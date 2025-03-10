Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.
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GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.
Domain.com
domain.com
Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
HostGator
hostgator.com
HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
Zomro
zomro.com
Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.
Krystal
krystal.uk
Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.
IntecHost
intechost.com
IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
HostingRaja
hostingraja.in
HostingRaja, uygun fiyatlarla yüksek hızlı web barındırma ve domain hizmetleri sunan bir platformdur.
MonoVM
monovm.com
Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.
GetLark
getlark.com
GetLark, web geliştiricileri için basit ve kullanıcı dostu paylaşımlı hosting hizmetleri sunmayı amaçlayan bir uygulamadır.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting, kullanıcıların kendi web hosting şirketlerini kurmasını sağlayan bulunabilir barındırma çözümleri sunar. Güvenli ve kullanıcı dostu bir platformdur.
HostStage
host-stage.net
HostStage, kullanıcılarına kişisel projelerini tanıtma fırsatı sunarak, çevrimiçi başarılarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bir uygulamadır.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
StableHost
stablehost.com
StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların barındırma ayarlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlar.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
UK2
uk2.net
UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular sunan bir uygulamadır. 51 veri merkezinde 3000'den fazla bare metal sunucu ve 24/7 destek hizmeti ile verileri güvenilir bir şekilde iletmektedir.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, yüksek performanslı WordPress ve WooCommerce siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik, hız ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile geliştirilmiştir.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ Host, işletmelere ve teknoloji meraklılarına web barındırma, sanal veri merkezleri ve sunucu çözümleri sunan kapsamlı bir barındırma uygulamasıdır.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.
UmbHost
umbhost.net
UmbHost, kullanıcıların web sitelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan, güvenilir ve kullanıcı dostu barındırma çözümleri sunan bir platformdur.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, web barındırma, etki alanı kaydı ve çevrimiçi varlık yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting uygulaması, yüksek hızlı ve ölçeklenebilir bulut barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini desteklemelerini sağlar.
HostMedia
hostmedia.uk
HostMedia, WordPress, Lucee, VPS ve Dedicated Sunucu hosting hizmetleri sunan, 2008'den beri faaliyet gösteren güvenilir bir web hosting şirketidir.
Fozzy
fozzy.com
Fozzy, yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting, güvenilir VPS ve alan adı kaydı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 sorularınızı yanıtlar.
CDmon
cdmon.com
CDmon uygulaması, web barındırma ve alan adı yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunarak, güvenlik ve verimlilik sağlar.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb, işletmelere güvenilir barındırma ve BT çözümleri sunan bir web barındırma platformudur.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha fazlasını çok uygun fiyatlara sunuyorlar. KemuHost en hızlı büyüyen web barındırma çözümleri sağlayıcılarından biridir. KemuHost, insanların dijital varlıklarının potansiyelini tam olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla canlı, aşılmaz ve güvenilir web barındırma çözümleri sağlamak için yeni yöntemlerde sürekli devrim yaratmıştır. Merkezi Hindistan'da bulunan KemuHost, dünya çapındaki kullanıcılara kapsamlı araçlar sağlayarak, ister acemi ister profesyonel olsun, herkesin web'e girebilmesini ve web barındırma çözümlerimizle dijital varlıklarını geliştirebilmesini sağlar. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya, Singapur ve Birleşik Krallık'ta sunucuları bulunmaktadır. İster sitenizi yeni başlatmış olun, ister yeni bir blog, ister popüler bir iş sitesi olsun, ihtiyaçlarınız için mükemmel olan son derece hızlı web barındırma çözümleri sunarlar, KemuHost tüm barındırma ihtiyaçlarınızı karşılar. 7/24/365 destek uzmanları, daha önce bir web sitesi çalıştırmamış olsanız veya profesyonel bir geliştirici olsanız bile size yardımcı olmak için her zaman oradadır.
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yeni nesil sunucu ve teknolojileri sağlıyoruz. Eğer işimizi büyütmek istiyorsak, bundan önce her müşteriyi memnun etmemiz gerekir ve bu bizim hedefimizdir.
DareToCloud
daretocloud.com
Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerinin üstünde ve ötesinde hizmet sunacağımıza söz veriyoruz! Yolculuğumuzda, rekabette önde olmamıza yardımcı olan yetenekli bir iş gücü bize eşlik ediyor. İşletmeniz için güvenilir ve güvenilir bir barındırma ortağıyla başlayın!
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağlıyoruz; uygun alan adlarını önermekten sitenizi çevrimiçi barındırmaya kadar. Hostzop aracılığıyla uygun fiyatlı web barındırma planlarıyla çevrimiçi işinizi büyütün. Piyasa web tasarım ajanslarıyla dolup taştığında en iyi barındırma sağlayıcısını bulmak oldukça zor olabilir. Hindistan'ın Chennai şehrinde lider bir hosting şirketiyiz. Bayi hosting paketimiz ile işinizi büyütebilirsiniz. Özel sunucularımız birden fazla web sitesini tek bir sunucuda barındırmak için mükemmeldir.
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan bir ağ taşıyıcısı olarak UKHost4u, küçük bir startup'tan büyük kurumsal müşterilere kadar herkese uygun çözümlerle birlikte düşük maliyetli, yüksek güvenilirliğe sahip web barındırma planları sunar. UKHost4u'nun sunduğu hizmetlerden bazıları özel sunucular, bulut çözümleri, VOIP paketleri, alan adları, SSL sertifikaları ve çok daha fazlasını içerir. Yakın zamanda piyasaya sürülen UKhost4u Bulut Çözümleri, yüksek ölçeklenebilirlik sunar ve kendi bulut ortamınızı özgürce yapılandırır, kendi sınırlarınızı belirler, böylece yoğun saatlerde yük artışları veya diğer tüketim değişiklikleri durumunda web uygulamalarınız ve siteleriniz kullanılabilir durumda kalır. 14 Günlük ÜCRETSİZ Denememize başlayın ve kendiniz görün...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.
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