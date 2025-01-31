Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sudan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerden oluşan çevrimiçi bir veritabanından oluşur.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz. Roboflow, bilgisayarlı görüntü oluşturmayı kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım ürünleri yaratır. 250.000'den fazla geliştirici, görüntü verilerini yönetmek, veri kümelerine açıklama eklemek ve etiketlemek, ön işleme ve büyütmeleri uygulamak, açıklama dosyası formatlarını dönüştürmek, tek tıklamayla bilgisayarlı görme modelini eğitmek ve modelleri API aracılığıyla veya uç noktaya dağıtmak için Roboflow'u kullanıyor.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'lerini, SDK'larını ve az kodlu çözümleri kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur merkezli, küresel, tam kapsamlı bir iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla tutkulu teknoloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından desteklenen bu platform, etkileşimli ve son derece ilgi çekici müşteri deneyimi platformu aracılığıyla Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra dünya çapındaki start-up'lara da güç veriyor. 2017 yılında kurulan şirket, APAC, ABD ve Avrupa'da güçlü bir varlık kurarak Sağlık, Telekom, BFSI, Eğitim, Perakende ve E-ticaret dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir. Sektörde bir ilk olan EnableX.io, hem bulut hem de şirket içi CPaaS platformu olarak sunulmaktadır. Bu esnek dağıtım yeteneği, CPaaS'ı kendi markaları altında tamamen beyaz etiketli bir teklif olarak piyasaya sürmek isteyen Telekomünikasyon şirketleri ve hizmet sağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanır. Aynı zamanda düzenleme ve veri gizliliği gereklilikleri nedeniyle CPaaS'ın özel dağıtımını düşünen kuruluşların ve genel olarak geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını da karşılar. EnableX.io, işletmelere cihazlar ve platformlar arasında çok kanallı iletişim (Video, Ses, SMS ve Mesajlaşma) dağıtma olanağı sağlayan tam kapsamlı bir CPaaS hizmetidir. Bire bir sohbetlerden büyük ölçekli yayınlara kadar iletişimleri daha akıllı, esnek ve daha kişisel hale getirerek kuruluşların dijital dünyada önde kalmasına yardımcı oluyoruz.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, dünyadaki videoları düzenlemek için Gelişmiş Yapay Zeka geliştiren bir Video Arama şirketidir.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların veri kümeleri ve başarılı makine öğrenimi hatları oluşturmasına olanak sağlıyoruz. En iyi performansa sahip modeller oluşturmak için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veriler sunmanıza yardımcı olabilecek SuperAnnotate'in uzman ve profesyonelce yönetilen açıklama iş gücüyle ortak olun.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bilgisayarlı Görmeyi birleştiren lider bir Vizyon Yapay Zeka platformudur. Chooch'un ImageChat Generative AI'si, belirli görselleri veya eylemleri izlemek için anlık teknoloji video ve görüntü verilerini kullanarak sistematik olarak sorgulama yapabilir ve tespit edildiğinde daha fazla eylemi başlatmak için gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir. Chooch, perakende hırsızlığını tespit etmek, işyeri güvenliğini izlemek, silahları tespit etmek, kendi kendine ödemeyi izlemek, dijital varlık yönetimi ve daha fazlasını içeren birçok farklı uygulamada kullanılıyor.
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme süreçlerinden yararlanın, model kalitesini değerlendirin, modellerde ince ayar yapın ve daha fazlasının hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform. * Açıklama Ekleme - Özelleştirilebilir iş akışları ve kalite kontrol araçlarıyla her türlü görsel yöntemi verimli bir şekilde etiketleyin ve büyük ölçekli açıklama ekiplerini yönetin. * Aktif - Modellerinizi test edin, doğrulayın ve değerlendirin ve model performansını güçlendirmek için etiketleme için en değerli verileri yüzeyleyin, düzenleyin ve önceliklendirin. * Apollo - Üretim yapay zeka uygulamaları için özel ve temel modelleri uygun ölçekte eğitin, ince ayar yapın ve yönetin. * Hızlandırın - Ölçeklendirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı, özel etiketleme hizmetleri. RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King's College London, NHS, UHN, Kraliyet Donanması, Veo ve daha birçok küresel şirketteki öncü yapay zeka ekipleri Encord'a güveniyor.