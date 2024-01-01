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Derin Öğrenme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş
Derin öğrenme yazılımı, derin öğrenme modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve çerçeveleri kategorisini ifade eder. Derin öğrenme, verilerin temsillerini öğrenmek için birçok katmana sahip yapay sinir ağlarının (dolayısıyla "derin" terimi) eğitilmesini içeren, makine öğreniminin bir alt kümesidir. Derin öğrenme yazılımı genellikle aşağıdaki gibi işlevler sağlar: * Sinir ağı mimarisi tasarımı: Katman sayısını, katman türlerini (örneğin, evrişimli, yinelenen) ve katmanlar arasındaki bağlantıları belirlemek de dahil olmak üzere, derin sinir ağlarının mimarisini tasarlamak ve özelleştirmek için araçlar. * Veri ön işleme ve artırma: Normalleştirme, veri artırma ve özellik çıkarma gibi görevler de dahil olmak üzere, derin öğrenme modellerinin eğitimi için girdi verilerinin hazırlanmasına ve ön işlenmesine yönelik yardımcı programlar. * Model eğitimi ve optimizasyonu: Stokastik gradyan iniş gibi optimizasyon algoritmaları ve düzenlileştirme ve bırakma gibi aşırı uyumun üstesinden gelmeye yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, büyük veri kümeleri üzerinde derin öğrenme modellerini eğitmeye yönelik algoritmalar ve teknikler. * Model değerlendirme ve doğrulama: Doğruluk, kesinlik, geri çağırma ve F1 puanı gibi ölçümler dahil olmak üzere, eğitilmiş modellerin doğrulama ve test veri kümeleri üzerindeki performansını değerlendirmeye yönelik araçlar. * Dağıtım ve çıkarım: Genellikle yazılım geliştirme çerçeveleri ve platformlarıyla entegrasyon yoluyla, yeni verilerden çıkarım yapmak için eğitimli derin öğrenme modellerini üretim ortamlarına dağıtmaya yönelik tesisler. Popüler derin öğrenme yazılımı çerçeveleri arasında TensorFlow, PyTorch, Keras ve Caffe bulunur. Bu çerçeveler, geliştiricilerin ve araştırmacıların her şeyi sıfırdan uygulamaya gerek kalmadan derin öğrenme modelleri oluşturup denemelerini kolaylaştıran üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.
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FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çiz...
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma...
Face Age
getfaceage.com
Face Age, her müşterinin cildini anlamak için kırışıklıklar, gözenekler, sivilceler ve göz torbası gibi ayrıntıları yakalayarak yüz derisinin özelliklerini analiz etmek için en son teknolojiyi kullanır. Face Age, mevcut e-ticaret platformlarına kolay entegrasyon için tasarlanmıştır. Face Age, kurul...
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square, kapsamlı veri kümeleriyle bilgisayarlı görüntü hattını açıklama, eğitim ve otomatikleştirmek için tasarlanmış SaaS tabanlı bir platformdur. * Geliştirilmiş Makine Öğrenimi Modeli Doğruluğu: DigitSquare veri açıklaması, hassas veri etiketlemeyi sağlayarak eğitim sırasındaki hataları ve...
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Jammable
jammable.com
Favori Seslerinizle Yapay Zeka Kapakları Oluşturun! Saniyeler içinde yüksek kaliteli AI kapaklar yapmak için 1 numaralı platform!
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerde...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kı...
AssemblyAI
assemblyai.com
Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmanın en kolay yolu olan Picturetotext.info ile kusursuz resimden metne dönüştürme deneyimini yaşayın.
Gladia
gladia.io
Tek bir API kullanarak AI transkripsiyon, transkripsiyon ve ses zekası eklentileriyle verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusund...
Muse.ai
muse.ai
Videonun gücü sizin için, ekipler, yaratıcılar, konferanslar ve pazarlama kursları için kolaylaştırıldı. Web'in geleceği için hepsi bir arada video platformu.
Dictanote
dictanote.co
Kullanıcıların sesle yazmayı kullanarak üretkenliği artırmalarına yardımcı oluyoruz! Dictanote, yerleşik konuşmayı metne dönüştürme entegrasyonuna sahip modern bir not uygulamasıdır ve notlarınızı 50'den fazla dilde sesle yazmanızı kolaylaştırır. Voice In, herhangi bir web sitesindeki herhangi bir...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger, otomatik noktalama işaretleri, otomatik kaydetme, zaman damgaları, metin içi düzenleme yeteneği, ses dosyalarının transkripsiyonunu, dışa aktarma seçeneklerini ve daha fazlasını içeren web tabanlı bir konuşma tanıma ve ses çeviri yazılımıdır. * Speechlogger, otomatik noktalama işaret...
