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Özel Hosting Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Cibuti

Tahsis edilmiş sunucu olarak da adlandırılan tahsis edilmiş barındırma, sağlayıcının yalnızca tek bir müşteriye tahsis edilmiş bir veya daha fazla sunucu sunduğu bir web barındırma şeklidir. Paylaşımlı barındırma veya sanal özel sunucu (VPS) barındırmanın aksine, özel barındırma, sunucudaki tüm kaynakların yalnızca istemciye tahsis edilmesini sağlar. Bu düzenleme, istemciye donanım seçimi, işletim sistemi seçimi, veritabanı tercihleri ​​ve daha fazlası dahil olmak üzere sunucu üzerinde tam kontrol sağlar. Bu tür barındırma, özellikle yüksek miktarda trafik alan kuruluşlar veya web siteleri için uygundur. Özel kaynaklar sayesinde gecikme en aza indirilir ve genel web sitesi performansı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak özel barındırma, paylaşılan veya VPS barındırma hizmetlerine kıyasla daha maliyetli olma eğilimindedir. Bu yüksek masraf, müşterinin yazılım güncellemeleri, donanım bakımı ve diğer ilgili harcamalar dahil olmak üzere sunucu işletim maliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesinden kaynaklanmaktadır.

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bir Newfold Digital şirketi olan Bluehost, WordPress kullanıcıları için güvenilir bir ortaktır. 2003 yılında kurulan Bluehost, hem acemilerin hem de uzmanların güvenilir web barındırma, e-Ticaret araçları, pazarlama uygulamaları, otomatik güvenlik ve WordPress araçlarıyla bir web varlığı oluşturması...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...

Krystal

Krystal

krystal.uk

Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahi...

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ ol...

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro.com'a katılın! Şirketimiz çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: barındırma, VPS, Forex VPS, özel sunucular, FTP depolama, alan adı kaydı, DDOS saldırılarına karşı koruma, VPN hizmetleri ve çok daha fazlası. 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Sunucularımız Hollanda'da, ekibimiz ise Ukrayna, Letony...

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatla...

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

Hosting Raja, Hindistan'ın Lider Web Hosting Şirketi Yüksek hızlı, duyarlı, tam özellikli alan adları ve uygun fiyata barındırma sunar. Hindistan'daki en iyi Alan adı kaydı ve web barındırma şirketlerinden biridir.

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

2GBHosting Bayi Web Hosting planları, kullanıcıların kendi sunucularını yönetme konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi web barındırma şirketini kurmalarına olanak tanır.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost, aydan aya ve yıllık hizmet planlarına sahip, düşük maliyetli bir web barındırma hizmetidir. Kurumsal, bayi ve VPS barındırmanın yanı sıra standart web barındırma hizmetleri sunar.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket, özel sunucular alanında, tüm iş yükleri için en son teknolojiyi, benzersiz bir ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşımı sağlayan lider bir küresel oyuncudur. DataPacket'in stoğu, altı kıtadaki 51 veri merkezinde bulunan, paylaşılmayan 10-200GE uplink'lere sahip 3000'de...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

Web başarınızın arkasında en üst düzeyde performans yatar. Ayrıca barındırma ihtiyaçlarınızı da özel uzmanlar ve lider teknolojilerle karşılıyoruz.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

cPanel Hosting, Profesyonel sınıf KVM VPS, Uygun fiyatlı ve güvenilir OpenVZ VPS, Mikrotik Bulut Tabanlı Yönlendiriciler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli barındırma çözümleri sunar.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark'ı yarattık çünkü hepimiz barındırma hizmetlerinin daha basit ve kullanıcı dostu olabileceğini fark ettik. Web barındırmanın geleceğinin basitlik olduğuna inanıyoruz. DigitalOcean'ın birkaç yıl önce bulut bilişim pazarında başlattığı bir devrimdir. Misyonumuz web geliştiricileri için en iyi p...