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mümkün olduğunca kullanışlı ve verimli hale getirmek, ikincisi ise eğitim ve öğretim için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktır. Derin sinir ağı modellerinin dağıtılması. Bu görevlerin her ikisini de aynı platformda gerçekleştirebilme yeteneği, görüntüleri etiketleyebilme ve ardından modelleri yinelemeli bir şekilde eğitip geliştirebilme avantajını sağlar. SentiSight.ai aşağıdakiler gibi güçlü özellikler sunar: * Görüntü etiketleme. * Akıllı etiketleme aracı. * Paylaşılan etiketleme projeleri ve zaman takibi. * Sınıflandırma modeli eğitimi. * Nesne algılama modeli eğitimi. * Çevrimiçi ve çevrimdışı modeller (30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur). *Önceden eğitilmiş modeller. * Görüntü Benzerliği araması.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kaliteli etiketli veriler üreten sektör lideri yapay zeka destekli etiketleme teknolojisiyle birleştiren yeni bir Vision AI ürünü olan Accelerated Annotation hakkında daha fazla bilgi edinin. Hasty platformu, ham görüntülerden ve videolardan üretime hazır modellere kadar ihtiyaç duyulan her şeyi sağlar.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad'leri ve akıllı telefonları dünyadaki en esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir saat ölçüm platformuna dönüştüren yüksek düzeyde yapılandırılabilir yazılım çözümleri sağlar. Hızlı, güvenilir ve doğru NoahFace, yüz tanıma, sıcaklık ve alkol taraması ve çok daha fazlası gibi modern özellikler sunar.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fazla captcha'ya yanıt verebilmektedir. Bu, otomasyonunuzun veya kazımanızın %99,99 çalışma süresine sahip olacağı anlamına gelir. Bütçeniz yüksekse captcha paketi satın alabilirsiniz. Piyasadaki en düşük fiyata, reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, resimden metne ve daha fazlasını içeren çeşitli çözümler alabilirsiniz. Bu hizmetle 0,1 saniye şimdiye kadar ölçülen en yavaş hızdır. CapSolver artık yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla müşterilere görüntü tanıma hizmetleri sağlıyor. Çalışmalarının amacı yapay zekayı daha fazla alanda kullanmak, teknoloji odaklı ortamlarda olanakları genişletmektir.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bunları yapay zeka yığınıyla çözerek, veri odaklı karar alma için zekanın kuruluş genelinde beslenmesini sağlayan, diğer nokta çözümlerinden farklı olarak değer sunar. Kullanıma hazır API'lerin, kodsuz ve az kodlu araçların bir kombinasyonuyla Vue.ai, pazarlama, ürün, iş ve teknoloji ekiplerinin gelir artışı, verimlilik ve maliyet azaltma konusunda büyük bir etki yaratmasına olanak tanır . Vue.ai şu anda Perakende, Finans, Sigorta, Lojistik ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Vue.ai, Ashwini Asokan ve Anand Chandrasekaran tarafından kurulan bir Mad Street Den markasıdır.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Gelişmiş Yüz Arama ve Tanıma API'si. Luxand.Cloud, yüz tanıma teknolojisinin ön saflarında yer almakta ve güvenliğin inovasyonla kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir gelecek yaratmaktadır. Hassasiyet ve gelişmişlik ile son teknoloji çözümlerimiz kimlik doğrulama ortamını yeniden tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş ve güçlendirilmiş bir deneyimin kilidini açan kusursuz erişim kontrolüyle dijital güvenliğinizi yükseltin. Dijital sınırınızı benzersiz bir güvenilirlikle koruma konusunda öncü olması için Luxand.Cloud'a güvenin. Dijital çağda güvenliğin sınırlarını yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın. Luxand.cloud şunları destekler: - Yüz algılama - Yüz tanıma - Yüz doğrulama - Duygu tanıma - Yüzdeki yer işareti algılama - Canlılık algılama - Yüz kırpma
Nyckel
nyckel.com
Nyckel, resim ve metin sınıflandırmasını herkes için kolaylaştırır. Yalnızca birkaç dakika içinde görselleri ve metinleri istediğiniz etiketleri kullanarak kategorilere ayıracak bir yapay zeka modeli oluşturabilirsiniz. Makine öğrenimi deneyimine gerek yok. Gardyn, Gust ve Square gibi müşteriler, manuel etiketleme görevlerini otomatikleştirmek, içeriği denetlemek, görüntüleri saniyeler içinde kategorilere ayırmak ve çok daha fazlası için Nyckel'i kullanıyor. Diğer sınıflandırma araçlarından farklı olarak Nyckel, makine öğrenimi geçmişi gerektirmez. Kendi sınıflandırıcınızı oluşturmak yalnızca birkaç dakika sürer. Basitçe etiket ekleyin, eğitim örneklerini yükleyin ve modelin eğitilmesi için 10-30 saniye bekleyin. Hazır olduğunuzda API, SDK veya Zapier aracılığıyla bağlanın. Nyckel'in hedefi, teknik deneyimi ne olursa olsun herkesin sınıflandırma modellerini birkaç dakika içinde oluşturmasını kolaylaştırmaktır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, sivilceler ve göz torbası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz derisinin özelliklerini analiz etmek için en son teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age, kurulum sürecini sorunsuz ve verimli hale getiren çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar. İster küçük bir butik mağaza, ister büyük ölçekli bir pazar yeri işletiyor olun, Face Age teknik gereksinimlerinize kusursuz bir şekilde uyum sağlar.