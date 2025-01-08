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Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılım çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya kendini adamıştır. Misyonumuza ulaşmak için insanlığın tüm yelpazesini oluşturan birçok farklı bakış açısını, sesi ve deneyimi kapsamalı ve bunlara değer vermeliyiz. Çeşitlilik, eşitlik ve katılıma yönelik yatırımlarımız devam ediyor, çok çeşitli girişimlerle yürütülüyor ve liderlik tarafından destekleniyor ve destekleniyor. OpenAI olarak, yapay zekanın insanların büyük küresel zorlukları çözmelerine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve yapay zekanın olumlu yönlerinin geniş çapta paylaşılmasını istiyoruz.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çizelgeleri ve analizler oluşturun. Yüzler, + görselleri içe aktarma + videoları içe aktarma + web araması (FB, LinkedIn, Instagram) + klasörleri içe aktarma + web kamerası ve IP kameralar + IOT ve güvenlik kameraları yoluyla çıkarılabilir. + USB anahtarları ve Harici Cihazlar FaceMRI, görüntülerden ve videolardan analizlerin kilidini açmak için yüz tanımanın gücünden yararlanıyor. Kullanıcılar uygulamayı Mac veya PC'lerine indirebilir ve resim ve videoları içe aktarabilir. Videolardan ve görsellerden yüzleri ve kişileri çıkaracak, kullanıcılar müşterilere yüz ekleyebilecek ve özel raporlar oluşturabilecek. Ayrıca personelimiz videolardan yaş, cinsiyet ve ırka dayalı demografik grafikler oluşturabilir ve müşterilerinizin kim olduğunu görebilir. FaceMRI ayrıca kişi arama teknolojisine sahiptir, böylece kullanıcılar özel raporlar oluşturabilir. Çalışanlar Zoom görüşmesine katılımı, şirket görüşmesinde kimlerin bulunduğunu ve kimlerin kayıp olduğunu takip edebilir. Personel, işletmenize kimlerin girdiğini takip etmek için web kameralarına, güvenlik kameralarına ve IoT kameralarına bağlanabilir. FaceMRI, kullanıcıların işletmenize kimlerin girdiğini izleyebilmeleri için video akışlarından kişisel raporlar oluşturur.
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları yazıya dökmenin yanı sıra, otomatik toplantı notları oluşturmak için Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi önde gelen video konferans platformlarıyla entegre olur. Ayrıca kullanıcıların kesintisiz işbirliği için transkriptleri gözden geçirmesine, arama yapmasına, düzenlemesine, dışa aktarmasına ve ekip üyeleriyle paylaşmasına olanak tanır. Notta, her konuşmanın değerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, bireysel görüşmelerden ekip toplantılarına ve çağrı merkezlerine kadar çeşitli ortamlarda net ve kaliteli iletişim sağlar. Krisp, gürültü engellemenin yanı sıra, erişilebilirliği artıran ve kayıtların korunmasına yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları da sunuyor. Ayrıca, kısa ve öz toplantı notları ve özetleri oluşturma yeteneğine sahip olup etkin bir şekilde yapay zeka toplantı asistanı olarak hizmet vermektedir. Dikkate değer bir diğer özellik ise Krisp'in tüm iletişim uygulamalarında sanal toplantıları otomatik olarak kaydeden toplantı kaydetme işlevidir. Özellikle çağrı merkezi ortamları için Krisp, daha net iletişim için temsilcilerin aksanlarını müşterilerin yerel aksanıyla eşleşecek şekilde gerçek zamanlı olarak dönüştüren bir Yapay Zeka Aksan Yerelleştirme özelliği sunuyor. Ayrıca temsilci ve müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde yazıya geçirir. Uygulamanın hizmetleri, geliştiriciler için sağlanan SDK kullanılarak çeşitli ürünlere entegre edilebilir. Çok işlevli bir yapay zeka aracı olan Krisp, bireyler, serbest çalışanlar, hibrit çalışma ekipleri, satış ekipleri, profesyonel hizmetler ve çağrı merkezleri dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI, metinden konuşmaya ve konuşmadan konuşmaya sentez kullanarak yüksek kaliteli yapay zeka tarafından oluşturulan ses içeriği üreten tescilli Derin Öğrenme modellerini kullanarak özel yapay zeka sesleri oluşturur. Çok dilli yerelleştirme aracımız Localize'e benzer, metni çevirir ve AI sesinizi 100'e kadar dile dönüştürebilir. Benzer Doldurma, mevcut konuşmayı klonlanmış yapay zeka sesinizle değiştirmenize olanak tanıyan üretken dolgu (ses içi boyama) özelliğimizdir. Doldurma, programatik sesli reklamları, dinamik akışlı reklam eklemeyi (SAI), sesli asistanları ve daha fazlasını revize etmek için kullanılabilir. Ses yapay zekamızın Netflix'in Emmy adayı Andy Warhol Günlükleri'ne yaptığı katkı nedeniyle yakın zamanda 'Ses Teknolojisinin En İyi Kullanımı' dalında 2023 Webby Ödülü'nü kazandık. Netflix'in yanı sıra Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures ve daha fazlasıyla iş ortaklığı yapıyoruz.
