksel sıkıştırma ve dağıtıma en gelişmiş yapay zeka destekli alternatiftir; çevrimiçi markalar için en üst kalitede medya deneyimi sağlayan kodsuz bir platformdur. SpeedSize nörobilim destekli yapay zeka, insan beyninin algılayamadığı verileri ortadan kaldırmak için görüntülerinizi ve videolarınızı analiz eder, ardından bunları aynı kalitede ancak daha küçük boyutta yeniden oluşturur ve her web sitesi ziyaretçisi için en uygun dosyayı sunar. Web sitenizin ürün sunumunu, web sitenizi yavaşlatmadan 4k kaliteli görüntülere ve otomatik oynatılan videolara yükseltin.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu anda (Ekim 2017 itibarıyla) dünya çapında 11.500'den fazla geliştirici ve 220'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır ve Dünya Haber ve Medyada Küresel Şampiyon olan HM The King of Spain tarafından Güney Zirvesi '15'te En İyi Teknoloji Satıcısı gibi dünya çapında çok sayıda ödül ve tanınma almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından Zirve Ödülleri '16 ve IDC tarafından Görüntü Analitiğinde Global Yenilikçi '16 ve diğerleri. Hizmet alanı olarak görüntü etiketlemede öncü ve küresel yenilikçi olan şirket, 2011'den bu yana bulut API'sini ve 2013'ten bu yana da amiral gemisi olan otomatik etiketleme ve otomatik sınıflandırma teknolojilerini işletiyor. Imagga, görüntü tanıma teknolojisinin yanı sıra, geliştiricilerin ve işletmelerin görüntüleri anlayan uygulamalar ve çözümler oluşturmasına olanak tanıyan otomatik görüntü tanıma, etiketleme ve sınıflandırma için bulut tabanlı API'lerden oluşan bir platform sağlar. Gerektiğinde teknoloji şirket içi kurulum olarak da teslim edilebilir. Imagga'nın görüntü tanıma teknolojisi, görüntülere anahtar kelimeler ve/veya alana özgü kategoriler atama sürecini tamamen otomatikleştirir. Çözüm yatay olarak ölçeklenebilir ve analiz edilmesi ve açıklama eklenmesi gereken her türlü görüntü yükünü işleyebilir. Özel eğitim ve/veya geri bildirim döngüsüyle müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Bulutta veya şirket içinde entegrasyonu çok kolay bir API ile sarılmış olduğundan, birkaç saat içinde üretime geçebilir.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, bireysel görüşmelerden ekip toplantılarına ve çağrı merkezlerine kadar çeşitli ortamlarda net ve kaliteli iletişim sağlar. Krisp, gürültü engellemenin yanı sıra, erişilebilirliği artıran ve kayıtların korunmasına yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları da sunuyor. Ayrıca, kısa ve öz toplantı notları ve özetleri oluşturma yeteneğine sahip olup etkin bir şekilde yapay zeka toplantı asistanı olarak hizmet vermektedir. Dikkate değer bir diğer özellik ise Krisp'in tüm iletişim uygulamalarında sanal toplantıları otomatik olarak kaydeden toplantı kaydetme işlevidir. Özellikle çağrı merkezi ortamları için Krisp, daha net iletişim için temsilcilerin aksanlarını müşterilerin yerel aksanıyla eşleşecek şekilde gerçek zamanlı olarak dönüştüren bir Yapay Zeka Aksan Yerelleştirme özelliği sunuyor. Ayrıca temsilci ve müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde yazıya geçirir. Uygulamanın hizmetleri, geliştiriciler için sağlanan SDK kullanılarak çeşitli ürünlere entegre edilebilir. Çok işlevli bir yapay zeka aracı olan Krisp, bireyler, serbest çalışanlar, hibrit çalışma ekipleri, satış ekipleri, profesyonel hizmetler ve çağrı merkezleri dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanarak geliştiricilere gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapılandırılmamış konuşma verilerinin içgörülerini sunan bir konuşma zekası platformudur. Araç, gelir istihbaratı, etkinlikler ve web seminerleri, uzaktan işbirliği, iletişim merkezi ve işe alım istihbaratı gibi çeşitli sektörlere çözümler sağlar. Symbl.ai'nin özellikleri, özel