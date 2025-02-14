Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.
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DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonellerin fikirlerinizi ekstra çalışma gerektirmeden gerçeğe dönüştürmeleri için gelişmiş seçenekler de içerir. DreamHost WP Website Builder'ın özellikleri şunları içerir: - Hızlı Başlangıç Sihirbazı - Aralarından Seçim Yapabileceğiniz 200'den Fazla Başlangıç Sitesi - Sürükle ve Bırak Web Sitesi Oluşturucu - Gerçek Zamanlı SEO Önerileri
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahiptir. Hostwinds müşterileri, hostinglerinin güvenilir ellerde kaldığını bilerek rahat edebilirler.
UK2
uk2.net
UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.
CDmon
cdmon.com
CDmon barındırma, web barındırma ve etki alanı kaydı çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerinin üstünde ve ötesinde hizmet sunacağımıza söz veriyoruz! Yolculuğumuzda, rekabette önde olmamıza yardımcı olan yetenekli bir iş gücü bize eşlik ediyor. İşletmeniz için güvenilir ve güvenilir bir barındırma ortağıyla başlayın!
Hostitbro
hostitbro.com
İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız HostItBro'yu seçin: ✅ Kullanımı kolay cPanel ✅ 7/24 profesyonel Canlı Sohbet desteği ✅ 8 kat daha hızlı WordPress barındırma ✅ %99,9 Uptime garantisi ✅ Uygun fiyatlar
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
DareToCloud
daretocloud.com
Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.
Fozzy
fozzy.com
Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirketi kurduk. Host Media, F1 Akademisi pilotu Abbi Pulling'e sponsor olmak ve Birleşik Krallık genelinde hayır kurumlarına ücretsiz alan adı ve barındırma sağlamak gibi harika kişilerin destekçilerinden gurur duymaktadır.
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yeni nesil sunucu ve teknolojileri sağlıyoruz. Eğer işimizi büyütmek istiyorsak, bundan önce her müşteriyi memnun etmemiz gerekir ve bu bizim hedefimizdir.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha fazlasını çok uygun fiyatlara sunuyorlar. KemuHost en hızlı büyüyen web barındırma çözümleri sağlayıcılarından biridir. KemuHost, insanların dijital varlıklarının potansiyelini tam olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla canlı, aşılmaz ve güvenilir web barındırma çözümleri sağlamak için yeni yöntemlerde sürekli devrim yaratmıştır. Merkezi Hindistan'da bulunan KemuHost, dünya çapındaki kullanıcılara kapsamlı araçlar sağlayarak, ister acemi ister profesyonel olsun, herkesin web'e girebilmesini ve web barındırma çözümlerimizle dijital varlıklarını geliştirebilmesini sağlar. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya, Singapur ve Birleşik Krallık'ta sunucuları bulunmaktadır. İster sitenizi yeni başlatmış olun, ister yeni bir blog, ister popüler bir iş sitesi olsun, ihtiyaçlarınız için mükemmel olan son derece hızlı web barındırma çözümleri sunarlar, KemuHost tüm barındırma ihtiyaçlarınızı karşılar. 7/24/365 destek uzmanları, daha önce bir web sitesi çalıştırmamış olsanız veya profesyonel bir geliştirici olsanız bile size yardımcı olmak için her zaman oradadır.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere veya portföy satın alımlarına yatırım yapıyor olsak da, hizmet ettiğimiz toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için daima yenilikler yapıyoruz. Kullanıcılar Nexcess'e güveniyor çünkü dünya çapında yüz binlerce site ve mağaza işletiyoruz. Müşterilerimiz her gün daha yüksek hızlar, daha güçlü güvenlik, doğal ölçeklenebilirlik ve ötesinde destek sunacağımıza güveniyor. - 23 Yıllık Barındırma Deneyimi - Yönetilen 500.000 Web Sitesi - 10 Global Veri Merkezi - Beğenilen Ortak ve Ortaklık Programı - Inc. 5000 11 Kez Onur Sahibi - Magento Derneği Platin Ortak - Nexcess'ten Tam Olarak Yönetilen Barındırma ile 7/24/365 Destek, daha iyisi yerleşik. Yardıma Hazırız.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ oluşturma veya herhangi bir dijital proje türü için hızlı, istikrarlı ve güvenli web siteleri elde etmenize yardımcı olan yüksek performanslı bir web barındırma platformudur. küçük veya orta ölçekli işletme. Şirketlerin, işletmelerin ve bireylerin projelerini başarılı kılmaları için paylaşımlı, ucuz VPS (sanal özel sunucu), VDS (sanal özel sunucu) ve ucuz özel barındırma çözümleri sunar.
