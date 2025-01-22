Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya kendini adamıştır. Misyonumuza ulaşmak için insanlığın tüm yelpazesini oluşturan birçok farklı bakış açısını, sesi ve deneyimi kapsamalı ve bunlara değer vermeliyiz. Çeşitlilik, eşitlik ve katılıma yönelik yatırımlarımız devam ediyor, çok çeşitli girişimlerle yürütülüyor ve liderlik tarafından destekleniyor ve destekleniyor. OpenAI olarak, yapay zekanın insanların büyük küresel zorlukları çözmelerine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve yapay zekanın olumlu yönlerinin geniş çapta paylaşılmasını istiyoruz.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz. Roboflow, bilgisayarlı görüntü oluşturmayı kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım ürünleri yaratır. 250.000'den fazla geliştirici, görüntü verilerini yönetmek, veri kümelerine açıklama eklemek ve etiketlemek, ön işleme ve büyütmeleri uygulamak, açıklama dosyası formatlarını dönüştürmek, tek tıklamayla bilgisayarlı görme modelini eğitmek ve modelleri API aracılığıyla veya uç noktaya dağıtmak için Roboflow'u kullanıyor.
Jammable
jammable.com
Topluluk tarafından yüklenen yüzlerce yapay zeka ses modelinin artık yaratıcı kullanıma hazır olmasıyla, Jammable ile yapay zekayı kullanarak saniyeler içinde yapay zeka cover'ları oluşturun!
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI, metinden konuşmaya ve konuşmadan konuşmaya sentez kullanarak yüksek kaliteli yapay zeka tarafından oluşturulan ses içeriği üreten tescilli Derin Öğrenme modellerini kullanarak özel yapay zeka sesleri oluşturur. Çok dilli yerelleştirme aracımız Localize'e benzer, metni çevirir ve AI sesinizi 100'e kadar dile dönüştürebilir. Benzer Doldurma, mevcut konuşmayı klonlanmış yapay zeka sesinizle değiştirmenize olanak tanıyan üretken dolgu (ses içi boyama) özelliğimizdir. Doldurma, programatik sesli reklamları, dinamik akışlı reklam eklemeyi (SAI), sesli asistanları ve daha fazlasını revize etmek için kullanılabilir. Ses yapay zekamızın Netflix'in Emmy adayı Andy Warhol Günlükleri'ne yaptığı katkı nedeniyle yakın zamanda 'Ses Teknolojisinin En İyi Kullanımı' dalında 2023 Webby Ödülü'nü kazandık. Netflix'in yanı sıra Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures ve daha fazlasıyla iş ortaklığı yapıyoruz.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların veri kümeleri ve başarılı makine öğrenimi hatları oluşturmasına olanak sağlıyoruz. En iyi performansa sahip modeller oluşturmak için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veriler sunmanıza yardımcı olabilecek SuperAnnotate'in uzman ve profesyonelce yönetilen açıklama iş gücüyle ortak olun.
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger, otomatik noktalama işaretleri, otomatik kaydetme, zaman damgaları, metin içi düzenleme yeteneği, ses dosyalarının transkripsiyonunu, dışa aktarma seçeneklerini ve daha fazlasını içeren web tabanlı bir konuşma tanıma ve ses çeviri yazılımıdır. * Speechlogger, otomatik noktalama işaretleri, konuşmacı tanımlama ve duygu analizi gibi ek özelliklere sahip, konuşmaların, toplantıların veya etkinliklerin otomatik olarak canlı altyazılanması ve çevrilmesi için tasarlanmış bir araçtır. * İncelemeciler, Speechlogger'ın gürültülü arka planlarda bile konuşmayı doğru bir şekilde yazıya dönüştürme yeteneğini, kullanıcı dostu tasarımını ve otomatik noktalama işaretleri, konuşmacı tanımlama ve duygu analizi gibi benzersiz özelliklerini takdir ediyor ve bunları bazı ücretli yazıya dönüştürme araçlarından daha üstün buluyorlar. * Kullanıcılar, ücretsiz sürümde performansı etkileyen reklamlar, çeviride ara sıra hatalar, daha az yaygın aksanları yazıya dökerken daha az doğruluk, ses özellikli kontrollerin eksikliği ve duygu analizi ve konu modelleme araçlarında yanlış yorumlamalar gibi sorunlarla karşılaştı.