Jammable
jammable.com
Topluluk tarafından yüklenen yüzlerce yapay zeka ses modelinin artık yaratıcı kullanıma hazır olmasıyla, Jammable ile yapay zekayı kullanarak saniyeler içinde yapay zeka cover'ları oluşturun!
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz. Roboflow, bilgisayarlı görüntü oluşturmayı kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım ürünleri yaratır. 250.000'den fazla geliştirici, görüntü verilerini yönetmek, veri kümelerine açıklama eklemek ve etiketlemek, ön işleme ve büyütmeleri uygulamak, açıklama dosyası formatlarını dönüştürmek, tek tıklamayla bilgisayarlı görme modelini eğitmek ve modelleri API aracılığıyla veya uç noktaya dağıtmak için Roboflow'u kullanıyor.
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kısa ve bilgilendirici bir özete dönüştüren yapay zeka destekli aracımızın gücünü deneyimleyin.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusundan doğdu. PromptSmart'ın kurucuları MBA öğrencilerine topluluk önünde konuşma sanatı konusunda koçluk ve danışmanlık yaptı. Pek çok konuşmacının sezgisel, hoparlör kontrollü bir teleprompter tarafından daha iyi destekleneceğini fark ederek, günümüzün mobil cihazlarının bu ihtiyacı karşılayabileceğini de fark ettik. Bunu akılda tutarak PromptSmart oluşturuldu. PromptSmart ayrıca tamamen yazılı konuşmalar yerine not kullanmayı tercih eden konuşmacıların ihtiyaçlarına da hitap ediyor. Dijital not kartı özelliğini, konuşmacıların ele alınacak önemli mesajları takip ederek yerinde kalmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Sonuçta PromptSmart her türlü konuşmacı stili için en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracıdır!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerden oluşan çevrimiçi bir veritabanından oluşur.
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma, Optik Karakter Tanıma ve diğer birçok API uç noktasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Gladia
gladia.io
Gladia, kullanıcıların verilerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için tak ve çalıştır API'leri sağlayan bir Yapay Zeka Bilgi Altyapısı platformudur. Speech-to-Text API Alpha onların en son teklifidir ve gerçek zamanlı işleme ve %1 kadar düşük bir Kelime Hata Oranı sunar. Open AI'nin Fısıltı Modelleri temel alınarak oluşturulmuştur ve bir saatlik sesi yalnızca 10 saniyede yazıya dökebilme kapasitesine sahiptir. API ücretsiz olarak mevcuttur ve 99 dili destekler. Gladia, Kurucu ve CEO Jean-Louis Queguiner ile Kurucu Ortak ve CTO Jonathan Soto tarafından yönetiliyor. Queguiner, Sembolik Yapay Zeka alanında Yüksek Lisans Derecesine sahiptir ve tüm Yapay Zeka uygulamalarını tek bir mağazada düzenlemek, sınıflandırmak ve birleştirmek için tek başına bir sohbet robotu geliştirmiştir. Soto, MIT'den Yüksek Lisans derecesine sahiptir ve çok sayıda akademik makalenin yazarıdır. Gladia, kullanıcılara eğitimler ve belgelerin yanı sıra ekipleriyle 1'e 1 katılım görüşmesi sağlıyor. Kaliteden ödün vermeden API'lerini piyasadaki her şeyden daha erişilebilir ve daha uygun fiyatlı hale getirmeye kararlıdırlar.
