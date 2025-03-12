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Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ​​ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

HostingRaja, uygun fiyatlarla yüksek hızlı web barındırma ve domain hizmetleri sunan bir platformdur.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark, web geliştiricileri için basit ve kullanıcı dostu paylaşımlı hosting hizmetleri sunmayı amaçlayan bir uygulamadır.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.

UK2

UK2

uk2.net

UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

2GBHosting, kullanıcıların kendi web hosting şirketlerini kurmasını sağlayan bulunabilir barındırma çözümleri sunar. Güvenli ve kullanıcı dostu bir platformdur.

HostStage

HostStage

host-stage.net

HostStage, kullanıcılarına kişisel projelerini tanıtma fırsatı sunarak, çevrimiçi başarılarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bir uygulamadır.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost, web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların barındırma ayarlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlar.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket, özel sunucular sunan bir uygulamadır. 51 veri merkezinde 3000'den fazla bare metal sunucu ve 24/7 destek hizmeti ile verileri güvenilir bir şekilde iletmektedir.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess, yüksek performanslı WordPress ve WooCommerce siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik, hız ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile geliştirilmiştir.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ Host, işletmelere ve teknoloji meraklılarına web barındırma, sanal veri merkezleri ve sunucu çözümleri sunan kapsamlı bir barındırma uygulamasıdır.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UmbHost, kullanıcıların web sitelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan, güvenilir ve kullanıcı dostu barındırma çözümleri sunan bir platformdur.

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb, web barındırma, etki alanı kaydı ve çevrimiçi varlık yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

NR Hosting uygulaması, yüksek hızlı ve ölçeklenebilir bulut barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini desteklemelerini sağlar.

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Fozzy, yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting, güvenilir VPS ve alan adı kaydı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 sorularınızı yanıtlar.

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

HostMedia, WordPress, Lucee, VPS ve Dedicated Sunucu hosting hizmetleri sunan, 2008'den beri faaliyet gösteren güvenilir bir web hosting şirketidir.

CDmon

CDmon

cdmon.com

CDmon uygulaması, web barındırma ve alan adı yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunarak, güvenlik ve verimlilik sağlar.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb, işletmelere güvenilir barındırma ve BT çözümleri sunan bir web barındırma platformudur.

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost, yüksek hızlı SSD NVMe depolama sunarak web barındırma çözümleri sağlar. Çeşitli barındırma seçenekleriyle kullanıcıların dijital varlığını destekler.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

HostRiver, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Müşterilere hızlı ve profesyonel destek sağlayarak en son teknolojileri kullanır.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

DareToCloud, Belçika'daki büyüyen şirketler için özel premium web sitesi bakım ve barındırma hizmetleri sunan bir ajanstır.

Arsys

Arsys

arsys.net

Arsys uygulaması ile alan adınızı kaydedebilir ve barındırma hizmeti satın alabilirsiniz. Sunucularımız İspanya'da bulunmaktadır.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

MilesWeb, çeşitli web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kişisel bloglardan büyük işletmelere kadar her tür çevrimiçi ihtiyacı karşılar.

HostZop

HostZop

hostzop.com

HostZop, Chennai'de barındırma hizmetleri sunan bir web çözüm platformudur. Paylaşılan ve özel sunucularla güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet, hızlı, güvenli web barındırma çözümleri sunarak kullanıcıların web sitelerini kolayca yönetmelerini sağlar. Sınırsız kaynak ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

UKHost4U uygulaması, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar. Güvenli veri depolama ve sunucu yönetimi gibi işlevler içerir.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve esnek barındırma çözümleri ile 7/24 destek sağlar.

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