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çizelgeleri ve analizler oluşturun. Yüzler, + görselleri içe aktarma + videoları içe aktarma + web araması (FB, LinkedIn, Instagram) + klasörleri içe aktarma + web kamerası ve IP kameralar + IOT ve güvenlik kameraları yoluyla çıkarılabilir. + USB anahtarları ve Harici Cihazlar FaceMRI, görüntülerden ve videolardan analizlerin kilidini açmak için yüz tanımanın gücünden yararlanıyor. Kullanıcılar uygulamayı Mac veya PC'lerine indirebilir ve resim ve videoları içe aktarabilir. Videolardan ve görsellerden yüzleri ve kişileri çıkaracak, kullanıcılar müşterilere yüz ekleyebilecek ve özel raporlar oluşturabilecek. Ayrıca personelimiz videolardan yaş, cinsiyet ve ırka dayalı demografik grafikler oluşturabilir ve müşterilerinizin kim olduğunu görebilir. FaceMRI ayrıca kişi arama teknolojisine sahiptir, böylece kullanıcılar özel raporlar oluşturabilir. Çalışanlar Zoom görüşmesine katılımı, şirket görüşmesinde kimlerin bulunduğunu ve kimlerin kayıp olduğunu takip edebilir. Personel, işletmenize kimlerin girdiğini takip etmek için web kameralarına, güvenlik kameralarına ve IoT kameralarına bağlanabilir. FaceMRI, kullanıcıların işletmenize kimlerin girdiğini izleyebilmeleri için video akışlarından kişisel raporlar oluşturur.
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları yazıya dökmenin yanı sıra, otomatik toplantı notları oluşturmak için Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi önde gelen video konferans platformlarıyla entegre olur. Ayrıca kullanıcıların kesintisiz işbirliği için transkriptleri gözden geçirmesine, arama yapmasına, düzenlemesine, dışa aktarmasına ve ekip üyeleriyle paylaşmasına olanak tanır. Notta, her konuşmanın değerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şablonlarımız, ekiplerin tasarım veya düzenleme becerisine gerek kalmadan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca hızlı işleme ve üst düzey güvenlik özellikleriyle Hour One, kurumsal talepler için tasarlanmış birinci sınıf içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren işler artık yalnızca birkaç dakika sürüyor ve daha yüksek etkileşim sağlıyor... Hour One ile daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretin. * HourOne, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumları oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, aralarından seçim yapılabilecek ses ve karakter aralığını, hızlı işlem ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, robotik metin-konuş özelliği, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için öğrenme eğrisi, sınırlı markalama yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların bulunmaması gibi sorunlarla karşılaştı.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki konuşmayı doğru bir şekilde anlamak ve metne dönüştürmek için dünya çapında Speechmatics'i kullanıyor. İşletmeler, bu transkriptleri en yeni yapay zeka destekli konuşma yetenekleriyle birleştirerek özetler, konular, görüşler, bölümler, çeviriler ve daha fazlasını kullanan ürünler geliştirir. Speechmatics dünya çapında her ay 50 dilde 300 yıldan fazla transkripsiyon işlemi gerçekleştiriyor. Konuşma tanımada makine öğrenimine öncülük eden sinir ağları, akustiği, dilleri, lehçeleri, birden fazla konuşmacıyı, noktalama işaretlerini, büyük harf kullanımını, bağlamı ve örtülü anlamları dikkate alır. Speechmatics'in merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olup New York ofisi de bulunmaktadır. Speechmatics tescilli bir ticari markadır.