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şablonlarımız, ekiplerin tasarım veya düzenleme becerisine gerek kalmadan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca hızlı işleme ve üst düzey güvenlik özellikleriyle Hour One, kurumsal talepler için tasarlanmış birinci sınıf içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren işler artık yalnızca birkaç dakika sürüyor ve daha yüksek etkileşim sağlıyor... Hour One ile daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretin. * HourOne, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumları oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, aralarından seçim yapılabilecek ses ve karakter aralığını, hızlı işlem ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, robotik metin-konuş özelliği, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için öğrenme eğrisi, sınırlı markalama yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların bulunmaması gibi sorunlarla karşılaştı.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihallere karşı koruma sağlar. * AI Ses Dedektörü, özellikle iş amaçlı kullanım durumları için bilgisayar tarafından oluşturulan sesler ile gerçek insan sesleri arasında ayrım yapmak üzere tasarlanmış, müşteri hizmetleri etkileşimlerinde içerik özgünlüğü ve güvenilir raporlama sağlayan bir araçtır. * İncelemeyi yapanlar, yazılımın ses manipülasyonuna ve ses dolandırıcılığına karşı koruma uygulamasını, kullanım kolaylığını, hızlı işlemesini ve çok çeşitli ses dosyası formatlarını herhangi bir sorun olmadan sorunsuz bir şekilde işleme yeteneğini takdir ediyor. * Kullanıcılar, sistemin ses dosyalarının en az 8 saniye uzunluğunda olmasını ve arka planda müzik içermemesini gerektirmesi, gerçek seslerin zaman zaman yanlış bir şekilde sahte olarak tanımlanması ve bunun tersi ve sınırlı yazılım entegrasyon yetenekleri gibi sınırlamalardan bahsetti.
Dictanote
dictanote.co
Kullanıcıların sesle yazmayı kullanarak üretkenliği artırmalarına yardımcı oluyoruz! Dictanote, yerleşik konuşmayı metne dönüştürme entegrasyonuna sahip modern bir not uygulamasıdır ve notlarınızı 50'den fazla dilde sesle yazmanızı kolaylaştırır. Voice In, herhangi bir web sitesindeki herhangi bir metin kutusuna sesinizi kullanarak yazmanıza olanak tanıyan konuşmayı metne dönüştürme krom uzantısıdır.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger, otomatik noktalama işaretleri, otomatik kaydetme, zaman damgaları, metin içi düzenleme yeteneği, ses dosyalarının transkripsiyonunu, dışa aktarma seçeneklerini ve daha fazlasını içeren web tabanlı bir konuşma tanıma ve ses çeviri yazılımıdır. * Speechlogger, otomatik noktalama işaretleri, konuşmacı tanımlama ve duygu analizi gibi ek özelliklere sahip, konuşmaların, toplantıların veya etkinliklerin otomatik olarak canlı altyazılanması ve çevrilmesi için tasarlanmış bir araçtır. * İncelemeciler, Speechlogger'ın gürültülü arka planlarda bile konuşmayı doğru bir şekilde yazıya dönüştürme yeteneğini, kullanıcı dostu tasarımını ve otomatik noktalama işaretleri, konuşmacı tanımlama ve duygu analizi gibi benzersiz özelliklerini takdir ediyor ve bunları bazı ücretli yazıya dönüştürme araçlarından daha üstün buluyorlar. * Kullanıcılar, ücretsiz sürümde performansı etkileyen reklamlar, çeviride ara sıra hatalar, daha az yaygın aksanları yazıya dökerken daha az doğruluk, ses özellikli kontrollerin eksikliği ve duygu analizi ve konu modelleme araçlarında yanlış yorumlamalar gibi sorunlarla karşılaştı.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI, insan konuşmasını yazıya dökebilen ve anlayabilen yeni, son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri oluşturmaya odaklanmış bir Konuşma Yapay Zekası şirketidir. CallRail, Fireflies ve Spotify gibi müşterilerimiz, ses verilerine dayalı inanılmaz yeni yapay zeka destekli deneyimler ve ürünler oluşturmak için AssemblyAI'yi seçiyor. AssemblyAI modelleri ve çerçeveleri şunları içerir: - AI Konuşmayı Metne Dönüştürme - Özetleme, Duyarlılık Analizi, Konu Tespiti, İçerik Denetleme, Kişisel Bilgilerin Düzenlenmesi ve daha fazlasını içeren Ses Zekası - LeMUR, karmaşık sorular sorabileceğiniz, transkripsiyonunuzdan eylem öğelerini ve özetleri alabileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz, güçlü Yüksek Lisans'ları yazıya aktarılmış konuşmaya uygulamak için bir çerçeve
Picture to Text
picturetotext.info