StableHost
stablehost.com
StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.
Zomro
zomro.com
Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letonya ve Hollanda'da bulunmaktadır. Teknik destek günün her saatinde yardıma hazırdır. Sunucuların Hollanda'daki konumu, sitelerin yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlar. Ayrıca zahmetsizce kazanmanıza olanak tanıyan bir ortaklık programı da sunuyoruz. Katılın ve yönlendirilen her müşteri için ödüller kazanın. İster bir web yöneticisi, ister girişimci veya web sitesi sahibi olun, Zomro.com çevrimiçi varlığınızı garanti altına almak için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunar.
BGOcloud
bgocloud.com
cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.
HostEurope
hosteurope.de
Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco, Ücretsiz Hosting ve Düşük Maliyetli Pro Hosting sunan lider barındırma sağlayıcılarından biridir. Barındırma aralığımız ayda 0,00 ile 2,20 ABD Doları arasında başlar. Tüm barındırma planlarına cPanel, ücretsiz SSL, ücretsiz geçiş, sınırsız kaynaklar ve çok daha fazlası dahildir. Hostpoco, paylaşımlı ve bayi barındırma ile 30 günlük para iade garantisi sunar. Yönetilen barındırma hizmeti sunuyoruz ve müşterinin her sorununa yardımcı olmaya kararlıyız.
HostStage
host-stage.net
Temel amacımız, müşterilerimizi finansal bağımsızlıklarına ulaşmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ortamda başarılı olmaya teşvik etmektir. Bu nedenle sadece müşteri memnuniyetine odaklanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kullanıcılarımızı daha önce görülmemiş en kişiselleştirilmiş şekilde hizmet verebilmek için projelerini bize tanıtmaya davet ediyoruz.
MonoVM
monovm.com
Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunan, hepsi bir arada bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıyız. Üst Düzey Özel Sunucular, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, Alan Adı Kaydı, WordPress Web Hosting, Linux Web hosting ve SSL Sertifikaları sağlıyoruz. Müşterilerimizin bir numaralı önceliğimiz olması, kalite güvencesinin tüm hizmetlerimizin omurgasını oluşturmasıyla hizmetlerimizi başlı başına bir sınıf haline getirmektedir. İnsanların çevrimiçi ve çevrimdışı olarak başlamasının, büyümesinin ve bir imaj oluşturmasının önünü açmak için buradayız!
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting Bayi Web Hosting planları, kullanıcıların kendi sunucularını yönetme konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi web barındırma şirketini kurmalarına olanak tanır.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting'in Bulut Hosting'i, bulut barındırma platformunun ışık hızında, ölçeklenebilir olduğu ve planınızı özelleştirmenize olanak tanıyan özel yapım bulut teknolojisine dayanmaktadır. 7/24 süper dost canlısı destekle birlikte gelir.