Altered
altered.ai
Altered, birden fazla Voice AI teknolojisini, podcaster'lar, video oyun stüdyoları ve e-Öğrenim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için yüksek kaliteli ses içeriği üretimi için kullanıcı dostu bir uygulamaya entegre eden yeni nesil bir ses düzenleyicidir.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kısa ve bilgilendirici bir özete dönüştüren yapay zeka destekli aracımızın gücünü deneyimleyin.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, bireysel görüşmelerden ekip toplantılarına ve çağrı merkezlerine kadar çeşitli ortamlarda net ve kaliteli iletişim sağlar. Krisp, gürültü engellemenin yanı sıra, erişilebilirliği artıran ve kayıtların korunmasına yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları da sunuyor. Ayrıca, kısa ve öz toplantı notları ve özetleri oluşturma yeteneğine sahip olup etkin bir şekilde yapay zeka toplantı asistanı olarak hizmet vermektedir. Dikkate değer bir diğer özellik ise Krisp'in tüm iletişim uygulamalarında sanal toplantıları otomatik olarak kaydeden toplantı kaydetme işlevidir. Özellikle çağrı merkezi ortamları için Krisp, daha net iletişim için temsilcilerin aksanlarını müşterilerin yerel aksanıyla eşleşecek şekilde gerçek zamanlı olarak dönüştüren bir Yapay Zeka Aksan Yerelleştirme özelliği sunuyor. Ayrıca temsilci ve müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde yazıya geçirir. Uygulamanın hizmetleri, geliştiriciler için sağlanan SDK kullanılarak çeşitli ürünlere entegre edilebilir. Çok işlevli bir yapay zeka aracı olan Krisp, bireyler, serbest çalışanlar, hibrit çalışma ekipleri, satış ekipleri, profesyonel hizmetler ve çağrı merkezleri dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo tıp uzmanları için dikteyi yeniden keşfediyor. İster veterinerlik ister tıbbi tıp sektöründe olun, Talkatoo sizin için konuşmayı metne dönüştürme yazılım çözümüdür. Talkatoo hem Windows hem de Mac ile uyumludur, yazabileceğiniz her alanda çalışır (PIM'ler ve EHR'ler dahil) ve kullanımı çok kolaydır. * Talkatoo, klinik kullanımlar için tasarlanmış, özel sözcükler ve tıbbi terimler de dahil olmak üzere konuşmayı metne dönüştürmeye odaklanan bir masaüstü dikte çözümüdür. * Hakemler, Talkatoo'nun, karmaşık tıbbi terimler de dahil olmak üzere, konuşmayı doğru bir şekilde metne dönüştürme yeteneğini ve tıbbi kayıtların oluşturulmasında verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan kullanıcı dostu arayüzünü takdir ediyor. * İncelemeyi yapanlar, Talkatoo'nun çok sayıda talimatı işlerken yavaş olabileceğini, belirli, daha az yaygın olan terimleri tanımakta ara sıra zorluk yaşadığını ve müşteri destek yanıtının gecikebileceğini belirtti.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihallere karşı koruma sağlar. * AI Ses Dedektörü, özellikle iş amaçlı kullanım durumları için bilgisayar tarafından oluşturulan sesler ile gerçek insan sesleri arasında ayrım yapmak üzere tasarlanmış, müşteri hizmetleri etkileşimlerinde içerik özgünlüğü ve güvenilir raporlama sağlayan bir araçtır. * İncelemeyi yapanlar, yazılımın ses manipülasyonuna ve ses dolandırıcılığına karşı koruma uygulamasını, kullanım kolaylığını, hızlı işlemesini ve çok çeşitli ses dosyası formatlarını herhangi bir sorun olmadan sorunsuz bir şekilde işleme yeteneğini takdir ediyor. * Kullanıcılar, sistemin ses dosyalarının en az 8 saniye uzunluğunda olmasını ve arka planda müzik içermemesini gerektirmesi, gerçek seslerin zaman zaman yanlış bir şekilde sahte olarak tanımlanması ve bunun tersi ve sınırlı yazılım entegrasyon yetenekleri gibi sınırlamalardan bahsetti.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, dünyadaki videoları düzenlemek için Gelişmiş Yapay Zeka geliştiren bir Video Arama şirketidir.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme süreçlerinden yararlanın, model kalitesini değerlendirin, modellerde ince ayar yapın ve daha fazlasının hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform. * Açıklama Ekleme - Özelleştirilebilir iş akışları ve kalite kontrol araçlarıyla her türlü görsel yöntemi verimli bir şekilde etiketleyin ve büyük ölçekli açıklama ekiplerini yönetin. * Aktif - Modellerinizi test edin, doğrulayın ve değerlendirin ve model performansını güçlendirmek için etiketleme için en değerli verileri yüzeyleyin, düzenleyin ve önceliklendirin. * Apollo - Üretim yapay zeka uygulamaları için özel ve temel modelleri uygun ölçekte eğitin, ince ayar yapın ve yönetin. * Hızlandırın - Ölçeklendirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı, özel etiketleme hizmetleri. RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King's College London, NHS, UHN, Kraliyet Donanması, Veo ve daha birçok küresel şirketteki öncü yapay zeka ekipleri Encord'a güveniyor.