Görüntüden metne dönüştürücüleri, görüntüleri düzenlenebilir metne dönüştürmeyi basit ve verimli hale getirir. Taranmış belgeleriniz, el yazısıyla yazılmış notlarınız veya başka herhangi bir görsel içeriğiniz olsun, araçları her şeyi kolaylıkla halleder. Çeşitli görüntü türlerinden güvenilir metin çıkarma özelliğiyle yüksek doğruluğun keyfini çıkarın. Kullanıcı dostu arayüzü herkesin sorunsuzca kullanabilmesini sağlar. Ayrıca birden fazla dili desteklerler, böylece çeşitli dillerdeki metinleri sorunsuz bir şekilde işleyebilirsiniz. Öne çıkan özelliklerden biri, büyük miktarda veriyi işlerken size zaman kazandıran toplu görseller gönderebilme yeteneğidir. Ayrıca birden fazla görüntü formatını da destekleyerek her türlü proje için çok yönlü hale getirirler. Hepsinden iyisi, araçlarının kullanımı tamamen ücretsizdir. Fotoğraftan Metne dönüştürücüyle şunları yapabilirsiniz: * Görüntüleri zahmetsizce metne dönüştürerek zamandan tasarruf edin * Hızlı ve doğru sonuçlarla verimliliği artırın * Kullanımı kolay bir araçla iş akışınızı basitleştirin Son derece doğru, çok dilli ve çok yönlü Resimden metne dönüştürücümüzle görsel içeriğinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai, dünyadaki videoları düzenlemek için Gelişmiş Yapay Zeka geliştiren bir Video Arama şirketidir.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, sivilceler ve göz torbası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz derisinin özelliklerini analiz etmek için en son teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age, kurulum sürecini sorunsuz ve verimli hale getiren çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar. İster küçük bir butik mağaza, ister büyük ölçekli bir pazar yeri işletiyor olun, Face Age teknik gereksinimlerinize kusursuz bir şekilde uyum sağlar.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics, gelişmiş algoritmalar kullanarak konuşma ses kalitesini artıran bir yapay zeka aracıdır. Üretken Konuşma Yapay Zekası teknolojisi, ister podcast kaydederken, ister video konferans yaparken, ister ses aktarırken olsun, kullanıcıların her durumda profesyonel düzeyde ses kalitesine sahip olmalarını sağlar. Araç yalnızca arka plan gürültüsünü bastırmakla kalmıyor, aynı zamanda oda rezonanslarını da ortadan kaldırıyor, düşük kaliteli kulaklıkları telafi ediyor ve konuşulan kelimelerin netliğini ve kalitesini artırmak için dijital eserleri onarıyor. Hatta ses sinyalinin kayıp bileşenlerini ve frekanslarını bile geri getirir. Yapay zeka aracı, telekomünikasyon, podcasting platformları, ses kayıt veya aktarma donanımı ve konuşmayı metne dönüştürme sistemleri dahil olmak üzere ses odaklı tüm uygulamalar için mükemmeldir. HD-SPEECH API VE SDK'sı sayesinde ai|coustics'i bir ses uygulamasına entegre etmek basittir ve yerleşik, masaüstü ve bulut ortamlarında çalışan Windows, Mac, Linux, Web, Android ve iOS platformlarında kullanılabilir. Kullanıcılar, AI Konuşma Geliştirme'nin dönüştürücü etkilerini iş başında görüp duyabilecekleri OYUN GRUBU SAYFASI'nı ziyaret ederek aracın gücünü ilk elden deneyimleyebilirler. ai|coustics ayrıca e-posta, telefon ve adres gibi iletişim bilgilerinin yanı sıra site bildirimlerine ve gizlilik politikalarına bağlantılar da sağlar. Konuşma uygulamalarının ses kalitesini artırmak isteyen kullanıcılar, ai|coustics'in ses kalitesini profesyonel düzeydeki standartlara yükselten gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanabilir.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
SoundHound
soundhound.com
Konuşma zekasının önde gelen yenilikçilerinden biri olarak, farklı sektörlerdeki işletmelerin müşterilerine sınıfının en iyisi konuşma deneyimleri sunmasına olanak tanıyan bağımsız bir sesli yapay zeka platformu sunuyoruz. Tescilli Speech-to-Meaning® ve Deep Anlamı Anlama® teknolojilerini temel alan SoundHound'un gelişmiş ses yapay zeka platformu, olağanüstü hız ve doğruluk sağlar ve insanların, doğal bir şekilde konuşarak, birbirleriyle etkileşimde bulundukları gibi ürün ve hizmetlerle etkileşime girmelerine olanak tanır. SoundHound'a Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA ve Stellantis dahil olmak üzere dünya çapındaki şirketler güvenmektedir.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce olarak, çok yönlü konuşma tanıma teknolojisi aracılığıyla dil öğrenenlerin konuşma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendimizi adadık. Dil öğrenenlerin yalnızca konuşma becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda tam olarak gelişim alanlarını belirlemelerine de yardımcı olan dünyanın ilk konuşma tanıma API'sini geliştirdik. Konuşma tanıma API'mızın ilk sürümü yalnızca bir telaffuz puanı sağlarken, artık tekliflerimizi, kelime dağarcığı, dil bilgisi, akıcılık, tutarlılık ve alaka düzeyi gibi daha yüksek düzeyde becerilerin değerlendirilmesinin yanı sıra tam konuşma transkripsiyonunu da içerecek şekilde geliştirdik. SpeechAce, dünyanın en büyük dil öğrenme sağlayıcılarının yanı sıra en küçük (ama en yeni) girişimlerin bazılarını içeren, dünya çapında çeşitli bir müşteri tabanına sahiptir.