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihaller...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki kon...
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce olarak, çok yönlü konuşma tanıma teknolojisi aracılığıyla dil öğrenenlerin konuşma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendimizi adadık. Dil öğrenenlerin yalnızca konuşma becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda tam olarak gelişim alanlarını belirl...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr, stok görüntü oluşturma, altyazı oluşturma, otomatik kırpma ve daha pek çok şey gibi video düzenleme işlerini otomatikleştirerek içerik oluşturucuların içerik pazarlama videolarını 10 kat daha hızlı oluşturmasına yardımcı olan bir Yapay Zeka Video Oluşturucudur!
Shownotes
shownotes.io
Özet, 7 puan ve akılda kalıcı alıntı içeren açılış sayfası oluşturun. Whisper ile Ses dosyasını yazıya dökün. Fransızca, Almanca, Çince ve çok daha fazlasını yazıya dökün. Düşüncelerinizi bir blog yazısına dönüştürün. Youtube, Spotify, Spreaker ve Buzzsprout'u destekler. Mp3, mp4, mpeg, mpga, m...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow, işletmelere ve bireylere benzersiz doğruluk ve verimlilik sağlayan son teknoloji ürünü bir konuşmayı metne dönüştürme aracıdır. Gelişmiş AI teknolojimiz, İngilizce'nin yanı sıra 14'e kadar dili destekleyerek ses ve video içeriğinin yazılı metne hassas bir şekilde dönüştürülmesini sağlar....
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
Deepgram
deepgram.com
Uygulamalarınıza Voice AI ekleyin. Startup'lardan NASA'ya kadar Deepgram API'leri her gün milyonlarca ses dakikasını yazıya dökmek ve anlamak için kullanılıyor. Hızlı, doğru, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli. Geliştiricilerin güvenle oluşturması ve daha hızlı teslim etmesi gereken her şey.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Altered
altered.ai
Altered, birden fazla Voice AI teknolojisini, podcaster'lar, video oyun stüdyoları ve e-Öğrenim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için yüksek kaliteli ses içeriği üretimi için kullanıcı dostu bir uygulamaya entegre eden yeni nesil bir ses düzenleyicidir.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia, ses biyometrisi ve konuşma tanıma teknolojileriyle ses potansiyelini ortaya çıkarma vizyonuyla 2006 yılında kurulmuş yenilikçi bir Çek yazılım şirketidir. Phonexia, Brno Teknoloji Üniversitesi'ndeki ünlü bir konuşma araştırma grubuyla olan yakın ilişkisi sayesinde, en son bilimsel buluşlar...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation, tıp, hukuk, kolluk kuvvetleri ve sigorta sektörlerine yönelik Dokümantasyon, Dijital Dikte, Ses İşleme, Transkripsiyon ve İş Akışı Yönetimi sistemlerinin lider geliştiricisidir.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu...
brighter AI
brighter.ai
Daha parlak yapay zeka, en son teknolojiye sahip derin öğrenme teknolojisine dayalı görüntü ve video anonimleştirme çözümleri sunar. Hassas Bulanıklaştırma ve Derin Doğal Anonimleştirme (DNAT) çözümlerimiz, yüzleri ve araç plakalarını düzeltir ve şirketlerin GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uym...
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt, standart dışı konuşma kalıplarını gerçek zamanlı olarak net konuşmaya dönüştüren ve ciddi konuşma bozukluğu ve engeli olan çocukların ve yetişkinlerin erişime olanak tanıyan özel bir otomatik konuşma tanıma (ASR) teknolojisi geliştiren, ödüllü bir konuşma tanıma girişimi ve sosyal kuruluşt...
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. ...
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™, geleneksel sıkıştırma ve dağıtıma en gelişmiş yapay zeka destekli alternatiftir; çevrimiçi markalar için en üst kalitede medya deneyimi sağlayan kodsuz bir platformdur. SpeedSize nörobilim destekli yapay zeka, insan beyninin algılayamadığı verileri ortadan kaldırmak için görüntülerinizi...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Bulut API'mızla yüz tanımayı web sitenize, uygulamanıza veya yazılımınıza entegre edin. İnsan yüzlerini doğru şekilde tanıyın ve karşılaştırın. Daha önce etiketlenen kişileri görsellerde tanımlayın. Fotoğraftaki yaşı, cinsiyeti ve duyguları tespit edin.