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyonu teknolojisini kullanıyor: ödeme kuyruklarını ve kendi kendine tarayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor ve alışveriş yapanların alışverişlerine girip çıkmalarına olanak tanıyor. Zippin'in platformu, kalabalık mağazalarda bile en yüksek düzeyde doğruluk sağlamak için tepe kameraları aracılığıyla ürün ve müşteri takibinin yanı sıra akıllı raf sensörlerini de kullanıyor. Amazon ve SRI'da perakende teknolojisi, yapay zeka ve bilgisayarlı görüntü alanında derin geçmişe sahip sektör duayenleri tarafından kurulan Zippin'in genel merkezi San Francisco'dadır ve Maven Ventures ve Core Ventures Group tarafından desteklenmektedir.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Jeo-uzaysal Yazılımı, NV5'in bir parçasıdır. Farklı sektörlerdeki profesyonellerin her türlü veri ve görüntüye erişmesine, bunları analiz etmesine ve paylaşmasına yardımcı olan yazılım ürünleri yaratıyoruz. Çevrenizdeki Dünyayı Anlayın Günümüzde uzaktan algılanan veriler kritik kararlar almak, keşifler yapmak ve etrafımızdaki dünyayı daha iyi anlamak için kullanılıyor. Havadan ve uydu görüntülerinden LiDAR ve SAR gibi optik olmayan verilere kadar çeşitli veri türlerinin kullanılabilirliği ve kullanımı katlanarak artıyor. Bir coğrafi bölgenin daha eksiksiz bir resmini elde etmek için bağımsız olarak veya bir araya getirilerek kullanılsa da uzaktan algılama verileri, sektörler ve disiplinler arası profesyonelleri daha bilinçli karar almanın olduğu yeni bir çağa taşıyor. NV5 Geospatial, uzaktan algılanan verilerinizden ihtiyacınız olan bilgileri almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarının lider sağlayıcısıdır. Uzaktan algılanan görüntüleri ve verileri kullanarak doğru, bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojileri sunuyoruz. İster doğal bir felaketten kaynaklanan hasarın boyutunu belirlemeniz, ister güvenli bir askeri operasyon sağlamanız gerekiyorsa, ürünlerimiz size kritik öneme sahip mekansal farkındalık sağlar.
INTSIG
intsig.us
Sektör lideri bir Yapay Zeka ve Büyük Veri şirketi olarak INTSIG, dünya genelinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için birçok uygulama geliştirmiş ve çözümler formüle etmiştir. CamScanner ve CamCard adlı iki mobil uygulamasıyla ünlü INTSIG, dünya çapında 2,3 milyar insanın kalbini kazandı. INTSIG, en yeni veri yakalama ve çıkarma teknolojilerini daha fazla belge türüne uygulayarak artık kurumsal kullanıcılar için 5 ana ürün sunuyor: * Güçlü belge tarama yetenekleri sunan CamScanner API/SDK; * Kartvizitlerin toplu olarak tanınmasına ve şirkete ait CRM'lerle kusursuz entegrasyona olanak tanıyan CamCard API/SDK; * Kartvizit yönetimini kolaylaştıran ve ağ verimliliğini artıran bir SaaS ürünü olan CamCard Business; * Banka kartı tanıma için CamCheckout API/SDK'sı ve * Devlet tarafından verilen kimlik belgesi tanıma için CamID API/SDK. Firmalar bu ürünleri kolaylıkla kendi Uygulamalarına/Web/sistemlerine entegre edebilirler. INTSIG ayrıca her türden işletme için 5 ana çözüm sunmaktadır: * İşletmelerin müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olan eKYC çözümü; * Banka ekstreleri ve faturaların tablolarla tanınmasında üstün doğruluk sunan, manuel veri girişi ve hataları azaltan ve fatura işleme verimliliğini artıran Borç Hesapları Otomasyonu çözümü; * Dahili gider yönetimini optimize etmek ve fatura tahsilatı ve geri ödeme verimliliğini artırmak için Seyahat ve Gider çözümü; * Bankalarda, sigortada, menkul kıymet şirketlerinde, geleneksel imalatta ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan, karmaşık senaryolarda yapılandırılmış metin tanımanın etkisini iyileştirmeye yönelik model eğitimi için TextIn Studio ve * Fatura, satın alma siparişi, makbuz, sözleşme notu, tedarikçi beyanı, borç/alacak dekontunu yüksek doğrulukla tanımak için fatura yönetimi motoru
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
Partium
partium.io