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram, insan dilini anlama misyonuna sahip temel bir yapay zeka şirketidir. Tüm geliştiricilere, yalnızca bir API çağrısıyla en gelişmiş konuşma yapay zekası transkripsiyonuna ve anlaşılmasına erişme olanağı sağlıyoruz. Modellerimiz özetleme, duygu analizi ve konu tespiti gibi bağlamsal özelliklerin yanı sıra en hızlı, en doğru transkripsiyonu sunar. Bunun ötesinde geliştiriciler şunları yapabilir: * Canlı akışı veya önceden kaydedilmiş sesi işleyin * Düzinelerce dilde yazıya dönüştürün * Benzersiz kullanım durumları için özel modeller eğitin * Birleşik bir API ile derin NLU'ya erişin * SDK'larımızla herhangi bir programlama dilini oluşturun * Şirket içinde veya DG'nin yönetilen bulutunda devreye alın * Eğitim ve çıkarım için ölçeklenebilir GPU altyapısına sahip olun Deepgram, NVIDIA'nın gururlu bir ortağı ve Y Combinator şirketidir ve kısa süre önce Yapay Zeka Konuşma Anlama'nın geleceğini tanımlamak için 72 milyon ABD doları tutarında B Serisi'ni tamamladık ve bu da bizi kendi aşamasında en çok finanse edilen konuşma yapay zekası şirketi haline getirdi. Bir NVIDIA ortağı ve Y Combinator şirketi.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker, içerik oluşturucuların ses kayıtlarını ve podcast'lerini kişiselleştirilmiş videolara dönüştürmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu araçla kullanıcılar sadece birkaç dakika içinde kolayca çarpıcı video içerikleri oluşturabilirler. Jupitrr AI Video Maker'ın arkasındaki AI teknolojisi, içerik oluşturucuların videoları için hazır görüntüler, grafikler, altyazılar ve daha fazlası dahil olmak üzere hazır videolar oluşturma sürecini otomatikleştirir. Araç, bir word belgesini düzenlemeye benzer, karmaşık zaman çizelgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve video düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Geniş bir stok video kitaplığına tek tıklamayla erişim kolaylığı sunarak kullanıcıları doğru görüntüleri arama zahmetinden kurtarıyor. Jupitrr AI Video Maker, İspanyolca, Hintçe, Fransızca, Mandarin Çincesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla dili destekleyerek dünya çapında çok çeşitli içerik oluşturucuların erişebilmesini sağlar. Araç, stok videoların yanı sıra çeşitli boyut ve stillerde altyazı ve resim yazısı ekleme seçenekleri de sunar. Hatta görsel verileri videolara dahil etme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka tarafından oluşturulan büyüleyici grafikler de içerir. Jupitrr AI Video Maker, içerik oluşturucuların video düzenlemeye aşırı çaba harcamak yerine yaratıcı vizyonlarına odaklanmalarına olanak tanıyarak onları güçlendirmeyi amaçlıyor. Basitliği ve çok yönlülüğüyle Jupitrr AI Video Maker, video üretim süreçlerini geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki konuşmayı doğru bir şekilde anlamak ve metne dönüştürmek için dünya çapında Speechmatics'i kullanıyor. İşletmeler, bu transkriptleri en yeni yapay zeka destekli konuşma yetenekleriyle birleştirerek özetler, konular, görüşler, bölümler, çeviriler ve daha fazlasını kullanan ürünler geliştirir. Speechmatics dünya çapında her ay 50 dilde 300 yıldan fazla transkripsiyon işlemi gerçekleştiriyor. Konuşma tanımada makine öğrenimine öncülük eden sinir ağları, akustiği, dilleri, lehçeleri, birden fazla konuşmacıyı, noktalama işaretlerini, büyük harf kullanımını, bağlamı ve örtülü anlamları dikkate alır. Speechmatics'in merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olup New York ofisi de bulunmaktadır. Speechmatics tescilli bir ticari markadır.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. Müşteriler arasında Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, Disney ve Savunma Bakanlığı bulunmaktadır.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların veri kümeleri ve başarılı makine öğrenimi hatları oluşturmasına olanak sağlıyoruz. En iyi performansa sahip modeller oluşturmak için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veriler sunmanıza yardımcı olabilecek SuperAnnotate'in uzman ve profesyonelce yönetilen açıklama iş gücüyle ortak olun.
