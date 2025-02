Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

Partium

partium.io

Partium'un hikayesi 2020 yılında yedek parça arayan herkes için ışık hızında, anında ve güvenilir bir arama deneyimi yaratma fikriyle başladı. Teknisyenlerin ve parça katalogları ile web mağazalarının kullanıcılarının doğru parçayı aramak için sonsuz zaman harcama ihtiyacını azalttık. Bunun yerine kullanıcıların saniyeler içinde doğru yedek parçayı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bugün Partium her ay milyonlarca yedek parça araması gerçekleştiriyor ve dünya çapında sayısız teknisyenin işi bitirmek için doğru parçayı bulmasına yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, kullanıcılarına sınıfının en iyisi parça arama deneyimini sunmak ve onlara yedek parça aramak, onaylamak ve yedek parça sipariş etmek için hızlı ve rahat bir süreç sağlamak için Bakım, Satış Sonrası ve Servis ortamlarına Partium'u tanıtmaktadır. Partium'un yapay zekası mevcut yedek parça verilerinden yararlanır, ancak aynı zamanda kritik bilgileri ekleyerek verilerinizi zenginleştirebilir ve optimize edebilir. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL ve diğer birçok şirket, Partium'u müşterilerine yalnızca harika bir arama sağlamak için değil aynı zamanda alaka düzeyi, doğruluk ve kolaylık nedeniyle daha yüksek oranlarda dönüşüm sağlayan bir arama sağlamak için kullanıyor -kullanım. Müşterilerin doğru parçaları daha hızlı bulmasına ve mevcut parça verilerini optimize etmesine yardımcı oluyoruz. ABD, Kanada ve Avrupa'daki ofislerimizle yapay zekayla parça arama ve parça optimizasyonunun yapılma şeklini değiştirmeye kararlı küresel bir şirketiz.