izleyiciler, özetleme, konu modelleme, transkripsiyon, konuşma analitiği ve ses, ses ve metin verileri için önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzü ve bileşenleri destekler. Symbl.ai, API teknolojisiyle, yapılandırılmamış insan konuşmaları için gerçek zamanlı ve eşzamansız konuşma tanımaya olanak tanıyarak aracın tek bir API çağrısıyla zeka eklemesine olanak tanır. Ek olarak platform, hem 400 milisaniyeden daha kısa bir sürede hem de toplu/asenkron istekler yoluyla gerçek zamanlı olarak anahtar kelime, kelime öbeği ve amaç tespiti sağlar. Symbl.ai, insan konuşmaları için oluşturulmuş en doğru ve eşzamansız konuşma tanıma API'sine olanak tanıyan konuşmayı metne entegrasyonunu içerir. Aracın konuşma analitiği, konuşma-dinleme oranları, dakika başına kelime sayısı, konuşma süresi ve konuya dayalı görüşler gibi kullanıcı veya temsilci konuşma analitiğini geliştirmek için çeşitli ölçümler oluşturur. Symbl.ai ayrıca video veya ses dosyaları, telefon ve akış gibi çeşitli konuşma kanallarında konuşmaların işlenmesini ve içgörülerin çıkarılmasını da destekler. Üstelik Symbl.ai, kullanım taahhüdü olmayan esnek planlar ve ölçeklenebilir büyüme seçenekleri sunarak müşteri desteğine öncelik veriyor.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki konuşmayı doğru bir şekilde anlamak ve metne dönüştürmek için dünya çapında Speechmatics'i kullanıyor. İşletmeler, bu transkriptleri en yeni yapay zeka destekli konuşma yetenekleriyle birleştirerek özetler, konular, görüşler, bölümler, çeviriler ve daha fazlasını kullanan ürünler geliştirir. Speechmatics dünya çapında her ay 50 dilde 300 yıldan fazla transkripsiyon işlemi gerçekleştiriyor. Konuşma tanımada makine öğrenimine öncülük eden sinir ağları, akustiği, dilleri, lehçeleri, birden fazla konuşmacıyı, noktalama işaretlerini, büyük harf kullanımını, bağlamı ve örtülü anlamları dikkate alır. Speechmatics'in merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olup New York ofisi de bulunmaktadır. Speechmatics tescilli bir ticari markadır.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihallere karşı koruma sağlar. * AI Ses Dedektörü, özellikle iş amaçlı kullanım durumları için bilgisayar tarafından oluşturulan sesler ile gerçek insan sesleri arasında ayrım yapmak üzere tasarlanmış, müşteri hizmetleri etkileşimlerinde içerik özgünlüğü ve güvenilir raporlama sağlayan bir araçtır. * İncelemeyi yapanlar, yazılımın ses manipülasyonuna ve ses dolandırıcılığına karşı koruma uygulamasını, kullanım kolaylığını, hızlı işlemesini ve çok çeşitli ses dosyası formatlarını herhangi bir sorun olmadan sorunsuz bir şekilde işleme yeteneğini takdir ediyor. * Kullanıcılar, sistemin ses dosyalarının en az 8 saniye uzunluğunda olmasını ve arka planda müzik içermemesini gerektirmesi, gerçek seslerin zaman zaman yanlış bir şekilde sahte olarak tanımlanması ve bunun tersi ve sınırlı yazılım entegrasyon yetenekleri gibi sınırlamalardan bahsetti.
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim sunuyor. Seslendirmeye ek olarak Dialogues AI aracını kullanarak diyaloglar oluşturabilir veya Simdubbing aracıyla metninizi yüzlerce dile çevirip dublaj yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil; her türlü videoyu, sesi ve YouTube videosunu yazıya dökebilir, web sayfalarındaki metni kazıyabilir ve resimlerdeki metinleri tanıyabilirsiniz. Ayrıca Kukarella, Google, Amazon, Microsoft ve IBM gibi teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla iş ortaklığı yapıyor, böylece en iyisine sahip olduğunuzu bilirsiniz. Kanada Hükümeti, Salesforce, DHL, McDonald's, Londra Üniversitesi ve Daimler-Mercedes gibi kuruluşlardan pek çok yaratıcı kişi, seslendirme ve transkripsiyon için Kukarella'yı kullanıyor, böylece iyi bir arkadaşlık içinde olacaksınız.