Altered
altered.ai
Altered, birden fazla Voice AI teknolojisini, podcaster'lar, video oyun stüdyoları ve e-Öğrenim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için yüksek kaliteli ses içeriği üretimi için kullanıcı dostu bir uygulamaya entegre eden yeni nesil bir ses düzenleyicidir.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic, sesten metne, konuşmayı metne, konuşmayı metne ve görev atamayı içeren özel modüllerin tamamını tek bir kontrol panelinde sağlar. * Yalnızca ses: Sesin kaydedildiği ve herhangi bir yerde bulunabilen (evden çalışma dahil) bir çeviriciye gönderildiği geleneksel ses diktesi. * Sesten metne: Dijital dönüşüm, sesin anında metne dönüştürülmesini sağlar. Bu yaklaşımda ses kaydedilerek yazıya dönüştürülmek üzere gönderilir ve ses, yazıya aktaran kişiye ulaşmadan önce metne dönüştürülür. Keşfetmeniz için ödevle ilgili birden fazla seçenek sunuyoruz. * Konuşmayı metne dönüştürme: Ayrıca gerçek zamanlı konuşmayı metne dönüştürme olanağı da sunuyoruz. İş akışı, herhangi bir transcriber'e gönderilebilen diğer dikte ile aynıdır. * Konuşmayı metne dönüştürme: Dictalogic Konuşma modülü, herhangi bir konuşmanın gerçek zamanlı ve/veya eşzamansız transkripsiyonunu sağlamak için konuşma tanımayı, konuşmacıyı tanımlamayı ve her konuşmacıya cümle atfetmeyi (günlük tutma olarak da bilinir) birleştiren bir konuşmayı metne dönüştürme çözümüdür. bunların tümü, her zaman, 7/24 erişilebilen güvenli bir portalda yer almaktadır.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
ArtPro
artpro.com
ArtPro, sanat eserlerinin çevrimiçi olarak kataloglanmasına, arşivlenmesine, takip edilmesine, paylaşılmasına ve saklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanat envanteri yönetimi yazılımıdır.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow, işletmelere ve bireylere benzersiz doğruluk ve verimlilik sağlayan son teknoloji ürünü bir konuşmayı metne dönüştürme aracıdır. Gelişmiş yapay zeka teknolojimiz, İngilizcenin ötesinde 14 dile kadar destek vererek ses ve video içeriğinin yazılı metne hassas bir şekilde dönüştürülmesini sağlar. Ana Özellikler: * Çok Dilli Transkripsiyonlar: 14 dil desteğiyle dil engellerini aşın. Çeşitli dilsel bağlamlarda doğru ve güvenilir transkripsiyonlar alın. * Hepsi Bir Arada Transkripsiyon Çözümü: API ve Çevrimiçi Platform: İşletmeler ve bireyler için SpeechFlow, basit ve kullanımı kolay bir konuşma tanıma API arayüzü ve çevrimiçi transkripsiyon özellikleri sunar. * Doğru Transkripsiyonlar: Kapsamlı ve güvenilir transkripsiyonlar için sektör lideri doğruluktan, sektöre özel terminolojiden ve bağlamdan yararlanın. * Sektöre Özel Modeller: Çeşitli sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, iyi eğitilmiş konuşma tanıma modellerimiz sağlık, finans, hukuk, müşteri hizmetleri ve eğitim alanlarında operasyonel verimliliği artırır. * Işık Hızında İşleme: 1 saatlik sesin 3 dakikadan kısa sürede yazıya dökülmesiyle hızlı transkripsiyon deneyimini yaşayın ve değerli zamanınızdan tasarruf edin. * Her ay ücretsiz uzatılmış deneme: Kullanıcı başına ayda 5 saat ücretsiz konuşmayı metne dönüştürme * Uygun Maliyetli Fiyatlandırma: Saniyede 0,0002 ABD Doları kadar düşük fiyatlar, esnek kullandıkça öde fiyatlandırmamızla yalnızca kullandığınız kadar ödeyin Ana Uygulanabilirlik: * İletişim Merkezleri: Müşteri görüşmelerinden değerli bilgiler elde edin, temsilci verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın. * Video Alt Yazıları: Erişilebilirliği artırın ve doğru video transkripsiyonlarıyla daha geniş bir kitleye ulaşın. * Sanal Toplantılar: Arka plandaki gürültü ne olursa olsun, toplantıları kolayca yazıya dökün ve her tartışmadan bilgi alın. * Medya İzleme: Nefret söylemi ve küfür gibi hassas içerikleri yüksek doğrulukla tespit ederek daha güvenli bir platform oluşturun. * İçerik Yaratıcıları: Odaklanmış analiz için röportajları ve dersleri zahmetsizce yazıya dökün. * Çevirmenler ve Tercümanlar: İş akışını geliştirin ve kusursuz çeviriler sunun. Kullanım Gereksinimleri: SpeechFlow birinci sınıf doğruluk, hızlı işleme, çok dilli destek ve uygun maliyetli fiyatlandırma, SpeechFlow'u tüm konuşmayı metne dönüştürme ihtiyaçlarınız için en iyi seçim haline getirir. Transkripsiyon sürecinizi kolaylaştırmak ve SpeechFlow ile işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için hemen tıklayın!