Partium'un hikayesi 2020 yılında yedek parça arayan herkes için ışık hızında, anında ve güvenilir bir arama deneyimi yaratma fikriyle başladı. Teknisyenlerin ve parça katalogları ile web mağazalarının kullanıcılarının doğru parçayı aramak için sonsuz zaman harcama ihtiyacını azalttık. Bunun yerine kullanıcıların saniyeler içinde doğru yedek parçayı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bugün Partium her ay milyonlarca yedek parça araması gerçekleştiriyor ve dünya çapında sayısız teknisyenin işi bitirmek için doğru parçayı bulmasına yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, kullanıcılarına sınıfının en iyisi parça arama deneyimini sunmak ve onlara yedek parça aramak, onaylamak ve yedek parça sipariş etmek için hızlı ve rahat bir süreç sağlamak için Bakım, Satış Sonrası ve Servis ortamlarına Partium'u tanıtmaktadır. Partium'un yapay zekası mevcut yedek parça verilerinden yararlanır, ancak aynı zamanda kritik bilgileri ekleyerek verilerinizi zenginleştirebilir ve optimize edebilir. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL ve diğer birçok şirket, Partium'u müşterilerine yalnızca harika bir arama sağlamak için değil aynı zamanda alaka düzeyi, doğruluk ve kolaylık nedeniyle daha yüksek oranlarda dönüşüm sağlayan bir arama sağlamak için kullanıyor -kullanım. Müşterilerin doğru parçaları daha hızlı bulmasına ve mevcut parça verilerini optimize etmesine yardımcı oluyoruz. ABD, Kanada ve Avrupa'daki ofislerimizle yapay zekayla parça arama ve parça optimizasyonunun yapılma şeklini değiştirmeye kararlı küresel bir şirketiz.
ximilar
ximilar.com
Ximilar, işletmelerin yapay zeka ve Makine Öğrenimi ile görüntü verilerinden daha iyi faydalanmasına yardımcı olan bir yazılım şirketidir. Müşterilerimiz sağlık, yaşam bilimleri, e-ticaret, stok fotoğraf ajansları, ev dekorasyonu, moda, üretim, emlak ve otomotiv gibi çeşitli alanlardan şirketlerdir. Esas olarak bilgisayarla görme, görüntü tanıma ve görsel aramaya odaklanıyoruz. Kendi özel derin öğrenme Görsel Yapay Zeka modellerinizi oluşturmanız için bir bilgisayarlı görme platformu sağlıyoruz. Görüntü tanıma, nesne algılama ve daha birçok alanda profesyonel özel çözümler üretebiliyoruz. Çok geniş fotoğraf ve video koleksiyonları görsel benzerliğe göre aranabilir. Alışveriş yapanlar ürün bulma ve önerilerden yararlanabilir. Müşterilerimize içerik tanıma yoluyla verileri ön işleme konusunda yardımcı oluyoruz; doğru ürün kategorisini bulma, görsellere etiket atama, ürünleri fotoğraflarına göre eşleştirme, OCR ile görsellerdeki metni okuma veya görsellerdeki kusurları tespit etme. Bu sürecin otomasyonu genellikle önemli maliyet tasarrufu sağlar.
brighter AI
brighter.ai
Daha parlak yapay zeka, en son teknolojiye sahip derin öğrenme teknolojisine dayalı görüntü ve video anonimleştirme çözümleri sunar. Hassas Bulanıklaştırma ve Derin Doğal Anonimleştirme (DNAT) çözümlerimiz, yüzleri ve araç plakalarını düzeltir ve şirketlerin GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uymasına yardımcı olur. Gizlilik teknolojilerimizle, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin halka açık olarak kaydedilen kamera verilerini analiz ve yapay zeka için kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Müşterilerimiz sorumluluklarını ve ceza alma risklerini azaltır, ekiplerinin kapasitesini artırır, pazara sunma sürelerini iyileştirir ve yeniliği teşvik eder. brighter AI, 2017 yılında Alman otomotiv tedarikçisi HELLA'nın yan ürünü olarak kuruldu. Nvidia, 2019'da daha parlak yapay zekayı "Avrupa'nın En İyi Yapay Zeka Girişimi" olarak adlandırdı ve 2020'de daha parlak yapay zeka, Handelsblatt & McKinsey'den "The Spark - Alman Dijital Ödülü"nü kazandı.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight, görüntü altyazısı oluşturma ve anlamada küresel bir liderdir. Amacımız dünya çapındaki insanlara ve şirketlere en üstün ve en son teknolojiye sahip çözümü sunmaktır. CloudSight'ın çığır açan iki tüketici uygulaması vardır: Dünyanın ilk başarılı mobil görsel arama motoru olan CamFind, "Fiziksel Dünyada Arama" yapmanıza ve yalnızca mobil cihazınızdan fotoğraf çekerek herhangi bir şey hakkında bilgi bulmanıza olanak tanır; ve nesnelerin fotoğrafını çekmek ve bunları kullanıcı için yüksek sesle tanımlamak için mobil cihazın kamerasını ve VoiceOver'ı kullanan, kör ve görme engellilere yönelik bir uygulama olan TapTapSee. Ayrıca geliştiriciler, CloudSight API aracılığıyla Fortune 500 şirketleri ve büyük perakendecilerin kullanımına sunulan teknolojinin aynısından yararlanabilir. CloudSight Inc. 2012 yılında kurulmuştur ve merkezi Los Angeles, Kaliforniya'da bulunmaktadır.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iyi kararları daha hızlı almasına yardımcı olan ortak bir saha görünümü oluştururken ekiplere rehberlik edin, uygulamaları iyileştirin ve satışları artırın. Performansı gerçek zamanlı olarak yönlendiren, takip eden ve geliştiren saha yürütme uygulaması olan GoSpotCheck by FORM ile daha fazla satış yapın.