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kaliteli etiketli veriler üreten sektör lideri yapay zeka destekli etiketleme teknolojisiyle birleştiren yeni bir Vision AI ürünü olan Accelerated Annotation hakkında daha fazla bilgi edinin. Hasty platformu, ham görüntülerden ve videolardan üretime hazır modellere kadar ihtiyaç duyulan her şeyi sağlar.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Jeo-uzaysal Yazılımı, NV5'in bir parçasıdır. Farklı sektörlerdeki profesyonellerin her türlü veri ve görüntüye erişmesine, bunları analiz etmesine ve paylaşmasına yardımcı olan yazılım ürünleri yaratıyoruz. Çevrenizdeki Dünyayı Anlayın Günümüzde uzaktan algılanan veriler kritik kararlar almak, keşifler yapmak ve etrafımızdaki dünyayı daha iyi anlamak için kullanılıyor. Havadan ve uydu görüntülerinden LiDAR ve SAR gibi optik olmayan verilere kadar çeşitli veri türlerinin kullanılabilirliği ve kullanımı katlanarak artıyor. Bir coğrafi bölgenin daha eksiksiz bir resmini elde etmek için bağımsız olarak veya bir araya getirilerek kullanılsa da uzaktan algılama verileri, sektörler ve disiplinler arası profesyonelleri daha bilinçli karar almanın olduğu yeni bir çağa taşıyor. NV5 Geospatial, uzaktan algılanan verilerinizden ihtiyacınız olan bilgileri almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarının lider sağlayıcısıdır. Uzaktan algılanan görüntüleri ve verileri kullanarak doğru, bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojileri sunuyoruz. İster doğal bir felaketten kaynaklanan hasarın boyutunu belirlemeniz, ister güvenli bir askeri operasyon sağlamanız gerekiyorsa, ürünlerimiz size kritik öneme sahip mekansal farkındalık sağlar.
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma, Optik Karakter Tanıma ve diğer birçok API uç noktasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Picture to Text
picturetotext.info
Görüntüden metne dönüştürücüleri, görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürmeyi basit ve verimli hale getirir. Taranmış belgeleriniz, el yazısıyla yazılmış notlarınız veya başka herhangi bir görsel içeriğiniz olsun, araçları her şeyi kolaylıkla halleder. Çeşitli görüntü türlerinden güvenilir metin çıkarma özelliğiyle yüksek doğruluğun keyfini çıkarın. Kullanıcı dostu arayüzü herkesin sorunsuzca kullanabilmesini sağlar. Ayrıca birden fazla dili desteklerler, böylece çeşitli dillerdeki metinleri sorunsuz bir şekilde işleyebilirsiniz. Öne çıkan özelliklerden biri, büyük miktarda veriyi işlerken size zaman kazandıran toplu görseller gönderebilme yeteneğidir. Ayrıca birden fazla görüntü formatını da destekleyerek her türlü proje için çok yönlü hale getirirler. Hepsinden iyisi, araçlarının kullanımı tamamen ücretsizdir. Fotoğraftan Metne dönüştürücüyle şunları yapabilirsiniz: * Görüntüleri zahmetsizce metne dönüştürerek zamandan tasarruf edin * Hızlı ve doğru sonuçlarla verimliliği artırın * Kullanımı kolay bir araçla iş akışınızı basitleştirin Son derece doğru, çok dilli ve çok yönlü Resimden metne dönüştürücümüzle görsel içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram, insan dilini anlama misyonuna sahip temel bir yapay zeka şirketidir. Tüm geliştiricilere, yalnızca bir API çağrısıyla en gelişmiş konuşma yapay zekası transkripsiyonuna ve anlaşılmasına erişme olanağı sağlıyoruz. Modellerimiz özetleme, duygu analizi ve konu tespiti gibi bağlamsal özelliklerin yanı sıra en hızlı, en doğru transkripsiyonu sunar. Bunun ötesinde geliştiriciler şunları yapabilir: * Canlı akışı veya önceden kaydedilmiş sesi işleyin * Düzinelerce dilde yazıya dönüştürün * Benzersiz kullanım durumları için özel modeller eğitin * Birleşik bir API ile derin NLU'ya erişin * SDK'larımızla herhangi bir programlama dilini oluşturun * Şirket içinde veya DG'nin yönetilen bulutunda devreye alın * Eğitim ve çıkarım için ölçeklenebilir GPU altyapısına sahip olun Deepgram, NVIDIA'nın gururlu bir ortağı ve Y Combinator şirketidir ve kısa süre önce Yapay Zeka Konuşma Anlama'nın geleceğini tanımlamak için 72 milyon ABD doları tutarında B Serisi'ni tamamladık ve bu da bizi kendi aşamasında en çok finanse edilen konuşma yapay zekası şirketi haline getirdi. Bir NVIDIA ortağı ve Y Combinator şirketi.