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fazla captcha'ya yanıt verebilmektedir. Bu, otomasyonunuzun veya kazımanızın %99,99 çalışma süresine sahip olacağı anlamına gelir. Bütçeniz yüksekse captcha paketi satın alabilirsiniz. Piyasadaki en düşük fiyata, reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, resimden metne ve daha fazlasını içeren çeşitli çözümler alabilirsiniz. Bu hizmetle 0,1 saniye şimdiye kadar ölçülen en yavaş hızdır. CapSolver artık yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla müşterilere görüntü tanıma hizmetleri sağlıyor. Çalışmalarının amacı yapay zekayı daha fazla alanda kullanmak, teknoloji odaklı ortamlarda olanakları genişletmektir.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia, ses biyometrisi ve konuşma tanıma teknolojileriyle ses potansiyelini ortaya çıkarma vizyonuyla 2006 yılında kurulmuş yenilikçi bir Çek yazılım şirketidir. Phonexia, Brno Teknoloji Üniversitesi'ndeki ünlü bir konuşma araştırma grubuyla olan yakın ilişkisi sayesinde, en son bilimsel buluşları, derin sinir ağları tarafından desteklenen son derece doğru, son teknoloji ürünü teknolojilerin günlük gerçekliğine dönüştürüyor. Phonexia, dünya çapında 60'tan fazla ülkede yenilikçi projelere olanak tanıyan, kamu, adli ve ticari sektörlere yönelik gelişmiş bir yazılım portföyü sunmaktadır.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo tıp uzmanları için dikteyi yeniden keşfediyor. İster veterinerlik ister tıbbi tıp sektöründe olun, Talkatoo sizin için konuşmayı metne dönüştürme yazılım çözümüdür. Talkatoo hem Windows hem de Mac ile uyumludur, yazabileceğiniz her alanda çalışır (PIM'ler ve EHR'ler dahil) ve kullanımı çok kolaydır. * Talkatoo, klinik kullanımlar için tasarlanmış, özel sözcükler ve tıbbi terimler de dahil olmak üzere konuşmayı metne dönüştürmeye odaklanan bir masaüstü dikte çözümüdür. * Hakemler, Talkatoo'nun, karmaşık tıbbi terimler de dahil olmak üzere, konuşmayı doğru bir şekilde metne dönüştürme yeteneğini ve tıbbi kayıtların oluşturulmasında verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan kullanıcı dostu arayüzünü takdir ediyor. * İncelemeyi yapanlar, Talkatoo'nun çok sayıda talimatı işlerken yavaş olabileceğini, belirli, daha az yaygın olan terimleri tanımakta ara sıra zorluk yaşadığını ve müşteri destek yanıtının gecikebileceğini belirtti.