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma, Optik Karakter Tanıma ve diğer birçok API uç noktasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™, geleneksel sıkıştırma ve dağıtıma en gelişmiş yapay zeka destekli alternatiftir; çevrimiçi markalar için en üst kalitede medya deneyimi sağlayan kodsuz bir platformdur. SpeedSize nörobilim destekli yapay zeka, insan beyninin algılayamadığı verileri ortadan kaldırmak için görüntülerinizi ve videolarınızı analiz eder, ardından bunları aynı kalitede ancak daha küçük boyutta yeniden oluşturur ve her web sitesi ziyaretçisi için en uygun dosyayı sunar. Web sitenizin ürün sunumunu, web sitenizi yavaşlatmadan 4k kaliteli görüntülere ve otomatik oynatılan videolara yükseltin.
Blitline
blitline.com
Blitline, CMS/DAM sistemine sahip olan ve uygulamaları ve web siteleri için geniş ölçekte güvenli çok formatlı dosya işlemeye ihtiyaç duyan yazılım ve medya şirketleri için en uygun fiyatlı SaaS çözümüdür.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi olarak biz, dönüştürücü sonuçlara odaklanan çeşitli yenilikçilerden oluşan bir ekibiz ve işletmeleri akıl almaz bir Dijital geleceğe taşıyabildiğimiz için son derece heyecanlıyız. Vizyon Yapay Zekanın Yapay Zekanın Geleceğinin temel taşı olacağına inanıyoruz. Kognitif paketlerimizin ilki AIVI (Yapay Zeka Vizyonu), Vizyon Zekasının gücünü Üretim, Perakende, Sağlık ve Gözetim dahil olmak üzere çeşitli iş sektörlerine getirmeye yardımcı olan özel bir platformdur. AIVI, karmaşık uzamsal hesaplamaya, makine öğrenimine, örüntü tanımaya, anormallik tespitine ve bilgisayar görüşüne dayanır ve gerçek yaşam ortamlarında sahada kanıtlanmıştır. Platform bugün 150'den fazla sektöre özel modeli barındırıyor, 10.000'den fazla kameraya güç veriyor ve minimum yatırımla işletmeler genelinde 6 milyon ABD doları gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Büyük ölçekli çözümleri hızla geliştirmek, dağıtmak ve işletmek için kanıtlanmış yeteneklere ve kendi araç ve metodolojilerimize sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş yapay zeka uzmanlarından oluşan ağımızın kolektif bilgeliği ve uzmanlığı, inovasyonumuzu ve dijital uygulamalar için kritik öneme sahip yazılım geliştirme sürecimizi yönlendiriyor. Sahip olduğumuz bilişsel teknolojiler ve mühendislik becerilerinin ötesinde, tüm paydaşlara katlanarak büyümeyi getirecek şeyin mükemmellik tutkumuz ve problem çözme tutkumuz olduğuna kesinlikle inanıyoruz.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe, AI modellerini kodsuz olarak eğitmek, oluşturmak ve entegre etmek için kullanımı kolay bir platform sağlayarak yapay zekayı her kuruluş için erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. DeepLobe, işletmelerin Bilgisayarla Görme ve Metin Analitiği görevleri için yapay zeka modelleri oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyarak, şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin potansiyel avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Kodsuz çözümlere odaklanan DeepLobe, yapay zekaya erişimi demokratikleştirerek her boyuttaki ve geçmişe sahip kuruluşların bu dönüştürücü teknolojileri kullanmasını mümkün kılıyor.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square, kapsamlı veri kümeleriyle bilgisayarlı görüntü hattını açıklama, eğitim ve otomatikleştirmek için tasarlanmış SaaS tabanlı bir platformdur. * Geliştirilmiş Makine Öğrenimi Modeli Doğruluğu: DigitSquare veri açıklaması, hassas veri etiketlemeyi sağlayarak eğitim sırasındaki hataları ve önyargıları azaltır. Aynı zamanda çeşitli öğrenme örneklerini teşvik ederek gerçek dünyadaki tahmin doğruluğunu artırır. * Daha İyi Veri Anlayışı: DigitSquare AI destekli görüntü etiketleme, veri bağlamını kavramaya, kalıpları tespit etmeye ve etiketli örnekler aracılığıyla ML modeli doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak değerli içgörüler ve bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır. * Verimliliği Artırma: Veri açıklama platformu, görüntü, dil ve video tanıma gibi işlemleri otomatikleştirerek zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlar. Aynı zamanda doğru tahminler için makine öğrenimi modellerini eğiterek sektörler genelinde üretkenliği artırır. * İşbirliğini Hızlandırın: DigitSquare veri açıklama aracı, görevleri açıklayıcılar arasında dağıtarak ML modellerini ölçeklendirir ve etiketleme süresini azaltır. Ayrıca çeşitli veri kümeleriyle performansı ve genellemeyi artırır.