ArtPro
artpro.com
ArtPro, sanat eserlerinin çevrimiçi olarak kataloglanmasına, arşivlenmesine, takip edilmesine, paylaşılmasına ve saklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanat envanteri yönetimi yazılımıdır.
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim sunuyor. Seslendirmeye ek olarak Dialogues AI aracını kullanarak diyaloglar oluşturabilir veya Simdubbing aracıyla metninizi yüzlerce dile çevirip dublaj yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil; her türlü videoyu, sesi ve YouTube videosunu yazıya dökebilir, web sayfalarındaki metni kazıyabilir ve resimlerdeki metinleri tanıyabilirsiniz. Ayrıca Kukarella, Google, Amazon, Microsoft ve IBM gibi teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla iş ortaklığı yapıyor, böylece en iyisine sahip olduğunuzu bilirsiniz. Kanada Hükümeti, Salesforce, DHL, McDonald's, Londra Üniversitesi ve Daimler-Mercedes gibi kuruluşlardan pek çok yaratıcı kişi, seslendirme ve transkripsiyon için Kukarella'yı kullanıyor, böylece iyi bir arkadaşlık içinde olacaksınız.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic, sesten metne, konuşmayı metne, konuşmayı metne ve görev atamayı içeren özel modüllerin tamamını tek bir kontrol panelinde sağlar. * Yalnızca ses: Sesin kaydedildiği ve herhangi bir yerde bulunabilen (evden çalışma dahil) bir çeviriciye gönderildiği geleneksel ses diktesi. * Sesten metne: Dijital dönüşüm, sesin anında metne dönüştürülmesini sağlar. Bu yaklaşımda ses kaydedilerek yazıya dönüştürülmek üzere gönderilir ve ses, yazıya aktaran kişiye ulaşmadan önce metne dönüştürülür. Keşfetmeniz için ödevle ilgili birden fazla seçenek sunuyoruz. * Konuşmayı metne dönüştürme: Ayrıca gerçek zamanlı konuşmayı metne dönüştürme olanağı da sunuyoruz. İş akışı, herhangi bir transcriber'e gönderilebilen diğer dikte ile aynıdır. * Konuşmayı metne dönüştürme: Dictalogic Konuşma modülü, herhangi bir konuşmanın gerçek zamanlı ve/veya eşzamansız transkripsiyonunu sağlamak için konuşma tanımayı, konuşmacıyı tanımlamayı ve her konuşmacıya cümle atfetmeyi (günlük tutma olarak da bilinir) birleştiren bir konuşmayı metne dönüştürme çözümüdür. bunların tümü, her zaman, 7/24 erişilebilen güvenli bir portalda yer almaktadır.