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja, Hindistan'ın Lider Web Hosting Şirketi Yüksek hızlı, duyarlı, tam özellikli alan adları ve uygun fiyata barındırma sunar. Hindistan'daki en iyi Alan adı kaydı ve web barındırma şirketlerinden biridir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü barındırma hizmetleri sunmaya kendini adamış tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Odak noktamız, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunmaktır. HostArmada olarak her işletmenin farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yelpazede barındırma çözümleri sunuyoruz. Barındırma hizmetlerimiz arasında, tümü web siteniz için yüksek performans ve çalışma süresi sağlayan sağlam bulut altyapısı ile desteklenen paylaşımlı barındırma, bayi barındırma, VPS barındırma ve özel CPU VPS yer alır. HostArmada ile ihtiyaçlarınıza en uygun barındırma planını seçebilir ve işletmeniz büyüdükçe bu planın ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kontrol panelimiz, teknik uzmanlığınız olmasa bile barındırma hesabınızı ve web sitenizi yönetmenizi kolaylaştırır. Web sitesi dosyalarınızı, veritabanlarınızı, alan adlarınızı ve e-posta hesaplarınızı yalnızca birkaç tıklamayla kolayca yönetebilirsiniz. HostArmada olarak müşteri desteğinin barındırma hizmetlerimizin kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, barındırmayla ilgili sorularınız veya karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda size yardımcı olmak için 7/24 hazır bulunan özel bir müşteri destek ekibimiz var. Ekibimiz son derece eğitimli ve bilgilidir; canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenilir yardım sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir web barındırma sağlayıcısı seçerken fiyatlandırmanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uygun fiyatlandırma ve şeffaf faturalandırma sunuyoruz. Hosting faturanız söz konusu olduğunda hiçbir gizli ücret veya sürpriz olmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı gösteren, sorunsuz 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. HostArmada, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere birinci sınıf web barındırma hizmetleri sunan güvenilir ve müşteri odaklı bir web barındırma şirketidir. Geniş barındırma çözümlerimiz, kullanıcı dostu kontrol panelimiz ve olağanüstü müşteri desteğimizle web sitenizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Sizi memnun müşterilerimizden oluşan topluluğumuza katılmaya ve farkı kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.
Bluehost
bluehost.com
Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Tek noktadan kontrol paneli, kullanıcıların web sitelerinin metriklerden site güvenliğine kadar birçok yönünü yönetmesini kolaylaştırır. Açık kaynak teknolojisi üzerine inşa edilen Bluehost, internetin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için sayısız açık kaynak projesini desteklemeye ve katılmaya devam ediyor.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağımsız web barındırma şirketiyiz ve dünyanın tek B Corp web barındırma ve genel bulut sağlayıcısıyız. Ödüllü web barındırma, özel bulut hizmetlerimiz, VoIP çözümlerimiz veya olağanüstü Birleşik Krallık müşteri desteğimiz olsun, ürünlerimizden, hizmetlerimizden veya gezegende ilk yaklaşımımızdan asla ödün vermeyiz. Gücümüz %100 yenilenebilir elektrikle sağlanıyor ve karlarımızı hizmetimizi geliştirmek için yeniden yatırdıktan sonra, kalan parayı çevresel girişimlere yönlendiriyoruz. Tüm iş gücümüzün karbon emisyonlarını dengeliyoruz ve milyonlarca karbon yakalayan, yaşam alanını yenileyen ağaç dikiyoruz. İşletmenizin büyüklüğü veya hedefleri ne olursa olsun, Krystal işinizi geleceğe hazırlayacak ve büyümenize güç verecek sürdürülebilir bir çözüme sahiptir.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük hosting sağlayıcısıdır.
Domain.com
domain.com
Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated Hosting ihtiyacınıza yönelik bir çözüme sahiptir. %99,9 Çalışma Süresi Garantisi ile desteklenen ultra güvenilir hizmetin ve 7/24/365 Guru Mürettebat Destek ekibinin uzman desteğinin keyfini çıkarın.
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler sunarak müşterilerimizle dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güvenliğe ve daha fazlasına kadar kapsamlı bir hizmet portföyünden yararlanır.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televizyon ve gazetelerdeki reklamlarıyla tanınıyor. Sansürle ilgili çeşitli tartışmalara karışmıştır.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb Hosting 101.025'ten fazla memnun müşteriye hizmet veriyor ve bu sayı artıyor. AccuWeb Hosting'in çevrimiçi destek personeli haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Size kolaylık sağlamak için bir destek bildirimi oluşturabilir veya canlı bir çevrimiçi sohbete katılabilirsiniz. Tüm biletler ve sohbet istekleri, son derece yetenekli Seviye-3 barındırma teknisyenleri tarafından tatmin edici bir şekilde yanıtlanır. Destek biletlerinin çoğu 30 dakikadan kısa sürede yanıtlanır. AccuWebHosting'in sunucuları ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Hindistan'da bulunan son teknolojiye sahip veri merkezlerinde bulunmaktadır. Bu ultra modern veri merkezi, 7x24 saha personeli, çoklu internet bağlantısı, 7x24 tesis izleme, yangın söndürme sistemi, yedek güç jeneratörü, sürekli video gözetimi ve şifre kartı korumalı girişlerle donatılmıştır. Sunucuların çoğu, 64 ila 512 GB RAM'e sahip Dual Xeon E5 serisi işlemciler ve RAID10 kurulumuna sahip yüksek hızlı kurumsal sınıf sürücüler tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, tüm web barındırma paketleri Para İade Garantisi, olağanüstü %99,99 kesintisiz çalışma standardı ve 7x24 tabanlı destek ile birlikte gelir.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan bir ağ taşıyıcısı olarak UKHost4u, küçük bir startup'tan büyük kurumsal müşterilere kadar herkese uygun çözümlerle birlikte düşük maliyetli, yüksek güvenilirliğe sahip web barındırma planları sunar. UKHost4u'nun sunduğu hizmetlerden bazıları özel sunucular, bulut çözümleri, VOIP paketleri, alan adları, SSL sertifikaları ve çok daha fazlasını içerir. Yakın zamanda piyasaya sürülen UKhost4u Bulut Çözümleri, yüksek ölçeklenebilirlik sunar ve kendi bulut ortamınızı özgürce yapılandırır, kendi sınırlarınızı belirler, böylece yoğun saatlerde yük artışları veya diğer tüketim değişiklikleri durumunda web uygulamalarınız ve siteleriniz kullanılabilir durumda kalır. 14 Günlük ÜCRETSİZ Denememize başlayın ve kendiniz görün...