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI, dünyanın en büyük markalarının ve perakendecilerinin güvenilir ortağıdır ve birleşik vizyon platformumuzla "Basit Anlamlı Video" sunar. Çok konumlu işletmeler için özel olarak tasarlanmış, Apple M1 ve Generative AI tarafından desteklenen paketimiz, VMS ve hırsız alarmlarından perakende içgörülerine, raf envanter yönetimine ve öncü otomatik ödeme dolandırıcılık tespitine kadar üst düzey uygulamaları içerir. Bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlarda başarılı olmak üzere tasarlanan küresel varlığımız ve güçlü patent portföyümüz, kuruluşların eyleme dönüştürülebilir zeka için video verilerinden yararlanma şeklini dönüştürme kararlılığımızın altını çiziyor.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo'nun Kendin Yap Araştırma ve Geri Bildirim Toplama platformu, müşterilerin tüm dijital içerikler için doğru kararları almasına yardımcı olmak amacıyla davranışsal ve duygusal içgörüleri kullanır. Danışmanlık hizmetlerimiz ve panellerimizle birlikte, müşterilerimizin geleneksel müşteri veri analitiğinin ötesine geçmesine ve tüm dijital içeriğin etkinliğini ve etkisini anlamak için müşterilerin kalplerine ve zihinlerine girmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerin web, mobil, sosyal medya, TV vb. herhangi bir kanalda reklamlar, uygulamalar, medya akışı içeriği ve benzerleri gibi daha amaca yönelik dijital içerik oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Marka, mesajlaşma, ve zorlukları deneyimleyin. Bilinçdışı (dikkat ve duygu) ve belirtilen (anket) yanıtları birleştirmeye yönelik yeni yöntemimiz, müşterilerin tüm dijital içeriğin etkinliğini çok hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Niteliksel araştırmayı müşterilerin cihazlarında geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde mümkün kılmak için yapay zekadan yararlanıyoruz. Müşterilerin ve müşterilerinin herhangi bir şeyi indirmesine, yüklemesine veya bakımını yapmasına gerek kalmadan. Emozo'nun SaaS platformu yinelemeli tasarım-geliştirme süreçlerini destekler ve müşteriler ve onların müşterileri için tamamen güvenli veri koruması sunar.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çizelgeleri ve analizler oluşturun. Yüzler, + görselleri içe aktarma + videoları içe aktarma + web araması (FB, LinkedIn, Instagram) + klasörleri içe aktarma + web kamerası ve IP kameralar + IOT ve güvenlik kameraları yoluyla çıkarılabilir. + USB anahtarları ve Harici Cihazlar FaceMRI, görüntülerden ve videolardan analizlerin kilidini açmak için yüz tanımanın gücünden yararlanıyor. Kullanıcılar uygulamayı Mac veya PC'lerine indirebilir ve resim ve videoları içe aktarabilir. Videolardan ve görsellerden yüzleri ve kişileri çıkaracak, kullanıcılar müşterilere yüz ekleyebilecek ve özel raporlar oluşturabilecek. Ayrıca personelimiz videolardan yaş, cinsiyet ve ırka dayalı demografik grafikler oluşturabilir ve müşterilerinizin kim olduğunu görebilir. FaceMRI ayrıca kişi arama teknolojisine sahiptir, böylece kullanıcılar özel raporlar oluşturabilir. Çalışanlar Zoom görüşmesine katılımı, şirket görüşmesinde kimlerin bulunduğunu ve kimlerin kayıp olduğunu takip edebilir. Personel, işletmenize kimlerin girdiğini takip etmek için web kameralarına, güvenlik kameralarına ve IoT kameralarına bağlanabilir. FaceMRI, kullanıcıların işletmenize kimlerin girdiğini izleyebilmeleri için video akışlarından kişisel raporlar oluşturur.
