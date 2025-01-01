Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.
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GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Domain.com
domain.com
Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
HostGator
hostgator.com
HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds, bireylerden büyük işletmelere çeşitli barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.
Zomro
zomro.com
Zomro, barındırma hizmetleri, VPS, alan adı kaydı ve DDOS koruması sunan bir platformdur. Kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini kolaylaştıran bir kontrol paneli bulunmaktadır.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.
Krystal
krystal.io
Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.
MonoVM
monovm.com
Monovm, çevrimiçi varlık sağlamak için web barındırma ve sanal özel sunucu çözümleri sunan bir platformdur.
IntecHost
intechost.com
IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLighthost, web sitelerini yönetmek için kullanıcı dostu bir barındırma çözümüdür. Sınırsız bant genişliği sunarak kesintisiz hizmet sağlar.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud, bulut hizmetleri sunan ve veri yönetimini optimize eden bir platformdur. Kullanıcıların altyapılarını güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yönetmelerini sağlar.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting, kullanıcıların kendi web hosting şirketlerini kurmasını sağlayan bulunabilir barındırma çözümleri sunar. Güvenli ve kullanıcı dostu bir platformdur.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco, kullanıcıların web sitelerini barındırmalarını sağlayan ve çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların barındırma ayarlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlar.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, paylaşılan, VPS ve özel barındırma gibi çeşitli seçeneklerle yüksek performanslı web barındırma hizmetleri sunar.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, web barındırma, etki alanı kaydı ve çevrimiçi varlık yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.
HostStage
host-stage.net
HostStage, kullanıcılarına kişisel projelerini tanıtma fırsatı sunarak, çevrimiçi başarılarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bir uygulamadır.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific, web barındırma, özel sunucular, VPS, bulut hizmetleri ve alan adı kaydı sunan kapsamlı bir hizmet platformudur.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, yüksek performanslı WordPress ve WooCommerce siteleri için yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik, hız ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile geliştirilmiştir.
StableHost
stablehost.com
StableHost, uygun fiyatlı web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Paylaşılan, VPS ve satıcı barındırma gibi çözümler sağlar.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ Host, işletmelere ve teknoloji meraklılarına web barındırma, sanal veri merkezleri ve sunucu çözümleri sunan kapsamlı bir barındırma uygulamasıdır.
UK2
uk2.net
UK2, web sitesi barındırma ve alan adı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 destekle farklı barındırma seçenekleri sağlar.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
HostingRaja
hostingraja.in
HostingRaja, uygun fiyatlarla yüksek hızlı web barındırma ve domain hizmetleri sunan bir platformdur.
GetLark
getlark.com
GetLark, web geliştiricileri için basit ve kullanıcı dostu paylaşımlı hosting hizmetleri sunmayı amaçlayan bir uygulamadır.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro, web barındırma ve yönetimi için kullanıcı dostu araçlar sunan, alan adı kaydı ve paylaşımlı barındırma hizmetleri sağlayan bir uygulamadır.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting uygulaması, yüksek hızlı ve ölçeklenebilir bulut barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini desteklemelerini sağlar.
HostMedia
hostmedia.uk
HostMedia, WordPress, Lucee, VPS ve Dedicated Sunucu hosting hizmetleri sunan, 2008'den beri faaliyet gösteren güvenilir bir web hosting şirketidir.
Fozzy
fozzy.com
Fozzy, yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting, güvenilir VPS ve alan adı kaydı hizmetleri sunan bir uygulamadır. 7/24 sorularınızı yanıtlar.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular sunan bir uygulamadır. 51 veri merkezinde 3000'den fazla bare metal sunucu ve 24/7 destek hizmeti ile verileri güvenilir bir şekilde iletmektedir.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.
CDmon
cdmon.com
CDmon uygulaması, web barındırma ve alan adı yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunarak, güvenlik ve verimlilik sağlar.
HostZop
hostzop.com
HostZop, Chennai'de barındırma hizmetleri sunan bir web çözüm platformudur. Paylaşılan ve özel sunucularla güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.
UmbHost
umbhost.net
UmbHost, kullanıcıların web sitelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan, güvenilir ve kullanıcı dostu barındırma çözümleri sunan bir platformdur.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4U uygulaması, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar. Güvenli veri depolama ve sunucu yönetimi gibi işlevler içerir.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve esnek barındırma çözümleri ile 7/24 destek sağlar.
HostRiver
hostriver.ro
HostRiver, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Müşterilere hızlı ve profesyonel destek sağlayarak en son teknolojileri kullanır.
DareToCloud
daretocloud.com
DareToCloud, Belçika'daki büyüyen şirketler için özel premium web sitesi bakım ve barındırma hizmetleri sunan bir ajanstır.
Arsys
arsys.net
Arsys uygulaması ile alan adınızı kaydedebilir ve barındırma hizmeti satın alabilirsiniz. Sunucularımız İspanya'da bulunmaktadır.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb, işletmelere güvenilir barındırma ve BT çözümleri sunan bir web barındırma platformudur.
InMotion Hosting
inmotionhosting.com
InMotion Hosting, paylaşılan, WordPress, VPS ve özel sunucu barındırma hizmetleri sunarak güvenilir web barındırma çözümleri sağlar.
DedicatedCore
dedicatedcore.com
DedicatedCore, 2009'da kurulan bir web hosting sağlayıcısıdır. Hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli çözümler sunarak VPS, ERP ve e-ticaret çözümleri gibi çeşitli hizmetler sağlar.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost, yüksek hızlı SSD NVMe depolama sunarak web barındırma çözümleri sağlar. Çeşitli barındırma seçenekleriyle kullanıcıların dijital varlığını destekler.
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb, çeşitli web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kişisel bloglardan büyük işletmelere kadar her tür çevrimiçi ihtiyacı karşılar.
FastComet
fastcomet.com
FastComet, hızlı, güvenli web barındırma çözümleri sunarak kullanıcıların web sitelerini kolayca yönetmelerini sağlar. Sınırsız kaynak ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.