Jotengine
jotengine.com
Jotengine, konuşmaları ve toplantıları ses transkripsiyonuna ve video altyazısına dönüştürerek daha verimli hale getirir.
Dictanote
dictanote.co
Kullanıcıların sesle yazmayı kullanarak üretkenliği artırmalarına yardımcı oluyoruz! Dictanote, yerleşik konuşmayı metne dönüştürme entegrasyonuna sahip modern bir not uygulamasıdır ve notlarınızı 50'den fazla dilde sesle yazmanızı kolaylaştırır. Voice In, herhangi bir web sitesindeki herhangi bir metin kutusuna sesinizi kullanarak yazmanıza olanak tanıyan konuşmayı metne dönüştürme krom uzantısıdır.
Datch
datch.io
Datch, karar verme ve kaynak yönetimi için varlık içgörülerini ortaya çıkarırken son derece ayrıntılı, yapılandırılmış insan odaklı verileri yakalamak için yapay zekadan yararlanan bir platformdur. Amacımız, varlık MTTR'sini azaltmak, MTBF'yi artırmak, daha iyi planlamayı desteklemek ve daha hızlı karar almaya olanak sağlamak için gereken verileri ve zekayı sağlayarak kullanılabilirlik açığını derinlemesine azaltmaktır. Kaynak yönetimi, raporlama, planlama, zamanlama ve güvenilirlik genelinde varlık kullanılabilirliği hedeflerini desteklemek amacıyla ürün, tek bir değer teklifi etrafında tasarlanmıştır: "mükemmel veri". Mükemmel verilerle, ön saflardan gelen eksiksiz, son derece doğru, bağlam açısından zengin raporları ve verilerin mükemmel şekilde hatırlanmasını ve doğru zamanda doğru kişilere iletilmesini kastediyoruz. Veri yakalama, konuşmayı metne dönüştürme, gerçek zamanlı çeviri ve konuşmaya dayalı yapay zeka gibi çalışan etkinleştirme yeteneklerinin ve verileri yakalandıkça dönüştürmek için bağlam ve rehberlik ekleyen özellikler aracılığıyla veri zenginleştirmenin bir kombinasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Veri erişilebilirliği ve varlık öngörüleri, şirketin belge yönetimi sistemi, iş yönetimi geçmişi ve varlıklarla ilgili dil açısından zengin diğer veri kaynakları üzerine eğitilmiş üretken arama tarafından desteklenen araçlardır.
Recordator
recordator.com
Recordator.com, aramalarını mükemmel kayıt kalitesiyle kaydetmek isteyen herkes için hızlı ve kolay bir çözümdür. Herhangi bir kurulum gerektirmeden her mobil cihazda ve operatörde çalışır.
SoundHound
soundhound.com
Konuşma zekasının önde gelen yenilikçilerinden biri olarak, farklı sektörlerdeki işletmelerin müşterilerine sınıfının en iyisi konuşma deneyimleri sunmasına olanak tanıyan bağımsız bir sesli yapay zeka platformu sunuyoruz. Tescilli Speech-to-Meaning® ve Deep Anlamı Anlama® teknolojilerini temel alan SoundHound'un gelişmiş ses yapay zeka platformu, olağanüstü hız ve doğruluk sağlar ve insanların, doğal bir şekilde konuşarak, birbirleriyle etkileşimde bulundukları gibi ürün ve hizmetlerle etkileşime girmelerine olanak tanır. SoundHound'a Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA ve Stellantis dahil olmak üzere dünya çapındaki şirketler güvenmektedir.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce olarak, çok yönlü konuşma tanıma teknolojisi aracılığıyla dil öğrenenlerin konuşma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendimizi adadık. Dil öğrenenlerin yalnızca konuşma becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda tam olarak gelişim alanlarını belirlemelerine de yardımcı olan dünyanın ilk konuşma tanıma API'sini geliştirdik. Konuşma tanıma API'mızın ilk sürümü yalnızca bir telaffuz puanı sağlarken, artık tekliflerimizi, kelime dağarcığı, dil bilgisi, akıcılık, tutarlılık ve alaka düzeyi gibi daha yüksek düzeyde becerilerin değerlendirilmesinin yanı sıra tam konuşma transkripsiyonunu da içerecek şekilde geliştirdik. SpeechAce, dünyanın en büyük dil öğrenme sağlayıcılarının yanı sıra en küçük (ama en yeni) girişimlerin bazılarını içeren, dünya çapında çeşitli bir müşteri tabanına sahiptir.