Hive
thehive.ai
Hive, içeriği anlamak, aramak ve oluşturmak için bulut tabanlı yapay zeka çözümlerinin lider sağlayıcısıdır ve dünyanın en büyük ve en yenilikçi yüzlerce kuruluşu tarafından güvenilmektedir. Şirket, her ay milyarlarca müşteri API isteğine yanıt veren, sınıfının en iyisi, önceden eğitilmiş yapay zeka modellerinden oluşan bir portföyle geliştiricilere güç veriyor. Hive ayrıca, derin öğrenme ve üretken yapay zeka ile kritik iş ihtiyaçlarına yönelik çığır açan uygulamaların kilidini açan, özel yapay zeka modelleri ve veri kümeleriyle desteklenen anahtar teslim yazılımlar da sunuyor. Hive'ın teknolojisi toplu olarak platform bütünlüğü/içerik denetimi (yapay zeka tarafından oluşturulan içerik algılama dahil), marka koruması, sponsorluk ölçümü, bağlama dayalı reklam hedefleme ve daha fazlasına yönelik yaklaşımları dönüştürüyor. Hive, aralarında General Catalyst, 8VC, Tomales Bay Capital ve Glynn Capital'in de bulunduğu önde gelen yatırımcılardan 120 milyon doların üzerinde bağış topladı. Nisan 2021'de Hive, 2 milyar dolarlık değerlemeyle 50 milyon dolarlık D Serisi'ni duyurdu. San Francisco merkezli şirketin, veri etiketleme operasyonlarını destekleyen 5 milyondan fazla küresel katılımcıdan oluşan dağıtılmış bir iş gücüne ek olarak, dünya çapında 200'den fazla tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu anda (Ekim 2017 itibarıyla) dünya çapında 11.500'den fazla geliştirici ve 220'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır ve Dünya Haber ve Medyada Küresel Şampiyon olan HM The King of Spain tarafından Güney Zirvesi '15'te En İyi Teknoloji Satıcısı gibi dünya çapında çok sayıda ödül ve tanınma almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından Zirve Ödülleri '16 ve IDC tarafından Görüntü Analitiğinde Global Yenilikçi '16 ve diğerleri. Hizmet alanı olarak görüntü etiketlemede öncü ve küresel yenilikçi olan şirket, 2011'den bu yana bulut API'sini ve 2013'ten bu yana da amiral gemisi olan otomatik etiketleme ve otomatik sınıflandırma teknolojilerini işletiyor. Imagga, görüntü tanıma teknolojisinin yanı sıra, geliştiricilerin ve işletmelerin görüntüleri anlayan uygulamalar ve çözümler oluşturmasına olanak tanıyan otomatik görüntü tanıma, etiketleme ve sınıflandırma için bulut tabanlı API'lerden oluşan bir platform sağlar. Gerektiğinde teknoloji şirket içi kurulum olarak da teslim edilebilir. Imagga'nın görüntü tanıma teknolojisi, görüntülere anahtar kelimeler ve/veya alana özgü kategoriler atama sürecini tamamen otomatikleştirir. Çözüm yatay olarak ölçeklenebilir ve analiz edilmesi ve açıklama eklenmesi gereken her türlü görüntü yükünü işleyebilir. Özel eğitim ve/veya geri bildirim döngüsüyle müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Bulutta veya şirket içinde entegrasyonu çok kolay bir API ile sarılmış olduğundan, birkaç saat içinde üretime geçebilir.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. Müşteriler arasında Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, Disney ve Savunma Bakanlığı bulunmaktadır.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI'nin yapay zeka platformu OMNICOMMERCE, e-ticaret perakendecilerine görsel arama/keşif ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerine dayalı sezgisel bir alışveriş deneyimi sunma gücü veriyor. Ürün eşleşmelerini bulmak için alıcıların mobil cihazlarındaki ilham verici resimleri kullanın ve bunları web sitenize yükleyin. Başka bir mağazada alışveriş yaparken ya da sokakta yürürken sosyal medyada aşık oldukları şeyi satın almalarına izin verin. eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE gibi e-ticaret şirketleri ve çok daha fazlası, alışveriş yapanlara yönelik ürün keşiflerini desteklemek için OMNICOMMERCE'a güveniyor. 