Voxpow
voxpow.com
Makine Öğrenimi tarafından desteklenen konuşmadan metne dönüştürme. Doğrudan web sitenizde ve ücretsiz. Voxpow, 100'den fazla dili ve çeşidini tanıyarak küresel kullanıcı tabanınızı destekler.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker, içerik oluşturucuların ses kayıtlarını ve podcast'lerini kişiselleştirilmiş videolara dönüştürmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu araçla kullanıcılar sadece birkaç dakika içinde kolayca çarpıcı video içerikleri oluşturabilirler. Jupitrr AI Video Maker'ın arkasındaki AI teknolojisi, içerik oluşturucuların videoları için hazır görüntüler, grafikler, altyazılar ve daha fazlası dahil olmak üzere hazır videolar oluşturma sürecini otomatikleştirir. Araç, bir word belgesini düzenlemeye benzer, karmaşık zaman çizelgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve video düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Geniş bir stok video kitaplığına tek tıklamayla erişim kolaylığı sunarak kullanıcıları doğru görüntüleri arama zahmetinden kurtarıyor. Jupitrr AI Video Maker, İspanyolca, Hintçe, Fransızca, Mandarin Çincesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla dili destekleyerek dünya çapında çok çeşitli içerik oluşturucuların erişebilmesini sağlar. Araç, stok videoların yanı sıra çeşitli boyut ve stillerde altyazı ve resim yazısı ekleme seçenekleri de sunar. Hatta görsel verileri videolara dahil etme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka tarafından oluşturulan büyüleyici grafikler de içerir. Jupitrr AI Video Maker, içerik oluşturucuların video düzenlemeye aşırı çaba harcamak yerine yaratıcı vizyonlarına odaklanmalarına olanak tanıyarak onları güçlendirmeyi amaçlıyor. Basitliği ve çok yönlülüğüyle Jupitrr AI Video Maker, video üretim süreçlerini geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt, standart dışı konuşma kalıplarını gerçek zamanlı olarak net konuşmaya dönüştüren ve ciddi konuşma bozukluğu ve engeli olan çocukların ve yetişkinlerin erişime olanak tanıyan özel bir otomatik konuşma tanıma (ASR) teknolojisi geliştiren, ödüllü bir konuşma tanıma girişimi ve sosyal kuruluştur. ana akım sesle etkinleştirilen teknolojiler ve cihazlar. Standart dışı konuşmaya sahip kişiler için sözlü iletişimi destekleyen bir uygulama. Başkalarıyla ve Alexa gibi sesle etkinleştirilen cihazlarla sesli iletişim kurmak için Voiceitt'i kullanabilirsiniz!
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerden oluşan çevrimiçi bir veritabanından oluşur.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'lerini, SDK'larını ve az kodlu çözümleri kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur merkezli, küresel, tam kapsamlı bir iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla tutkulu teknoloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından desteklenen bu platform, etkileşimli ve son derece ilgi çekici müşteri deneyimi platformu aracılığıyla Fortune 500 şirketlerinin yanı sıra dünya çapındaki start-up'lara da güç veriyor. 2017 yılında kurulan şirket, APAC, ABD ve Avrupa'da güçlü bir varlık kurarak Sağlık, Telekom, BFSI, Eğitim, Perakende ve E-ticaret dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir. Sektörde bir ilk olan EnableX.io, hem bulut hem de şirket içi CPaaS platformu olarak sunulmaktadır. Bu esnek dağıtım yeteneği, CPaaS'ı kendi markaları altında tamamen beyaz etiketli bir teklif olarak piyasaya sürmek isteyen Telekomünikasyon şirketleri ve hizmet sağlayıcılarla çalışmamıza olanak tanır. Aynı zamanda düzenleme ve veri gizliliği gereklilikleri nedeniyle CPaaS'ın özel dağıtımını düşünen kuruluşların ve genel olarak geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını da karşılar. EnableX.io, işletmelere cihazlar ve platformlar arasında çok kanallı iletişim (Video, Ses, SMS ve Mesajlaşma) dağıtma olanağı sağlayan tam kapsamlı bir CPaaS hizmetidir. Bire bir sohbetlerden büyük ölçekli yayınlara kadar iletişimleri daha akıllı, esnek ve daha kişisel hale getirerek kuruluşların dijital dünyada önde kalmasına yardımcı oluyoruz.