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Fikirlerin ve işletmelerin çevrimiçi varlığa sahip olmasını sağlayacak bir platform sağlamak Monovm'in amacıdır. Bunu 9 yıl içinde 100 binden fazla müşteri için gerçeğe dönüştürerek, hizmetleri herkese çevrimiçi görünürlük sağlayacak şekilde tasarladık. Biz, barındırma ile ilgili tüm hizmetleri tek ...

HostStage

HostStage

host-stage.net

Temel amacımız, müşterilerimizi finansal bağımsızlıklarına ulaşmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ortamda başarılı olmaya teşvik etmektir. Bu nedenle sadece müşteri memnuniyetine odaklanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kullanıcılarımızı daha önce görülmemiş en kişiselleştirilmiş şekilde hizmet ver...

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

HostPoco, Ücretsiz Hosting ve Düşük Maliyetli Pro Hosting sunan lider barındırma sağlayıcılarından biridir. Barındırma aralığımız ayda 0,00 ile 2,20 ABD Doları arasında başlar. Tüm barındırma planlarına cPanel, ücretsiz SSL, ücretsiz geçiş, sınırsız kaynaklar ve çok daha fazlası dahildir. Hostpoco, ...

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

Host Media, 2008'den beri WordPress, Lucee, VPS ve Özel Sunucular gibi çeşitli web barındırma hizmetleri ve alan adı hizmetleri sunmaktadır. Şirketin başlangıcına kadar uzanan ödüllere sahip olan ve müşterilerimiz tarafından yüksek puan alan Host Media, güvenilir ve iyi bir şirkettir. hosting şirket...

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

İnternet'te fırtınalar estirmenizi sağlayan hızlı ve güvenli web barındırma ile çevrimiçi yolculuğunuza başlayın. HostItBro'da, Alan Adı Kaydı, LiteSpeed ​​Sunucularla Paylaşımlı Barındırma gibi web barındırma ile ilgili çeşitli hizmetler arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdakileri arıyorsanız Hos...

UK2

UK2

uk2.net

UK2'nin Alan Adı ve Hosting Çözümleri, 7/24 teknik destek ve 20 yıllık deneyim. Fikirlerinizi çevrimiçi ortama taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi almak için en son tekliflere göz atın.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden fark...

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

Mutlu barındırma şirketi Çevre Dostu Hosting ve Web Geliştirme UmbHost, Sertifikalı Umbraco Masters tarafından sağlanan bir altyapıya sahiptir. Gümüş Umbraco Ortağı

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb, müşterilerinin başarısına odaklanan eksiksiz bir İnternet hizmetleri portföyü sunmaktadır.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

NR Hosting'in Bulut Hosting'i, bulut barındırma platformunun ışık hızında, ölçeklenebilir olduğu ve planınızı özelleştirmenize olanak tanıyan özel yapım bulut teknolojisine dayanmaktadır. 7/24 süper dost canlısı destekle birlikte gelir.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess, sitelerin ve mağazaların daha hızlı çevrimiçi olmasına ve büyümesine yardımcı olur. 23 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelere, büyük işletmelere ve onlar için yaratıcı tasarımcılara, geliştiricilere ve ajanslara hizmet veriyor ve onları destekliyoruz. Yeni özelliklere, işlevlere, ürünlere...

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost 2017 yılında kuruldu. KemuHost, tüm hizmetlerini saf SSD NVMe depolama alanında sunan tek şirkettir. Bu kesinlikle web sitenizin performansını neredeyse 10 ila 100 kat artıracaktır. Linux Paylaşımlı Barındırma, Windows Paylaşımlı Barındırma, Linux VPS, Windows VPS, Özel Sunucu ve çok daha f...

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yen...

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

Belçika'daki şirketlerin ölçeklendirilmesi için özel premium Web Sitesi Bakım ve Barındırma Ajansı.

Arsys

Arsys

arsys.net

Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerin...

CDmon

CDmon

cdmon.com

CDmon barındırma, web barındırma ve etki alanı kaydı çözümlerinde uzmanlaşmıştır.

HostZop

HostZop

hostzop.com

Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağl...

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan ...

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.

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