2021 Küresel Hızlı Başlangıç (AWS iş ortağı ağı) 2020 Perakende Yapay Zekasında En İyi Kullanım Örneği (NVIDIA) 2020 Yeni Deneyim için İnovasyon (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs, bilgisayarlı görüntü ve yapay zekayı uç noktalara taşıyarak görüntü tabanlı AIoT sensörlerini ve çözümlerini güçlendiriyor ve dünya çapındaki şirketlerin ölçeklenebilir görüntü tabanlı çözümler geliştirmesine yardımcı oluyor. Irida Labs, bilgisayarlı görü ve derin öğrenmeyi kullanarak AIoT için optimize edilmiş yerleşik görüntü yazılımı sağlayarak sınırlayıcı kutuları gerçek dünya görüş uygulamalarına dönüştürüyor. Irida Labs'ın uçtan uca yapay zeka yazılımı ve hizmet platformu PerCV.ai, geniş bir yelpazede insanlar, araç ve nesne algılama, tanımlama, izleme ve 3D poz tahmini için ölçeklenebilir görüntü çözümleri sağlayarak sayısız bilgisayarlı görüntü ve yapay zeka uygulamasının kilidini açıyor Endüstri 4.0, Akıllı Şehirler ve Mekanlar ve Perakende gibi pazarların Gömülü bilgisayarlı görüntü donanımı ve yazılımı, yapay zeka ve makine öğrenimi, görüntü sistemleri tasarımı ve optik konularında 10 yılı aşkın alanlar arası mühendislik uzmanlığımızdan yararlanarak, sistem tasarımından kullanıma hazır hale kadar Vision-AI ürün yaşam döngüsü boyunca destek sağlıyoruz. cihazdaki Vision AI'yi kullanın. Irida Labs'ın tescilli, en son teknolojisi, gömülü görüntü ve makine öğrenimi alanındaki USPTO patentlerine dayanmaktadır. Irida Labs'in HikVision, Intel, Analog Devices, Qualcomm, Arrow, ARM gibi dünya çapındaki liderlerle kurduğu güçlü ortaklıklar sayesinde Irida Labs, en zorlu bilgisayarlı görüntü uygulamalarını bile bütünsel olarak destekleyebilen bir ekosistem oluşturdu. Irida Labs'ın hızla büyüyen ekibi Avrupa ve Yunanistan'da yerleşikken, Irida Labs'ın küresel faaliyet alanı Kuzey ve Orta Avrupa'dan Kuzey Amerika ve Asya'ya kadar uzanıyor.
Picture to Text
picturetotext.info
Görüntüden metne dönüştürücüleri, görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürmeyi basit ve verimli hale getirir. Taranmış belgeleriniz, el yazısıyla yazılmış notlarınız veya başka herhangi bir görsel içeriğiniz olsun, araçları her şeyi kolaylıkla halleder. Çeşitli görüntü türlerinden güvenilir metin çıkarma özelliğiyle yüksek doğruluğun keyfini çıkarın. Kullanıcı dostu arayüzü herkesin sorunsuzca kullanabilmesini sağlar. Ayrıca birden fazla dili desteklerler, böylece çeşitli dillerdeki metinleri sorunsuz bir şekilde işleyebilirsiniz. Öne çıkan özelliklerden biri, büyük miktarda veriyi işlerken size zaman kazandıran toplu görseller gönderebilme yeteneğidir. Ayrıca birden fazla görüntü formatını da destekleyerek her türlü proje için çok yönlü hale getirirler. Hepsinden iyisi, araçlarının kullanımı tamamen ücretsizdir. Fotoğraftan Metne dönüştürücüyle şunları yapabilirsiniz: * Görüntüleri zahmetsizce metne dönüştürerek zamandan tasarruf edin * Hızlı ve doğru sonuçlarla verimliliği artırın * Kullanımı kolay bir araçla iş akışınızı basitleştirin Son derece doğru, çok dilli ve çok yönlü Resimden metne dönüştürücümüzle görsel içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Relu
relu.eu
Relu, 3D tıbbi görüntüleri otomatik olarak Sanal Hastaya dönüştürmek için bir AI yazılım bileşeni oluşturan bir yazılım şirketidir. Bu teknolojiyi mevcut dental iş akışınıza/yazılımınıza entegre etmeyi kolaylaştırmaya odaklanıyoruz.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com, saha personelinin metin ve görüntüler için yapay zekadan yararlanarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ölçeklenebilir, kullanımı kolay bir hizmettir. Bu, daha iyi olay raporlama ve yönetimine, proje yürütme süreçlerinde daha hızlı geri dönüşe yol açar ve operasyonel verimliliği büyük ölçüde artırır.
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