Chooch
chooch.ai
Chooch, işletmelerin tekrarlanan, manuel görsel inceleme görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olmak, video verilerinin aranmasını daha verimli hale getirmek ve işletmelerin insan kaynaklarını daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmesine olanak sağlamak için Üretken Yapay Zeka ile Bilgisayarlı Görmeyi birleştiren lider bir Vizyon Yapay Zeka platformudur. Chooch'un ImageChat Generative AI'si, belirli görselleri veya eylemleri izlemek için anlık teknoloji video ve görüntü verilerini kullanarak sistematik olarak sorgulama yapabilir ve tespit edildiğinde daha fazla eylemi başlatmak için gerçek zamanlı uyarılar gönderebilir. Chooch, perakende hırsızlığını tespit etmek, işyeri güvenliğini izlemek, silahları tespit etmek, kendi kendine ödemeyi izlemek, dijital varlık yönetimi ve daha fazlasını içeren birçok farklı uygulamada kullanılıyor.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mümkün olduğunca kullanışlı ve verimli hale getirmek, ikincisi ise eğitim ve öğretim için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktır. Derin sinir ağı modellerinin dağıtılması. Bu görevlerin her ikisini de aynı platformda gerçekleştirebilme yeteneği, görüntüleri etiketleyebilme ve ardından modelleri yinelemeli bir şekilde eğitip geliştirebilme avantajını sağlar. SentiSight.ai aşağıdakiler gibi güçlü özellikler sunar: * Görüntü etiketleme. * Akıllı etiketleme aracı. * Paylaşılan etiketleme projeleri ve zaman takibi. * Sınıflandırma modeli eğitimi. * Nesne algılama modeli eğitimi. * Çevrimiçi ve çevrimdışı modeller (30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur). *Önceden eğitilmiş modeller. * Görüntü Benzerliği araması.
NoahFace
noahface.com
NoahFace, iPad'leri ve akıllı telefonları dünyadaki en esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir saat ölçüm platformuna dönüştüren yüksek düzeyde yapılandırılabilir yazılım çözümleri sağlar. Hızlı, güvenilir ve doğru NoahFace, yüz tanıma, sıcaklık ve alkol taraması ve çok daha fazlası gibi modern özellikler sunar.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fazla captcha'ya yanıt verebilmektedir. Bu, otomasyonunuzun veya kazımanızın %99,99 çalışma süresine sahip olacağı anlamına gelir. Bütçeniz yüksekse captcha paketi satın alabilirsiniz. Piyasadaki en düşük fiyata, reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, resimden metne ve daha fazlasını içeren çeşitli çözümler alabilirsiniz. Bu hizmetle 0,1 saniye şimdiye kadar ölçülen en yavaş hızdır. CapSolver artık yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla müşterilere görüntü tanıma hizmetleri sağlıyor. Çalışmalarının amacı yapay zekayı daha fazla alanda kullanmak, teknoloji odaklı ortamlarda olanakları genişletmektir.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bunları yapay zeka yığınıyla çözerek, veri odaklı karar alma için zekanın kuruluş genelinde beslenmesini sağlayan, diğer nokta çözümlerinden farklı olarak değer sunar. Kullanıma hazır API'lerin, kodsuz ve az kodlu araçların bir kombinasyonuyla Vue.ai, pazarlama, ürün, iş ve teknoloji ekiplerinin gelir artışı, verimlilik ve maliyet azaltma konusunda büyük bir etki yaratmasına olanak tanır . Vue.ai şu anda Perakende, Finans, Sigorta, Lojistik ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Vue.ai, Ashwini Asokan ve Anand Chandrasekaran tarafından kurulan bir Mad Street Den markasıdır.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Gelişmiş Yüz Arama ve Tanıma API'si. Luxand.Cloud, yüz tanıma teknolojisinin ön saflarında yer almakta ve güvenliğin inovasyonla kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir gelecek yaratmaktadır. Hassasiyet ve gelişmişlik ile son teknoloji çözümlerimiz kimlik doğrulama ortamını yeniden tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş ve güçlendirilmiş bir deneyimin kilidini açan kusursuz erişim kontrolüyle dijital güvenliğinizi yükseltin. Dijital sınırınızı benzersiz bir güvenilirlikle koruma konusunda öncü olması için Luxand.Cloud'a güvenin. Dijital çağda güvenliğin sınırlarını yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın. Luxand.cloud şunları destekler: - Yüz algılama - Yüz tanıma - Yüz doğrulama - Duygu tanıma - Yüzdeki yer işareti algılama - Canlılık algılama - Yüz kırpma
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