Vatis Tech
vatis.tech
Üstün Doğruluk ve Uygun Fiyatla Konuşma Tanımada Devrim Yaratıyor. Vatis Tech'in API'si, tescilli derin öğrenme konuşma tanıma algoritmalarını kullanarak ses veya video dosyalarını otomatik olarak %95'in üzerinde doğrulukla metne dönüştüren gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisi sağlar. Vatis Tech, konuşmayı metne dönüştürme API motorunu ve web platformunu çevik girişimlere, dev işletmelere, podcast yayıncılarına, gazetecilere ve geliştiricilere sunuyor. Bu, çözüm ve hizmet sağlayıcıların, endüstri veya kullanım durumu ne olursa olsun teknolojiyi kendi uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanır. * Şirket içinde veya bulutta dağıtın * API'mızla herhangi bir programlama dilini oluşturun * Eğitim ve çıkarım için ölçeklenebilir GPU altyapısına sahip olun * Konuşmacı günlüğü, varlık algılama, noktalama işaretleri ve büyük harf kullanımı veya rakam dönüştürme gibi bağlamsal özellikler. * Web uygulaması içindeki metin düzenleme özellikleri * Gerçek zamanlı veya önceden kaydedilmiş dosyalara dönüştürün
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'leri, SDK'lar ve düşük kod çözümlerini kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur tabanlı, global, tam yığın iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla tutkulu teknoloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından desteklenen, etkileşimli ve son derece ilgi çekici müşteri deneyimi platformu aracılığıyla Fortune 500 şirketlerini ve dünyanın dört bir yanındaki start-up'ları güçlendiriyor. 2017 yılında kurulan şirket, APAC, ABD ve Avrupa genelinde güçlü bir varlık kurdu ve sağlık, telekom, BFSI, eğitim, perakende ve e-ticaret dahil olmak üzere çeşitli bir sektörden müşterilere hizmet verdi. Bir endüstri önce enablex.io, hem bulut hem de şirket içi CPAAS platformu olarak sunulmaktadır. Bu esnek dağıtım özelliği, tamamen beyaz etiketli bir teklif olarak markaları altında CPAA'ları başlatmak isteyen telco ve servis sağlayıcılarla çalışmamızı sağlar. Ayrıca, düzenleyici ve veri gizliliği gereksinimleri nedeniyle CPAA'ların özel dağıtımına ve genel olarak geliştirici topluluğuna bakan işletmelerin ihtiyaçlarını da ele almaktadır. Enablex.io, işletmelere cihazlar ve platformlar arasında çok kanallı iletişim (video, ses, SMS ve mesajlaşma) dağıtma konusunda güçlendiren tam yığın bir CPAAS hizmetidir. Bire bir sohbetlerden büyük ölçekli yayınlara kadar, iletişimi daha akıllı, esnek ve daha kişisel hale getiriyoruz, işletmelerin dijital dünyada ilerlemesine yardımcı oluyoruz.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların veri kümeleri ve başarılı makine öğrenimi hatları oluşturmasına olanak sağlıyoruz. En iyi performansa sahip modeller oluşturmak için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veriler sunmanıza yardımcı olabilecek SuperAnnotate'in uzman ve profesyonelce yönetilen açıklama iş gücüyle ortak olun.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
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