Vatis Tech
vatis.tech
Üstün Doğruluk ve Uygun Fiyatla Konuşma Tanımada Devrim Yaratıyor. Vatis Tech'in API'si, tescilli derin öğrenme konuşma tanıma algoritmalarını kullanarak ses veya video dosyalarını otomatik olarak %95'in üzerinde doğrulukla metne dönüştüren gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisi sağlar. Vatis Tech, konuşmayı metne dönüştürme API motorunu ve web platformunu çevik girişimlere, dev işletmelere, podcast yayıncılarına, gazetecilere ve geliştiricilere sunuyor. Bu, çözüm ve hizmet sağlayıcıların, endüstri veya kullanım durumu ne olursa olsun teknolojiyi kendi uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanır. * Şirket içinde veya bulutta dağıtın * API'mızla herhangi bir programlama dilini oluşturun * Eğitim ve çıkarım için ölçeklenebilir GPU altyapısına sahip olun * Konuşmacı günlüğü, varlık algılama, noktalama işaretleri ve büyük harf kullanımı veya rakam dönüştürme gibi bağlamsal özellikler. * Web uygulaması içindeki metin düzenleme özellikleri * Gerçek zamanlı veya önceden kaydedilmiş dosyalara dönüştürün
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG, video yönetimini basitleştiren ve sistemleri uygun maliyetli bir şekilde ölçeklenebilir hale getiren küresel bir bulut video gözetim şirketidir. Bağlı 150.000'den fazla kamerayla Sistem Entegratörleri, Güvenlik, Erişim Kontrolü, Yapay Zeka, Video İzleme, Telekom ve SaaS şirketleri için özelleştirilmiş, birinci sınıf video gözetim çözümlerinin oluşturulmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek açık bulut platformu, diğer çözümlerle entegrasyon veya IP kameralarla çalışan yeni hizmetler oluşturmak için tasarlanmıştır. VXG, SaaS şirketleri için tamamen esnek ve ölçeklenebilir, uygun maliyetli, beyaz etiketli ve özelleştirilebilir, geleceğe dönük, yenilikçi bir teknoloji platformu ve Bulut VMS motorudur. Gerçek bulut video gözetimine giden en hızlı ve en kolay yolu sunmak ve tam kaynak kodu ve gerekli tüm bileşenleri içeren eksiksiz bir VMS sağlamak. Tamamen açık (üründen bağımsız) platformun temel değeri, müşterilerin çözümü kendi bulut/veri merkezlerinde konuşlandırmalarına ve şirket içi veya 3. taraf sistemlerini entegre etmelerine olanak tanır. Müşterinin çok az çaba harcamasına ve pazara sunma süresinin en kısa olmasına neden olur. Onlara ürün üzerinde tam kontrol, markalaşma ve sahiplik sağlarken.
Shownotes
shownotes.io
Shownotes, podcast bölümlerini otomatik olarak özetleyen ve tam bir transkript ve altyazı dosyası içeren bir açılış sayfası oluşturan, yapay zeka destekli bir araçtır. YouTube otomatik altyazılarını dönüştürmek ve unutulmaz bir alıntı oluşturmak için chatGPT'yi kullanır ve ayrıca transkriptten bir blog yazısı da oluşturabilir. Shownotes üç plan sunar: Ücretsiz, Yaratıcı ve Profesyonel. Ücretsiz plan ayda bir gösteri notu, özet bir transkript, bir açılış sayfası sağlar ve tüm gösteriler herkese açıktır. İçerik Oluşturucu planı ayda iki gösteri notu, özet bir transkript, bir açılış sayfası, şovları özel yapma yeteneği, bir açılış sayfası düzenleyicisi, tam bir transkript ve ııııııııııııııı sağlar. Pro planı sınırsız gösteri notları, özetlenmiş bir transkript, bir açılış sayfası, gösterileri özel yapma yeteneği, bir açılış sayfası düzenleyicisi, tam bir transkript, ums & ahs ve bir altyazı dosyası sağlar.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanarak geliştiricilere gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapılandırılmamış konuşma verilerinin içgörülerini sunan bir konuşma zekası platformudur. Araç, gelir istihbaratı, etkinlikler ve web seminerleri, uzaktan işbirliği, iletişim merkezi ve işe alım istihbaratı gibi çeşitli sektörlere çözümler sağlar. Symbl.ai'nin özellikleri, özel izleyiciler, özetleme, konu modelleme, transkripsiyon, konuşma analitiği ve ses, ses ve metin verileri için önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzü ve bileşenleri destekler. Symbl.ai, API teknolojisiyle, yapılandırılmamış insan konuşmaları için gerçek zamanlı ve eşzamansız konuşma tanımaya olanak tanıyarak aracın tek bir API çağrısıyla zeka eklemesine olanak tanır. Ek olarak platform, hem 400 milisaniyeden daha kısa bir sürede hem de toplu/asenkron istekler yoluyla gerçek zamanlı olarak anahtar kelime, kelime öbeği ve amaç tespiti sağlar. Symbl.ai, insan konuşmaları için oluşturulmuş en doğru ve eşzamansız konuşma tanıma API'sine olanak tanıyan konuşmayı metne entegrasyonunu içerir. Aracın konuşma analitiği, konuşma-dinleme oranları, dakika başına kelime sayısı, konuşma süresi ve konuya dayalı görüşler gibi kullanıcı veya temsilci konuşma analitiğini geliştirmek için çeşitli ölçümler oluşturur. Symbl.ai ayrıca video veya ses dosyaları, telefon ve akış gibi çeşitli konuşma kanallarında konuşmaların işlenmesini ve içgörülerin çıkarılmasını da destekler. Üstelik Symbl.ai, kullanım taahhüdü olmayan esnek planlar ve ölçeklenebilir büyüme seçenekleri sunarak müşteri desteğine öncelik veriyor.