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, müşterilerinin başarısına odaklanan eksiksiz bir İnternet hizmetleri portföyü sunmaktadır.
UmbHost
umbhost.net
Mutlu barındırma şirketi Çevre Dostu Hosting ve Web Geliştirme UmbHost, Sertifikalı Umbraco Masters tarafından sağlanan bir altyapıya sahiptir. Gümüş Umbraco Ortağı
GetLark
getlark.com
GetLark'ı yarattık çünkü hepimiz barındırma hizmetlerinin daha basit ve kullanıcı dostu olabileceğini fark ettik. Web barındırmanın geleceğinin basitlik olduğuna inanıyoruz. DigitalOcean'ın birkaç yıl önce bulut bilişim pazarında başlattığı bir devrimdir. Misyonumuz web geliştiricileri için en iyi paylaşımlı hostingi sağlamaktır. Mevcut ürünlerimizin geliştirilmesine odaklanarak dünyadaki en iyi paylaşımlı barındırma çözümü olmayı hedefliyoruz. Deneyimli ürün uzmanları ve teknik meraklılardan oluşan bir grup olarak pazar ortamının mevcut durumunu değiştirmek istiyoruz (ve yapabiliriz). Umarım bu konuda bize yardımcı olabilirsiniz!
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağlıyoruz; uygun alan adlarını önermekten sitenizi çevrimiçi barındırmaya kadar. Hostzop aracılığıyla uygun fiyatlı web barındırma planlarıyla çevrimiçi işinizi büyütün. Piyasa web tasarım ajanslarıyla dolup taştığında en iyi barındırma sağlayıcısını bulmak oldukça zor olabilir. Hindistan'ın Chennai şehrinde lider bir hosting şirketiyiz. Bayi hosting paketimiz ile işinizi büyütebilirsiniz. Özel sunucularımız birden fazla web sitesini tek bir sunucuda barındırmak için mükemmeldir.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatlandırma planlarıyla hızlı ve güvenli sunucular sağlıyor
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden farklı olduğu kadar özel de kılmıştır. İhtiyaçlarınıza ve güvenilirliğinize uygun bir hizmetle sizi memnun etmeye kararlıyız. Güvenilirliğinizi akıllı teknolojilerle sağlıyoruz ve kaliteye inanıyoruz.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'den fazla çıplak metal içerir. Düşük gecikmeli ve güvenilir veri dağıtımını sağlamak için, 16 EN İYİ toplu taşıma sağlayıcısına ve 300'ün üzerinde özel eş ortağına doğrudan erişime sahip güçlü bir ağ işletiyorlar. Benzersiz bir şekilde, DataPacket'in telefon, e-posta, çevrimiçi sohbet veya Slack aracılığıyla 7/24 gerçek zamanlı olarak erişilebilen yetenekli L2-L3 şirket içi destek mühendisleri, herhangi bir sorunu doğrudan çözmenize yardımcı olmaya hazırdır. Chatbot yok, günlerce ortalıkta dolaşan bilet yok.
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